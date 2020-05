CGT denuncia que Interior veta una protesta en apoyo a las familias que no han cobrado los ERTE – La otra Andalucía

“La con­vo­ca­to­ria de la con­cen­tra­ción a cele­brar el día 29 de mayo de 2020, no se ha comu­ni­ca­do con los diez días de ante­la­ción míni­ma exi­gi­da por la nor­ma­ti­va regu­la­do­ra y aun­que evi­den­te­men­te las cir­cuns­tan­cias expues­tas son extra­or­di­na­rias y gra­ves, éstas no jus­ti­fi­can sufi­cien­te­men­te la urgen­cia de la con­vo­ca­to­ria”. Ésta es, en esen­cia, la res­pues­ta que se ha dado des­de la Sub­de­le­ga­ción del Gobierno cen­tral en Mála­ga al sin­di­ca­to CGT que había pedi­do per­mi­so para rea­li­zar una con­cen­tra­ción de pro­tes­ta este vier­nes entre las 11:00 y las 13:00 horas para apo­yar a “quie­nes lle­van más de dos meses sin cobrar sus pres­ta­cio­nes de ERTE ‑expe­dien­te de regu­la­ción tem­po­ral de empleo-”.

Des­de el sin­di­ca­to quie­ren dejar cla­ro que su inten­ción era que el acto que pro­mo­vían fue­ra “res­pe­tuo­so con todas las nor­mas dic­ta­das por el Minis­te­rio de Sani­dad” en el com­ba­te con­tra el coro­na­vi­rus y ponen el acen­to en que espe­ci­fi­ca­ron “cla­ra­men­te” en su soli­ci­tud que “se pro­mo­vía por la vía de urgen­cia, dada la gra­ve situa­ción para cien­tos de fami­lias mala­gue­ñas, muchas de ellas con­de­na­das a la indi­gen­cia, tras no per­ci­bir ni un cén­ti­mo des­de el pasa­do mes de febre­ro, antes de la decla­ra­ción del Esta­do de alar­ma”.

El secre­ta­rio gene­ral de CGT Anda­lu­cía, Miguel Mon­te­ne­gro, ha con­fir­ma­do a este perió­di­co que estu­dian, jun­to al colec­ti­vo de afec­ta­dos, la posi­bi­li­dad de “la des­obe­dien­cia”, de lle­var a cabo algún tipo de acción, “dado lo injus­to de esta deci­sión del Minis­te­rio del Inte­rior, a tra­vés de la Sub­de­le­ga­ción del Gobierno en Mála­ga”. Es más, tras­la­dan a este dia­rio que algu­nas de las per­so­nas que espe­ran sus ayu­das han lle­ga­do a plan­tear que, “si las lle­van pre­sas por recla­mar­las, al menos en la cár­cel ten­drán ase­gu­ra­do un pla­to de comi­da”. “Pare­ce que el Gobierno ‘pro­gre­sis­ta’ ‑lan­zan– quie­ra qui­tar de la esce­na públi­ca a quie­nes, con todo el dere­cho, recla­man lo que les per­te­ne­ce ante la inope­ra­ti­vi­dad e incom­pe­ten­cia del SEPE ‑Ser­vi­cio Públi­co de Empleo Estatal‑, evi­tan­do actos pací­fi­cos de pro­tes­ta por los retra­sos injus­ti­fi­ca­dos en el abono de las pres­ta­cio­nes y dejan­do en la más abso­lu­ta inde­fen­sión a cien­tos de per­so­nas en Mála­ga”.

Cri­ti­can que se “vete” su “dere­cho a reu­nir­se para exi­gir lo que legí­ti­ma­men­te les corres­pon­de”, cuan­do, “cen­su­ran­do” no “se dará solu­ción a los pro­ble­mas de quie­nes han demos­tra­do infi­ni­ta pacien­cia y lle­van más de ochen­ta días sin per­ci­bir un solo euro y hacien­do mala­ba­res para lle­var el pan a su mesa cada día”. “Nos encon­tra­mos ante un nue­vo atro­pe­llo hacia un colec­ti­vo de tra­ba­ja­do­res inde­fen­so ante las arbi­tra­rie­da­des de la Admi­nis­tra­ción que los han situa­do en la indi­gen­cia en muchos casos”, resu­me Mon­te­ne­gro. A su jui­cio, “ocul­tar el pro­ble­ma prohi­bien­do actos públi­cos de pro­tes­ta pací­fi­cos y res­pe­tuo­sos con las medi­das del Minis­te­rio de Sani­dad, no es la solu­ción para quie­nes no pue­den lle­var un men­dru­go de pan a su mesa”, sos­tie­ne. Es más, avi­sa de que esto pro­vo­ca un “aumen­to de la cris­pa­ción, la indig­na­ción y la rabia”.

CGT exi­ge al Gobierno cen­tral que “pase de las pala­bras a los hechos” y que sea “res­pe­tuo­so con los dere­chos fun­da­men­ta­les de la ciu­da­da­nía”. Recla­ma el abono “de inme­dia­to” de las men­cio­na­das pres­ta­cio­nes, lo que “con­tri­bui­rá a que la socie­dad pue­da con­fiar algu­na vez en la cla­se polí­ti­ca, tras esta nue­va decep­ción des­pués de mucha pala­bre­ría”. El coro­na­vi­rus está dejan­do a su paso un regue­ro de his­to­rias de pelea.