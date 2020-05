Brasil. Con el avance de covid-19 en las aldeas, los guaraníes-kaiowá apelan por la supervivencia

Por Igor Car­valho*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 28 de mayo de 2020

El 17 de mayo, los indí­ge­nas gua­ra­níes y kaio­wá emi­tie­ron una car­ta denun­cian­do la fal­ta de asis­ten­cia del gobierno fede­ral en la lucha con­tra la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus en las aldeas de Mato Gros­so do Sul. Según el docu­men­to, el esta­do es de «emer­gen­cia «Para los 51,000 indí­ge­nas en la región.

“Anun­cia­mos que enfren­ta­mos otra masa­cre anun­cia­da con la lle­ga­da del covid-19 a nues­tros terri­to­rios y ape­la­mos por nues­tra super­vi­ven­cia. Hay 520 años de masa­cres, enfer­me­da­des que la vio­len­ta expe­rien­cia de colo­ni­za­ción nos tra­jo a Bra­sil. Nos que­dan pocos ancia­nos que man­tie­nen el cono­ci­mien­to tra­di­cio­nal, sus vidas y la de la comu­ni­dad están en ries­go, y jun­to con la pér­di­da de la his­to­ria de un pue­blo. ¿Quién será res­pon­sa­ble de la muer­te de nues­tro pue­blo? ”, Pre­gun­ta a los pue­blos indí­ge­nas en el tex­to.

La car­ta (lea el tex­to com­ple­to) está fir­ma­da por los con­se­jos tra­di­cio­na­les Gua­ra­ní y Kaio­wá Aty Gua­su (Asam­blea Gene­ral del Pue­blo Gua­ra­ní y Kaio­wá), Kuñan­gue Aty Gua­su (Gran Asam­blea de Muje­res Gua­ra­ní y Kaio­wá), RAJ (Resu­med Aty Jovem) y Aty Jeroky Gua­su (Asam­blea gene­ral de los Nhan­de­rus y Nhan­desys).

En una entre­vis­ta con Bra­sil de Fato, el antro­pó­lo­go Eliel Beni­tes, líder del pue­blo gua­ra­ní en Mato Gros­so do Sul y pro­fe­sor de la Uni­ver­si­dad Fede­ral de Gran­de Dou­ra­dos, lamen­tó la pos­tu­ra del gobierno fede­ral. “El gobierno está ausen­te de las comu­ni­da­des indí­ge­nas, no tene­mos agua pota­ble y la gen­te está ham­brien­ta y nece­si­ta­da. Depen­de­mos de la canas­ta bási­ca, esto es malo, por­que no hay incen­ti­vos para plan­tar, no tene­mos ayu­da ”.

Mira la entre­vis­ta com­ple­ta:

Bra­sil de Fato: Eliel, ¿cómo es el mapa de con­ta­mi­na­ción en Mato Gros­so do Sul?

Eliel Beni­tes : El esce­na­rio, en rela­ción con el coro­na­vi­rus, aquí en las comu­ni­da­des indí­ge­nas de Caa­ra­pó, don­de estoy hacien­do mi cua­ren­te­na, tie­ne dos casos pro­ba­dos. Estas per­so­nas fue­ron infec­ta­das y des­cu­bier­tas la sema­na pasa­da. A par­tir de ahí, hici­mos el via­je de estas per­so­nas y des­cu­bri­mos que tenían varios con­tac­tos.

Nos dimos cuen­ta de que en las pró­xi­mas sema­nas debe­ría­mos tener más casos con­fir­ma­dos. En la región de Dou­ra­dos, el núme­ro de casos es aún mayor. Esta­mos en una situa­ción en la que el coro­na­vi­rus ya es una reali­dad en las aldeas y nos preo­cu­pa­mos por con­te­ner a las fami­lias, por­que nues­tra comu­ni­dad tie­ne una cul­tu­ra de visi­tar a fami­lia­res en otras aldeas.

¿Está logran­do garan­ti­zar con­di­cio­nes míni­mas de higie­ne para evi­tar que el virus pro­li­fe­re? ¿Y ha ayu­da­do el gobierno fede­ral a las comu­ni­da­des indí­ge­nas?

Tene­mos un comi­té para com­ba­tir el coro­na­vi­rus aquí en el muni­ci­pio, tam­bién tene­mos un comi­té for­ma­do en Sesai, que es la Secre­ta­ría Espe­cial de Salud para los Pue­blos Indí­ge­nas. A pesar de las difi­cul­ta­des, los pue­blos indí­ge­nas están crean­do una barre­ra sani­ta­ria en la entra­da y sali­da de la aldea a las ciu­da­des, con la par­ti­ci­pa­ción de maes­tros indí­ge­nas y nues­tros líde­res. Con tra­ba­ja­do­res para­li­za­dos, lejos del tra­ba­jo, nues­tra barre­ra se for­ta­le­ce.

Sin embar­go, no exis­te una polí­ti­ca públi­ca para com­ba­tir el coro­na­vi­rus en el con­tex­to indí­ge­na, por­que las ini­cia­ti­vas son indi­vi­dua­les, loca­li­za­das. Esto tie­ne una mala con­se­cuen­cia, ya que no tie­ne lógi­ca. El gobierno está ausen­te en las comu­ni­da­des indí­ge­nas, no tene­mos agua pota­ble y hay per­so­nas nece­si­ta­das y ham­brien­tas. Depen­de­mos de la canas­ta bási­ca, esto es malo, por­que no hay incen­ti­vo para plan­tar, no tene­mos ayu­da.

La sema­na pasa­da, la Cáma­ra de Dipu­tados apro­bó PL 1142, que garan­ti­za la pre­sen­cia de misio­ne­ros en tie­rras indí­ge­nas. ¿Cómo reci­bis­te esta noti­cia? Toda­vía en polí­ti­ca, en la reu­nión de minis­tros del 22, el jefe de Edu­ca­ción, Abraham Wein­tra­ub, decla­ró que odia el tér­mino «pue­blos indí­ge­nas». ¿Escu­chas­te sobre esa decla­ra­ción? ¿Que pien­sas de ella?

La pre­sen­cia de misio­ne­ros aquí en nues­tra región es muy anti­gua, de la épo­ca colo­nial. Los jesui­tas ya tra­ba­ja­ban en las aldeas del pue­blo gua­ra­ní. Quie­ren paci­fi­car a los indí­ge­nas para escla­vi­zar­los, quie­ren trans­mi­tir la idea de sal­var a los indí­ge­nas a tra­vés del cris­tia­nis­mo y la his­to­ria nos mues­tra que el cris­tia­nis­mo actuó para faci­li­tar la colo­ni­za­ción y la pér­di­da de nues­tro terri­to­rio, eso es lo que defi­ne nues­tra reali­dad, toda­vía esta­mos en luchar por la tie­rra, por nues­tro terri­to­rio.

Cuan­do el minis­tro dice que odia a los pue­blos indí­ge­nas, está negan­do todo el pro­ce­so de des­truc­ción que los pue­blos indí­ge­nas han expe­ri­men­ta­do. Enton­ces, es un dis­cur­so que vio­la nues­tra his­to­ria. Por supues­to, las posi­cio­nes polí­ti­cas indi­vi­dua­les están bien, pero como auto­ri­dad, tie­ne que saber que Bra­sil fue cons­ti­tui­do a cos­ta de muchas muer­tes por los pue­blos indí­ge­nas.

Lea la car­ta com­ple­ta:

Noso­tras, los Con­se­jos Tra­di­cio­na­les Gua­ra­ní y Kaio­wá Aty Gua­su (Asam­blea Gene­ral de los Pue­blos Gua­ra­ní y Kaio­wá), Kuñan­gue Aty Gua­su (Gran Asam­blea de Muje­res Gua­ra­ní y Kaio­wá), RAJ (Reanu­da­ción Aty Young), Aty Jeroky Gua­su (Asam­blea Gene­ral de Nhan­de­rus y Nhan­desys) lle­ga­mos a tra­vés de esta car­ta para anun­ciar que enfren­ta­mos otra masa­cre anun­cia­da con la lle­ga­da de COVID-19 a nues­tros Tekohás (terri­to­rios indí­ge­nas) y ape­la­mos por nues­tra super­vi­ven­cia.

Somos apro­xi­ma­da­men­te 51,000 gua­ra­níes y kaio­wá, la segun­da pobla­ción indí­ge­na más gran­de de Bra­sil, ubi­ca­da en el esta­do de Mato Gros­so do Sul, y esta­mos en esta­do de emer­gen­cia. Hay 520 años de masa­cres, enfer­me­da­des que la vio­len­ta expe­rien­cia de colo­ni­za­ción nos tra­jo a Bra­sil. Nos que­dan pocos ancia­nos que man­tie­nen el cono­ci­mien­to tra­di­cio­nal, sus vidas y la de la comu­ni­dad están en ries­go, y jun­to con la pér­di­da de la his­to­ria de un pue­blo. ¿Quién será res­pon­sa­ble de la muer­te de nues­tro pue­blo?

En tres días de prue­bas, la Reser­va Indí­ge­na Dou­ra­dos (RID), la más pobla­da de Bra­sil, hoy (16 de mayo de 2020) con­fir­ma 10 casos posi­ti­vos de Coro­na­vi­rus en la comu­ni­dad. Todos los terri­to­rios gua­ra­níes y kaio­wá están bajo aler­ta, esta­ble­cien­do barre­ras sani­ta­rias y blo­quean­do todo acce­so a los terri­to­rios. Los datos de la Secre­ta­ría Espe­cial de Salud Indí­ge­na seña­lan casos sos­pe­cho­sos en varios terri­to­rios gua­ra­níes y kaio­wá, ade­más de «subre­gis­tro» en todo Bra­sil.

Las con­di­cio­nes de vivien­da en las aldeas no per­mi­ten el ais­la­mien­to en el hogar, lo que favo­re­ce la trans­mi­sión rápi­da y a gran esca­la, y dado que COVID-19 es una enfer­me­dad alta­men­te letal, nece­si­ta­mos urgen­te­men­te pun­tos de apo­yo para el ais­la­mien­to de pacien­tes con­fir­ma­dos.

Esta­mos ante el DSEI (Dis­tri­to Sani­ta­rio Indí­ge­na Espe­cial) más gran­de de Bra­sil, y el 70% de los usua­rios son gua­ra­níes y kaio­wá, y con el avan­ce del coro­na­vi­rus en las aldeas, según el bole­tín epi­de­mio­ló­gi­co de SESAI, la ciu­dad de Dou­ra­dos con pocas camas dis­po­ni­bles. , no ten­drá apo­yo para tan­tas per­so­nas indí­ge­nas infec­ta­das. La Secre­ta­ría Espe­cial de Salud Indí­ge­na nece­si­ta un for­ta­le­ci­mien­to URGENTE para enfren­tar esta pan­de­mia.

Los muni­ci­pios son frá­gi­les y, sin embar­go, el deseo del gobierno fede­ral es la muni­ci­pa­li­za­ción de la salud indí­ge­na. La situa­ción de Covid-19 solo demues­tra la insu­fi­cien­cia de los muni­ci­pios para cui­dar la salud de los pue­blos indí­ge­nas en sus terri­to­rios, de tal mane­ra que inclu­so una red de urgen­cia y emer­gen­cia no pue­de estar dis­po­ni­ble en las aldeas más ale­ja­das de los espa­cios urba­nos.

Las redes de con­tac­to de casos con­fir­ma­dos están sien­do eva­lua­das para detec­ción e inter­ven­ción. El caso sus­ci­ta preo­cu­pa­ción con­si­de­ran­do que Dou­ra­dos tie­ne la mayor pobla­ción indí­ge­na en este gru­po del Esta­do, con un total de 17.300 indí­ge­nas. Todo el equi­po de salud está tra­ba­jan­do para con­te­ner la pro­pa­ga­ción de la enfer­me­dad, y des­de estos pri­me­ros casos regis­tra­dos, el plan de acción de salud indí­ge­na pasa a la segun­da eta­pa, en la que se lle­va­rán a cabo prue­bas exhaus­ti­vas en la pobla­ción indí­ge­na. SESAI brin­da aten­ción espe­cí­fi­ca a nivel de aten­ción pri­ma­ria, nece­si­tan­do urgen­te­men­te corres­pon­sa­bi­li­dad y com­pro­mi­so de otros nive­les de aten­ción en la red del SUS (Sis­te­ma Úni­co de Saú­de).

Aty Gua­su, Kunan­gue Aty Gua­su, RAJ y Aty Jeroky Gua­su vini­mos a soli­ci­tar asis­ten­cia espe­cí­fi­ca para los pue­blos indí­ge­nas, una orga­ni­za­ción URGENTE de la red de emer­gen­cia urgen­te y segu­ra, res­pe­tan­do las espe­ci­fi­ci­da­des de nues­tra gen­te: ambu­lan­cias, camas, posi­bles alter­na­ti­vas de ais­la­mien­to para los comu­ni­dad, pro­tec­ción de tra­ba­ja­do­res en con­tac­tos fami­lia­res, EPP’s y luga­res en cemen­te­rios.

Todas las dona­cio­nes de ayu­da huma­ni­ta­ria para la super­vi­ven­cia son bien­ve­ni­das: ali­men­tos, más­ca­ras de tres capas hechas de tela de algo­dón, pro­duc­tos de higie­ne para las comu­ni­da­des, tan­ques de agua para el alma­ce­na­mien­to y semi­llas para plan­tar en nues­tros cam­pos.

Reco­men­da­mos que toda la comu­ni­dad gua­ra­ní y kaio­wá per­ma­nez­ca en sus Tekohas, que todo el lide­raz­go ten­ga la res­pon­sa­bi­li­dad de blo­quear todo acce­so a los terri­to­rios indí­ge­nas para man­te­ner la salud de los gua­ra­níes y kaio­wá, per­mi­tien­do solo la entra­da de tra­ba­ja­do­res de la salud. y ayu­da huma­ni­ta­ria.

Le agra­de­ce­mos su apo­yo y salu­da­mos a todos los pro­fe­sio­na­les que están a car­go de esta pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Somos soli­da­rios con todas las fami­lias des­con­so­la­das.

No es solo una cri­sis de salud, es el geno­ci­dio de nues­tra gen­te, es un tra­ta­mien­to inhu­mano y racis­ta con­tra nues­tras vidas. ¡ES URGENTE! ¡Pedi­mos AYUDA!

Fuen­te: Bra­sil de Fato