Brasil. Las comunidades de Porto Alegre reciben canastas de alimentos de MST y MAM

El núme­ro de per­so­nas infec­ta­das con el coro­na­vi­rus solo aumen­ta en las peri­fe­rias de todo Bra­sil. Por el con­tra­rio, las accio­nes de soli­da­ri­dad de los movi­mien­tos y enti­da­des socia­les en estos luga­res con­ti­núan ayu­dan­do a quie­nes más lo nece­si­tan. El vier­nes pasa­do (22), miem­bros del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les sin Tie­rra (MST) y del Movi­mien­to por la Sobe­ra­nía Popu­lar en Mine­ría (MAM) dona­ron más de 30 canas­tas a fami­lias de comu­ni­da­des en Lom­ba do Pinhei­ro, en Por­to Ale­gre, en Rio Gran­de do Sul. El gru­po tomó todas las medi­das reco­men­da­das por el Minis­te­rio de Salud para no con­ta­mi­nar ni trans­mi­tir el virus.

Para Geró­ni­mo da Sil­va, líder esta­tal del MST, las accio­nes de soli­da­ri­dad orga­ni­za­das por la pla­ta­for­ma Peri­fe­ria Viva pro­vie­nen de una tarea his­tó­ri­ca del movi­mien­to, que es la dis­tri­bu­ción de ali­men­tos. “Aquí en la región metro­po­li­ta­na de Por­to Ale­gre, ya hemos dis­tri­bui­do más de 40 tone­la­das de ali­men­tos y con­ti­nua­re­mos con estas accio­nes. Esta­mos vien­do el pro­gre­so del coro­na­vi­rus y tam­bién el cre­ci­mien­to del ham­bre en fami­lias vul­ne­ra­bles ”. decla­ra los sin tie­rra.

Otra acción que las orga­ni­za­cio­nes han esta­do toman­do es des­per­tar un gra­do de huma­ni­dad en las orga­ni­za­cio­nes y las per­so­nas. “Nece­si­ta­mos orga­ni­zar la soli­da­ri­dad y, des­de allí, tra­ba­jar en las peri­fe­rias. No solo de dona­cio­nes sino tam­bién de orga­ni­za­ción para que las per­so­nas luchen por polí­ti­cas públi­cas ”, dice Sil­va.

MST y MAM donan más de 30 canas­tas de ali­men­tos en comu­ni­da­des en Por­to Ale­gre /​Maia­ra Rau­ber

Entre los ali­men­tos dona­dos a las comu­ni­da­des se encuen­tran arroz orgá­ni­co, cebo­llas, fri­jo­les, jugo, hari­na de maíz, azú­car, pro­duc­tos de higie­ne, lim­pie­za y otros.

Los ali­men­tos pro­vie­nen de agri­cul­to­res ame­na­za­dos por el pro­yec­to mine­ro

Esta acción con­tó con una dona­ción de 8 tone­la­das de cebo­lla y una tone­la­da de cala­ba­za , de una aso­cia­ción entre MAM de São José do Nor­te, región nor­te del esta­do de Rio Gran­de do Sul, con el MST de la región metro­po­li­ta­na de Por­to Ale­gre.

Según Miche­le Mar­tins, acti­vis­ta de MAM, la cebo­lla y la cala­ba­za son pro­duc­tos de agri­cul­to­res fami­lia­res que están en con­flic­to con el Pro­yec­to Reti­ro de la com­pa­ñía mine­ra Rio Gran­de Mine­ração (RGM). «Estos pro­duc­tos fue­ron adqui­ri­dos a tra­vés de una cam­pa­ña en apo­yo de la agri­cul­tu­ra fami­liar, para for­ta­le­cer la pro­duc­ción de este terri­to­rio que ha esta­do bajo pre­sión de las empre­sas mine­ras des­de 2014», des­ta­ca.

La pro­duc­ción es de fami­lias de peque­ños agri­cul­to­res en São José do Nor­te ame­na­za­dos por un gran pro­yec­to mine­ro /​Comu­ni­ca­do de pren­sa /​MAM

Según Miche­le, para com­ba­tir el avan­ce de la mine­ría, los agri­cul­to­res se han orga­ni­za­do como una for­ma de for­ta­le­cer su terri­to­rio y pro­du­cir ali­men­tos, lo cual es esen­cial para la vida.

La comi­da se colo­ca­rá en canas­tas bási­cas, orga­ni­za­das por la cam­pa­ña Peri­fe­ria Viva y dis­tri­bui­das en varios pun­tos de Por­to Ale­gre.

La dis­tri­bu­ción de ali­men­tos tam­bién será rea­li­za­da por los Ami­gos de la Tie­rra Bra­sil, quie­nes la envia­ron al Fren­te Qui­lom­bo­la en la capi­tal del esta­do y al Con­se­jo Misio­ne­ro Indí­ge­na (CIMI). Ade­más, las canas­tas se dis­tri­bui­rán a las comu­ni­da­des indí­ge­nas, a las fami­lias de Ocu­pação Povo Sem Medo y Vila Naza­ré.

El Con­gre­so del Pue­blo entre­ga­rá canas­tas de la União de Vilas a apro­xi­ma­da­men­te 15 aso­cia­cio­nes de resi­den­tes de Gran­de Cru­zei­ro, según Ronal­do Schaef­fer. Esta acción ayu­da­rá a 300 fami­lias que se encuen­tran en una situa­ción vul­ne­ra­ble.

Final­men­te, el Con­se­jo de Segu­ri­dad Ali­men­ta­ria y Nutri­cio­nal Sos­te­ni­ble de RS (Con­sea RS) se une a las dona­cio­nes en la lucha con­tra el ham­bre, con el obje­ti­vo de for­ta­le­cer las accio­nes para enfren­tar las con­se­cuen­cias de la pan­de­mia, espe­cial­men­te el acce­so a los ali­men­tos.

