Cuba. Gesta en África, una de las razones para que el Premio Nobel de Paz se otorgue a los médicos y médicas cubanas

Foto de por­ta­da: El 10 de enero de 2017 con­de­co­ra­ron a los cola­bo­ra­do­res cuba­nos de la Bri­ga­da Henry Reeve que par­ti­ci­pa­ron en el com­ba­te con­tra el virus del Ébo­la en Áfri­ca Occi­den­tal Foto: Yai­mi Rave­lo.

Cuba está pagan­do la deu­da de gra­ti­tud que el mun­do tie­ne con Áfri­ca. Bre­ve repa­so por la soli­da­ri­dad de Cuba con Áfri­ca en mate­ria de salud

Fidel Cas­tro Y Nel­son Man­de­la en el acto por el 26 de julio, efec­tua­do el 26 de julio de 1991 en Matan­zas. Foto­gra­fía Libo­rio Noval. Publi­ca­da en Fidel, sol­da­do de las ideas, fidel​cas​tro​.cu



“Todos com­pren­de­mos que, al cum­plir esta tarea con el máxi­mo de pre­pa­ra­ción y efi­cien­cia, se esta­rá pro­te­gien­do a nues­tro pue­blo y a los pue­blos her­ma­nos del Cari­be y Amé­ri­ca Lati­na, y evi­tan­do que se expan­da, ya que lamen­ta­ble­men­te se ha intro­du­ci­do y podría exten­der­se en Esta­dos Uni­dos, que tan­tos víncu­los per­so­na­les e inter­cam­bios man­tie­ne con el res­to del mun­do. Gus­to­sa­men­te coope­ra­re­mos con el per­so­nal nor­te­ame­ri­cano en esa tarea, y no en bús­que­da de la paz entre los dos Esta­dos que han sido adver­sa­rios duran­te tan­tos años, sino, en cual­quier caso, por la Paz para el Mun­do, un obje­ti­vo que pue­de y debe inten­tar­se”.

“La hora del deber”. Refle­xión de Fidel, cuba​de​ba​te​.cu, 18 de octu­bre de 2014

Triun­fo de la Revo­lu­ción e inter­na­cio­na­lis­mo

La pre­sen­cia soli­da­ria cuba­na en Áfri­ca se remon­ta a 1960, en ese enton­ces, el pue­blo arge­lino libra­ba la lucha por su inde­pen­den­cia fren­te al colo­nia­lis­mo fran­cés, varias dece­nas de médi­cos cuba­nos fue­ron a Arge­lia para ayu­dar a su pue­blo, y un cen­te­nar de niños huér­fa­nos y heri­dos de gue­rra fue­ron tra­ta­dos en Cuba. Ges­to ver­da­de­ra­men­te admi­ra­ble cuan­do es cono­ci­do que duran­te esa mis­ma épo­ca ya se había ini­cia­do el robo de cere­bros por par­te de los nor­te­ame­ri­ca­nos, cap­tan­do más de tres mil médi­cos cuba­nos.

Se des­ta­ca tam­bién la haza­ña empren­di­da a prin­ci­pios de 1965 por el inol­vi­da­ble gue­rri­lle­ro heroi­co con los ins­truc­to­res mili­ta­res, com­ba­tien­tes y médi­cos que inte­gra­ron el con­tin­gen­te inter­na­cio­na­lis­ta para con­tri­buir con la vic­to­ria de los her­ma­nos pue­blos del Áfri­ca sub­saha­ria­na en su des­igual lucha por rom­per el yugo colo­nial y la opre­sión racis­ta. Este fue un pro­yec­to estra­té­gi­co con­ce­bi­do por el Coman­dan­te en Jefe Fidel Cas­tro Ruz y los coman­dan­tes Ernes­to Gue­va­ra y Raúl Cas­tro, para el cual se con­for­ma­ron las colum­nas Uno y Dos del Che en El Con­go con el pres­ti­gio­so bata­llón Patri­cio Lumum­ba. Ese mis­mo año comen­zó la cola­bo­ra­ción cuba­na en la lucha por la inde­pen­den­cia de Ango­la y Gui­nea-Bis­sau, has­ta asu­mir como suya la cau­sa por la libe­ra­ción de los pue­blos de El Con­go, Mozam­bi­que, Ango­la, Gui­nea Bis­sau, Cabo Ver­de, Zim­bab­we, San Tomé y Prín­ci­pe.

Vale recor­dar las pala­bras del Gene­ral de Ejér­ci­to Raúl Cas­tro Ruz duran­te su dis­cur­so en oca­sión del vigé­si­mo ani­ver­sa­rio de la crea­ción de las colum­nas Uno y Dos, cele­bra­do el 7 de noviem­bre de 1985:

“Aque­lla his­tó­ri­ca deci­sión del Che de mar­char hacia otras tie­rras del mun­do que recla­ma­ban su valio­sa con­tri­bu­ción ten­dría, sin embar­go, una más pro­fun­da moti­va­ción, que hun­día sus raí­ces en el tiem­po y la dis­tan­cia, para los des­ti­nos del con­ti­nen­te afri­cano y de la Amé­ri­ca nues­tra».

Aun antes de la lle­ga­da de los euro­peos por pri­me­ra vez a Amé­ri­ca ya había comen­za­do la expo­lia­ción colo­nia­lis­ta de Áfri­ca, y mucho antes de que los pobla­do­res abo­rí­ge­nes fue­ran exter­mi­na­dos en las Anti­llas por el fue­go y el láti­go de los con­quis­ta­do­res, ya por­tu­gue­ses y espa­ño­les habían inau­gu­ra­do el infa­man­te nego­cio del trá­fi­co de escla­vos, apro­pián­do­se tan­to del mar­fil, del cau­cho y otras rique­zas natu­ra­les como, sobre todo, de la mayor rique­za, el hom­bre afri­cano.

En ape­nas tres siglos fue­ron des­arrai­ga­dos en sus tie­rras con des­tino a las plan­ta­cio­nes ame­ri­ca­nas más de cin­cuen­ta millo­nes de afri­ca­nos redu­ci­dos a la con­di­ción de escla­vos, muchos de los cua­les murie­ron en la cap­tu­ra y en la tra­ve­sía. Más de cin­co cen­tu­rias de saqueo por par­te de las metró­po­lis euro­peas, a las que se suma Esta­dos Uni­dos des­de el pasa­do siglo, han sido tes­ti­gos de la edi­fi­ca­ción de opu­len­tas socie­da­des capi­ta­lis­tas desa­rro­lla­das, eri­gi­das en bue­na medi­da, sobre el sufri­mien­to, la mise­ria, el ham­bre y la muer­te de los pue­blos de Áfri­ca”.

Hace­mos refe­ren­cia a las pala­bras pro­nun­cia­das por el jefe de la colum­na Dos en El Con­go, Jor­ge Ris­quet Val­dés a nom­bre de las Fuer­zas Arma­das Revo­lu­cio­na­rias y del Comi­té Cen­tral del Par­ti­do Comu­nis­ta de Cuba el 23 de noviem­bre de 1966 y que apa­re­ce trans­cri­to en el libro publi­ca­do por Edi­to­ra Abril en 2006 del mis­mo Coman­dan­te Ris­quet, El segun­do fren­te del Che en el Con­go. His­to­ria del bata­llón Patri­cio Lumum­ba:

“[…] no con­si­de­ra­mos que haya­mos hecho nin­gu­na acción extra­or­di­na­ria, sino que cree­mos que, sen­ci­lla­men­te, hemos cum­pli­do con nues­tro deber de revo­lu­cio­na­rios, de mar­xis­tas-leni­nis­tas. Deber nues­tro era acu­dir al lla­ma­do de un pue­blo her­mano, cuan­do sobre este pue­blo, sobre su sobe­ra­nía recién adqui­ri­da y sobre su dere­cho a un des­tino mejor, se cer­nía la ame­na­za de una agre­sión impe­ria­lis­ta”.

Fue en 1974, tras la Revo­lu­ción de los Cla­ve­les en Lis­boa, que se ini­ció la desin­te­gra­ción del impe­rio colo­nial por­tu­gués, la mayo­ría de las colo­nias afri­ca­nas de Por­tu­gal (Gui­nea-Bis­sau, Cabo Ver­de, São Tomé y Mozam­bi­que) habían con­se­gui­do su ple­na inde­pen­den­cia, pero en el caso de Ango­la, el gobierno de los Esta­dos Uni­dos puso en acción un plan encu­bier­to para des­truir los legí­ti­mos intere­ses del pue­blo ango­lano e implan­tar un gobierno títe­re. Los nor­te­ame­ri­ca­nos que cola­bo­ra­ban con el régi­men del apartheid suda­fri­cano, inva­die­ron Ango­la para frus­trar su inde­pen­den­cia; en aquel esce­na­rio de des­igual con­tien­da, los com­ba­tien­tes inter­na­cio­na­lis­tas cuba­nos comen­za­ron a escri­bir una pági­na heroi­ca de la his­to­ria del mun­do que tuvo como fin, en un prin­ci­pio, apo­yar en la pre­ser­va­ción de la inde­pen­den­cia de la Repú­bli­ca Popu­lar de Ango­la –como así ocu­rrió– y con­clu­yó, lue­go de casi die­ci­séis años, con la con­tri­bu­ción a la inde­pen­den­cia de Nami­bia y la des­apa­ri­ción del opro­bio­so régi­men del apartheid en Sudá­fri­ca, lugar en el que Cuba fue el úni­co país no afri­cano que com­ba­tió y derra­mó su san­gre. Sólo en Ango­la cum­plie­ron misión en más de quin­ce años, más de tres­cien­tos mil com­ba­tien­tes inter­na­cio­na­lis­tas y cer­ca de cin­cuen­ta mil cola­bo­ra­do­res civi­les cuba­nos.

Esta tra­di­ción soli­da­ria de Cuba con­ti­núa has­ta hoy con la pre­sen­cia de pro­fe­sio­na­les de la salud, maes­tros, entre­na­do­res depor­ti­vos, al igual que miles de afri­ca­nos se han for­ma­do en Cuba por medio del sis­te­ma de becas en nive­les medio y supe­rior.

En mues­tra de su agra­de­ci­mien­to al pue­blo afri­cano, Cuba pagó par­te de su deu­da infi­ni­ta con ese con­ti­nen­te de don­de lle­ga­ron enca­de­na­dos más de un millón de hom­bres y muje­res para pro­du­cir rique­zas y repro­du­cir nue­vos escla­vos quie­nes caye­ron en las gue­rras inde­pen­den­tis­tas. Has­ta 1998 se habían gra­dua­do en Cuba 26.294 pro­fe­sio­na­les y téc­ni­cos afri­ca­nos. La par­ti­ci­pa­ción de cuba­nos en Áfri­ca se ha com­pues­to por cola­bo­ra­do­res civi­les, de ellos 24.714 pro­fe­sio­na­les de la salud, miles de pro­fe­so­res, inge­nie­ros y tra­ba­ja­do­res cali­fi­ca­dos pres­ta­ron sus ser­vi­cios inter­na­cio­na­lis­tas en esa región y 461.956 sol­da­dos y ofi­cia­les com­ba­tie­ron por la inde­pen­den­cia y con­tra la agre­sión exte­rior por más de trein­ta años. Los cuba­nos con­ti­núan libran­do la bata­lla en el área de la salud y ha que­da­do demos­tra­do que con­ti­núan al lado de los afri­ca­nos, fie­les al deseo de Agos­tinho Neto en 1966 (diri­gen­te del Movi­mien­to Popu­lar para la Libe­ra­ción de Ango­la): “Hago votos por­que con­ti­nue­mos siem­pre jun­tos en el mis­mo fren­te de lucha” (Ris­quet, 2006).

Vale des­ta­car la nota publi­ca­da en Gran­ma Inter­na­cio­nal el 28 de octu­bre de 2007:

“Cuba man­tie­ne rela­cio­nes de coope­ra­ción en múl­ti­ples sec­to­res con 155 paí­ses, más de 42.000 pro­fe­sio­na­les y téc­ni­cos pres­tan ser­vi­cios en 102 nacio­nes. Actual­men­te for­ma a 53.000 jóve­nes de 89 nacio­nes… Más de 30.000 médi­cos y téc­ni­cos de la salud labo­ran en 71 paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na, el Cari­be y Áfri­ca. Los médi­cos cuba­nos atien­den a sesen­ta millo­nes de per­so­nas en el mun­do. Con ayu­da cuba­na se han aten­di­do a más de 300 millo­nes de per­so­nas… El pro­gra­ma de la Ope­ra­ción Mila­gro [que tam­bién se ha exten­di­do a Áfri­ca] en coope­ra­ción con Vene­zue­la ha devuel­to la visión a miles de per­so­nas, alre­de­dor de 600.000 pacien­tes han sido ope­ra­dos con equi­pos de alta tec­no­lo­gía”.

Cuba y su lucha con­tra el Ébo­la en Áfri­ca

Fue impe­ra­ti­vo para Cuba librar la bata­lla con­tra el Ébo­la, este virus se inclu­ye en la lis­ta de enfer­me­da­des muy peli­gro­sas, ubi­ca­do en el gru­po de mayor ries­go. El doc­tor Rober­to Mora­les Oje­da, Minis­tro de Salud Públi­ca de Cuba para enton­ces, duran­te la Cum­bre Extra­or­di­na­ria del Alba TCP sobre el Ébo­la efec­tua­da en La Haba­na el 20 de octu­bre de 2014, expli­có que

“[…] el Ébo­la se detec­tó por pri­me­ra vez en 1976 en dos bro­tes simul­tá­neos en Nza­ra (Sudán) y Yam­bu­ku (Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca del Con­go). La aldea en que se dio el segun­do de ellos, está situa­da cer­ca del río Ébo­la, que da el nom­bre a la enfer­me­dad. El actual bro­te comen­zó en Gui­nea Conakry, en diciem­bre del 2013.

Se repor­tan has­ta el momen­to, un total de 9.391 casos de Ébo­la, de ellos, 5.301 con­fir­ma­dos. Han ocu­rri­do 4.638 defun­cio­nes, con una tasa de leta­li­dad gene­ral de 49,4%, sien­do los paí­ses de más alta trans­mi­sión, Sie­rra Leo­na con 3.508 casos y una tasa de leta­li­dad de 34,8%; Libe­ria, 4.262 casos y una tasa de leta­li­dad del 58,3%; Gui­nea Conakry, 1.528 casos y una tasa de leta­li­dad del 57,3%.

El per­so­nal de salud, pri­me­ra línea de cho­que con­tra las enfer­me­da­des trans­mi­si­bles, es muy vul­ne­ra­ble y con fre­cuen­cia apor­ta los pri­me­ros enfer­mos y muer­tos que ocu­rren al ini­cio de los bro­tes. Has­ta el momen­to, en los paí­ses con trans­mi­sión, han enfer­ma­do 436, por lo que es impres­cin­di­ble su pre­pa­ra­ción en temas de bio­se­gu­ri­dad, el estric­to cum­pli­mien­to de pro­to­co­los y manua­les de pro­ce­di­mien­tos, lo que, jun­to a los medios de pro­tec­ción, pue­de evi­tar la trans­mi­sión en este gru­po de ries­go.

Exis­ten otros paí­ses con baja trans­mi­sión como la Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca del Con­go (68 enfer­mos), bajo con­trol. Esta­dos Uni­dos ha repor­ta­do tres casos, uno de ellos falle­ci­do que pro­vie­ne de Libe­ria y dos tra­ba­ja­do­res de la salud. Espa­ña repor­ta una auxi­liar de enfer­me­ría que aten­dió dos pacien­tes tras­la­da­dos des­de Libe­ria. En este momen­to las últi­mas prue­bas ya dan nega­ti­vo al virus del Ébo­la. Sene­gal, con un sólo repor­te, cerró la trans­mi­sión el 17 de octu­bre, y Nige­ria con vein­te casos”.

Esta epi­de­mia fue cali­fi­ca­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud como de impor­tan­cia inter­na­cio­nal, lo que obli­gó a adop­tar medi­das emer­gen­tes con el obje­ti­vo de evi­tar su pro­pa­ga­ción a Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be, por lo cual, el per­so­nal cubano tam­bién reali­zó un tra­ba­jo de ase­so­ría en Gui­nea Ecua­to­rial, Jamai­ca y San Vicen­te y Gra­na­di­nas.

Ante la soli­ci­tud de ayu­da del Sr. Ban Ki-moon, Secre­ta­rio Gene­ral de Nacio­nes Uni­das y de la Dra. Mar­ga­ret Chan, Direc­to­ra Gene­ral de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, el gobierno de Cuba deci­dió par­ti­ci­par en este esfuer­zo glo­bal, bajo la coor­di­na­ción de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, para com­ba­tir la epi­de­mia de Ébo­la en Áfri­ca occi­den­tal y con­vo­có a sumar­se a la lucha con­tra este fla­ge­lo, a los gobier­nos y minis­tros de salud de todos los paí­ses.

Fue cata­lo­ga­da como la más extra­or­di­na­ria cola­bo­ra­ción médi­ca con los pue­blos del Ter­cer Mun­do por medio del ejér­ci­to de batas blan­cas que via­jó a Áfri­ca para librar la bata­lla con­tra el Ébo­la, cuya epi­de­mia repor­tó más de 4.600 falle­ci­dos, con una tasa de mor­ta­li­dad de un 49,4%. Los paí­ses más afec­ta­dos por la enfer­me­dad son Sie­rra Leo­na, Libe­ria y Gui­nea Conakry, con inci­den­cia en Esta­dos Uni­dos, Espa­ña, Sene­gal y Nige­ria.

La res­pues­ta de Cuba com­pren­dió el man­te­ni­mien­to de las 32 bri­ga­das médi­cas cuba­nas en Áfri­ca, con 4.048 cola­bo­ra­do­res, de ellos, 2.269 médi­cos, inclui­do Sie­rra Leo­na con 23 y Gui­nea Conakry con 16 coope­ran­tes, paí­ses don­de exis­te trans­mi­sión; tam­bién, 256 pro­fe­sio­na­les de la salud del Con­tin­gen­te Inter­na­cio­nal de Médi­cos Espe­cia­li­za­dos en el Enfren­ta­mien­to a Desas­tres y Gran­des Epi­de­mias “Henry Reeve” para los paí­ses afec­ta­dos por el Ébo­la: 165 a Sie­rra Leo­na, 53 para Libe­ria y 38 para Gui­nea Conakry; com­pren­dió ade­más, el desa­rro­llo de un pro­gra­ma de capa­ci­ta­ción en paí­ses de Áfri­ca no afec­ta­dos por la epi­de­mia, con pre­sen­cia de bri­ga­das médi­cas cuba­nas y que inclu­yó temas de pre­ven­ción, diag­nós­ti­co y tra­ta­mien­to de la enfer­me­dad, para lo cual se iden­ti­fi­ca­ron faci­li­ta­do­res den­tro de los cola­bo­ra­do­res cuba­nos, que a par­tir de los mate­ria­les edu­ca­ti­vos envia­dos des­de Cuba, se encar­ga­ron de capa­ci­tar al res­to de los cola­bo­ra­do­res de la salud, a los de otros sec­to­res y a los cuba­nos resi­den­tes en esos paí­ses.

A los paí­ses con bri­ga­das médi­cas peque­ñas, don­de no se iden­ti­fi­ca­ron faci­li­ta­do­res, lle­ga­ron espe­cia­lis­tas para la pre­pa­ra­ción del per­so­nal. En el caso de Ango­la, por el núme­ro de cola­bo­ra­do­res de la salud y de otros sec­to­res, se pre­vió una pre­pa­ra­ción que inclu­yó la par­ti­ci­pa­ción de espe­cia­lis­tas encar­ga­dos del pro­ce­so de capa­ci­ta­ción por regio­nes. Este pro­gra­ma per­mi­tió que los pro­fe­sio­na­les cuba­nos jun­to con las auto­ri­da­des sani­ta­rias de cada país, pudie­ran con­tri­buir con la pre­ven­ción de esta enfer­me­dad.

El doc­tor José Luis Di Fábio, repre­sen­tan­te de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud y la Orga­ni­za­ción Pan­ame­ri­ca­na de la Salud en Cuba, en entre­vis­ta publi­ca­da el pasa­do 24 octu­bre en Juven­tud Rebel­de sobre la tarea de Cuba fren­te al Ébo­la expre­só:

“Es una gran ayu­da no sólo para la OMS, sino para todo el mun­do. La idea es apo­yar a los paí­ses de Áfri­ca occi­den­tal para con­te­ner la enfer­me­dad y exter­mi­nar­la en Áfri­ca. Pero al mis­mo tiem­po, es una barre­ra de defen­sa para el res­to del mun­do. Si usted no con­tro­la el virus en Áfri­ca, pue­de lle­gar a Esta­dos Uni­dos, Ale­ma­nia, Bra­sil, Japón, etc.

Así que en reali­dad, los cuba­nos pro­te­gen las fron­te­ras. Y si no hay otros paí­ses que ofre­cen recur­sos huma­nos, segui­rán sien­do los úni­cos”.

Cuba fren­te a la actual pan­de­mia en Áfri­ca

Antes de la pan­de­mia, per­so­nal de salud cubano se encon­tra­ba en Ango­la, Ken­ya, Bots­wa­na, Leso­to, Bur­ki­na Faso, Mau­ri­ta­nia, Cabo Ver­de, Mozam­bi­que, Chad, Nami­bia, Con­go, Níger, Dji­bou­ti, RASD, Eri­trea, San­to Tomé y Prín­ci­pe, Etio­pía, Sey­che­lles, Gabón, Sudá­fri­ca, Gam­bia, Swa­zi­lan­dia, Gha­na, Tan­za­nia, Gui­nea Bis­sau, Ugan­da, Gui­nea Conakry y Zim­bab­we, paí­ses en los que con­ti­núan para hacer fren­te al nue­vo coro­na­vi­rus, al igual que las Bri­ga­das Henry Reeve que par­tie­ron hacia Ango­la, Togo, Cabo Ver­de y Sudá­fri­ca y, en poco tiem­po, nue­vos gru­pos par­ti­rán para asis­tir a otros paí­ses de este con­ti­nen­te.

Es impor­tan­te des­ta­car el men­sa­je del gru­po afri­cano de emba­ja­do­res en Cuba para cele­brar el día de Áfri­ca 2020 (25 de mayo):

“En nom­bre de los emba­ja­do­res afri­ca­nos que repre­sen­tan a sus gobier­nos y a toda la comu­ni­dad afri­ca­na en Cuba, desea­mos expre­sar nues­tra pro­fun­da gra­ti­tud al Gobierno de la Repú­bli­ca de Cuba y al pue­blo de Cuba, por su con­tri­bu­ción, no solo a la lucha de inde­pen­den­cia de Paí­ses afri­ca­nos, sino tam­bién, por toda la asis­ten­cia que Cuba ha brin­da­do a los paí­ses afri­ca­nos a lo lar­go de los años. La soli­da­ri­dad que Cuba tie­ne con Áfri­ca es incues­tio­na­ble.

Reite­ra­mos que con­ti­nua­re­mos hon­ran­do y for­ta­le­cien­do los lazos de amis­tad que unen a nues­tras nacio­nes con Cuba”.

El mun­do recla­ma el fin del blo­queo

Cuba expre­sa su soli­da­ri­dad al mun­do de acuer­do con su tra­di­ción de no dar de lo que le sobra sino de com­par­tir lo que tie­ne, en medio de un blo­queo eco­nó­mi­co, comer­cial y finan­cie­ro impues­to por los Esta­dos Uni­dos hace sesen­ta años, y que con cruel­dad ha sido recru­de­ci­do. El cri­mi­nal blo­queo ha lle­va­do al pue­blo cubano a pagar una alta cuo­ta de sacri­fi­cio y pri­va­cio­nes duran­te seis déca­das y afec­ta todas las áreas de la vida del pue­blo cubano y en el caso espe­cí­fi­co del sec­tor de la salud, el impac­to ha sido cuan­tio­so. No obs­tan­te, las pre­ten­sio­nes de ais­lar a Cuba no han podi­do ser una reali­dad, la nación cuba­na es res­pe­ta­da en el con­cier­to inter­na­cio­nal, por ser ejem­plo de dig­ni­dad, soli­da­ri­dad e inter­na­cio­na­lis­mo jus­to cuan­do libra una bata­lla fren­te a una de las más bru­ta­les agre­sio­nes que haya sufri­do pue­blo alguno. Ya son vein­ti­nue­ve vota­cio­nes por medio de las cua­les la ONU apo­ya la reso­lu­ción pre­sen­ta­da por la Repú­bli­ca de Cuba: Nece­si­dad de poner fin al blo­queo eco­nó­mi­co, comer­cial y finan­cie­ro de los Esta­dos Uni­dos con­tra Cuba, el mun­do en pleno exi­ge el fin de la geno­ci­da y ana­cró­ni­ca medi­da.

Es admi­ra­ble la ges­ta empren­di­da por Cuba en medio de tan adver­sas cir­cuns­tan­cias. Está demos­tra­do que, la fide­li­dad a los prin­ci­pios revo­lu­cio­na­rios, han per­mi­ti­do que Cuba con­ti­núe a la van­guar­dia de las luchas más dig­nas y heroi­cas de los pue­blos del mun­do.

Por esto, entre muchas otras razo­nes, el mun­do pide que el Pre­mio Nobel de la Paz sea otor­ga­do a las bri­ga­das médi­cas cuba­nas del Con­tin­gen­te Henry Reeve.

Ire­ne Saun­ders, 26 de mayo de 2020

