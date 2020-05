Argentina. La organización La Poderosa y la solidaridad entre los de abajo

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 28 mayo 2020

«EL PUEBLO SALVANDO AL PUEBLO»

Hoy, asam­bleas de 114 villas pudi­mos decir­le a otra villa que no lucha

sola, que somos miles, que acá esta­mos. Hoy pudi­mos lle­var un res­pal­do

urgen­te a la situa­ción del barrio, des­de la orga­ni­za­ción popu­lar de

nues­tros demás barrios. Y sí, pudi­mos con­tar­les a los 5 mil veci­nos de

Villa Azul que, com­ple­men­tan­do los módu­los ali­men­ta­rios de los

muni­ci­pios, hoy habrá tam­bién vian­das

calien­tes en cada puer­ta, con car­ne, con fru­ta, con agua mine­ral. Y eso

no lo pudi­mos hacer solos, lo pudi­mos hacer gra­cias a uste­des, que nos

vie­nen dan­do vapor des­de que comen­zó toda esta pelí­cu­la de terror.

Uste­des lec­to­res, uste­des actri­ces, uste­des doc­to­res, uste­des

fut­bo­lis­tas, uste­des enfer­me­ras, uste­des mono­tri­bu­tis­tas, uste­des

car­to­ne­ras, ¡uste­des! Toda esa inmen­sa masa de comu­ni­dad nos per­mi­tió

arti­cu­lar la soli­da­ri­dad del pue­blo con, tal vez, la úni­ca bue­na noti­cia

que reci­bi­mos entre tan­to estu­por: la per­cep­ción de una sen­si­bi­li­dad

mayor, que vie­ne impo­nién­do­se sobre el sta­tu quo, inclu­so en sec­to­res

his­tó­ri­ca­men­te rea­cios a las cau­sas popu­la­res e inclu­so en el uni­ver­so

de los medios, don­de tan­tos gri­tos de dolor que­bra­ron por fin al

silen­cio de la tele­vi­sión.

Por­que sí,

el terror se basa en la inco­mu­ni­ca­ción.

Pero el amor se basa en la man­co­mu­nión de las opor­tu­ni­da­des, que

con­for­man este pode­ro­so pul­món de las socie­da­des que hoy piden

deses­pe­ra­da­men­te un res­pi­ra­dor, para inha­lar este mun­do y exha­lar uno

mejor. Sólo así pode­mos expli­car­lo, sólo así pode­mos asi­mi­lar­lo: uno,

diez, dos­cien­tos, miles de artis­tas y tra­ba­ja­do­res con­mo­vi­dos por la

cruel­dad y la pre­ca­rie­dad que des­nu­da el coro­na­vi­rus, deci­die­ron poner

en mar­cha una cam­pa­ña de dona­cio­nes que ya se vol­vió el rease­gu­ro de

nues­tra dig­ni­dad, #Con­ta­giá­So­li­da­ri­dad.

Com­pro­me­tién­do­se y orga­ni­zán­do­se, muchí­si­mas per­so­na­li­da­des afec­ta­das

por el inevi­ta­ble con­ge­la­mien­to de los espec­tácu­los masi­vos en vivo,

deci­die­ron moto­ri­zar un engra­na­je huma­ni­ta­rio no sólo para dar­nos

oxí­geno fren­te al colap­so ali­men­ta­rio, que ya pre­sen­ta­mos de mane­ra

cru­da y por­me­no­ri­za­da fren­te a las auto­ri­da­des de Nación, Capi­tal y

Pro­vin­cia, sino tam­bién para reac­ti­var toda esa capa­ci­dad ocio­sa que

man­tie­ne ago­ni­zan­do a tan­tas pymes del entre­te­ni­mien­to, que fue­ron las

pri­me­ras en cerrar y de segu­ro serán las últi­mas en reac­ti­var.

Cola­te­ral­men­te para­das, pero habi­li­ta­das, en afán de cola­bo­rar, peque­ñas

empre­sas cul­tu­ra­les, gas­tro­nó­mi­cas o logís­ti­cas esta­rán acti­van­do

coor­di­na­da­men­te, para dar­nos una mano sal­va­guar­dan­do el empleo de

muchí­si­ma gen­te. Y como enten­de­mos la cua­ren­te­na, por­que cada vida vale

la pena, hoy sólo nos pro­po­ne­mos sumar: que se mue­va la eco­no­mía y

nues­tro pan de cada día, que no pue­de fal­tar.

Ya lo van a ver,

lite­ral­men­te lo van a ver.

Varias tapas de La Gar­gan­ta y otras figu­ras que se han ido acer­can­do,

esta­rán moto­ri­zan­do dona­cio­nes por todas las redes y cana­les posi­bles,

en pos de gene­rar los recur­sos que per­mi­tan com­prar al cos­to los insu­mos

urgen­tes que toda esa indus­tria pue­de pro­du­cir, aho­ra que no habrá

cate­ring para los par­ti­dos de fút­bol, ni gru­pos elec­tró­ge­nos en los

reci­ta­les, ni baños quí­mi­cos en las fies­tas, ni masi­tas para los

even­tos. Así, asu­mien­do que no gana­rán pla­ta esta vez, muchos

pro­vee­do­res liga­dos al tea­tro y la músi­ca podrán soco­rrer aba­jo y

sos­te­ner al per­so­nal pro­pio, aba­ra­tan­do sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te los cos­tos y

agi­li­zan­do la pro­vi­sión de ali­men­tos, paña­les, bebi­das, baños quí­mi­cos

para los come­do­res, tra­jes sani­ta­rios para coci­ne­ras, gene­ra­do­res,

garra­fas y pro­duc­tos de lim­pie­za, que por supues­to no vie­nen a empar­char

los baches del Esta­do, ni a reem­pla­zar­lo, ni a entor­pe­cer­lo, sino a

ofre­cer una res­pues­ta inme­dia­ta para los dis­tin­tos dis­tri­tos, sin

dis­tin­ción de color gober­nan­te, por­que sin dudas hace fal­ta una

redis­tri­bu­ción de la rique­za, con un pro­gra­ma real para resol­ver la

pobre­za estruc­tu­ral. Y eso, lamen­ta­ble­men­te, hoy lo pue­de com­pro­bar

cual­quie­ra. Pero el ham­bre no espe­ra: nece­si­ta de noso­tros y noso­tras,

arti­cu­lan­do con otros y otras, por­que ahí tene­mos la huma­ni­dad que no

supi­mos encon­trar otro­ra.

Si que­re­mos una nue­va nor­ma­li­dad,

¡vamos a empe­zar aho­ra!