Brasil. Con la Policía Federal bajo sospecha, la familia de Marielle lucha contra la federalización

Por Igor Car­valho* Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 26 de mayo de 2020

Des­pués de más de dos años de inves­ti­ga­ción sobre el ase­si­na­to de la con­ce­ja­la Marie­lle Fran­co y su con­duc­tor Ander­son Gomes , el Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia (STJ) juz­ga­rá la fede­ra­li­za­ción de la inves­ti­ga­ción del caso.

En la prác­ti­ca, el pró­xi­mo miér­co­les (27), los magis­tra­dos deci­di­rán si el caso deja el con­trol de la Poli­cía Civil y el Minis­te­rio Públi­co (MP-RJ) de Río de Janei­ro y pasa a manos de la Poli­cía Fede­ral. La fami­lia del dipu­tado y PSOL, su par­ti­do, están en con­tra.

La soli­ci­tud de fede­ra­li­za­ción del caso fue hecha por la ex Fis­cal Gene­ral, Raquel Dod­ge, en su últi­mo acto al fren­te de la Ofi­ci­na del Fis­cal Gene­ral (PGR), en sep­tiem­bre de 2019.

En enero de este año, según el perió­di­co O Glo­bo , los fis­ca­les del MP-RJ envia­ron una car­ta al STJ indi­can­do que el magis­tra­do demos­tró «agi­ta­ción pro­ce­sal» y «daño incon­men­su­ra­ble» a la inves­ti­ga­ción del cri­men. El docu­men­to se man­tie­ne en secre­to ante los tri­bu­na­les, pero el dia­rio Rio acce­dió a él.

Dod­ge, aún en su soli­ci­tud de fede­ra­li­za­ción, jus­ti­fi­ca que en Río de Janei­ro no hay «exen­ción de las auto­ri­da­des» y hay «mala con­duc­ta poli­cial». Ade­más, el magis­tra­do jus­ti­fi­ca que el caso sufre demo­ras debi­do a la «iner­cia de las agen­cias esta­ta­les».

Final­men­te, el ex fis­cal dic­ta­mi­nó que Domin­gos Bra­zão, ex con­se­je­ro y ase­sor del Tri­bu­nal de Cuen­tas del Esta­do (TCE), sería res­pon­sa­ble del ase­si­na­to . Para el MP-RJ, toda­vía no hay una con­clu­sión sobre quién orde­nó la eje­cu­ción.

Des­de que se hizo públi­ca la soli­ci­tud de Dod­ge, la fami­lia de Marie­lle Fran­co y PSOL se han opues­to al tras­la­do a Bra­si­lia. La razón son los lazos de la fami­lia del pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro (sin par­te) con varios sos­pe­cho­sos invo­lu­cra­dos en el cri­men.

“Espe­ra­mos que el STJ ten­ga la pru­den­cia y la res­pon­sa­bi­li­dad de no votar por la fede­ra­li­za­ción. Cree­mos que no hay razo­nes téc­ni­cas para votar por la fede­ra­li­za­ción y exis­ten razo­nes polí­ti­cas para no que­rer esto y estar muy preo­cu­pa­dos por la fede­ra­li­za­ción ”, dijo Môni­ca Bení­cio, viu­da de Marie­lle Fran­co, este mar­tes por la maña­na (26).

Bení­cio par­ti­ci­pó en el «Café com MST», pro­mo­vi­do en vivo por el Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les Sin Tie­rra (MST), que con­tó entre sus par­ti­ci­pan­tes con el dipu­tado fede­ral Mar­ce­lo Frei­xo (PSOL-RJ) y tam­bién con el ex Fis­cal Fede­ral de Dere­chos de los Ciu­da­da­nos, Debo­rah Duprat.

Las recien­tes reve­la­cio­nes hechas por el ex minis­tro de Jus­ti­cia Sér­gio Moro , que expli­can el inten­to de Bol­so­na­ro de inter­ve­nir en la Poli­cía Fede­ral, se pre­sen­tan como jus­ti­fi­ca­ción para Frei­xo, quien mos­tró preo­cu­pa­ción de que la inves­ti­ga­ción debe «comen­zar des­de cero», en caso de que Dirí­ge­te a Bra­si­lia.

“La Poli­cía Fede­ral es un mal camino, la inter­ven­ción en la Poli­cía Fede­ral es muy tris­te. Lo que suce­de es muy gra­ve y es impor­tan­te que la socie­dad ejer­za pre­sión y que sea­mos vic­to­rio­sos maña­na. Maña­na no logra­re­mos nada, sim­ple­men­te no que­re­mos que nos moles­ten ”, expli­ca el par­la­men­ta­rio.

Para el ex Fis­cal Fede­ral de los Dere­chos de los Ciu­da­da­nos, la trans­fe­ren­cia de la Jus­ti­cia Común a la Jus­ti­cia Fede­ral sin com­ple­tar la inves­ti­ga­ción es «inter­cam­biar seis por media doce­na».

«El caso de Marie­lle tie­ne algu­nas cosas que debe­mos seña­lar, es un caso de vio­la­ción muy gra­ve de los dere­chos huma­nos y un aten­ta­do con­tra la demo­cra­cia. Pri­me­ro, la inves­ti­ga­ción con­ti­núa y agra­da a la fami­lia, que tie­ne un diá­lo­go con los inves­ti­ga­do­res. Otro ele­men­to es que usted ana­li­za la ley en base a hechos con­cre­tos, la Poli­cía Fede­ral está com­ple­ta­men­te domi­na­da «, dice Duprat.

Mili­cia

Para Frei­xo, el hilo que une a la fami­lia Bol­so­na­ro con los mili­cia­nos es Fabrí­cio Quei­roz, un ex asis­ten­te del sena­dor Flá­vio Bol­so­na­ro, quien es acu­sa­do por el MP-RJ de coor­di­nar un esque­ma de rup­tu­ra en la ofi­ci­na del par­la­men­ta­rio, que era dipu­tado de esta­do en el momen­to de cri­men y que ten­dría rela­cio­nes con la Ofi­ci­na del Cri­men, de don­de Ron­nie Les­sa y Elcio Quei­roz habrían reci­bi­do la orden de eje­cu­tar a Marie­lle Fran­co y Ander­son Gomes.

“La pri­sión de Ron­nie Les­sa es la pri­sión de un sec­tor cri­mi­nal en Río de Janei­ro que nun­ca ha sido inves­ti­ga­do. Para dar­le una idea, el nom­bre de este gru­po era ‘Ofi­ci­na del Cri­men’. Un gru­po que todos saben dón­de está, quién es, pero no se inves­ti­ga. El caso Marie­lle no es una sim­ple inves­ti­ga­ción, pero no acep­ta­mos la demo­ra, son dos años sin saber quién es el direc­tor. Les­sa no mató por odio, fue envia­do, es un pro­fe­sio­nal, mata por dine­ro. No es un cri­men de odio, es un cri­men polí­ti­co ”, expli­ca Frei­xo.

Acu­sa­do de ser el alba­cea, Les­sa, que ha esta­do en pri­sión des­de el 26 de octu­bre de 2018, es vecino de Jair Bol­so­na­ro . Adriano Magalhães da Nóbre­ga, ex fun­cio­na­rio de BOPE, es nom­bra­do jefe de la Ofi­ci­na de Deli­tos y ya fue hon­ra­do por Flá­vio Bol­so­na­ro en la Asam­blea Legis­la­ti­va del Esta­do de Río de Janei­ro (Alerj) en 2003 y 2005. El últi­mo pre­mio fue otor­ga­do a la ex sol­da­do en pri­sión, don­de cum­plió con­de­na por ase­si­na­to.

Ase­si­na­do el 9 de febre­ro de este año , des­pués de una ope­ra­ción poli­cial que inten­tó cap­tu­rar­lo en Bahía, des­pués de un año de fuga, Adriano da Nóbre­ga es una figu­ra cla­ve en la com­pren­sión de varios crí­me­nes, pero tam­bién en la rela­ción entre el clan Bol­so­na­ro y el mili­cias en Río.

El abo­ga­do del ex agen­te de BOPE, Pau­lo Emí­lio Cat­ta Pre­ta, en una entre­vis­ta con el perió­di­co O Glo­bo , plan­teó la posi­bi­li­dad de que su clien­te murie­ra por­que sabía dema­sia­do. Sin embar­go, no espe­ci­fi­có los secre­tos de Nóbre­ga. «Me dijo: ‘Doc­tor, no hay nadie aquí para arres­tar­me. Quie­ren matar­me. Si me arres­tan, me mata­rán en la cár­cel. Estoy segu­ro de que me mata­rán por que­mar archi­vos’. Sus pala­bras», dijo el defen­sor.

Todos estos ele­men­tos esta­rán en jue­go en la audien­cia de STJ el pró­xi­mo miér­co­les. Para la fami­lia, hay angus­tia. “Es un momen­to muy dra­má­ti­co para noso­tros, maña­na ten­drá lugar una deci­sión difí­cil y esta­mos ansio­sos por saber el resul­ta­do. Es muy injus­to que ten­ga­mos que pasar por más de este dolor y sin poder estar pre­sen­tes ”, con­clu­ye Môni­ca Bení­cio.

Cam­pa­ña

El Ins­ti­tu­to Marie­lle Fran­co y la Coa­li­ción Negra por los Dere­chos lan­za­ron, el 20 de mayo, una cam­pa­ña con­tra la fede­ra­li­za­ción de la inves­ti­ga­ción del ase­si­na­to. La acción ya ha obte­ni­do 100 mil fir­mas y se han uni­do 150 movi­mien­tos.

Edi­ción: Lean­dro Meli­to

*Bra­sil de Fato