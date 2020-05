Argentina. Norma Arrostito, la mujer del peronismo revolucionario

Por Leo­nar­do Mar­co­te, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 29 mayo 2020

Hacia calor­ci­to en mar­zo

del ‘76 en la loca­li­dad de Glew, zona sur del Gran Bue­nos Aires, y como todas las

maña­nas Ester Nor­ma Arros­ti­to “La Gaby”, lava meticu­losa­men­te su cami­sa blan­ca

en una palan­ga­na. Aun­que era la mujer más bus­ca­da del país siem­pre qui­so cui­dar

su aspec­to y su ves­ti­men­ta. Cuen­tan, sus com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, que no salía

de su casa si la ropa que tenía pues­ta no esta­ba bien plan­cha­da. La Gaby, así

era su nom­bre de gue­rra, vivía en la clan­des­ti­ni­dad des­de el 29 de mayo de 1970,

cuan­do la orga­ni­za­ción polí­ti­co-mili­tar Mon­to­ne­ros, de la cual ella for­ma­ba

par­te jun­to a su novio y líder de la orga­ni­za­ción, Fer­nan­do Abal Medi­na, deci­dió

secues­trar y fusi­lar al ex pre­si­den­te de fac­to gene­ral Pedro Euge­nio Aram­bu­ru. Duran­te

su clan­des­ti­ni­dad has­ta su secues­tro el 2 de diciem­bre de 1976, Nor­ma se

entu­sias­mó ayu­dan­do a sus com­pa­ñe­ros en una peque­ña huer­ta que tenían en una de

las casas don­de pasa­ba sus días de clan­des­ti­ni­dad. La mis­ma mujer que par­ti­ci­pó

del secues­tro y fusi­la­mien­to del mili­tar que bom­bar­deo la Pla­za de Mayo en

junio de 55; que fusi­ló mili­tan­tes en los basu­ra­les de José León Sua­rez en

junio del 56; y que se encar­gó de secues­trar y hacer des­apa­re­cer el cadá­ver de

Eva Perón; ama­ba la vida sim­ple y dis­fru­ta­ba de las peque­ñas cosas. Era

caris­má­ti­ca, soli­da­ria, y siem­pre temió más a su cap­tu­ra que a la muer­te. Había

deci­dió no ser madre para dedi­car­se de lleno a la mili­tan­cia, a la lucha

arma­da. Su vida sufrió muchos cim­bro­na­zos pero uno de los más fuer­tes se

pro­du­jo el 7 de sep­tiem­bre de 1970, cuan­do en la loca­li­dad de William Morris,

al oes­te del Gran Bue­nos Aires, mue­ren su novio y un com­pa­ñe­ro de la orga­ni­za­ción,

Car­los Ramus, lue­go de enfren­tar­se a tiros con la poli­cía. Con Fer­nan­do

tuvie­ron una his­to­ria de amor bre­ve pero inten­sa por la ver­ti­gi­no­si­dad de

aque­llos años. Jun­tos estu­vie­ron en la estan­cia de la loca­li­dad de Timo­te, en

la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, lugar ele­gi­do por la orga­ni­za­ción para el

fusi­la­mien­to de Aram­bu­ru. Fue Fer­nan­do quien tomo sobre sí la tarea de

eje­cu­tar­lo, lue­go de que el gene­ral se some­tie­ra a un “jui­cio revo­lu­cio­na­rio”.

Para él, el jefe debía asu­mir siem­pre la mayor res­pon­sa­bi­li­dad. Lue­go del

fusi­la­mien­to Nor­ma estu­vo a su lado, acom­pa­ñán­do­lo en silen­cio. La noche del 7 de

sep­tiem­bre cuan­do ella lle­gó a la cita acor­da­da vio un gran des­plie­gue poli­cial

sobre la calle y los cuer­pos sin vida de Fer­nan­do y de Car­los. Con dolor,

bron­ca, y mie­do, disi­mu­la las ganas de huir para poder lle­gar a sal­vo a la

esta­ción. Es difí­cil ima­gi­nar la angus­tia de esa mujer lue­go de ver a su

com­pa­ñe­ro muer­to. Pero cuen­tan, los que estu­vie­ron cer­ca de ella en ese

momen­to, que lue­go de la muer­te de Fer­nan­do había mani­fes­ta­do que pre­fe­ría morir

como él, luchan­do, antes de ser cap­tu­ra­da. Era cons­cien­te, al igual que sus

com­pa­ñe­ros, que lue­go del fusi­la­mien­to de Aram­bu­ru los mili­ta­res los

per­se­gui­rían has­ta encon­trar­los.

“Gaby es pare­ci­do a Gavio­ta”

le dijo una vez la hija de una com­pa­ñe­ra y a ella le encan­tó por­que ese pája­ro repre­sen­ta­ba

la liber­tad. Nor­ma nació el 17 de enero de 1940 en la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Per­te­ne­ció

a la gene­ra­ción de chi­cos y chi­cas cuya pri­ma­ria coin­ci­dió con la pri­me­ra

pre­si­den­cia de Perón. Se reci­bió de maes­tra pero no lle­gó a ejer­cer la

pro­fe­sión. Sus ami­gas del cole­gio la recuer­dan como una bue­na ami­ga, tími­da,

pero tam­bién diver­ti­da, le gus­ta­ba sen­tar­se en los pri­me­ros ban­cos del aula, lo

más cer­cano a la puer­ta que daba al patio para poder salir corrien­do cuan­do el

tim­bre del recreo sona­ba y lle­gar pri­me­ra al kios­co a com­prar chu­rros. Tuvo una

fugaz par­ti­ci­pa­ción en la Fede­ra­ción Juve­nil Comu­nis­ta (FJC) don­de cono­ció a

Rubén, com­pa­ñe­ro de la agru­pa­ción y con el cual estu­vo casa­da has­ta 1967. Ese

año rom­pe con con él y con su bre­ve par­ti­ci­pa­ción en el PC. Bus­ca­ba algo

dis­tin­to para su vida y, sobre todo, para su mili­tan­cia. Al poco tiem­po via­jó a

Cuba para reci­bir ins­truc­ción mili­tar, ya esta­ba de novia con Fer­nan­do Abal

Medi­na y cuan­do vol­vió de la Haba­na deci­die­ron irse a vivir jun­tos. Ella era

sie­te años mayor que él. Tuvo un bre­ve paso por la Acción Revo­lu­cio­na­ria

Pero­nis­ta (ARP) y lue­go por el coman­do “Juan José valle”. Final­men­te jun­to a

Fer­nan­do, y un gru­po mino­ri­ta­rio de mili­tan­tes, deci­den con­for­mar Mon­to­ne­ros.

“La viu­da” como la lla­ma­ban

lue­go de lo suce­di­do en William Morris fue la pri­me­ra jefa de la gue­rri­lla

pero­nis­ta. Nor­ma se sen­tó en la mesa jun­to a un gru­po de hom­bres para pen­sar y

dia­gra­mar lo que lue­go sería Mon­to­ne­ros y para pla­ni­fi­car las accio­nes más

impor­tan­tes, entre ellas el secues­tro de Aram­bu­ru.

El 26 de julio de 1974,

hacia menos de un mes de la muer­te de Perón, la orga­ni­za­ción reali­zó un acto en

la pro­vin­cia de Men­do­za y ella, que esta­ba en la clan­des­ti­ni­dad abso­lu­ta,

sor­pren­de a todos con su apa­ri­ción públi­ca sien­do una de las ora­do­ras

prin­ci­pa­les del acto: “Muer­to Perón, acá se aca­bó la ver­ti­ca­li­dad. Al

movi­mien­to lo pelea­re­mos por­que es nues­tro y es del pue­blo y lucha­re­mos para

que los diri­gen­tes sean ele­gi­dos por las bases y no digi­ta­dos (…) Si el

gobierno no cam­bia los tér­mi­nos del pac­to social, libe­ra a los pre­sos

polí­ti­cos, ter­mi­na con la repre­sión y echa a los agen­tes del impe­ria­lis­mo enquis­ta­dos,

no habrá paz.”

Tam­bién será figu­ra

cen­tral en el acto de Mon­to­ne­ros en la can­cha de Atlan­ta. Se creé que esa fue

la úni­ca apa­ri­ción en públi­co de la Gaby en Bue­nos Aires.

Para muchos mili­tan­tes era

el ideal de la mujer “com­ba­ti­va” y “revo­lu­cio­na­ria”. Pero ella, qui­zás por su

per­fil bajo, no se sen­tía cómo­da con esa visión del “bron­ce” o de la mujer

“inal­can­za­ble”. Y si bien se juga­ba la vida a cada ins­tan­te era la mujer que en

los días de abso­lu­ta sole­dad extra­ña­ba a su fami­lia. Antes de ser la mujer más

bus­ca­da por los mili­ta­res dis­fru­ta­ba de los encuen­tros fami­lia­res. Sobre todo

con su padre con el cual podía inter­cam­biar ideas polí­ti­cas, pero tam­bién con

su madre y su her­ma­na. Fue dolo­ro­so y difí­cil para su fami­lia y para ella tam­bién.

No era una per­so­na desa­pren­si­va. Era cons­cien­te del cos­to que tenía lo que ella

esta­ba hacien­do, pero deci­día correr el ries­go.



La maña­na del 2 de

diciem­bre de 1976 salió de su casa en el barrio de Barra­cas don­de vivía jun­to a

su nue­va pare­ja, tenía una cita a la cual nun­ca lle­go por­que fue secues­tra­da y

lle­va­da a la Escue­la de Mecá­ni­ca de la Arma­da ESMA. Las pri­me­ras noti­cias

decían que a Nor­ma la había mata­do en la loca­li­dad de Ban­fi­eld pero era fal­so.

“Duro gol­pe a la sub­ver­sión al caer Nor­ma Arros­ti­to”, títu­lo en una de sus notas

el dia­rio La Opi­nión. “Su muer­te

‑decía Cla­rín– sig­ni­fi­ca un duro gol­pe a la cúpu­la del

gru­po que inte­gra­ba y un nue­vo paso para la erra­di­ca­ción del extre­mis­mo en el

país, que se va cum­plien­do en for­ma sis­te­má­ti­ca tras la muer­te de Mario Rober­to

San­tu­cho y de sus prin­ci­pa­les lugar­te­nien­tes, que diri­gían la res­tan­te

orga­ni­za­ción sedi­cio­sa”.

Lo cier­to es que lue­go

de su cap­tu­ra y des­apa­ri­ción fue lle­va­da a la ESMA don­de fue ase­si­na­da el 15 de

enero de 1978. Tenía 37 años. Para los mili­ta­res Arros­ti­to era un “tro­feo de

gue­rra” y era exhi­bi­da con el fin de que­brar emo­cio­nal­men­te a otros mili­tan­tes.

Pero ella lejos de que­brar­se les daba alien­to a todos y todas y a sus cap­to­res

les dijo cla­ra­men­te, “Yo no cola­bo­ro”.

Uno de los espa­cios de

resis­ten­cia es la men­te dijo una vez una sobre­vi­vien­te de un cam­po de

con­cen­tra­ción. Es pro­ba­ble que Nor­ma en esos días de cau­ti­ve­rio don­de ella más

que nadie sabía que su des­tino seria la muer­te. Haya pen­sa­do en su fami­lia, en

su últi­mo amor, en los días de clan­des­ti­ni­dad en la zona sur don­de se ponía

con­ten­ta ayu­dan­do en la huer­ta o cuan­do en la radio pasa­ban una can­ción de su can­tan­te

favo­ri­to, Alfre­do Zita­rro­sa y ella can­ta­ba, “Yo no can­to por vos, te can­ta la

zam­ba y dice al can­tar, no te pue­do olvi­dar, no te pue­do olvi­dar”.