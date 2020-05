Colombia. Plantándole cara al sistema capitalista, un 28 de mayo.

Por: Colec­ti­vo Radi­ca­les libres de Colom­bia, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 29 mayo 2020

Este 28 de mayo, se lle­vó a cabo en Bogo­tá un plan­tón con­tra las lesi­vas polí­ti­cas ban­ca­rias que en un momen­to de cri­sis de pan­de­mia ha sido apro­ve­cha­da por el sis­te­ma capi­ta­lis­ta para que sea el sis­te­ma ban­ca­rio quien mejor se bene­fi­cia, a cos­tas eso sí, del ham­bre y la mise­ria de milla­res de colom­bia­nos, que se pro­fun­di­za y agu­di­za. Según lo ha seña­la­do Nacio­nes Uni­das, en Amé­ri­ca Lati­na, 14 millo­nes de per­so­nas podrían pasar ham­bre debi­do a la cre­cien­te pan­de­mia.

Pese al ham­bre que sopor­ta­ran las

cla­ses popu­la­res en Colom­bia, según lo ha regis­tra­do el dia­rio el tiem­po del 20

de mayo del 2020, el gru­po Aval gano $700.200 millo­nes en el pri­mer tri­mes­tre

del 2020 https://​www​.eltiem​po​.com/​e​c​o​n​o​m​i​a​/​s​e​c​t​o​r​-​f​i​n​a​n​c​i​e​r​o​/​r​e​s​u​l​t​a​d​o​s​-​d​e​l​-​g​r​u​p​o​-​a​v​a​l​-​e​n​-​e​l​-​p​r​i​m​e​r​-​t​r​i​m​e​s​t​r​e​-​d​e​l​-​2​0​2​0​-​e​n​-​m​e​d​i​o​-​d​e​-​c​o​v​i​d​-19 – 497548.

Según lo denun­cia­do en el mar­co del

plan­tón, le hemos entre­ga­do más de 60 billo­nes de pesos a los ban­cos pri­va­dos,

para que con esos mis­mos recur­sos nos pres­ten, nos endeu­den y se que­den con las

uti­li­da­des; mien­tras el ban­co de la Repu­bli­ca baja las tasas de inte­rés, ellos

las suben a las gen­tes, sim­ple­men­te han corri­do los pla­zos, con tasas

inclu­si­ve, más altas de las que traían. Ese es el ban­co que tene­mos, ese es el

ban­co no del pue­blo colom­biano, es el ban­co de la oli­gar­quía, de los

empre­sa­rios pica­ros, no es el ban­co de la gen­te. Por eso esta­mos denun­cian­do la

polí­ti­ca mone­ta­ria del ban­co de la repú­bli­ca, que usa una polí­ti­ca para sal­var

a los ban­cos, expre­so uno de los diri­gen­tes par­ti­ci­pan­tes en el plan­tón.

A los ban­cos ladro­nes van más de 60 billo­nes, a los empre­sa­rios pica­ros más de 80.6 billo­nes y con­tan­do, apor­ta­dos por el gobierno Nacio­nal de nues­tros recur­sos públi­cos; igual­men­te ya se anun­cian los sal­va­men­tos a las empre­sas trans­na­cio­na­les (Caso Avian­ca), cuan­do lo ade­cua­do sería la nacio­na­li­za­ción de la empre­sa para pre­ser­var un ser­vi­cio de trans­por­te aéreo más jus­to, y no seguir fomen­tan­do con nues­tros recur­sos los abu­sos que una par­te del sec­tor pri­va­do han come­ti­do con los usua­rios.

Por su par­te, Este­ban Bar­bo­sa, pre­si­den­te del sin­di­ca­to nacio­nal, trans­por­te y logís­ti­ca, le dijo a este medio que debe­mos par­ti­ci­par en este tipo de even­tos por­que el pue­blo hoy es el que está lle­van­do la car­ga de toda esta cri­sis que ha oca­sio­na­do el capi­ta­lis­mo, por lo que al pue­blo no le que­da sino la calle, como la barri­ca­da natu­ral de lucha y de pelea his­tó­ri­ca para la con­quis­ta de sus bene­fi­cios. El pue­blo tie­ne ganas de luchar, son sus diri­gen­tes los que están ador­me­ci­dos con su buro­cra­tis­mo. El men­sa­je del sin­di­ca­to nacio­nal del trans­por­te es que el pue­blo y los diri­gen­tes que toda­vía tie­nen con­cien­cia de cla­se, deben orga­ni­zar­se para pelear, por­que vinie­ron por los poqui­tos dere­chos que les que­dan al pue­blo y a los tra­ba­ja­do­res. Este es el momen­to en el que el capi­ta­lis­mo demos­tró que no es la opción para la huma­ni­dad y que es el socia­lis­mo, pero tene­mos que salir a luchar por él, ha rema­ta­do Bar­bo­sa.

Por su par­te, Ale­jan­dra Wil­ches diri­gen­te sin­di­cal de ETB, nos dice que debe­mos estar par­ti­ci­pan­do en estos even­tos por­que el gobierno sigue enga­ñan­do a la gen­te, las gen­tes están aguan­tan­do ham­bre, nues­tros niños están deses­co­la­ri­za­dos y todos los recur­sos que ha gira­do el ban­co de la repú­bli­ca y ha des­ti­na­do el gobierno nacio­nal, es para el sec­tor ban­ca­rio, no ha dado solu­cio­nes efec­ti­vas para la pan­de­mia ni para evi­tar el caos que vie­ne con ella, como lo es el des­em­pleo, la salud, las USIS no han sido finan­cia­das, bási­ca­men­te han entre­ga­do recur­sos a los pri­va­dos, a las IPS, los hos­pi­ta­les públi­cos no han sido for­ta­le­ci­dos, el gobierno solo favo­re­ce a los ricos y los pobres que aguan­ten ham­bre.

Las gen­tes y nues­tros niños están murien­do de ham­bre y si están espe­ran­do que el gobierno nos dé solu­cio­nes con noso­tros ence­rra­dos en las casas, nos vamos a que­dar espe­ran­do, los dere­chos his­tó­ri­ca­men­te se han adqui­ri­do al calor de la lucha orga­ni­za­da.

La pan­de­mia es un pro­ble­ma de salud que no pode­mos evi­tar, por eso hoy esta­mos par­ti­ci­pan­do con la debi­da pro­tec­ción, pero eso no quie­re decir que el gobierno apro­ve­che esta situa­ción para con­ti­nuar gene­ran­do más pobre­za y seguir robán­do­le a los pobres para dar­le a los ricos, seña­la Ale­jan­dra Wil­ches.

Tal como se acor­dó este 20 de mayo varios colec­ti­vos rea­li­za­mos el plan­tón de denun­cia a las polí­ti­cas del gobierno y del ban­co de la repu­bli­ca que solo favo­re­ce a los ban­cos ladro­nes y a los empre­sa­rios pica­ros, aban­do­nan­do a la mayo­ría de la pobla­ción a su suer­te, sin los pla­nes de ayu­das ali­men­ta­rias sufi­cien­tes y perió­di­cos para que las fami­lias pue­dan asu­mir la cua­ren­te­na con tran­qui­li­dad.

Tam­bién se escu­chó en el reco­rri­do por la carre­ra sép­ti­ma de Bogo­tá, la denun­cia de la lle­ga­da de 800 mili­ta­res grin­gos, que se suma a las bases ins­ta­la­das en nues­tro terri­to­rio, con­tan­do al pare­cer con el vis­to bueno de bue­na par­te del con­gre­so y del gobierno nacio­nal, en lo que muy posi­ble­men­te se podría cons­ti­tuir en una tajan­te agre­sión en con­tra del pue­blo Vene­zo­lano, por lo que con insis­ten­cia se agi­to la con­sig­na de YANQUEE GO HOME.

Han par­ti­ci­pa­do en este plan­tón, entre otros: Sin­di­ca­to Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (SNTT), Red de Lucha con­tra el Ham­bre y la pobre­za, Repre­sen­tan­te tra­ba­ja­do­res ETB, UP Bases en Rebe­lión, Estu­dian­tes Uni­ver­si­dad Nacio­nal, Aso­cia­ción Nacio­nal de tra­ba­ja­do­res del ser­vi­cio Aéreo (ANTSA), Gale­ría de la memo­ria, Colec­ti­vo del Hos­pi­tal San Juan de Todos, Clí­ni­ca Jurí­di­ca Betsa­bé Espi­nal, Colec­ti­vo de comu­ni­ca­ción Radi­ca­les Libres de Colom­bia.