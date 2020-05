Brasil. ¿Por qué Bolsonaro busca alianza con centão, un grupo que consideró «lo peor»?

Por Caro­li­ne Oli­vei­ra*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 29 de mayo de 2020

Des­de su cam­pa­ña pre­si­den­cial en las elec­cio­nes de 2018, Jair Bol­so­na­ro ha cri­ti­ca­do el blo­que de par­ti­dos cono­ci­do como el «cen­tro» del Con­gre­so Nacio­nal.

Cuan­do el enton­ces can­di­da­to para el Par­ti­do de la social­de­mo­cra­cia bra­si­le­ña (PSDB), Geral­do Alck­min, reci­bió el apo­yo del blo­que, el capi­tán reti­ra­do decla­ró que el tucán se había rodea­do «de lo peor» de la polí­ti­ca bra­si­le­ña.

Del mis­mo modo, en una entre­vis­ta con Band en julio de 2018, Bol­so­na­ro dijo que las nego­cia­cio­nes con el cen­tão como una for­ma de «ase­gu­rar la gober­nan­za» debe­rían ter­mi­nar. “O nos rom­pe­mos o no lo hace­mos. «Ah, pero revo­ca­rán tu man­da­to y pedi­rán la des­ti­tu­ción». No será por defec­to o corrup­ción. Este es el men­sa­je que estoy dan­do «.

Sin embar­go, des­de las elec­cio­nes de 2018 has­ta el pri­mer semes­tre de 2020, el tono cam­bió: Bol­so­na­ro ya no pare­ce cri­ti­car al blo­que de par­la­men­ta­rios. Por el con­tra­rio, para aumen­tar su base de apo­yo en el Con­gre­so Nacio­nal, comien­za a sub­di­vi­dir los orga­nis­mos guber­na­men­ta­les de segun­do nivel , lo que ya ha ocu­rri­do en algu­nos nom­bra­mien­tos vin­cu­la­dos al cen­tão, des­de prin­ci­pios de mayo.

En el Minis­te­rio de Edu­ca­ción, Garigham Ama­ran­te Pin­to fue desig­na­do a la Direc­ción de Accio­nes Edu­ca­ti­vas del Fon­do Nacio­nal de Desa­rro­llo Edu­ca­ti­vo (FNDE), cuyo pre­su­pues­to es de R $ 55 mil millo­nes. Pin­to tie­ne como patro­ci­na­do­res polí­ti­cos al dipu­tado fede­ral Welling­ton Rober­to (PL-PB) y Val­de­mar Cos­ta Neto, ex dipu­tado fede­ral y ex líder del acró­ni­mo duran­te 13 años.

Para el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Regio­nal, el líder del Par­ti­do Pro­gre­sis­ta, Arthur Lira (AL), y el sena­dor del acró­ni­mo, Ciro Noguei­ra (PI), patro­ci­na­ron a Tia­go Pon­tes de Quei­roz a la Secre­ta­ría Nacio­nal de Movi­li­dad, quien será el admi­nis­tra­dor de un pre­su­pues­to. R $ 17,2 mil millo­nes.

En el Depar­ta­men­to Nacio­nal de Obras con­tra la Sequía (Dnocs) del Minis­te­rio, Fer­nan­do Mar­con­des Araú­jo Leão, tam­bién desig­na­do por Lira y el dipu­tado Sebas­tião Oli­vei­ra (PL-PI), admi­nis­tra­rá un fon­do de R $ 1 mil millo­nes.

Para la Super­in­ten­den­cia de Tre­nes Urba­nos en Reci­fe, Car­los Fer­nan­do Ferrei­ra da Sil­va Filho admi­nis­tra­rá R $ 1,1 mil millo­nes, como lo indi­có el líder del Par­ti­do Social Cris­tiano en la Cáma­ra (PSC), André Ferrei­ra (PE).

Jun­tos, solo las cua­tro nomi­na­cio­nes del cen­tro admi­nis­tra­rán R $ 74,6 mil millo­nes en recur­sos públi­cos, sin con­tar las nomi­na­cio­nes para el Con­se­jo de la Cen­tral Hidro­eléc­tri­ca Itai­pu Bina­cio­nal del ex minis­tro de gobierno de Michel Temer, Car­los Marun , y el ex dipu­tado fede­ral, José Car­los Ale­luia (DEM-BA), men­cio­na­do en el infor­me Ode­brecht.

¿Cuál es la opi­nión de los par­la­men­ta­rios sobre la rela­ción de Bol­so­na­ro con el cen­tão?

El dipu­tado fede­ral João Cam­pos (GO), del Par­ti­do Repu­bli­cano, un acró­ni­mo con­si­de­ra­do por muchos como miem­bro del blo­que, eva­lúa el cam­bio de tono con «un buen ojo, de mane­ra posi­ti­va» y con­si­de­ra que «ocu­rre a favor del país».

Argu­men­ta que este tipo de alian­za ocu­rre en todas las demo­cra­cias del mun­do y aquí no sería dife­ren­te, prin­ci­pal­men­te debi­do al hecho de que «los par­ti­dos lla­ma­dos par­ti­dos cen­tão son de dere­cha o de cen­tro dere­cha, por lo que son par­ti­dos que, de algu­na mane­ra , des­de el pun­to de vis­ta, por lo tan­to, de ideo­lo­gía, tie­nen iden­ti­fi­ca­ción con lo que defien­de el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca ”.

Otro dipu­tado fede­ral de un par­ti­do con­si­de­ra­do en el cen­tro, Ricar­do Barros (PR), del Par­ti­do Pro­gre­sis­ta (PP), dice que Bol­so­na­ro se dio cuen­ta de que gober­nar con fren­tes par­la­men­ta­rios «no resuel­ve el pro­ble­ma de la arti­cu­la­ción del gobierno» y argu­men­ta que es nece­sa­rio hablar direc­ta­men­te con los par­ti­dos y líde­res de las siglas.

En febre­ro de 2019, Barros ya había pro­nun­cia­do sobre el tema, rela­cio­na­do con la gober­nan­za, al publi­car en su per­fil en Twit­ter a Bol­so­na­ro: «escu­char lo que los líde­res del Con­gre­so ya han expre­sa­do ayu­da­ría mucho para un Bra­sil mejor», en el momen­to de votar sobre la refor­ma de pen­sio­nes y el paque­te con­tra el cri­men.

Barros, quien tam­bién fue Minis­tro de Salud en el gobierno de Michel Temer, dice, sin embar­go, que «en la prác­ti­ca no hay cam­bios en el com­por­ta­mien­to del pre­si­den­te» en su rela­ción con el par­la­men­to.

«Solo en lugar de que esta rela­ción sea con los fren­tes par­la­men­ta­rios es con los par­ti­dos, pero él ya había esta­do rela­cio­nan­do y hacien­do esta arti­cu­la­ción y aso­cia­ción con ex par­la­men­ta­rios y per­so­nas desig­na­das por los fren­tes par­la­men­ta­rios».

A dife­ren­cia de los dos dipu­tados con­si­de­ra­dos del cen­tro, la con­gre­sis­ta Alê Sil­va (MG), del Par­ti­do Social Libe­ral (PSL), que lle­vó a Bol­so­na­ro a la Pre­si­den­cia, cree que ha habi­do un cam­bio en el com­por­ta­mien­to del Poder Eje­cu­ti­vo y que ve esto como «un mal nece­sa­rio » Avan­zar los votos en las agen­das de la Pre­si­den­cia en el Con­gre­so Nacio­nal.

“Hemos inten­ta­do duran­te más de un año luchar con­tra el cen­tão. No con­se­gui­mos. Aho­ra el nego­cio no es unir­se a ellos tam­po­co. En nom­bre del país, para que la agen­da del gobierno fede­ral avan­ce, entien­do com­ple­ta­men­te que debe haber con­ce­sio­nes para que el país no vaya a la ban­ca­rro­ta. Es un acto de auto­de­fen­sa ”, dice Sil­va.

El dipu­tado defien­de que el PSL tra­tó de con­ven­cer a los par­la­men­ta­rios del blo­que polí­ti­co «de que lo más hones­to sería que enten­die­ran que nues­tras deman­das eran las más jus­tas y repu­bli­ca­nas». Pero des­afor­tu­na­da­men­te no lo enten­die­ron. Son per­so­nas que no votan según sus pro­pias con­vic­cio­nes ”.

Para ella, quien debe ser cri­ti­ca­do por esto no es el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, «es quien exi­ge esta nego­cia­ción». Cuan­do se le pre­gun­ta si el enfo­que comien­za des­de el cen­tro hacia el Pre­si­den­te, ella dice: «Cier­ta­men­te».

“Pero te digo de nue­vo: ¿es ile­gal? No es. Pue­de ser inmo­ral. Aho­ra, esta inmo­ra­li­dad no resi­de en el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, deje­mos esto muy cla­ro. Esta inmo­ra­li­dad pue­de resi­dir con estos líde­res del cen­tão, con estos dipu­tados que siem­pre están exi­gien­do este tipo de bene­fi­cio ”, dice Sil­va.

Final­men­te, el par­la­men­ta­rio de Minas Gerais cla­si­fi­có estas con­ce­sio­nes «como un acto de auto­de­fen­sa». «Si fue­ras pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, ¿qué harías? ¿Deja­rías a tu país en ban­ca­rro­ta o cede­rías ante esa pre­sión?», Pre­gun­ta.

Otro dipu­tado fede­ral del PSL, Bibo Nunes (RS), que una vez «luchó mal» con un líder del cen­tro al defen­der al ex minis­tro de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad Públi­ca, Ser­gio Moro, como dijo en su Twit­ter, el 27 de abril. , con­si­de­ra «nor­mal» que un gobierno ceda posi­cio­nes para que los par­ti­dos tam­bién pue­dan gober­nar.

Sin embar­go, Nunes nie­ga cual­quier car­go polí­ti­co cuan­do rela­cio­na las nomi­na­cio­nes direc­ta­men­te con el dine­ro.

“A mí, por ejem­plo, no me impor­tan los tra­ba­jos. No ten­go ofi­ci­na Nin­gu­na posi­ción has­ta hoy que solía. Soy el dipu­tado fede­ral más vota­do en Rio Gran­de do Sul del gobierno y nun­ca tomé una posi­ción. Nun­ca nomi­né a nadie para nin­gún pues­to . No veo hacer polí­ti­ca con ofi­ci­na y dine­ro. Yo no hago eso «.

Nunes ve el enfo­que entre el pre­si­den­te y el blo­que de mane­ra dife­ren­te. Para el gau­cho, “el gobierno no prac­ti­ca tomar­lo des­de aquí, no hay for­ma de tomar­lo des­de aquí. Es nor­mal para mí ocu­par pues­tos con per­so­nas que me apo­yan, no le daré un pues­to a Maria do Rosá­rio, a Frei­xo, por ejem­plo ”.

Ya sea vis­to como par­te de un «tóma­lo des­de aquí» des­de la pers­pec­ti­va de la inmo­ra­li­dad o una apro­xi­ma­ción natu­ral de los intere­ses, la rela­ción del gobierno con el cen­tro divi­de las opi­nio­nes entre los par­la­men­ta­rios.

Para el dipu­tado fede­ral y ex líder del gobierno en la Cáma­ra, el dele­ga­do Wal­dir (PSL-GO), el Pala­cio de Pla­nal­to tie­ne moti­vos de apro­xi­ma­ción: las recien­tes derro­tas en las vota­cio­nes sobre medi­das pro­vi­sio­na­les, como el MP 910, y el pro­gre­so de las inves­ti­ga­cio­nes. Pre­sun­ta inter­fe­ren­cia de Bol­so­na­ro con la Poli­cía Fede­ral, que podría con­du­cir a un pro­ce­so de des­ti­tu­ción en el Con­gre­so Nacio­nal.

«El gobierno vio que es nece­sa­rio doblar las rodi­llas hacia el cen­tro, por­que no podrá vivir sin el cen­tro, y para eso ha pues­to a dis­po­si­ción espa­cios estra­té­gi­cos, don­de se ges­tio­nan unos pocos millo­nes, es un cam­bio de pos­tu­ra», defien­de Wal­dir, a a quie­nes el gobierno y el blo­que «deben haber teni­do una gran indi­ges­tión» para supe­rar los con­flic­tos.

Para Wal­dir, lo que es «muy evi­den­te» de este nue­vo reor­de­na­mien­to de fuer­zas en la polí­ti­ca es la par­ti­da de la agen­da de lucha con­tra la corrup­ción.

«Creo que es par­te del paque­te, esta aso­cia­ción con el cen­tão, la eli­mi­na­ción de Ser­gio Moro y el ex direc­tor de la Poli­cía Fede­ral, esto es par­te del mis­mo paque­te».

Según el dele­ga­do, Bol­so­na­ro man­tu­vo a Moro como «una pri­me­ra dama, alguien sin expre­sión», y esto que­dó cla­ro cuan­do el gobierno «en nin­gún momen­to tra­ba­jó para apro­bar el paque­te con­tra el cri­men», como el con­gre­sis­ta Ricar­do Barros ya había demos­tra­do en Twit­ter.

“El gobierno usó eso [Moro y la agen­da anti­co­rrup­ción] mien­tras era pro­duc­ti­vo para él. Pero en ese momen­to, cuan­do los ami­gos y los niños están en peli­gro, él se reti­ra por com­ple­to «, dice el par­la­men­ta­rio de PSL.

Des­de la opo­si­ción, el sena­dor Hum­ber­to Cos­ta (PT-PE) está en la mis­ma línea que el dele­ga­do Wal­dir al seña­lar que, entre los par­la­men­ta­rios, exis­te un sen­ti­mien­to cre­cien­te de la nece­si­dad de des­ti­tuir al pre­si­den­te de la Repú­bli­ca a tra­vés de un jui­cio polí­ti­co.

“Por esa razón aho­ra va en bus­ca del cen­tão que fue mal­de­ci­do por los bol­so­na­ris­tas duran­te toda la cam­pa­ña elec­to­ral, que se uti­li­zó como ejem­plo de qué tipo de polí­ti­ca no se podía prac­ti­car en nues­tro país, y aho­ra se encuen­tra en bus­ca del cen­tão para inten­tar evi­tar el pro­ce­so de impe­di­men­to Es el final de un dis­cur­so en el que este seg­men­to de la extre­ma dere­cha prac­ti­ca­ría un tipo dife­ren­te de polí­ti­ca”, dice Cos­ta.

El acer­ca­mien­to entre Bol­so­na­ro y cen­tão a jui­cio de los poli­tó­lo­gos

Para Rafael Cor­tez, poli­tó­lo­go de Ten­den­cias Con­sul­to­ria, la rever­sión del dis­cur­so y la prác­ti­ca bol­so­na­ris­ta se debe al ries­go de inte­rrum­pir el man­da­to pre­si­den­cial.

«Más que una coa­li­ción pro­po­si­cio­nal de imple­men­ta­ción de pro­gra­mas, me pare­ce que es más una bús­que­da de apo­yo para con­tra­rres­tar el movi­mien­to mar­ca­do por algu­na pér­di­da de popu­la­ri­dad y por pre­gun­tas y dispu­tas en la esfe­ra legal», dice.

En la mis­ma línea, tam­bién para Hum­ber­to Dan­tas, poli­tó­lo­go y coor­di­na­dor del cur­so de pos­gra­do en Cien­cias Polí­ti­cas de la Fun­da­ción de la Escue­la de Socio­lo­gía y Polí­ti­ca de São Pau­lo (FESPSP), para dete­ner posi­bles pro­ce­sos de jui­cio polí­ti­co, Bol­so­na­ro se une al cen­tão como una cues­tión de La super­vi­ven­cia está aso­cia­da, pre­ci­sa­men­te al blo­que «que este gobierno siem­pre ha afir­ma­do como un sinó­ni­mo abso­lu­to e inse­pa­ra­ble de corrup­ción que nun­ca se sen­ta­ría a nego­ciar», seña­la.

Para Dan­tas, aso­ciar la polí­ti­ca, más que el cen­tro, con la corrup­ción es un «dis­cur­so popu­lis­ta, fácil de con­quis­tar los cora­zo­nes de las per­so­nas.

“La polí­ti­ca es, sí, sinó­ni­mo de nego­cia­ción, no hay polí­ti­ca sin nego­cia­ción. Lo que pue­de exis­tir es una polí­ti­ca sin nego­cia­cio­nes corrup­tas o corrup­ta­bles o extre­ma­da­men­te corrup­tas o corrup­ta­bles ”, dice Dan­tas.

Con­tra esto, argu­men­ta que «nece­si­ta­mos jus­ti­cia». “Y un pre­si­den­te de la Repú­bli­ca nun­ca esta­rá suje­to a ofre­cer jus­ti­cia, pero el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca pue­de tener el aspec­to de un vigi­lan­te, y eso es lo que cla­ra­men­te tene­mos en Bra­sil: un vigi­lan­te que se apo­de­ra del país y demo­ni­za la polí­ti­ca como si no lo hicie­ra. había sido par­te de unos 30 años».

Des­pués de todo, ¿cuál es el cen­tro del sis­te­ma de par­ti­dos polí­ti­cos bra­si­le­ño y qué repre­sen­ta?

Las expli­ca­cio­nes sobre el enfo­que de Bol­so­na­ro hacia el cen­tro, o lo con­tra­rio, como argu­men­ta la con­gre­sis­ta Alê Sil­va, giran en torno al sig­ni­fi­ca­do de este blo­que den­tro del sis­te­ma polí­ti­co del par­ti­do bra­si­le­ño.

Según el poli­tó­lo­go Rafael Cor­tez, el cen­tro, tam­bién for­ma­do por lo que se cono­ce como el bajo cle­ro, del cual emer­gió Bol­so­na­ro, es un actor cla­ve, ya que repre­sen­ta a la mayo­ría den­tro de las cáma­ras legis­la­ti­vas. En la Cáma­ra de Dipu­tados, don­de el blo­que está divi­di­do más explí­ci­ta­men­te, hay alre­de­dor de 200 de los 513 par­la­men­ta­rios.

Al orga­ni­zar­se, jue­gan un papel fun­da­men­tal en el gobierno del Poder Eje­cu­ti­vo, expli­ca Cor­tez.

“Una vez que se pien­sa en el gobierno, la gober­na­bi­li­dad pasa por esta capa­ci­dad de movi­li­zar a estas leyen­das para bus­car mayo­rías. La inca­pa­ci­dad de los líde­res para movi­li­zar a estos par­ti­dos es casi un sinó­ni­mo de agen­das per­di­das ”, expli­ca el poli­tó­lo­go.

Según Cor­tez, Cen­trão ganó mucho espa­cio en la for­ma en que se estruc­tu­ra la polí­ti­ca. Este blo­que no tie­ne la ambi­ción de com­pe­tir por el esca­ño del Eje­cu­ti­vo. Por el con­tra­rio, se enfo­ca en lo Legis­la­ti­vo, sin iden­ti­dad de par­ti­do y con el «cos­to de repu­tación» más bajo, lo que per­mi­te un trán­si­to más diná­mi­co de apo­yo a los gobier­nos y las agen­das.

Esto «retra­ta dile­mas en rela­ción con el sis­te­ma de par­ti­dos bra­si­le­ño», por­que no está for­ma­do por sub­tí­tu­los «con capa­ci­dad o iden­ti­dad orga­ni­za­ti­va míni­ma­men­te reco­no­ci­da por el elec­to­ra­do», en la mayo­ría de los casos, lo que hace apa­re­cer un blo­que como el cen­tro.

«La fuer­za de estos sub­tí­tu­los retra­ta pre­ci­sa­men­te esta frag­men­ta­ción, el impac­to de estos sub­tí­tu­los en el sis­te­ma refuer­za pre­ci­sa­men­te el efec­to de esta frag­men­ta­ción y la fal­ta de par­ti­dos con iden­ti­da­des con el elec­to­ra­do», dice Cor­tez.

El tér­mino «cen­tão» sur­gió des­pués de la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te de 1988, cuan­do, bajo José Sar­ney, las agen­das de los par­la­men­ta­rios comen­za­ron a inter­cam­biar­se por con­ce­sio­nes de radio y tele­vi­sión, bajo el man­do del enton­ces Minis­tro de Comu­ni­ca­cio­nes, Antô­nio Car­los Magalhães.

La con­fi­gu­ra­ción más actual de Cen­trão inclu­ye el Par­ti­do Pro­gre­sis­ta (PP), el Par­ti­do Libe­ral (PL), los Repu­bli­ca­nos, la Soli­da­ri­dad, el Par­ti­do Labo­ris­ta Bra­si­le­ño (PTB), el Par­ti­do Social­de­mó­cra­ta (PSD), el Movi­mien­to Demo­crá­ti­co Bra­si­le­ño (MDB), los Demó­cra­tas (DEM), Par­ti­do Repu­bli­cano del Orden Social (PROS), Par­ti­do Social Cris­tiano (PSC), Avan­te y Patrio­ta.

Algu­nos miem­bros de estas siglas nie­gan ser par­te del cen­tro, pero la tra­yec­to­ria polí­ti­ca en el Con­gre­so Nacio­nal mues­tra afi­ni­dad con el blo­que .

Fue este mis­mo blo­que el que dio un apo­yo deci­si­vo a la des­ti­tu­ción de la ex pre­si­den­ta del PT, Dil­ma Rous­seff, y al derro­ca­mien­to del pro­ce­so de impe­di­men­to con­tra el ex pre­si­den­te de EMBEAN, Michel Temer.

Edi­ción: Lean­dro Meli­to

*Bra­sil de Fato