Pensamiento crítico. Por la Libertad de Palestina: Día Mundial de Al-Quds

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 23 de mayo de 2020—

*Pablo Jofré Leal

Tras 41 años de ins­tau­rar el Día de Al-Quds, Pales­ti­na ha esta­do en el cen­tro de las preo­cu­pa­cio­nes de aque­llos que aman la jus­ti­cia y la liber­tad de los pue­blos.

Han trans­cu­rri­do 41 años, des­de que el día 7 de agos­to del año 1979 el Imam Ruho­llah al-Musa­wi al-Jomei­ni decla­ró un hecho impor­tan­tí­si­mo en la vida de los pue­blos y su liber­tad: ins­tau­rar el Día de Al-Quds. La cons­ta­ta­ción que Pales­ti­na ha esta­do y esta­rá en el cen­tro de las preo­cu­pa­cio­nes de aque­llos que aman la jus­ti­cia y la liber­tad de los pue­blos.

«A lo lar­go de todos estos años, he adver­ti­do a los musul­ma­nes del peli­gro del ocu­pan­te israe­lí, que estos días ha inten­si­fi­ca­do sus fero­ces ata­ques a los her­ma­nos y her­ma­nas pales­ti­nos, y que está bom­bar­dean­do espe­cial­men­te las casas de los com­ba­tien­tes pales­ti­nos en el Sur de El Líbano para ani­qui­lar­los. Pido al común de los musul­ma­nes del mun­do y a los gobier­nos islá­mi­cos que se unan para acor­tar­le la mano al inva­sor y a sus par­ti­da­rios, e invi­to al con­jun­to de los musul­ma­nes del mun­do a ele­gir como “Día de Al-Quds” el últi­mo vier­nes del mes ben­di­to de Rama­dán, que es uno de los días del des­tino y pue­de ser deci­si­vo para la suer­te de los pales­ti­nos y pro­cla­mar en mani­fes­ta­cio­nes la soli­da­ri­dad inter­na­cio­nal de los musul­ma­nes en apo­yo a los dere­chos lega­les del pue­blo musul­mán. A Dios altí­si­mo le pido la vic­to­ria de los musul­ma­nes sobre quie­nes lo nie­gan. Sea con uste­des la paz, la mise­ri­cor­dia de Dios y sus ben­di­cio­nes. Ruho­llah al-Musa­wi al-Jomei­ni».

Esa fue­ron las pala­bras del falle­ci­do líder de la Revo­lu­ción Islá­mi­ca de Irán, que han ser­vi­do de guía para el pen­sa­mien­to y la acción de defen­sa , no sólo de la sagra­da Al-Quds (la san­ta en ára­be) ciu­dad ubi­ca­da en Cis­jor­da­nia, terri­to­rio pales­tino, sino para exi­gir con todos los medios a nues­tro alcan­ce la auto­de­ter­mi­na­ción de Pales­ti­na, que impli­ca el fin del sio­nis­mo en todas sus expre­sio­nes de ocu­pa­ción y colo­ni­za­ción esta­ble­ci­das des­de el año 1948, cuan­do nace arti­fi­cial­men­te a la vida inter­na­cio­nal.

Con­me­mo­rar el Día de Al-Quds es tener pre­sen­te que la alian­za cri­mi­nal entre el impe­ria­lis­mo y el sio­nis­mo impi­de la con­cre­ción del pos­ter­ga­do Esta­do pales­tino, impo­si­bi­li­ta la liber­tad de millo­nes de seres huma­nos, que sufren día a día el aco­so, la demo­li­ción de sus vivien­das, la des­truc­ción de sus cul­ti­vos, la segre­ga­ción de sus pue­blos y aldeas por un muro de 720 kiló­me­tros de lar­go, la prohi­bi­ción de mover­se libre­men­te por su terri­to­rio con la ins­ta­la­ción de medio millar de pues­tos de con­trol mili­ta­res y el impe­di­men­to de retor­nar a su hoga­res de millo­nes de pales­ti­nos, des­de aque­lla Al-Nak­ba que con­me­mo­ra­mos hace pocos días. Una catás­tro­fe que se ini­cia con la pro­cla­ma­ción de la enti­dad israe­lí el día 14 de mayo del año 1948.

En con­me­mo­ra­cio­nes ante­rio­res sos­tu­ve, sin que ello haya cam­bia­do un ápi­ce que “El Día de Al-Quds en la for­ma masi­va que se rea­li­za, repre­sen­ta un movi­mien­to a gran esca­la que se gene­ra con el fin de movi­li­zar a toda la comu­ni­dad islá­mi­ca con­tra el régi­men de Israel y sus ava­les. Es un Día que lla­ma la aten­ción de la huma­ni­dad para que se res­pe­ten los dere­chos del pue­blo pales­tino, que se logre una auto­de­ter­mi­na­ción lar­ga­men­te pos­ter­ga­da. Un gri­to de res­pe­to, de aca­tar la legis­la­ción inter­na­cio­nal. Una cla­ra denun­cia para demo­ler todos los asen­ta­mien­tos con colo­nos sio­nis­tas exis­ten­tes en Cis­jor­da­nia. El gri­tar esto a los cua­tro vien­tos visi­bi­li­za la dig­ni­dad de todo un pue­blo, salir a la calle masi­va­men­te y man­te­ner con ple­na vigen­cia la memo­ria de dece­nas de miles de hom­bre y muje­res que han ofren­da­do la vida en pos de la liber­tad de Pales­ti­na” Hoy, en el mar­co de la pan­de­mia esa masi­vi­dad no se va a expre­sar pero no cabe duda que pales­ti­na está en nues­tros cora­zo­nes, en nues­tra men­te y sabre­mos uti­li­zar diver­sas for­mas para expre­sar, nues­tra soli­da­ri­dad con pales­ti­na y el repu­dio al sio­nis­mo.

El reme­mo­rar el Día de Al-Quds, ya sea con con­ver­sa­cio­nes vir­tua­les, pro­gra­mas espe­cia­les por las redes socia­les, artícu­los, pro­gra­mas de radio, men­sa­jes vía Twit­ter, Ins­ta­gram, por las diver­sas herra­mien­tas comu­ni­ca­cio­na­les que están a nues­tra dis­po­si­ción, es tam­bién una mane­ra de hacer­nos pre­sen­te en esta con­me­mo­ra­ción. Es un impe­ra­ti­vo para toda la Umma en el sen­ti­do que el sio­nis­mo, esta ideo­lo­gía que ha ocu­pa­do este terri­to­rio sagra­do no siga man­te­nien­do el domi­nio y la ocu­pa­ción de Al-Quds. Sos­ten­go, como una ora­ción per­ma­nen­te, que debe­mos impe­dir, con todas nues­tras fuer­zas, ya sea la fuer­za de la razón, la polí­ti­ca, la diplo­ma­cia y has­ta las armas si es pre­ci­so, que el sio­nis­mo gene­re accio­nes de judai­za­ción, eli­mi­nan­do todo ras­tro del mun­do musul­mán con la ocu­pa­ción des­ver­gon­za­da e inmo­ral de Al-Quds.

El Des­per­tar islá­mi­co, es tam­bién sacar­se la ven­da de los ojos y demos­trar que no pue­de haber paz mien­tras Pales­ti­na siga ocu­pa­da. No habrá paz en Orien­te Medio mien­tras la enti­dad sio­nis­ta le nie­gue sus dere­chos a musul­ma­nes y cris­tia­nos, mien­tras siga uti­li­zan­do la segre­ga­ción, la ter­gi­ver­sa­ción de la his­to­ria y ape­le a supues­tos dere­chos divi­nos, para apro­piar­se de una tie­rra que no les per­te­ne­ce e impe­dir el acce­so a los luga­res que son sagra­dos para cien­tos de millo­nes de seres huma­nos.

Evo­car el Día de Al-Quds repre­sen­ta denun­ciar y com­ba­tir la con­duc­ta con­tu­maz del régi­men israe­lí, des­de el año 1948 a la fecha por ani­qui­lar al pue­blo pales­tino. Hoy, que con­me­mo­ra­mos este día Mun­dial en favor del carác­ter sagra­do y libre de Al-Quds, las pala­bras del Imán Jomei­ni se yer­guen con más fuer­za que antes, sobre todo cuan­do la alian­za impe­ria­lis­mo-sio­nis­mo pre­ten­de ane­xar gran par­te de Cis­jor­da­nia, aque­lla don­de se ubi­can los asen­ta­mien­tos con 650 mil colo­nos extre­mis­tas, el valle del Jor­dán y terri­to­rios al nor­te del Mar Muer­to con­tan­do para ello con el apo­yo incon­di­cio­nal de su padre putati­vo como es Esta­dos Uni­dos.

El Imán Jomei­ni des­cri­bió al régi­men sio­nis­ta como lo que es “un ocu­pan­te, un inva­sor al cual es nece­sa­rio fre­nar en su con­duc­ta cri­mi­nal. Cor­tar­le las manos a ese sio­nis­mo y sus par­ti­da­rios, para que cese el cri­men coti­diano, la usur­pa­ción de tie­rras y que impi­de que Pales­ti­na alcan­ce su ple­na auto­de­ter­mi­na­ción. Un régi­men israe­lí dota­do de una ideo­lo­gía colo­nial, racis­ta y cri­mi­nal como es el sio­nis­mo. Un sio­nis­mo equi­pa­ra­do con el racis­mo en gene­ral y con el apartheid suda­fri­cano en par­ti­cu­lar median­te la Reso­lu­ción N° 3379 de la Asam­blea Gene­ral de las Nacio­nes Uni­das, apro­ba­da el 10 de noviem­bre del año 1975 por 75 votos a favor, 35 en con­tra y 32 abs­ten­cio­nes”.

Des­de el año 1948 a la fecha pales­ti­na ha vivi­do una cons­tan­te ocu­pa­ción colo­ni­za­ción, expo­lio y crí­me­nes bajo la bota sio­nis­ta y esta reali­dad de injus­ti­cia, con millo­nes de pales­ti­nos vivien­do en con­di­cio­nes pau­pé­rri­mas, some­ti­dos al blo­queo aéreo, terres­tre y naval en la fran­ja de Gaza, la pre­ca­rie­dad de vivir bajo la con­di­ción de refu­gia­dos en los 58 cam­pa­men­tos reco­no­ci­dos como tales tan­to en la pro­pia pales­ti­na como en paí­ses veci­nos, como tam­bién las difí­ci­les con­di­cio­nes en las que habi­tan millo­nes de pales­ti­nos en la ocu­pa­da Cis­jor­da­nia. En nin­guno de los luga­res men­cio­na­dos se avi­zo­ra nor­te alguno de auto­de­ter­mi­na­ción.

El ins­tau­rar el Día Mun­dial de Al-Quds – el últi­mo vier­nes de cada rama­dán – el noveno mes en el calen­da­rio islá­mi­co de la Hégi­ra Lunar – ha alla­na­do el camino para uni­fi­car a la Umma en torno a apo­yar la lucha del pue­blo pales­tino. Un Día que repre­sen­ta un lega­do impe­re­ce­de­ro del Imán Jomei­ni que mues­tra su amplia visión y com­pren­sión sobre el mun­do de Asia Occi­den­tal y los obje­ti­vos nece­sa­rios a con­se­guir. Un Día Mun­dial de Al Quds que nos tare a la men­te el nece­sa­rio recuer­do del Tenien­te Gene­ral Qasem Solei­ma­ni uno de los gran­des pila­res del eje de la resis­ten­cia y un líder de enor­me caris­ma en la con­duc­ción del camino hacia la defi­ni­ti­va libe­ra­ción de Al-Quds.

En el mar­co de la pan­de­mia por la COVID-19 algu­nos podrán pen­sar que hay que enfo­car todos nues­tros pen­sa­mien­tos y accio­nes con­tra esta enfer­me­dad. Pero, dicha idea nie­ga con­cep­tos cla­ves como la soli­da­ri­dad, el apo­yar a quie­nes sufren un virus pero que esta COVID-19, el pue­blo pales­tino que ha sido con­ta­gia­do des­de el año 1948 a la fecha por un virus cri­mi­nal como nin­gún otro en la his­to­ria, el virus Sion 48. Por ello, el tener pre­sen­te el Día Mun­dial de Al-Quds, el con­me­mo­rar­lo, difun­dir­lo, a pesar del silen­cio obse­quio­so e intere­sa­do de los medios de comu­ni­ca­ción, prin­ci­pal­men­te occi­den­ta­les. Usar las redes socia­les, repu­diar la polí­ti­ca racis­ta de Israel, la ideo­lo­gía cri­mi­nal del sio­nis­mo y dar a cono­cer que el pue­blo pales­tino está más vivo que nun­ca, es una tarea y un deber fun­da­men­tal de todos los seres huma­nos sin dis­tin­ción de raza, nacio­na­li­dad o reli­gión.

Reite­ro lo sos­te­ni­do en opi­nio­nes ante­rio­res “aque­llos, que en los terri­to­rios ocu­pa­dos, entre ellos Al-Quds, siguen luchan­do y que sen­ti­rán este Día de Con­me­mo­ra­ción – exten­si­vo tam­bién a aque­llos que no sien­do musul­ma­nes cree­mos en la jus­ti­cia – esos pales­ti­nos deben sen­tir que el mun­do los recuer­da, que el mun­do los apo­ya y que más tem­prano que tar­de, el sio­nis­mo paga­rá cada uno de sus crí­me­nes. Esos pales­ti­nos deben ser arro­pa­dos con el cora­zón en lla­mas de una huma­ni­dad ansio­sa de jus­ti­cia”.

*Pablo Jofré Leal: Perio­dis­ta y ana­lis­ta inter­na­cio­nal. Magis­ter en rela­cio­nes inter­na­cio­na­les Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se de Madrid. Con­duc­tor pro­gra­ma “Sin Fron­te­ras” en radio uni­ver­si­dad de Chi­le y cola­bo­ra­dor en varias cade­nas inter­na­cio­na­les. Autor del libro Pales­ti­na: Cró­ni­ca de la ocu­pa­ción sio­nis­ta.