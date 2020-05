Argentina. 50 años de un nacimiento: «Nosotrxs lxs Montonerxs»

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 29 mayo 2020

(Mani­fies­to Anó­ni­mo)

Los que como bue­nos pero­nis­tas tuvi­mos disi­den­cias, dife­ren­cias, trai­do­res.

Los que con die­ci­nue­ve años se pega­ron un tiro para no entre­gar­se vivos.

Las que se ban­ca­ron vio­la­cio­nes, tor­tu­ras terri­bles, el des­arrai­go de sus hijos.

Los que en las citas corrie­ron y corrie­ron para lle­gar al cie­lo, y la pas­ti­lla y los que “aquí no se rin­de nadie”. A los que le fra­gua­ron la muer­te, le inven­ta­ron el mar y el fue­go, los secues­tra­ron en tie­rra, pero no pudie­ron con sus memo­rias, con la his­to­ria y la san­gre.

Pla­ga­dos de erro­res, de des­acier­tos, de deci­sio­nes equi­vo­ca­das.

Pero yen­do al fren­te, parien­do resis­ten­cias.

Hacien­do posi­ble que des­pués de muchos años, muchos que ni nos cono­cie­ron, pue­dan seguir escri­bien­do la lucha en mura­les, volan­tes, barrios y fábri­cas, for­jan­do movi­li­za­cio­nes, gri­tos, calles, orga­ni­za­ción.

Nosotrxs lxs mon­to­nerxs no esta­mos redac­tan­do epi­ta­fios, ni tes­ta­men­tos. Sabe­mos que la lucha de cla­ses y las leyes de la dia­léc­ti­ca exis­ten y no ter­mi­nan ni en un papel ni en una con­sig­na. Por eso con­ti­nua­mos apre­tan­do los dien­tes en los ojos de esos obre­ros que, ayer como hoy, se pre­pa­ran para la huel­ga.

Anda­mos estre­chan­do abra­zos, ayu­dan­do a los que dejan ayu­dar­se, sem­bran­do, apu­ran­do vinos, porro­nes, mates y recuer­dos. Reple­tos de años pero tam­bién de sue­ños. Tra­tan­do de trans­mi­tir nues­tras expe­rien­cias y de recu­pe­rar los pibes apro­pia­dos.

Los que fren­te a la estre­lla fede­ral, la tacua­ra y el fusil nos segui­mos emo­cio­nan­do. Y apa­sio­na­dos por Evi­ta, sin retorno.

Cada sie­te de sep­tiem­bre nos reen­con­tra­mos de una mane­ra u otra.

Has­ta el fin de los tiem­pos esta­re­mos hacién­do­nos auto­crí­ti­cas y dis­cu­tien­do, pero seña­lan­do irre­duc­ti­ble­men­te a los que no quie­ren que “esto cam­bie, defi­ni­ti­va­men­te y para el bien de todos” como dice la can­ción. Todos, no Ellos.

Un salu­do com­pa­ñe­ras, com­pa­ñe­ros, que es decir: Has­ta la Vic­to­ria Siem­pre!