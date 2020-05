Paraguay. Alto Paraná: Salud no descarta aislarla del resto del país

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 29 de mayo de 2020

Los depar­ta­men­tos fron­te­ri­zos se con­fi­gu­ran en un peli­gro al ser focos de con­ta­gio del coro­na­vi­rus, en espe­cial Alto Pana­rá.

Salud Públi­ca ins­ta a no bajar la guar­dia y no des­car­ta apli­car una terri­to­ria­li­za­ción con cin­tu­ro­nes sani­ta­rios para sepa­rar la región de las demás del país ante una explo­sión de casos.

El vice­mi­nis­tro de Salud, Juan Car­los Por­ti­llo, mani­fes­tó a la radio 730 AM su preo­cu­pa­ción por el leve incre­men­to de casos sin nexo en Alto Para­ná y Cen­tral (en alre­de­do­res de San Anto­nio).

Seña­ló que actual­men­te la mira­da está pues­ta en las zonas fron­te­ri­zas y en espe­cial en Ciu­dad del Este, Her­nan­da­rias y Pre­si­den­te Fran­co, por la den­si­dad pobla­cio­nal y el gran movi­mien­to comer­cial.

“Es alta­men­te pro­ba­ble que el virus esté cir­cu­lan­do en esas loca­li­da­des. Esto no es para gene­rar alar­ma, sino que tomen cons­cien­cia. Tene­mos el dato que se esta­ría dan­do esto y será impor­tan­te que la pobla­ción tome las medi­das, debe­mos subir la guar­dia”, resal­tó.

Por­ti­llo indi­có que no des­car­tan apli­car la terri­to­ria­li­za­ción de esa zona con los cin­tu­ro­nes sani­ta­rios, aun­que remar­có que de momen­to el esce­na­rio epi­de­mio­ló­gi­co se pre­sen­ta favo­ra­ble, así que a cor­to pla­zo no se daría esta posi­bi­li­dad, siem­pre y cuan­do no explo­ten los casos de coro­na­vi­rus.

La auto­ri­dad anun­ció que para aumen­tar los tes­teos en el este del país, se cons­trui­rá un labo­ra­to­rio de bio­lo­gía mole­cu­lar en el pre­dio de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal del Este para la toma y aná­li­sis de las mues­tras. Tam­bién se ins­ta­la­rá una cabi­na de toma rápi­da.

Mien­tras tan­to, aque­llas per­so­nas que pre­sen­ten los sín­to­mas res­pi­ra­to­rios pue­den acu­dir al Hos­pi­tal Regio­nal de IPS en Alto Para­ná para prac­ti­car­se el test de COVID-19.

FUENTE: Ovie­do­Press