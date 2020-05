EE.UU. acusa a Rusia de apoyar con aviación al general Haftar – La otra Andalucía

Tur­quía cree que los Esta­dos Uni­dos y Euro­pa ya no con­fían en Kha­li­fa Haf­tar en Libia, según reve­ló el por­ta­voz pre­si­den­cial tur­co İbrahim Kalın en una entre­vis­ta tele­vi­si­va a prin­ci­pios de sema­na. Kalın sub­ra­yó que Tur­quía está pre­sen­te en Libia en vir­tud de acuer­dos ofi­cia­les y en el mar­co jurí­di­co; insis­tió en que no sucum­bi­rá ante los defen­so­res de Haf­tar ni ante nin­gu­na otra par­te. “Estos esfuer­zos no son uni­la­te­ra­les, sino que se extien­den en el mar­co de los esfuer­zos colec­ti­vos super­vi­sa­dos por las Nacio­nes Uni­das”, seña­ló.

“Los paí­ses euro­peos y los Esta­dos Uni­dos nos dicen que Haf­tar ya no es fia­ble, pero siguen abs­te­nién­do­se de reve­lar­lo públi­ca­men­te”, expli­có el por­ta­voz.

Indi­có que su país es cons­cien­te de las “rela­cio­nes sos­pe­cho­sas” entre los Esta­dos Uni­dos y algu­nos paí­ses euro­peos con paí­ses del mun­do ára­be que apo­yan a Haf­tar, espe­cial­men­te la región del Gol­fo.

Mien­tras tan­to, el Minis­tro de Rela­cio­nes Exte­rio­res de Tur­quía, Mevlüt Cavu­so­glu, dijo a una emi­so­ra de tele­vi­sión local del esta­do meri­dio­nal de Antal­ya que Tur­quía y Gran Bre­ta­ña com­par­ten la mis­ma posi­ción sobre cues­tio­nes inter­na­cio­na­les y regio­na­les, inclui­da la cri­sis de Libia. “Todo el mun­do admi­tió que cam­bia­mos el equi­li­brio de poder a tra­vés de los pasos que dimos en Libia”.

La US Afri­com acu­sa a Rusia de rea­li­zar des­plie­gue aéreo en apo­yo de Haf­tar

Rusia ha des­ple­ga­do recien­te­men­te avio­nes de com­ba­te en Libia para apo­yar a los mer­ce­na­rios rusos que luchan por el señor de la gue­rra Kha­li­fa Haf­tar, dije­ron los líde­res mili­ta­res de EE.UU. el mar­tes, según infor­ma la Agen­cia Ana­do­lu.

“El Coman­do de Áfri­ca de EE.UU. eva­lúa que Mos­cú ha des­ple­ga­do recien­te­men­te avio­nes de com­ba­te mili­ta­res en Libia para apo­yar a los con­tra­tis­tas mili­ta­res pri­va­dos patro­ci­na­dos por el Esta­do ruso que ope­ran en el país”, dijo el Coman­do de Áfri­ca de EE.UU. en un comu­ni­ca­do.

“El mun­do escu­chó al Sr. Haf­tar decla­rar que esta­ba a pun­to de des­atar una nue­va cam­pa­ña aérea. Serán pilo­tos mer­ce­na­rios rusos que vue­lan con avio­nes sumi­nis­tra­dos por Rusia para bom­bar­dear a los libios”, dijo Stephen Town­send, coman­dan­te del Coman­do de Áfri­ca de EE.UU.

Fuen­te: www​.moni​tor​deo​rien​te​.com