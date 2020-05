Uruguay. Primaria definió calendario de inicio de clases para todos los niveles/ Lacalle Pou visitó a Tabaré Vázquez: “Hay más coincidencias que diferencias”

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano*, 27 de mayo 2020.

Una reso­lu­ción del con­se­jo indi­ca que nivel ini­cial comien­za

las cla­ses el 15 de junio y des­es­ti­ma comu­ni­ca­do de la ins­pec­ción del

área.



Son días de defi­ni­cio­nes para la edu­ca­ción. El jue­ves 20 el

pre­si­den­te Luis Laca­lle Pou y el pre­si­den­te de la Admi­nis­tra­ción

Nacio­nal de Edu­ca­ción Públi­ca (ANEP) Robert Sil­va a nun­cia­ron las fechas de regre­so de las cla­ses pre­sen­cia­les.

Las dudas y las crí­ti­cas lle­ga­ron ins­tan­tá­nea­men­te, inclu­so den­tro del

pro­pio sis­te­ma. La ins­pec­ción nacio­nal de Edu­ca­ción Ini­cial del Con­se­jo

de Edu­ca­ción Ini­cial y Pri­ma­ria (CEIP) infor­mó en un comu­ni­ca­do el

vier­nes 21 que los niños más chi­cos, en Mon­te­vi­deo y el área

metro­po­li­ta­na, no comen­za­rían sino has­ta el 29 de junio,

cuan­do se incor­po­ren todas las cla­ses. Sin embar­go, este lunes una

reso­lu­ción del CEIP con­tra­di­ce ese comu­ni­ca­do y deter­mi­na que el 15 de

junio comien­za nivel ini­cial en todo el país.

Pablo Cag­gia­ni, con­se­je­ro elec­to del CEIP, expli­có a la dia­ria el

moti­vo de los cam­bios: “El vier­nes se tra­ba­jó lo más urgen­te, que era

cómo se arran­ca­ba este lunes, y que­dó pen­dien­te el tema del calen­da­rio;

la idea era publi­car­lo lue­go. La fecha de edu­ca­ción ini­cial esta­ba

den­tro de las fechas que esta­ban en zonas gri­ses que tenía­mos que

resol­ver”.

Final­men­te se deter­mi­nó que a nivel públi­co el 15 arran­que nivel

cin­co y lue­go pro­gre­si­va­men­te se suma­rán nivel cua­tro y tres. Por otra

par­te, los cole­gios pri­va­dos tie­nen la liber­tad de deci­dir si arran­ca

todo el nivel jun­to o pro­gre­si­va­men­te.

A cri­te­rio del con­se­je­ro, los estu­dian­tes de ini­cial debe­rían

comen­zar “cuan­do lo hagan sus her­ma­nos”, pero, según comen­tó, en la

inter­na del CEIP se deci­dió man­te­ner la fecha pro­pues­ta por el gobierno

nacio­nal. “Se gana pre­sen­cia­li­dad unos días antes; no hay mucho más que

eso”, deta­lló. Por lo tan­to, del 15 al 29 de junio habrá unas 500

escue­las comu­nes de Mon­te­vi­deo y el área metro­po­li­ta­na en las que sólo

esta­rán los niños de nivel ini­cial.

Uno de los cam­bios que sí esta­ble­ció el CEIP es que las escue­las

espe­cia­les de Mon­te­vi­deo y el área metro­po­li­ta­na no empie­cen el 1° de

junio, como esta­ba pre­vis­to, sino que lo hagan a par­tir del 15 en el

enten­di­do de que hay “escue­las más com­pli­ca­das” en esa zona que

requie­ren más tiem­po para tra­ba­jar algu­nos ajus­tes, comen­tó Cag­gia­ni.

A Pri­ma­ria le que­da mucho tra­ba­jo por delan­te antes de la lle­ga­da de

los niños a las escue­las. “Esta­mos tra­ba­jan­do para lle­gar con las

con­di­cio­nes que tie­nen que tener las escue­las, lo que el pro­to­co­lo

indi­ca has­ta hoy, pero está pen­dien­te de ela­bo­ra­ción y de apro­ba­ción

otro pro­to­co­lo que con­tem­ple la reali­dad de las escue­las urba­nas”.

“Por aho­ra lo que tene­mos es que las escue­las que esta­ban cerra­das

abrie­ron, el res­to siguió tra­ba­jan­do como venía hacién­do­lo, y lo que

tene­mos por delan­te a par­tir de este mar­tes es la pla­ni­fi­ca­ción de los

colec­ti­vos docen­tes acer­ca de cómo orde­na­mos la pre­sen­cia­li­dad de los

guri­ses, algo que va a ser todo un desa­fío. Esta­mos tra­ba­jan­do con

infra­es­truc­tu­ra en ubi­car si hay algu­na difi­cul­tad para que se resuel­va

lo más rápi­do posi­ble, y segui­mos tra­ba­jan­do con la vali­da­ción de ANEP

de los que inte­gran el gru­po de ries­go”, deta­lló el con­se­je­ro. El últi­mo

rele­va­mien­to indi­ca que hay 104 docen­tes y más de 200 auxi­lia­res

mayo­res de 65 años; aún res­ta deter­mi­nar los que tie­nen comor­bi­li­da­des.

Orde­nar las fechas

Para la Aso­cia­ción de Maes­tros del Uru­guay (Ade­mu) la situa­ción de

las fechas había gene­ra­do con­fu­sión en las fami­lias; en con­fe­ren­cia de

pren­sa, la secre­ta­ria gene­ral de la orga­ni­za­ción, Daisy Igle­sias,

inten­tó acla­rar el pano­ra­ma.

Según seña­ló Igle­sias, entre mar­tes y miér­co­les “las direc­cio­nes de

escue­la con todos los maes­tros y pro­fe­so­res van a estar orga­ni­zan­do el

retorno a la pre­sen­cia­li­dad; lo orga­ni­zan con cri­te­rios pro­pios sobre

líneas gene­ra­les que tie­nen que ver con la dis­tan­cia de dos metros entre

per­so­na y per­so­na, con uti­li­zar espa­cios que ten­gan sufi­cien­te

ven­ti­la­ción, con la dis­po­si­ción del per­so­nal auxi­liar. Eso se va a

dis­po­ner esta sema­na y se va a comu­ni­car a los papás”.

“Que­re­mos trans­mi­tir que ten­gan con­fian­za en los equi­pos de sus

escue­las; les van a infor­mar sobre cómo van a comen­zar los cur­sos,

por­que no todos van a ser con­vo­ca­dos en el mis­mo momen­to y no que­re­mos

que haya des­con­fian­za a lo que imple­men­ta el maes­tro”, sub­ra­yó la

docen­te.

Sobre las con­di­cio­nes de tra­ba­jo, Igle­sias pun­tua­li­zó que tan­to las

tareas pre­sen­cia­les como las vir­tua­les deben estar “den­tro del hora­rio

de tra­ba­jo”. “Nadie nos ha plan­tea­do que supe­re­mos nues­tro hora­rio de

con­tra­to labo­ral; hay que orga­ni­zar­se como núcleo esco­lar para tener los

tiem­pos en vir­tua­li­dad y pre­sen­cia­li­dad; lo que no pue­de suce­der es que

nos pidan que haga­mos más horas, pero no creo que sea el caso en

nin­gu­na situa­ción”.

Por su par­te, Elbia Perei­ra, secre­ta­ria gene­ral de la Fede­ra­ción

Uru­gua­ya de Magis­te­rio- Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción Pri­ma­ria, afir­mó a

la dia­ria que “hoy ya hay cien­tos de maes­tros de todo el país tra­ba­jan­do

pre­sen­cial­men­te tres días a la sema­na y el res­to de los días a

dis­tan­cia con otros niños. Sin embar­go, la situa­ción urba­na es dis­tin­ta;

los que tra­ba­jan en escue­las comu­nes de cua­tro horas no van a poder

aten­der esa situa­ción si todas sus horas son pre­sen­cia­les con gru­pos de

niños. Aquí entran a jugar los maes­tros comu­ni­ta­rios, los de apo­yo, las

figu­ras que la escue­la ten­ga para apo­yar a esos niños que ten­gan algún

tipo de reza­go”.

Res­pec­to de los anun­cios y cam­bios de fecha, Perei­ra comen­tó: “Lo bueno que tie­ne esto es que cada ins­ti­tu­ción tie­ne la fle­xi­bi­li­dad de adap­tar­se a su reali­dad edi­li­cia, de pobla­ción, a eda­des y tiem­pos. Esa fle­xi­bi­li­dad des­com­pri­me y des­es­truc­tu­ra en el ámbi­to labo­ral, aun­que no así en el ámbi­to social. Des­de ya sabe­mos que cuan­do esto empie­ce a andar, segu­ra­men­te nece­si­te otros ajus­tes”.

*La Dia­ria

Laca­lle Pou visi­tó a Taba­ré Váz­quez: “Hay más coin­ci­den­cias que dife­ren­cias”

El pre­si­den­te Luis Laca­lle Pou visi­tó a su ante­ce­sor Taba­ré Váz­quez para con­ver­sar sobre el docu­men­to que el exman­da­ta­rio pre­sen­tó con suge­ren­cias para afron­tar la pan­de­mia.

adhocFOTOS/​Daniel Rodrí­guez «Has­ta recién era una visi­ta pri­va­da» mani­fes­tó Laca­lle Pou al salir de la reu­nión con Váz­quez, en el domi­ci­lio de este en el Pra­do. «Vine a con­ver­sar sobre el plan estra­té­gi­co que nos hizo lle­gar, que ela­bo­ró con un con­jun­to de hom­bres y muje­res téc­ni­cos». Agre­gó que le pare­ció «opor­tuno dis­cu­tir un plan que tie­ne temas en los que esta­mos de acuer­do, sobre la sali­da de la epi­de­mia». Dijo tam­bién que fue a inte­re­sar­se por la salud del expre­si­den­te. «De esto sali­mos entre todos, así que me pare­ció opor­tuno venir a con­ver­sar», afir­mó Laca­lle Pou. «En la con­ver­sa­ción que tuvi­mos hay más coin­ci­den­cias que dife­ren­cias», mani­fes­tó el man­da­ta­rio. «Uste­des recor­da­rán que yo estu­vo los últi­mos cin­co años, todos los 2 de mar­zo, hacién­do­les pro­pues­tas al pre­si­den­te Váz­quez para el bien del país. Una vez que esto es a la inver­sa, me pare­ció bueno. Lo leí­mos con nues­tro equi­po, y como nues­tra voca­ción es de unir y no divi­dir, bus­car las coin­ci­den­cias, vini­mos a con­ver­sar de eso», agre­gó. Váz­quez for­mó el mes pasa­do un equi­po de tra­ba­jo con ase­so­res par­ti­cu­la­res y ela­bo­ró un docu­men­to con medi­das suge­ri­das para afron­tar la pan­de­mia y para des­pués de fina­li­za­da la emer­gen­cia sani­ta­ria. El docu­men­to fue entre­ga­do al pre­si­den­te Laca­lle Pou y tam­bién al Fren­te Amplio, que aún no res­pon­dió.

UyPress – Agen­cia Uru­gua­ya de Noti­cias