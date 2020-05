Argentina. Condenaron a Marcos Bazán /Duro repudio al fallo de la Gremial de Abogados y Abogadas

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 27 mayo 2020

El Tri­bu­nal Oral Cri­mi­nal N°7 de Lomas de Zamo­ra con­de­nó este miér­co­les a Mar­cos Este­ban Bazán por el femi­ci­dio de Anahí Bení­tez , la joven de 16 años ase­si­na­da en 2017 en Lomas de Zamo­ra. El mon­to de la pena y los deli­tos por los que fue con­de­na­do se cono­ce­rán en una audien­cia a rea­li­zar­se el pró­xi­mo 2 de junio. En el cie­rre de un jui­cio cuya inves­ti­ga­ción no dejó de arro­jar dudas , orga­ni­za­cio­nes femi­nis­tas y de dere­chos huma­nos, así como ami­gos de Anahí, se movi­li­za­ron para denun­ciar que el cie­rre pre­ma­tu­ro de la cau­sa bus­ca encu­brir a los ver­da­de­ros res­pon­sa­bles.

Por su par­te, la defen­sa de Bazán insis­te en su plan­teo de ino­cen­cia, argu­men­ta que no exis­ten prue­bas que lo incul­pen y sos­tie­ne que se tra­ta de una “cau­sa arma­da”, por lo que con­ti­nua­rá con su pro­ce­so de recu­sa­ción del Tri­bu­nal. Sil­via Pérez, madre de Anahí, cele­bró el fallo pero pidió que se con­ti­núe la inves­ti­ga­ción.

«Vere­dic­to con­de­na­to­rio».

Con esas úni­cas dos pala­bras se expi­die­ron en horas del medio­día de

este miér­co­les los jue­ces Eli­sa López Moyano, Rober­to Con­ti y Rober­to

Lugo­nes. Tras casi tres años de inves­ti­ga­ción y tres meses de jui­cio los

jue­ces no deta­lla­ron el mon­to de la pena que reci­bi­rá Bazán ni los

fun­da­men­tos de los deli­tos que se le incul­pan. Todo ello será infor­ma­do

en una audien­cia pau­ta­da para el pró­xi­mo 2 de junio.

Si la cul­pa­bi­li­dad es con­fir­ma­da por los deli­tos de «pri­va­ción

ile­gal de la liber­tad agra­va­da, homi­ci­dio agra­va­do por ale­vo­sía,

cri­mi­nis cau­sa y por mediar vio­len­cia de géne­ro» y de «abu­so sexual

agra­va­do por acce­so car­nal» –tal como soli­ci­ta­ron el fis­cal Hugo Carrión y Gui­ller­mo Ber­nard Kri­zan, abo­ga­do de la madre de Anahí‑, Bazán sería con­de­na­do a pri­sión per­pe­tua.

Por el lado de la defen­sa, los abo­ga­dos Eduar­do Soa­res y Rosa­rio Fer­nán­dez, de la Aso­cia­ción Gre­mial de Abo­ga­dos, así como diver­sas orga­ni­za­cio­nes de dere­chos huma­nos , sos­tie­nen que Bazán es ino­cen­te y que la cau­sa con­tra él estu­vo arma­da des­de un pri­mer momen­to para encu­brir otras res­pon­sa­bi­li­da­des. Ase­gu­ran que de todo el pro­ce­so no se des­pren­dió nin­gu­na prue­ba que incul­pe a Bazán ni que con­fir­me su rela­ción con el otro impu­tado, Mar­ce­lo Villal­ba, cuyo ADN fue encon­tra­do en el cuer­po de la víc­ti­ma, y a quien se desis­tió de juz­gar tras ale­gar pro­ble­mas psi­quiá­tri­cos.

En este sen­ti­do, Fer­nán­dez con­fir­mó a Página/​12 que avan­zan con una recu­sa­ción al Tri­bu­nal que se encuen­tra en pro­ce­so en la Cáma­ra de Casa­ción Penal de La Pla­ta. Si la recu­sa­ción avan­za, “podría vol­ver­se a hacer el jui­cio”, ase­gu­ró la abo­ga­da.

La madre de Anahí ase­ve­ró que Bazán es cul­pa­ble, pero pidió que la Jus­ti­cia avan­ce sobre los encu­bri­do­res

y otras per­so­nas que “por acción u omi­sión” estén vin­cu­la­das al cri­men

de su hija. Fue­ra del edi­fi­cio de los Tri­bu­na­les de Lomas de Zamo­ra,

don­de se dic­tó la con­de­na, diver­sas orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas se

mani­fes­ta­ron para exi­gir que no se cie­rre la inves­ti­ga­ción en el mar­co de una cau­sa que, des­de su ini­cio, dejó serias dudas.



LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS REPUDIA EL FALLO CONDENATORIO A MARCOS BAZAN. CRÓNICA DE UNA CONDENA ANUNCIADA DESDE EL PRIMER DÍA.

https://​gre​mial​dea​bo​ga​dos​.org/​?​p​=​2​610

El Tri­bu­nal 7 de Lomas de Zamo­ra tuvo, des­de el pri­mer día del jui­cio, una acti­tud de cóm­pli­ces y encu­bri­do­res abso­lu­tos con los que ase­si­na­ron a Anahí Beni­tez.

Actua­ron peor que fis­ca­les, simi­la­res a los jue­ces de la Inqui­si­ción.

No hubo jamás ni una sola prue­ba sóli­da con­tra Mar­cos Bazán, tam­po­co, que Mar­cos cono­cie­ra a Anahí y menos que tuvie­ra que ver con su muer­te.

Pero eso care­ce de impor­tan­cia a esta altu­ra.

Serán temas agi­ta­dos en la Ape­la­ción.

La Gre­mial sos­tu­vo siem­pre la cade­na de com­pli­ci­da­des exis­ten­tes entre jue­ces, poli­cías y fis­ca­les cuan­do deben encu­brir intere­ses pode­ro­sos que están detrás. Siem­pre men­cio­na­mos la soli­dez cor­po­ra­ti­va del Sis­te­ma Judi­cial. Quien no se atre­va a hablar de la con­ca­te­na­ción entre la pro­pie­dad, el Esta­do, la vio­len­cia y el dere­cho, son exac­ta­men­te los fun­cio­na­les a este engra­na­je que tri­tu­ra los cuer­pos una y otra vez, pri­me­ro expro­pian­do el de Anahí, lue­go el de Mar­cos para encar­ce­lar y de esta mane­ra la rue­da de la jus­ti­cia se para­pe­ta y deja impu­ne al ver­da­de­ro autor del femi­ci­dio.

A esto debe sumar­se las fuer­tes y pode­ro­sas estruc­tu­ras de los Cole­gios de Abo­ga­dos.

La Gre­mial era “visi­tan­te” en este jui­cio, por­que jamás con­ci­lia­rá con este sis­te­ma. Y la estruc­tu­ra judi­cial y cor­po­ra­ti­va de jue­ces y cole­gas nos tra­ta­ron como lo que real­men­te somos: sapos de otro pozo.

Durí­si­mo gol­pe a Mar­cos, su fami­lia y ami­gos.

Y más duro aún a la Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das.

Jamás nos per­do­na­rán que don­de apa­re­ce­mos somos pie­dras en el zapa­to para las cau­sas que arman tran­qui­la­men­te con­tra gen­te ino­cen­te con la com­pli­ci­dad de fun­cio­na­rios y fun­cio­na­rias, abo­ga­dos y abo­ga­das, para que todo siga igual sin que se sepa.

Que­da cla­ro que, de aho­ra en más, estos y otros jue­ces, estos y otros fis­ca­les, estos y otros cole­gas, nos harán a la Gre­mial la vida extre­ma­da­men­te difí­cil.

No es casua­li­dad la ban­ca que han teni­do estos jue­ces del TC 7 en toda la estruc­tu­ra judi­cial y de Abo­ga­dos de Lomas.

El poder que des­ple­ga­ron estos jue­ces, la ban­ca que tuvie­ron, la impu­ni­dad ale­vo­sa, y la des­ver­güen­za con la que actua­ron nos indi­can que no están solos, que tie­nen a toda la estruc­tu­ra de impu­ni­dad como su anda­mia­je.

Y que en efec­to han pues­to la mira en la Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das.

Pocas veces se vio Tri­bu­na­les recu­sa­dos que, aún así, sigan ade­lan­te con el jui­cio.

La dis­cu­sión sobre las prue­bas y arbi­tra­rie­da­des las segui­re­mos en la cade­na de Ape­la­cio­nes.

Acá el pun­to exce­de al tema de las prue­bas.

Vie­nen por una for­ma de ejer­cer el Dere­cho,

Vie­nen por una His­to­ria de lucha.

Vie­nen a expo­ner una con­duc­ta ejem­pli­fi­ca­do­ra y correc­ti­va, para que nadie ose dis­cu­tir­les su rei­na­do impu­ne.

La Gre­mial debe­rá pre­pa­rar­se aún más para estos emba­tes que veni­mos tenien­do no sólo en este jui­cio sino en toda la Argen­ti­na.

Y las com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros que nos bus­quen y nos requie­ran tam­bién ten­drán que pasar por esas prue­bas sabien­do lo que están enfren­tan­do, que no es sola­men­te un jui­cio o una dis­cu­sión de dere­chos de los que supues­ta­men­te goza­mos todas y todos en esta tie­rra. Las estruc­tu­ras jurí­di­cas y judi­cia­les res­pon­den a intere­ses enfren­ta­dos con los sec­to­res popu­la­res, por lo que cuan­do un jui­cio se desa­rro­lla par­ti­mos de una sen­ten­cia que ya está dis­pues­ta y que en muchos de los casos es difí­cil rever­tir. Y tam­bién debe­mos enten­der que su dere­cho es un ins­tru­men­to de des­truc­ción masi­va, de domi­na­ción y las fic­cio­nes de dere­chos son par­te del sis­te­ma de alie­na­ción más efec­ti­va cuan­do bus­ca ani­qui­lar la con­cien­cia crí­ti­ca y mer­can­ti­li­za lo que ellos lla­man ser­vi­cio de jus­ti­cia, pero al ser­vi­cio de quié­nes?

No pode­mos dejar de mara­vi­llar­nos, asom­brar­nos y agra­de­cer a las dece­nas de orga­ni­za­cio­nes y per­so­na­li­da­des que nos acom­pa­ña­ron y ban­ca­ron.

Hemos teni­do jui­cios con mucho acom­pa­ña­mien­to, pero cree­mos que difí­cil­men­te se supere los de esta cau­sa.

Sin la estruc­tu­ra mon­ta­da des­de la nada por fami­lia­res y ami­gos de Mar­cos hubie­ra sido impo­si­ble.

Nadie se enga­ña res­pec­to de que se tra­tó siem­pre de una cau­sa ver­da­de­ra­men­te difí­cil de tomar para una orga­ni­za­ción como la nues­tra.

Se tra­ta de un femi­ci­dio, y eso, en sí mis­mo, es des­de ya com­pli­ca­do.

Nues­tra pro­pia Orga­ni­za­ción cru­jió un poco al prin­ci­pio.

Nos ima­gi­na­mos que en muchos casos habrá sido igual y por eso es mayor aún nues­tro agra­de­ci­mien­to y reco­no­ci­mien­to, en espe­cial a los colec­ti­vos de géne­ro, femi­nis­tas y de diver­si­dad sexual.

A quie­nes nun­ca se les pal­mó por la fren­te la frag­men­ta­ción y lle­van ade­lan­te las luchas colec­ti­vas.

Segui­re­mos luchan­do por Mar­cos Bazan y por todas las cau­sas que tene­mos y nos enco­mien­den.

Como lo hicie­ron los fun­da­do­res de la Gre­mial de Abo­ga­dos hace 40 años.

No será fácil, pero todos saben que nos sobra volun­tad.

Aso­cia­ción Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Repú­bli­ca Argen­ti­na

27 de Mayo 2020