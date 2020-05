Lamen­ta­ble­men­te, de nue­vo y en con­tra de lo que desea­ría­mos, nos vemos en la obli­ga­ción de res­pon­der ante un ata­que con­tra nues­tro movi­mien­to. En esta oca­sión ha sido el EPPK el que, al tiem­po que aplau­de a los par­ti­dos ins­ti­tu­cio­na­les que son par­te del sis­te­ma, la ha empren­di­do con­tra el movi­mien­to popu­lar en un inten­to de dañar aque­llo que no tie­nen bajo su con­trol.

No nos pasa des­aper­ci­bi­do que el día ele­gi­do para publi­car este ata­que sea el del Día de Movi­li­za­cio­nes que hemos con­vo­ca­do a favor de Patxi Ruiz. Ade­más de ser un movi­mien­to elec­to­ra­lis­ta con la men­te pues­ta en las elec­cio­nes, la nota del EPPK, redac­ta­da en alguno de los des­pa­chos de Sor­tu, tie­ne como obje­ti­vo debi­li­tar las movi­li­za­cio­nes de hoy. A pesar de hacer­nos refe­ren­cia, inter­pre­ta­mos como sín­to­ma de debi­li­dad polí­ti­ca el hecho de que no men­cio­nen el nom­bre del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión. Tene­mos la cos­tum­bre de decir las cosas más cla­ro que eso. Todo no debe­ría valer, pero ver que pue­den per­der la hege­mo­nía en la calle hace que, más que con la cabe­za, actúen con las vís­ce­ras.

Recor­da­mos otros ata­ques pare­ci­dos que, lejos de for­ta­le­cer la uni­dad entre pre­sos, han ser­vi­do para divi­dir al pro­pio EPPK. Por ejem­plo, la fal­sa acu­sa­ción ver­ti­da con­tra nues­tro movi­mien­to por pre­sos que esta­ban sien­do juz­ga­dos en el Tri­bu­nal de París en 2015, fue deci­si­va para que otros cua­tro pre­sos con gran­des con­de­nas se ale­ja­ran del EPPK. Los cua­tro lo cri­ti­ca­ron públi­ca­men­te, y cosas así debe­rían hacer refle­xio­nar a quie­nes pla­ni­fi­can estos ata­ques sobre las con­se­cuen­cias que accio­nes de este tipo tie­nen sobre quie­nes están den­tro (inclui­dos muchos del EPPK).

Entran­do en el con­te­ni­do del comu­ni­ca­do de hoy del EPPK, lo pri­me­ro que debe­mos des­ta­car es su fal­ta de rigor. Dicen que hemos uti­li­za­do la dra­má­ti­ca situa­ción de Patxi para cri­ti­car a Sor­tu, EH Bil­du, Etxe­rat, EPPK y Sare. Debe­mos decir que esos colec­ti­vos no son el ombli­go del mun­do y que toda nues­tra fuer­za la hemos pues­to en Patxi. Pero ade­más de eso, no hemos men­cio­na­do en nin­gún comu­ni­ca­do ni al EPPK, ni a Etxe­rat ni a Sare.

Sí hemos men­cio­na­do a EH Bil­du y a Sor­tu, siem­pre para res­pon­der a las acu­sa­cio­nes lan­za­das por ellos con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión. Al igual que aho­ra el EPPK, los dos ante­rio­res nos han acu­sa­do de estar empu­jan­do a Patxi Ruiz a la muer­te, y ante decla­ra­cio­nes tan mez­qui­nas como esas nues­tra posi­ción siem­pre será de fir­me­za. No acep­ta­re­mos ata­ques de ese esti­lo en la dura situa­ción que esta­mos vivien­do, y menos de par­te de quie­nes no pien­san más que en la elec­cio­nes. No se lo admi­ti­re­mos a quie­nes no han dicho nada de Patxi has­ta pasa­dos diez días, sal­vo cuan­do ha sido para cri­ti­car las accio­nes a su favor.

La pos­tu­ra del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión ha sido, des­de el pri­mer momen­to, la de prio­ri­zar la vida de Patxi ante cual­quier otra cosa. Para ello hemos man­te­ni­do con­tac­to direc­to con el gru­po que actúa como repre­sen­ta­ción de la fami­lia, con los abo­ga­dos y con un gru­po de pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan en dis­tin­tos cam­pos de la medi­ci­na y que nos acon­se­ja.

Todas las deci­sio­nes que hemos toma­do en estos duros momen­tos, inclui­da la diná­mi­ca polí­ti­ca que hemos impul­sa­do, las hemos toma­do tenien­do en cuen­ta y siguien­do los con­se­jos de estos tres gru­pos. Pedi­mos res­pe­to y res­pon­sa­bi­li­dad a Sor­tu y a todas las orga­ni­za­cio­nes que se mue­ven en su órbi­ta, hacia nosotrxs, hacia los gru­pos men­cio­na­dos y sobre todo hacia Patxi, que es quien toma la deci­sión de seguir ade­lan­te con la huel­ga de ham­bre. Eso sí, pode­mos ase­gu­rar que esta­re­mos al lado de Patxi tome las deci­sio­nes que tome res­pec­to a este tema.

Acti­tud de los pre­sos de Mur­cia II

Debe­mos decir que nues­tro movi­mien­to no ha hecho en nin­gún momen­to valo­ra­cio­nes sobre las acti­tu­des per­so­na­les de nin­gún miem­bro del EPPK. No hemos pues­to en duda la preo­cu­pa­ción que el res­to de pre­sos de Mur­cia II pue­da tener sobre la situa­ción de Patxi. El Movi­mien­to Pro Amnis­tía hace valo­ra­cio­nes polí­ti­cas y lejos de tra­tar a los pre­sos como si fue­ran unos “pobre­ci­tos”, los tra­ta como a los mili­tan­tes polí­ti­cos que son.

Por ello, el 20 de mayo diji­mos que el hecho de que no se hubie­ran movi­do por Patxi era con­se­cuen­cia de la pro­pues­ta de la “Vía Vas­ca Para La Paz” de EH Bil­du y Sor­tu. Con­cre­ta­men­te, expli­ca­mos que entrar en el jue­go de las pro­gre­sio­nes de gra­do deja­ba a los pre­sos inde­fen­sos ante la cár­cel, por­que en caso de mover­se per­de­rían la posi­bi­li­dad de avan­zar en los gra­dos. A esto le sumá­ba­mos que lle­va­mos seis años advir­tien­do de las con­se­cuen­cias de ese camino y que lo úni­co que con­fir­ma o des­mien­te las teo­rías es la prác­ti­ca. Este caso con­fir­ma que nues­tra teo­ría es correc­ta, por enci­ma de opi­nio­nes y de mane­ra obje­ti­va.

Como últi­mo apun­te, nos pare­ce real­men­te atre­vi­do decir que si a Patxi le lle­va­ron al hos­pi­tal, fue por­que los miem­bros del EPPK se lo soli­ci­ta­ron a la Direc­ción de la cár­cel. Hos­pi­ta­li­za­ron a Patxi en el undé­ci­mo día de la huel­ga de ham­bre y sed, des­pués de un fallo renal y como con­se­cuen­cia de la orden de una jue­za.

Medios ofre­ci­dos por Sor­tu

La noche del 14 de mayo Sor­tu se pone en con­tac­to con el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión por medio de un inter­me­dia­rio. Sor­tu nos ofre­ce apro­ve­char “por deba­jo de la mesa” unos con­tac­tos que tie­ne en Madrid para recon­du­cir la situa­ción de Patxi. Según nos dicen, para esto el movi­mien­to debe­ría dar­les “luz ver­de”. Nos sugie­ren que con el acti­vis­mo que pro­mo­ve­mos podría­mos estar empu­jan­do a Patxi a que siguie­ra con la huel­ga de ham­bre y sed.

El gru­po que ges­tio­na la situa­ción de Patxi valo­ra la pro­pues­ta, con­sul­ta con los alle­ga­dos y saca con­clu­sio­nes: la pri­me­ra es que Patxi no quie­re algo así y que hay que res­pe­tar su volun­tad. La segun­da es que la úni­ca razón que pue­de tener el hecho de pedir­nos “luz ver­de” es que la vuel­ta sea una peti­ción de parar las calles. La ter­ce­ra es que quie­nes nos hacen la ofer­ta (sabe­mos dis­tin­guir de las bases del par­ti­do), más que por la vida de Patxi, se preo­cu­pan por las con­se­cuen­cias que su muer­te pue­de oca­sio­nar en la situa­ción polí­ti­ca.

Al día siguien­te de reci­bir la pro­pues­ta les res­pon­de­mos que si tie­nen una opción real de evi­tar la muer­te de Patxi, no nece­si­ta­rían de la “luz ver­de” de nadie para hacer los movi­mien­tos que les fue­ran nece­sa­rios. A pesar de que nos pidie­ron dis­cre­ción, el 19 de mayo EH Bil­du hizo públi­co median­te una nota elec­to­ra­lis­ta que nos había ofre­ci­do sus medios para ayu­dar a resol­ver la situa­ción de Patxi, y al día siguien­te Sor­tu, en una nota en la mis­ma direc­ción, nos acu­sa­ba de empu­jar a Patxi a la muer­te. Al hacer públi­co este con­tac­to y lan­zar­nos gra­ves acu­sa­cio­nes, demos­tra­ron que su úni­ca inten­ción era “qui­tar­se el muer­to de enci­ma”. Sabe­mos man­te­ner la dis­cre­ción y agra­de­cer la ayu­da ofre­ci­da cuan­do esta es sin­ce­ra, pero no per­mi­ti­re­mos mani­pu­la­cio­nes a la medi­da de los intere­ses par­ti­dis­tas de nadie.

Lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria

Para ter­mi­nar, hace­mos un lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria a seguir apo­yan­do a Patxi, a denun­ciar los ata­ques con­tra los pre­sos y las pre­sas, y a seguir apre­tan­do en la lucha por la amnis­tía. Solo el cese de todo tipo de opre­sión que lle­va implí­ci­to el con­cep­to polí­ti­co de la amnis­tía trae­rá una ver­da­de­ra paz basa­da en la jus­ti­cia. Sen­ti­mos orgu­llo de la res­pues­ta dada en Eus­kal Herria y del apo­yo inter­na­cio­na­lis­ta que hemos reci­bi­do.

En Eus­kal Herria, a 30 de mayo de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.