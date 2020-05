La UE extiende las sanciones y Siria denuncia la “hipocresía” de las políticas europeas – La otra Andalucía

Siguien­do los pasos de su alia­do esta­dou­ni­den­se, la Unión Euro­pea (UE) ha impues­to, a lo lar­go de estos años, una polí­ti­ca de san­cio­nes y estran­gu­la­mien­to eco­nó­mi­co, comer­cial y finan­cie­ro sobre Siria, que ayer deci­dió pro­lon­gar por un año más, has­ta 1 de junio​de 2021.

En un comu­ni­ca­do publi­ca­do este jue­ves por la agen­cia SANA , el Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res sirio dice que las san­cio­nes cons­ti­tu­yen “una vio­la­ción fla­gran­te de las leyes huma­nas más bási­cas y el dere­cho inter­na­cio­nal huma­ni­ta­rio”, lo que repre­sen­ta un “cri­men con­tra la huma­ni­dad”.

El tex­to tam­bién reve­la que la deci­sión de la UE de reno­var las medi­das coer­ci­ti­vas “no es sor­pren­den­te”, espe­cial­men­te dado que se toma poco des­pués de que Esta­dos Uni­dos haya adop­ta­do una posi­ción simi­lar. Para el Minis­te­rio, esto mues­tra cómo la UE ha per­di­do la “inde­pen­den­cia de reso­lu­ción” y mues­tra su “ser­vi­lis­mo hacia las polí­ti­cas esta­dou­ni­den­ses”.

En el docu­men­to, el gobierno sirio sub­ra­ya que “la hipo­cre­sía se ha con­ver­ti­do en una carac­te­rís­ti­ca fun­da­men­tal de las polí­ti­cas euro­peas” y denun­cia la “amplia par­ti­ci­pa­ción de la UE” en la gue­rra de agre­sión con­tra el país ára­be, así como su “apo­yo ili­mi­ta­do a los gru­pos terro­ris­tas”.

En este sen­ti­do, agre­ga, la UE es res­pon­sa­ble del “derra­ma­mien­to de san­gre sirio” y del “sufri­mien­to que tie­nen que enfren­tar como resul­ta­do de las injus­tas san­cio­nes eco­nó­mi­cas” que se impo­nen al país y que “obs­ta­cu­li­zan los esfuer­zos para pro­por­cio­nar la infra­es­truc­tu­ra médi­ca nece­sa­ria”. para hacer fren­te a la pan­de­mia de nue­vo coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 ».

Inter­fe­ren­cia, impe­ria­lis­mo y men­ti­ras.

La UE y cier­tos pro­gre­sis­tas tien­den a alu­dir a la “repre­sión” de Chi­na, Vene­zue­la o Siria sobre el pue­blo, y, huma­ni­ta­rios que son, están lis­tos para poner fin a la “repre­sión” que ven en esas tie­rras recu­rrien­do a medi­das coer­ci­ti­vas.

Aún con base en sus ante­ce­den­tes huma­ni­ta­rios, la Casa Blan­ca tam­bién mues­tra lo mis­mo, por lo gene­ral enfa­ti­zan que las san­cio­nes impues­tas no están diri­gi­das a las per­so­nas o afec­tan sus ser­vi­cios esen­cia­les, solo están en con­tra de pre­si­den­tes, altos fun­cio­na­rios polí­ti­cos, mili­ta­res y empre­sa­rios.

Lue­go, cuan­do los gran­des con­glo­me­ra­dos de infor­ma­ción al ser­vi­cio del capi­ta­lis­mo hablan sobre la pobre­za, las difi­cul­ta­des, los refu­gia­dos, las gra­ves cri­sis eco­nó­mi­cas y finan­cie­ras y la nece­si­dad de ayu­da huma­ni­ta­ria en esos paí­ses, lo hacen como si eso no tuvie­ra nada que ver con las san­cio­nes y, en el caso de Siria, alu­den a una gue­rra que ha dura­do casi diez años. Sí, no mien­ten, pero como si Esta­dos Uni­dos, Rei­no Uni­do, Fran­cia, Ale­ma­nia y varios otros paí­ses miem­bros de la UE no tuvie­ran nada que ver con el “esce­na­rio”. ».

Lo que no dicen es que, des­pués de haber per­di­do la vic­to­ria mili­tar en el terreno, como se vio en el “esce­na­rio” de 2014 y 2015, la alian­za de poten­cias occi­den­ta­les, petro-dic­ta­du­ras del Gol­fo, Tur­quía e Israel man­tie­ne la línea de ata­que. des­ti­na­do a divi­dir y des­truir el esta­do sirio, uti­li­zan­do otras pre­sio­nes y rutas.

Fuen­te: www​.abri​la​bril​.pt