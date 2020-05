Cuba. Matrimonio igualitario: voluntades políticas, entuertos y justicia

Por Alber­to Roque Gue­rra, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 30 de mayo de 2020.

El matri­mo­nio igua­li­ta­rio es un dere­cho humano, enmar­ca­do en el ejer­ci­cio de un dere­cho civil que esta­ble­ce obli­ga­cio­nes y debe­res, tan­to de la ciu­da­da­nía como por par­te del Esta­do.

Con­tie­ne ele­men­tos cul­tu­ra­les, jurí­di­cos, reli­gio­sos que se expre­san en polí­ti­cas que deben estar al alcan­ce de todas las per­so­nas natu­ra­les y con capa­ci­dad para con­for­mar­lo. Es un ejer­ci­cio de liber­tad para todas las per­so­nas, que no se cir­cuns­cri­be úni­ca­men­te a la orien­ta­ción eró­ti­ca del deseo, sino tam­bién a la repre­sen­ta­ti­vi­dad y legi­ti­mi­dad de géne­ros flui­dos y no bina­rios (masculino/​femenino), al paren­tes­co, a la recon­fi­gu­ra­ción de fami­lias ori­gi­na­les y diver­sas, al reco­no­ci­mien­to pleno de los dere­chos repro­duc­ti­vos, sin que estos sean impe­ra­ti­vos deri­va­dos de él. No es una ame­na­za a los dere­chos de las per­so­nas hete­ro­se­xua­les, los dere­chos son inalie­na­bles a la dig­ni­dad huma­na y no reco­no­cen pri­vi­le­gios de un gru­po en rela­ción a otro.

La apro­ba­ción del matri­mo­nio igua­li­ta­rio tie­ne impli­ca­cio­nes polí­ti­cas al ser un acto de jus­ti­cia y una deu­da his­tó­ri­ca, es una de las leyes que, de ser apro­ba­da, abri­rá el camino para la imple­men­ta­ción de otras polí­ti­cas equi­ta­ti­vas que mejo­ren nues­tra eje­cu­to­ria en dere­chos huma­nos. Tam­bién ten­dría impli­ca­cio­nes edu­ca­ti­vas en rela­ción a la jus­ti­cia y al reco­no­ci­mien­to de nue­vos dere­chos, que inclu­ye la garan­tía de pro­tec­ción a otras per­so­nas hete­ro­se­xua­les que desean el reco­no­ci­mien­to jurí­di­co fue­ra del mar­co que esta­ble­ce la Ley vigen­te. Su apro­ba­ción ten­dría sig­ni­fi­ca­dos ideo­ló­gi­cos con­tra el patriar­ca­do, con­tra los dog­mas bur­gue­ses y en rati­fi­car que las dis­cri­mi­na­cio­nes son con­tra­rias a los valo­res e idea­les que se pro­mul­gan des­de los prin­ci­pios de la cons­truc­ción socia­lis­ta. Sig­ni­fi­ca res­pe­to por la dig­ni­dad huma­na.

El matri­mo­nio igua­li­ta­rio esta­ble­ce el ejer­ci­cio de un dere­cho ciu­da­dano sin dis­cri­mi­na­ción. Dicho dere­cho se ejer­ce inde­pen­dien­te­men­te a la orien­ta­ción eró­ti­ca del deseo o iden­ti­dad de géne­ro de los cón­yu­ges. Es una polí­ti­ca públi­ca equi­ta­ti­va, que pro­te­ge a las per­so­nas a tra­vés del cum­pli­mien­to de dere­chos y obli­ga­cio­nes jurí­di­cas rela­cio­na­das con el paren­tes­co, los intere­ses patri­mo­nia­les en común, entre otros. De apro­bar­se en Cuba sería supe­rior a la rígi­da defi­ni­ción bina­ria que esta­ble­ce como matri­mo­nio la unión con­sen­ti­da entre hom­bre y mujer y que en la anti­gua Cons­ti­tu­ción esta­ble­cía cues­tio­nes de índo­le repro­duc­ti­vo. El ejer­ci­cio del dere­cho a la pro­tec­ción jurí­di­ca en caso de falle­ci­mien­to, dis­ca­pa­ci­dad, heren­cia, filia­ción, volun­ta­des anti­ci­pa­das, adop­ción, no inclu­ye a un gru­po nume­ro­so de per­so­nas con orien­ta­cio­nes eró­ti­cas homo­se­xua­les, bise­xua­les e iden­ti­da­des de géne­ro trans que desean lega­li­zar sus unio­nes. Las per­so­nas hete­ro­se­xua­les uni­das con­sen­sual­men­te están obli­ga­das a con­traer matri­mo­nio para acce­der a la pro­tec­ción jurí­di­ca en estos asun­tos.

El matri­mo­nio se está rede­fi­nien­do des­de nue­vos des­pla­za­mien­tos cul­tu­ra­les, es de hecho una cons­truc­ción que enfren­ta una nue­va cri­sis de las tan­tas que lo han modi­fi­ca­do des­de su sur­gi­mien­to mile­na­rio. En las cul­tu­ras judeo­cris­tia­nas, poco antes de la Revo­lu­ción Fran­ce­sa, fue un pac­to de carác­ter eco­nó­mi­co y polí­ti­co, en el siglo XIX tran­si­tó por la sen­ti­men­ta­li­za­ción del con­tra­to social median­te la legi­ti­ma­ción del amor román­ti­co, y en el siglo XX se sexua­li­zó. En los últi­mos trein­ta años el cons­truc­to del matri­mo­nio ha cam­bia­do más que en miles de años. Las per­so­nas a quie­nes se les ha nega­do este dere­cho podrían hacer­lo pro­gre­sis­ta si se le des­po­ja a este pri­vi­le­gio hete­ro­se­xual de su carác­ter bur­gués y hete­ro­nor­ma­ti­vo. No bas­ta con acce­der a ese dere­cho, tam­bién debe modi­fi­car­se hacia pac­tos equi­ta­ti­vos y no estruc­tu­ra­dos en rela­cio­nes de poder.

El deba­te sobre el matri­mo­nio igua­li­ta­rio en Cuba tie­ne múl­ti­ples aris­tas. De hecho, no ha ocu­rri­do un ver­da­de­ro deba­te por la asi­me­tría de repre­sen­ta­ción de las voces y acto­res socia­les en la esfe­ra públi­ca. Tam­bién se dife­ren­cia con otras Nacio­nes en que el recla­mo de reco­no­ci­mien­to jurí­di­co al matri­mo­nio de las per­so­nas con sexua­li­da­des y géne­ros no hete­ro­nor­ma­ti­vos está ancla­do al ante­pro­yec­to de Ley Códi­go de Fami­lia. Des­de hace 15 años se han for­mu­la­do pro­pues­tas pen­du­la­res que pro­mul­ga­ban el reco­no­ci­mien­to de las pare­jas de hecho, sin modi­fi­car el matri­mo­nio tal cual lo esta­ble­cía la Cons­ti­tu­ción de 1976, y otras, esbo­za­das des­de los dis­cur­sos ins­ti­tu­cio­na­les, sobre todo del CENESEX, en el que se ha habla­do de matri­mo­nio como tal en los últi­mos cin­co años. Des­de la expe­rien­cia de Argen­ti­na, el reco­no­ci­mien­to del matri­mo­nio igua­li­ta­rio ganó fuer­za en Cuba.

Las opi­nio­nes a favor se expre­san con mati­ces en las que se per­ci­be como un dere­cho civil que no debe ser ple­bis­ci­ta­do, como una polí­ti­ca públi­ca equi­ta­ti­va que es con­gruen­te con la jus­ti­cia social de la Revo­lu­ción cuba­na o como una opor­tu­ni­dad para sub­ver­tir un pri­vi­le­gio hete­ro­se­xual que modi­fi­que a esta ins­ti­tu­ción ago­ta­da jurí­di­ca y cul­tu­ral­men­te. Las opi­nio­nes en con­tra son fun­da­men­tal­men­te cul­tu­ra­les y se eri­gen des­de la homo­fo­bia y la trans­fo­bia aso­cia­das a la cons­truc­ción de la Nación cuba­na, que per­du­ran en la expe­rien­cia de tran­si­ción socia­lis­ta en Revo­lu­ción, por lo que en la socie­dad civil se repro­du­cen como ver­da­des natu­ra­les ina­mo­vi­bles o median­te el silen­cio vio­len­to. Tam­po­co fal­tan posi­cio­na­mien­tos ideo­ló­gi­cos y polí­ti­cos con­tra­rios, que han ope­ra­do a muy alto nivel con el con­se­cuen­te retar­do en la imple­men­ta­ción de esta polí­ti­ca. Las Igle­sias en gene­ral han teni­do opor­tu­ni­da­des de inci­dir en la esfe­ra públi­ca, median­te decla­ra­cio­nes de carác­ter teo­ló­gi­co y mani­fes­ta­cio­nes y cele­bra­cio­nes fun­da­men­ta­lis­tas de varios gru­pos evan­gé­li­cos.

En el flu­jo asi­mé­tri­co de opi­nio­nes en rela­ción a la defi­ni­ción del matri­mo­nio duran­te la dis­cu­sión del pro­yec­to de Cons­ti­tu­ción, las Igle­sias tuvie­ron liber­ta­des y recur­sos para expo­ner sus posi­cio­na­mien­tos. Las Igle­sias Evan­gé­li­cas dis­tri­bu­ye­ron, en dife­ren­tes for­ma­tos y espa­cios públi­cos, con­te­ni­dos pro­se­li­tis­tas en defen­sa de algo lla­ma­do “dise­ño ori­gi­nal de fami­lia”, en alu­sión a la fami­lia nuclear hete­ro­se­xual. La noción del “dise­ño ori­gi­nal de fami­lia” es cues­tio­na­ble con sólo revi­sar los apor­tes de las cien­cias socia­les, sobre todo de las cien­cias de la reli­gión que rea­li­zan una her­me­néu­ti­ca de las Sagra­das Escri­tu­ras des­de la plu­ra­li­dad cul­tu­ral, de cuer­pos y de géne­ros.

Exis­ten dema­sia­das evi­den­cias cien­tí­fi­cas y empí­ri­cas que sobre­pa­san los rígi­dos prin­ci­pios medie­va­les del matri­mo­nio: pro­les, fides, sacra­men­tum; es decir, pro­crea­ción y edu­ca­ción de los hijos, con­fian­za de los cón­yu­ges e indi­so­lu­bi­li­dad del víncu­lo, res­pec­ti­va­men­te.

En las redes socia­les seña­la­ron el peli­gro de la “ideo­lo­gía de géne­ro” al hacer refe­ren­cia a las pro­pues­tas de polí­ti­cas públi­cas que abo­gan por la equi­dad de géne­ros. Los pre­su­pues­tos ideo­ló­gi­cos de carác­ter femi­nis­ta que recla­man cam­bios a favor de la equi­dad son muy hete­ro­gé­neos, inclu­so en Cuba, pero tie­nen en común des­mon­tar las estruc­tu­ras socia­les, cul­tu­ra­les y polí­ti­cas que sus­ten­tan la ideo­lo­gía patriar­cal. En la socie­dad civil y polí­ti­ca exis­ten cre­yen­tes y no cre­yen­tes que se adhie­ren a los dis­cur­sos fun­da­men­ta­lis­tas en rela­ción al matri­mo­nio; lo cual es com­pren­si­ble, pues Pie­rre Bour­dieu y Pau­lo Frei­re han enun­cia­do que la opre­sión sólo fun­cio­na cuan­do es acep­ta­da por los opri­mi­dos.

Corres­pon­de a nues­tro Esta­do ser con­gruen­te con el carác­ter lai­co de la Cons­ti­tu­ción de la Repú­bli­ca y esta­ble­cer los lími­tes de la liber­tad reli­gio­sa cuan­do se tra­ta de los dere­chos huma­nos de gru­pos vul­ne­ra­dos, ade­más de garan­ti­zar la expre­sión de todas las voces en rela­ción a este tema.

Los artícu­los 81 – 82 de la Cons­ti­tu­ción de la Repú­bli­ca vigen­te supe­ran al artícu­lo 68 que que­dó en el pro­yec­to, pues esta­ble­ce el mar­co jurí­di­co para las leyes y polí­ti­cas públi­cas que amplían la defi­ni­ción del matri­mo­nio y lo des­po­ja de sus fines repro­duc­ti­vos. No men­cio­na géne­ros y se refie­re a cón­yu­ges e igua­la en dere­chos a todas las con­for­ma­cio­nes de fami­lias, en con­gruen­cia con los artícu­los refe­ren­tes a la igual­dad y al res­pe­to de la dig­ni­dad huma­na. Las Leyes en rela­ción al matri­mo­nio y las fami­lias no pue­den con­tra­de­cir estos artícu­los por­que sería anti­cons­ti­tu­cio­nal.

De apro­bar­se el matri­mo­nio igua­li­ta­rio, las dife­ren­tes con­for­ma­cio­nes de fami­lias se ajus­ta­rían mucho más a la plu­ra­li­dad de sexua­li­da­des, géne­ros y paren­tes­cos exis­ten­tes en Cuba y debe ace­le­rar los cam­bios del ima­gi­na­rio social en rela­ción a la ero­sión del patriar­ca­do como ideo­lo­gía opre­si­va. Dichos artícu­los tam­bién ofre­cen nue­vas poten­cia­li­da­des de robus­te­cer la socie­dad civil en rela­ción al acti­vis­mo social por la equi­dad de géne­ro, por la no vio­len­cia y con­tra las dis­cri­mi­na­cio­nes.

La defi­ni­ción de matri­mo­nio se inser­ta en un con­jun­to de artícu­los inclui­dos en el ante­pro­yec­to Códi­go de las Fami­lias. Este ha sido un pro­ce­so de muchas déca­das, que asu­mo se actua­li­ce en rela­ción al Dere­cho de Fami­lia. El Pro­yec­to de Ley Códi­go de las Fami­lias requie­re ser con­sul­ta­do con el sobe­rano, pero su apro­ba­ción debió estar a car­go de los legis­la­do­res en la Asam­blea Nacio­nal, de mane­ra que no se omi­tan las prin­ci­pa­les modi­fi­ca­cio­nes que se pro­pon­gan por la pobla­ción y al mis­mo tiem­po se res­pe­ten las cues­tio­nes inhe­ren­tes a la garan­tía y pro­tec­ción de los dere­chos huma­nos y la no vio­la­ción de los artícu­los cons­ti­tu­cio­na­les refe­ren­tes a la igual­dad y al res­pe­to de la dig­ni­dad huma­na.

Se cono­ce que será some­ti­do a vota­ción por la pobla­ción el pro­yec­to final, des­pués de la con­sul­ta popu­lar y del deba­te par­la­men­ta­rio, cues­tión deci­di­da por el Par­la­men­to a pun­to de par­ti­da de la pro­pues­ta de algu­nos de los miem­bros más jóve­nes de la Comi­sión para la Refor­ma Cons­ti­tu­cio­nal.

Sería anti­cons­ti­tu­cio­nal apro­bar una figu­ra jurí­di­ca dife­ren­te al matri­mo­nio hete­ro­se­xual por­que se esta­ría sos­te­nien­do un pri­vi­le­gio que hace siglos no es asun­to de las Igle­sias sino una cues­tión secu­lar a car­go del Esta­do, y al seguir la nor­ma hete­ro­se­xual se esta­ría incu­rrien­do en la vio­la­ción de los artícu­los refe­ren­tes a la igual­dad.

La apro­ba­ción del matri­mo­nio igua­li­ta­rio como Decre­to Ley es otra de las opcio­nes, pero haría un fla­co favor a la tra­di­ción de inten­tar cons­truir una Repú­bli­ca bajo el dic­ta­do de decre­tos leyes. Reite­ro, el sobe­rano debe ser con­sul­ta­do y es res­pon­sa­bi­li­dad del Esta­do y la socie­dad civil de crear las con­di­cio­nes apro­pia­das para un deba­te amplio, con par­ti­ci­pa­ción de todos los acto­res socia­les, basa­do en el res­pe­to, el diá­lo­go, sin fun­da­men­ta­lis­mos, ni dis­cri­mi­na­cio­nes de nin­gu­na índo­le.

Fuen­tes: https://​www​.face​book​.com/​1​0​4​4​9​7​5​1​4​6​0​9​6​5​7​/​p​o​s​t​s​/​1​1​4​6​3​0​3​0​6​9​2​9​7​11/ Blog per­so­nal

