Venezuela. Denuncian que agencia estadounidense financió festivales de rock para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez

Por Lui­gino Brac­ci Roa. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 28 de mayo de 2020

La Natio­nal Endow­ment for Demo­cracy (NED), orga­ni­za­ción esta­dou­ni­den­se amplia­men­te cono­ci­da en Vene­zue­la por haber finan­cia­do, en la pri­me­ra déca­da del siglo XXI, a dece­nas de orga­ni­za­cio­nes no guber­na­men­ta­les que inten­ta­ban des­es­ta­bi­li­zar al gobierno de Hugo Chá­vez, tam­bién entre­gó fon­dos en 2011 a fes­ti­va­les de rock con el obje­ti­vo de inten­tar soca­var al gobierno boli­va­riano y cap­tar jóve­nes en la opo­si­ción, según dio a cono­cer el perió­di­co bri­tá­ni­co The Guar­dian este miér­co­les. La infor­ma­ción fue dada a cono­cer a tra­vés de docu­men­tos des­cla­si­fi­ca­dos.

Tim Gill, soció­lo­go de la Uni­ver­si­dad Wil­ming­ton en Caro­li­na del

Nor­te, tuvo acce­so a estos docu­men­tos des­cla­si­fi­ca­dos a tra­vés de la Ley

de Liber­tad de Infor­ma­ción esta­dou­ni­den­se (FOIA, por sus siglas en

inglés), que seña­lan que una orga­ni­za­ción vene­zo­la­na soli­ci­tó fon­dos en 2011 a la NED para rea­li­zar un con­cur­so «para pro­du­cir nue­vas can­cio­nes que pro­mue­van la liber­tad de expre­sión». La NED apro­bó entre­gar­les 22.970 dóla­res, que tam­bién se usa­rían en la rea­li­za­ción de «un con­cier­to al esti­lo de bata­lla de ban­das».

El docu­men­to des­cla­si­fi­ca­do mues­tra los esfuer­zos de los fun­cio­na­rios

esta­dou­ni­den­ses «para pro­mo­ver una mayor refle­xión entre los jóve­nes

vene­zo­la­nos sobre la liber­tad de expre­sión, su cone­xión con la

demo­cra­cia y el esta­do de la demo­cra­cia en el país». Ase­gu­ran que «for­ta­le­ce­rán las rela­cio­nes entre las ban­das de rock y las orga­ni­za­cio­nes de la socie­dad civil que tra­ba­jan con la juven­tud y con temas de liber­tad de expre­sión».

En el tex­to (que tie­ne par­tes tacha­das por el orga­nis­mo que libe­ra

los docu­men­tos, para evi­tar la iden­ti­fi­ca­ción de per­so­nas y

orga­ni­za­cio­nes) se seña­la que el pro­yec­to lla­ma­rá a un con­cur­so con al

menos diez ban­das «para escri­bir can­cio­nes nue­vas que abor­den la impor­tan­cia de pro­mo­ver y pro­te­ger la liber­tad de expre­sión en Vene­zue­la». Seña­la que cons­trui­rá alian­zas ins­ti­tu­cio­na­les con orga­ni­za­cio­nes que tra­ba­jan con gru­pos y ban­das emer­gen­tes,

cons­trui­rá un panel renom­bra­do de jue­ces for­ma­do por figu­ras de ban­das

pro­mi­nen­tes de Vene­zue­la, y rea­li­za­rá una cam­pa­ña exten­sa de rela­cio­nes

públi­cas.

Tam­bién pro­du­ci­rá un dis­co con todas las can­cio­nes, del cual se crea­rán 760 copias que se ven­de­rán a 4 dóla­res, pero tam­bién se dis­tri­bui­rán entre esta­cio­nes de radio y orga­ni­za­cio­nes de la «socie­dad civil».

Estos son los docu­men­tos pre­sen­ta­dos por Tim Gill en su cuen­ta Twit­ter.

El tex­to seña­la que tra­ba­ja­rán de cer­ca con una orga­ni­za­ción con más de 15 años de expe­rien­cia apo­yan­do ban­das nue­vas y emer­gen­tes en Vene­zue­la. Ade­más, se hará una cam­pa­ña comu­ni­ca­cio­nal exten­sa a tra­vés de correos elec­tró­ni­cos, Face­book y Twit­ter.

Una vez hecho el con­cur­so, se pro­mo­ve­rá un con­cier­to con una asis­ten­cia míni­ma de mil per­so­nas,

don­de figu­ras des­ta­ca­das habla­rán a los jóve­nes de la impor­tan­cia de la

liber­tad de expre­sión. Allí toca­rán las ban­das gana­do­ras del con­cur­so y

una pro­mi­nen­te ban­da de rock nacio­nal. Se seña­la que uno de los

obje­ti­vos es estre­char lazos entre las ban­das de rock y las ONGs

pro­mo­to­ras de la liber­tad de expre­sión.

Aun­que los nom­bres de per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes están tacha­dos, pare­ce que no es difí­cil dedu­cir de qué movi­mien­tos se tra­ta­ba.

Sin Mor­da­za

En junio de 2011, la orga­ni­za­ción «Sin Mor­da­za» comen­za­ba a pro­mo­ver en las redes socia­les el «Pri­mer con­cur­so de crea­ción musi­cal ‘Músi­ca sin Mor­da­za’»

con el fin de «hacer de la músi­ca otro ins­tru­men­to de la Liber­tad de

Expre­sión». Allí se con­vo­ca­ba a gru­pos de rock y de rap a «crear un tema

iné­di­to sobre ‘Reali­dad y Liber­tad’». Seña­la­ban que «un impor­tan­te y

reco­no­ci­do jura­do cali­fi­ca­dor, con­for­ma­do por pro­fe­sio­na­les del medio

musi­cal, selec­cio­na­rá por cada cate­go­ría 10 temas fina­lis­tas que se inclui­rán en un CD reco­pi­la­ción».

La con­vo­ca­to­ria ani­ma­ba a enviar los temas antes del 19 de agos­to de 2011.

Ade­más, infor­ma­ban que «en el mes de noviem­bre se

rea­li­za­rá el Pri­mer Con­cier­to de Músi­ca Sin Mor­da­za. Los par­ti­ci­pan­tes

se esco­ge­rán entre los 10 fina­lis­tas, para la cate­go­ría Rock sin Mor­da­za: 3 ban­das y/​o artis­tas, mien­tras que para la cate­go­ría Rap Sin Mor­da­za serán 5 gru­pos y/​o artis­tas que com­par­ti­rán tari­ma con ban­das invi­ta­das. Ese día el jura­do eva­lua­rá y selec­cio­na­rá al gana­dor».

«Lo que más irri­ta a los tira­nos es la impo­si­bi­li­dad de poner

gri­lle­tes al pen­sa­mien­to», es uno de los lemas pre­sen­tes en la

con­vo­ca­to­ria.

Meses des­pués, en noviem­bre de 2011, los medios rese­ña­ban los dos con­cier­tos que la orga­ni­za­ción Sin Mor­da­za reali­zó tras el con­cur­so. «Con dos gran­des con­cier­tos cul­mi­nó Músi­ca Sin Mor­da­za, el pri­mer con­cur­so de crea­ción musi­cal que reu­nión a nue­vos talen­tos del Rap y Rock quie­nes se qui­ta­ron la mor­da­za con la crea­ción de temas ins­pi­ra­dos en reali­dad y liber­tad», seña­ló una nota publi­ca­da en Lea­No­ti­cias que cita­mos a con­ti­nua­ción:

«La Pla­za Miran­da (en el este de Cara­cas) fue el esce­na­rio para las pre­sen­ta­cio­nes que con­tó con la ani­ma­ción de Veró­ni­ca Gómez.

Las 5 ban­das fina­lis­tas de rap que se pre­sen­ta­ron fue­ron: Ins­ti­tu­to Liber­tad, Arkai­ko, El Pish, Real Fami­lia y Filán­tro­pos quie­nes demos­tra­ron sus talen­tos jun­to a la reco­no­ci­da agru­pa­ción Cuar­to Poder, que delei­tó a los pre­sen­tes con la inter­pre­ta­cio­nes de sus temas más exi­to­sos, en este géne­ro resul­tó gana­dor El Pish con el tema: Reali­dad Opti­mis­ta. El domin­go 27 los aman­tes del Rock se die­ron cita para cono­cer cua­les de las tres ban­das fina­lis­tas resul­ta­ría gana­do­ra: Anti­gra­ve­dad, Bon­zai y Museo de Imá­ge­nes, resul­tan­do gana­do­ra la ban­da Anti­gra­ve­dad con el tema: Pri­ma­tes, el cual reve­la la situa­ción de la segu­ri­dad en Vene­zue­la.

El even­to cerró con la par­ti­ci­pa­ción de Vini­lo­ver­sus, que man­tu­vo la adre­na­li­na de los aman­tes del rock has­ta el últi­mo minu­to. Duran­te ambos días los asis­ten­tes par­ti­ci­pa­ron en acti­vi­da­des crea­ti­vas en defen­sa de la Liber­tad, lo que rati­fi­ca el com­pro­mi­so de la juven­tud a luchar de mane­ra crea­ti­va y pací­fi­ca para tener Un Mun­do Sin Mor­da­za».

La orga­ni­za­ción Sin Mor­da­za con­ti­nuó rea­li­zan­do con­cier­tos y con­cur­sos con­ti­nua­men­te has­ta 2018, como pue­de obser­var­se en su pági­na web y en rese­ñas en medios de comu­ni­ca­ción. Seña­lan que tra­ba­jan en con­jun­to con el Foro Penal Vene­zo­lano y Pro­vea, entre otras ONG vene­zo­la­nas abier­ta­men­te opo­si­to­ras.

Cap­tu­ra del sitio web de Sin Mor­da­za rese­ñan­do un con­cier­to recien­te

El docu­men­to des­cla­si­fi­ca­do habla de una «orga­ni­za­ción con más de 15

años de expe­rien­cia apo­yan­do ban­das nue­vas y emer­gen­tes en Vene­zue­la».

No es posi­ble ase­gu­rar con cer­te­za que el tex­to se refie­ra a la «Fun­da­ción Nue­vas Ban­das«,

cono­ci­dí­si­ma orga­ni­za­ción que efec­tua­ba con­cier­tos y fes­ti­va­les anua­les

entre ban­das emer­gen­tes des­de 1994, y que siem­pre ha teni­do una fuer­te

ten­den­cia a favor de la opo­si­ción.

Lo que sí es cier­to, es que ambas orga­ni­za­cio­nes (Sin Mor­da­za y el Fes­ti­val Nue­vas Ban­das) han tra­ba­ja­do jun­tas de for­ma públi­ca y noto­ria.

No ha fun­cio­na­do

En el artícu­lo publi­co este miér­co­les, The Guar­dian resal­tó

que nin­guno de los pla­nes patro­ci­na­dos por la NED en Vene­zue­la pare­cen

haber dado resul­ta­dos tan­gi­bles, y que no se está cla­ro en por qué el

plan con­tra el gobierno de Chá­vez se cen­tra­ba en la músi­ca rock, en un país cuyos géne­ros favo­ri­tos son la sal­sa, el meren­gue y el reg­gae­tón.

The Guar­dian, de hecho, com­pa­ró este caso con otros dos fra­ca­sos recien­tes

de la opo­si­ción vene­zo­la­na: «Un com­plot de 2019 para des­en­ca­de­nar un

levan­ta­mien­to mili­tar en apo­yo del líder opo­si­tor Juan Guai­dó falló en cues­tión de horas, y a prin­ci­pios de este mes, mer­ce­na­rios esta­dou­ni­den­ses lide­ra­ron una incur­sión falli­da para cap­tu­rar a Madu­ro. El últi­mo plan se des­mo­ro­nó rápi­da­men­te con dos esta­dou­ni­den­ses cap­tu­ra­dos».

¿Qué es la NED?

La NED fue crea­da en 1983 por ini­cia­ti­va del Con­gre­so esta­dou­ni­den­se, y reci­be de él fon­dos todos los años para finan­ciar pro­yec­tos que ayu­den a soca­var los regí­me­nes de paí­ses con­tra­rios a los intere­ses de los Esta­dos Uni­dos.

Sur­gió para con­tri­buir con la lucha anti­co­mu­nis­ta duran­te la Gue­rra

Fría, brin­dan­do recur­sos que antes eran entre­ga­dos por la CIA para este

tipo de pro­yec­tos.

La NED ha apo­ya­do a dece­nas de orga­ni­za­cio­nes no guber­na­men­ta­les en

el pasa­do para finan­ciar su lucha con­tra el gobierno legí­ti­mo

vene­zo­lano. Entre 2008 y 2009 entre­gó más de 2,6 millo­nes de dóla­res

a ONGs vene­zo­la­nas como Lide­raz­go y Visión, Cedi­ce, el Ins­ti­tu­to de

Pren­sa y Socie­dad (Ipys), la ONG Súma­te (vin­cu­la­da a María Cori­na

Macha­do), el Con­sor­cio Jus­ti­cia y el Cen­tro al Ser­vi­cio de la Acción

Popu­lar (Cesap), pero tam­bién fue­ron finan­cia­das nume­ro­sas

orga­ni­za­cio­nes des­co­no­ci­das, que pare­cían ser «facha­das y cana­les para

dis­tri­buir fon­dos a sec­to­res anti-cha­vis­tas», escri­bió en 2010 la abo­ga­da Eva Golin­ger,

auto­ra de libros que deve­la­ron, a par­tir de docu­men­tos des­cla­si­fi­ca­dos,

cómo la NED, USAID y otras orga­ni­za­cio­nes finan­cia­ron movi­mien­tos

polí­ti­cos anti­cha­vis­tas en Vene­zue­la.

Tam­bién fue­ron finan­cia­das nume­ro­sas orga­ni­za­cio­nes dedi­ca­das a la

“for­ma­ción de jóve­nes” y la “cons­truc­ción del lide­raz­go demo­crá­ti­co de

los jóve­nes”, inclu­yen­do pro­gra­mas don­de “capa­ci­tan estu­dian­tes

uni­ver­si­ta­rios y jóve­nes líde­res comu­ni­ta­rios sobre los valo­res

demo­crá­ti­cos, el lide­raz­go y la comu­ni­ca­ción”, tales como la Aso­cia­ción Civil Hue­llas o el Cen­tro Gumi­lla.

No es la pri­me­ra vez que la NED o USAID finan­cian músi­cos juve­ni­les para luchar con­tra un gobierno. En 2014, la Usaid finan­ció a rape­ros cuba­nos para pro­mo­ver un movi­mien­to de hip hop que lucha­ra con­tra el gobierno de ese país, que no tuvo mayo­res resul­ta­dos y fue rápi­da­men­te des­cu­bier­to.

* Fuen­te: Alba Ciu­dad