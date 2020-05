Guatemala.Racismo, colonialismo y patriarcado: Covid-19 y pueblos indígenas.

Por Kaj­koj Maxi­mo Ba Tiu, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 22 Mayo 2020

Los pue­blos indí­ge­nas, son la mayo­ría de la pobla­ción de Gua­te­ma­la y de otros paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na. Pue­blos que en su mayo­ría, pre­sen­tan nive­les bajos en con­di­cio­nes de vida. Pro­duc­to del racis­mo y la dis­cri­mi­na­ción a la que han sido obje­to duran­te muchos siglos. La Encues­ta Nacio­nal de Con­di­cio­nes de Vida del 2014, demos­tra­ba que el 59.3% de la pobla­ción gua­te­mal­te­ca, se encuen­tra en pobre­za. De estos el 40% son del área urba­na y el 82.5% del área rural. De esta cuen­ta, el infor­me nos pre­sen­ta como resul­ta­do que más del 60% es mul­ti­di­men­sio­nal­men­te pobre.

De acuer­do al Índi­ce de Pobre­za Mul­ti­di­men­sio­nal de 2019. El IPM de Gua­te­ma­la, tomó en cuen­ta cin­co áreas: salud y segu­ri­dad ali­men­ta­ria y nutri­cio­nal, edu­ca­ción, empleo digno, vivien­da y acce­so a ser­vi­cios bási­cos. En el mis­mo infor­me, cons­ta­ta que la pobla­ción de Gua­te­ma­la, sufre entre 8 y nue­ve pri­va­cio­nes a la vez. Esto nos da como resul­ta­do que esta­mos cons­ti­tui­dos por una pobla­ción que no solo vive en pobre­za; sino en mise­ria. Eso sig­ni­fi­ca, que las per­so­nas mul­ti­di­men­sio­nal­men­te pobres en pro­me­dio están pri­va­das en casi la mitad de los indi­ca­do­res ante­rior­men­te expues­tos.

Quie­nes más pade­cen la situa­ción de pobre­za, son los pue­blos indí­ge­nas y de estos las muje­res, los niños y los ancia­nos, de tal mane­ra, que el infor­me del PNUD, afir­ma que ante el COVID, “el mayor ries­go lo asu­men las per­so­nas que actual­men­te viven en la pobre­za. A pesar de los recien­tes avan­ces en su reduc­ción, apró­xi­ma­da­men­te una de cada cua­tro per­so­nas toda­vía vive en situa­ción de pobre­za mul­ti­di­men­sio­nal o es vul­ne­ra­ble a ella, y más del 40 por cien­to de la pobla­ción mun­dial care­ce de pro­tec­ción social algu­na”. Pone en evi­den­cia que la pobre­za mul­ti­di­men­sio­nal se con­cen­tra en la pobla­ción indí­ge­na y es más del doble que en los no indí­ge­nas, como es el caso de Gua­te­ma­la.

Y como si fue­ra poco, la pan­de­mia, se revi­ta­li­za el racis­mo, la dis­cri­mi­na­ción, la xeno­fo­bia, el patriar­ca­do. Por un lado, como dice Chomsky, “aho­ra mis­mo en Nue­va York, y otros luga­res, médi­cos y enfer­me­ras se ven obli­ga­dos a tomar deci­sio­nes angus­tio­sas sobre a quién matar […] por­que no tie­nen sufi­cien­te equi­pa­mien­to. Y el obs­tácu­lo prin­ci­pal es la fal­ta de res­pi­ra­do­res”. En paí­ses con una mayo­ría pobla­ción indí­ge­na (Méxi­co, Gua­te­ma­la, Ecua­dor, Perú, Boli­via), no exis­ten datos obje­ti­vos de cómo la pan­de­mia, está afec­tan­do no solo la eco­no­mía indí­ge­na, las rela­cio­nes inter comu­ni­ta­rias, y mucho menos datos sobre los posi­bles con­ta­gios en los terri­to­rios, como por ejem­plo: no se sabe con cer­te­za cuan­tos han muer­to este mes, aldea por aldea y de qué. Los datos que se tie­nen actual­men­te, es que en Esta­dos Uni­dos, no hay un dato real sobre la situa­ción del pue­blo Dako­ta en Nue­va York, o la situa­ción de los afro­ame­ri­ca­nos. Pero al mis­mo tiem­po, los posi­bles pro­gra­mas de apo­yo para las per­so­nas y comu­ni­da­des que sufri­rán por la situa­ción eco­nó­mi­ca, no bene­fi­cia­rá a las comu­ni­da­des indí­ge­nas.

Igual está suce­dien­do con las comu­ni­da­des indí­ge­nas de la Sie­rra Ecua­to­ria­na, o la situa­ción de los indí­ge­nas sin con­tac­to en la sel­va ama­zó­ni­ca de Bra­sil, así como la situa­ción de los indí­ge­nas en la región del CAUCA de Colom­bia. En el caso de Gua­te­ma­la, la for­ma en como el pre­si­den­te Giam­ma­tei, tra­tó la pan­de­mia en Patzun y en otras regio­nes indí­ge­nas del país, en don­de no hay datos obje­ti­vos sobre el com­por­ta­mien­to de la pan­de­mia y como está afec­tan­do en los terri­to­rios indí­ge­nas.

Los Esta­dos y los gobier­nos, for­man par­te de todo el Sis­te­ma de las Nacio­nes Uni­das, y por eso deben por lo menos suje­tar­se a estas nor­mas inter­na­cio­na­les, para el tra­ta­mien­to en este caso de pan­de­mias o de otras situa­cio­nes que pue­den vul­ne­rar dere­chos huma­nos uni­ver­sa­les. Y en el caso de pue­blos indí­ge­nas, exis­ten muchos estu­dios que obli­gan a los Esta­dos a no dis­cri­mi­nar a los pue­blos indí­ge­nas, y en este caso, el estu­dio ela­bo­ra­do por el Meca­nis­mo de Exper­tos sobre los Dere­chos de los Pue­blos Indí­ge­nas, de Nacio­nes Uni­das, reco­no­ce lo siguien­te: “el con­cep­to de salud de los pue­blos indí­ge­nas no se sue­le tener en cuen­ta en los sis­te­mas de salud no indí­ge­nas, lo que crea barre­ras impor­tan­tes de acce­so”, ade­más, por­que para los Esta­dos y sus gobier­nos, sobre todo como los nues­tros en don­de la deci­sión está en manos de la cla­se eco­nó­mi­ca, los pue­blos indí­ge­nas siguen sien­do con­si­de­ra­dos como ciu­da­da­nos de segun­do nivel, igual que las muje­res, niños y ancia­nos.

Infor­mes de orga­nis­mos inter­na­cio­na­les (CEPAL, OMS, FAO, PNUD, MEDPI) y otros más; nos demues­tran que los pue­blos indí­ge­nas, siguen pade­cien­do los efec­tos de un sis­te­ma racis­ta, colo­nial y patriar­cal. La pan­de­mia nos vuel­ve a retra­tar la reali­dad de los Esta­dos con mayo­ri­ta­ria pobla­ción indí­ge­na y negra. Por eso, es que se afir­ma que la “pan­de­mia es más que una emer­gen­cia sani­ta­ria mun­dial. Es una cri­sis sis­té­mi­ca del desa­rro­llo humano cuyo impac­to sin pre­ce­den­tes se está hacien­do ya paten­te en las dimen­sio­nes eco­nó­mi­cas y socia­les del desa­rro­llo. Por ello, resul­ta abso­lu­ta­men­te esen­cial poner en prác­ti­ca polí­ti­cas públi­cas diri­gi­das a redu­cir las vul­ne­ra­bi­li­da­des y a fomen­tar las capa­ci­da­des nece­sa­rias para enfren­tar las cri­sis, tan­to a cor­to como a lar­go pla­zo. Nos des­nu­da, la reali­dad de la salud públi­ca y de la edu­ca­ción públi­ca. En el caso de la salud, “los paí­ses más desa­rro­lla­dos –los ubi­ca­dos en la cate­go­ría de desa­rro­llo muy alto- tie­nen un pro­me­dio de 55 camas de hos­pi­tal, más de 30 médi­cos y 81 enfer­me­ros por 10 mil per­so­nas, en com­pa­ra­ción con las 7 camas, 2.5 médi­cos y 6 enfer­me­ras que encon­tra­mos en los paí­ses menos ade­lan­ta­dos.

Esta se demues­tra en Gua­te­ma­la, por ejem­plo; en las con­fe­ren­cias de pren­sa que da el pre­si­den­te, aun­que real­men­te no son “con­fe­ren­cias”, sino audios o videos pre-gra­ba­dos, con un libre­to esta­ble­ci­do, que se demues­tra en la infor­ma­ción que emi­te, don­de hay una dife­ren­cia entre lo que dice y lo que real­men­te pasa en el país y con una infor­ma­ción ter­gi­ver­sa­da o por lo menos, poco o nada obje­ti­va. Esta es la prác­ti­ca tra­di­cio­nal de paí­ses regi­dos por el auto­ri­ta­ris­mo-mili­tar y una cla­se eco­nó­mi­ca neo­li­be­ral. Si hay datos que no se quie­ren com­par­tir y si se com­par­ten, solo hay que acep­tar­lo como “reli­gio­sa­men­te” sin cri­ti­car­la, así pasa con la reali­dad de las comu­ni­da­des indí­ge­nas, en don­de se les pien­sa como “los sal­va­jes” o “los ocu­pa­do­res de tie­rras”, por ejem­plo. Y cuan­do se pien­sa en salud y edu­ca­ción, para los indí­ge­nas, siem­pre se plan­tea des­de lo urbano hacia lo rural, pero no más.

Tenien­do Esta­dos; racis­tas, colo­nia­lis­ta y patriar­ca­les, poco se dis­cu­ti­rá sobre cómo los terri­to­rios indí­ge­nas, se expe­ri­men­ta la pan­de­mia y por lo tan­to, poco se sabrá si murió alguien a con­se­cuen­cia de la mis­ma, pero ade­más; des­pués que el mode­lo de salud occi­den­tal, des­tru­yó el sis­te­ma de salud comu­ni­ta­ria, hoy los cien­tí­fi­cos tam­bién tra­ta­ran de dar­le expli­ca­ción al coro­na­vi­rus des­de las expe­rien­cia de los pue­blos indí­ge­nas, pero para poder for­ta­le­cer el mode­lo eco­nó­mi­co que se está debi­li­tan­do. Nou­fou­ri: dirá, que “hoy más que nun­ca, nece­si­ta­mos una con­cien­cia de per­te­nen­cia recí­pro­ca a una mis­ma espe­cie y Casa común, que nos per­mi­ta enfren­tar a la espe­cie que aho­ra ame­na­za la exis­ten­cia de la nues­tra y que encuen­tra en el racis­mo a un alia­do natu­ral, por­que des­tru­ye la cohe­sión social y soli­da­ri­dad inter­cul­tu­ral indis­pen­sa­bles para apli­car la últi­ma línea de defen­sa de la que dis­po­ne­mos has­ta el momen­to: el inven­to ára­be de la Cua­ren­te­na”. Los lla­ma­dos “especialistas/​científicos”, no tar­da­ran en pro­po­ner­nos un sin núme­ro de medi­ca­men­tos, que ya los pue­blos indí­ge­nas habían des­cu­bier­to en la anti­güe­dad y lo pon­drán a la ven­ta, algo así, como suce­dió con empre­sas que se dedi­ca­ron a ven­der pro­duc­tos deno­mi­na­dos “com­ple­men­tos ali­men­ti­cios”, como: OMNILIFE, HIERBALIFE, etc., que des­pués de muchos años, comen­za­ron a embo­te­llar medi­ci­na indí­ge­na. En ese momen­to, el cono­ci­mien­to sobre la medi­ci­na que tie­nen los indí­ge­nas le darán un valor eco­nó­mi­co, pero para vol­ver a for­ta­le­cer el sis­te­ma eco­nó­mi­co capi­ta­lis­ta y con­su­mis­ta; mien­tras, los “indios”, segui­rán murien­do o no impor­ta que mue­ran, como es típi­co en sis­te­ma mili­ta­ris­tas, en don­de no impor­ta si son muchos o pocos, al final son indios, los dese­cha­dos de la tie­rra.

Con la lle­ga­da del COVID-19 en los terri­to­rios indí­ge­nas, apa­re­ce de nue­vo la dis­cu­sión sobre la tria­da: racis­mo-colo­nia­lis­mo-patriar­ca­do, como cimien­tos de los actua­les Esta­dos-Nación y se for­ta­le­ce la men­ta­li­dad del “patrón”, “fin­que­ro”, “terra­te­nien­te”, como la rela­ción opre­sor y opri­mi­do, como la figu­ra polí­ti­ca-eco­nó­mi­ca-filo­só­fi­ca, que nos pre­sen­ta la reali­dad de some­ti­mien­to y de la repre­sión en con­tra de los indí­ge­nas. Una figu­ra colo­nial, ante el cual se aga­cha la cabe­za y se le con­si­de­ra como el “san­to pro­tec­tor”, de allí sur­ge el prin­ci­pio que hay que obe­de­cer al pre­si­den­te o a los fun­cio­na­rios de gobierno, por­que dicen la ver­dad, sin pen­sar que repre­sen­tan la bar­ba­rie y el sal­va­jis­mo. Un per­so­na­je que de entra­da, le impor­ta poco, que pri­me­ros que sufri­rán los efec­tos y las cau­sas de la pan­de­mia, son los tra­ba­ja­do­res y cam­pe­si­nos, quie­nes tra­ba­jan en la fin­cas y en las maqui­las o en los gran­des res­tau­ran­tes de la gran­des ciu­da­des del mun­do o los indí­ge­nas que son some­ti­dos a horas de tra­ba­jo en las fin­cas de los terra­te­nien­tes.

Nacio­nes Uni­das, nos aler­ta, al afir­mar que “si hay algún gru­po al que la cri­sis eco­nó­mi­ca pro­vo­ca­da por la COVID-19 ha afec­ta­do de un modo con­tun­den­te es el de los 1600 millo­nes de per­so­nas que tra­ba­jan en el sec­tor infor­mal, casi la mitad de la fuer­za de tra­ba­jo mun­dial que ascien­de a 3300 millo­nes de indi­vi­duos, sobre un total de 2000 millo­nes a nivel glo­bal. Pero estos efec­tos han sido his­tó­ri­cos, por­que sus cau­sas están en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta, por eso; se cri­ti­ca a quie­nes pien­san que hay que vol­ver a la “nor­ma­li­dad”. Qué nor­ma­li­dad, por­que lo que con­si­de­ra­mos nor­mal, es la opre­sión y la pobre­za. Si la nor­ma­li­dad es la explo­ta­ción o el sen­ti­mien­to y pen­sa­mien­to reli­gio­so-orto­do­xo del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, pues enton­ces no que­re­mos vol­ver. Pero si la nor­ma­li­dad es la ins­tau­ra­ción de un nue­vo sis­te­ma basa­do en la soli­da­ri­dad y el apo­yo mutuo y reci­pro­co, enton­ces hay que plan­tear­se nue­vos valo­res y prin­ci­pios que for­ta­lez­can o que re-inven­ten una nue­va éti­ca moral, basa­da en los prin­ci­pios de la natu­ra­le­za y la tie­rra.

Racis­mo-colo­nia­lis­mo y patriar­ca­do, se han rein­ven­ta­do y reac­ti­va­do fuer­te­men­te duran­te este mes a raíz de la pan­de­mia. En “los últi­mos meses con la pan­de­mia, la cua­ren­te­na, las res­tric­cio­nes, los esta­dos de excep­ción, se ha pro­fun­di­za­do una cri­sis gene­ra­da por un sis­te­ma capi­ta­lis­ta de muer­te y domi­na­ción múl­ti­ple, patriar­cal, colo­nial. Esta cri­sis estruc­tu­ral, mucho más gran­de y pro­fun­da que el COVID-19, si bien ha gol­pea­do a toda la huma­ni­dad y pla­ne­ta, tam­bién es nece­sa­rio reco­no­cer que los impac­tos más catas­tró­fi­cos, se dan en los sec­to­res vul­ne­ra­bles e his­tó­ri­ca­men­te exclui­dos de la pobla­ción de Amé­ri­ca Lati­na, y a la Madre Tie­rra fuen­te ince­san­te de explo­ta­ción para extrac­ción de mate­rias pri­mas.

Pen­sar que des­pués de la pan­de­mia, el mun­do cam­bia­rá para bien o por lo menos se tra­za­rá la ruta para un “nue­vo mun­do o nue­vos mun­dos”, está muy lejos de ser reali­dad, pero pode­mos aspi­rar, como lo afir­ma Boa­ven­tu­ra de Sou­sa, a “ima­gi­nar solu­cio­nes demo­crá­ti­cas basa­das en la demo­cra­cia par­ti­ci­pa­ti­va a nivel de vecin­da­rios y las comu­ni­da­des, y en la edu­ca­ción cívi­ca orien­ta­da a la soli­da­ri­dad y coope­ra­ción, y no hacia el empren­de­du­ris­mo y la com­pe­ti­ti­vi­dad a toda cos­ta”. Habrá que pen­sar en nue­vas for­mas de rela­cio­nar­nos con la tie­rra y la natu­ra­le­za. Enton­ces, por qué no aspi­rar a una nue­va for­ma de eco­no­mía fami­liar y comu­ni­ta­ria. Tra­tar de dejar de ser depen­dien­tes de Esta­dos y gobier­nos neo­li­be­ra­les. Esto per­mi­ti­rá a pen­sar­nos a noso­tros mis­mo como capa­ces de salir ade­lan­te. Y que nues­tras voces no sean las mis­mas que les gus­ta escu­char a gobier­nos corrup­tos y neo­li­be­ra­les, como los que sue­len escu­char­se en paí­ses como Gua­te­ma­la. “¡Nece­si­ta­mos ayu­da!”, se escu­cha a una per­so­na gri­tar. Mien­tras que Giam­mat­tei res­pon­de: “Ya va a venir, tran­qui­la su men­te”. Sin embar­go, una mujer le había indi­ca­do que los pro­gra­mas no han lle­ga­do y otra más ase­gu­ra que se que­dó sin tra­ba­jo por la cri­sis del Covid-19”.

El covid-19 tie­ne ros­tro de mujer, de indí­ge­na, de niño, de adul­to, de negro, de pobre y mar­gi­na­do. Sí, es cier­to; que todos somos suje­tos de con­ta­gio, pero no todos podrán pasar el con­ta­gio de la mis­ma for­ma. Pocos tie­nen la posi­bi­li­dad de estar en un buen hos­pi­tal y con las con­di­cio­nes bási­cas para supe­rar la enfer­me­dad. La gran mayo­ría, que vive en situa­cio­nes de ham­bre y des­nu­tri­ción, lle­na­ran los gran­des agu­je­ros en don­de ter­mi­na­ran a su tiem­po los res­tos huma­nos y la mayo­ría como XX.

La pan­de­mia para la mayo­ría de la pobla­ción pobre del mun­do, es como una gue­rra. Eso quie­re decir, que esta­mos ante un nue­vo geno­ci­dio, impul­sa­do por las gran­des trans­na­cio­na­les y su mode­lo capi­ta­lis­ta quie­nes han des­trui­do con sus fábri­cas y sus indus­trias como la Bayer y Mon­san­to, a la tie­rra y la natu­ra­le­za y por lo con­si­guien­te la vida huma­na, con toda la por­que­ría que ven­den para incre­men­tar sus rique­zas.

“Mien­tras haya capi­ta­lis­mo, habrá colo­nia­lis­mo, patriar­ca­do y racis­mo. Se pier­de la soli­da­ri­dad y el comu­ni­ta­ris­mo y for­ta­le­ce­mos el indi­vi­dua­lis­mo. Por­que, “El Esta­do al tomar medi­das para vigi­lar y res­trin­gir la movi­li­dad con el pre­tex­to de com­ba­tir la pan­de­mia, adqui­ría pode­res exce­si­vos que pon­drían en peli­gro la demo­cra­cia mis­ma” y poco a poco nos vol­ve­ría­mos a acos­tum­brar a estar en terri­to­rios con­tro­la­dos, como hoy suce­de en muchas comu­ni­da­des, en don­de per­so­nas vin­cu­la­das a las con­tra­in­sur­gen­cia de los años 1980, como en Gua­te­ma­la, tie­nen con­trol total sobre la pobla­ción, impo­nien­do sus pro­pios con­tro­les repre­si­vos, ins­ta­lan­do no un sis­te­ma de emer­gen­cia por el covid-19 sino un sis­te­ma de con­trol social para que nadie se suble­ve.

Por si esto fue­ra poco, los pue­blos indí­ge­nas, ade­más de la emer­gen­cia por el covid, siguen pade­cien­do los emba­tes de los fin­que­ros, en Gua­te­ma­la, cons­tan­te­men­te los están des­alo­jan­do de sus tie­rras o hay pro­pues­ta de des­alo­jos, como el acuer­do entre la Aso­cia­ción de Fin­que­ros de las Vera­pa­ces, gober­na­ción depar­ta­men­tal y el sis­te­ma de jus­ti­cia, los des­alo­jos vio­len­tos en la Sie­rra de las Minas, de Baja Vera­paz, des­alo­jos en las fave­las de Bra­sil, des­alo­jos en áreas mar­gi­na­les en Bogo­tá, Colom­bia, etc. No es, como dicen algu­nos exper­tos, que “los pue­blos ori­gi­na­rios […] se están vien­do seria­men­te afec­ta­dos por la Covid-19”, sino que la reali­dad es que los pue­blos indí­ge­nas han sido los más afec­ta­dos por este sis­te­ma y el Covid-19, lo ha veni­do a agu­di­zar más y que vién­do­lo en pers­pec­ti­va, esta­mos ante esce­na­rios mucho más difí­ci­les para los pue­blos indí­ge­nas, los niños, las muje­res, los ancia­nos, etc.

En ese sen­ti­do y en cla­ve de pers­pec­ti­va, para los pue­blos indí­ge­nas se mani­fies­ta un esce­na­rio nada fácil. El sis­te­ma capi­ta­lis­ta-neo­li­be­ral-extrac­ti­vis­ta, con el afán de recu­pe­rar su eco­no­mía, tra­ta­rá de todas for­mas ingre­sar a los terri­to­rios indí­ge­nas para apro­piar­se de for­ma más voraz de los recur­sos natu­ra­les y con la excu­sa del dis­tan­cia­mien­to social, susu­rra a los oídos de los débi­les para lle­nar los terri­to­rios de ante­nas de celu­la­res por­que la edu­ca­ción se hará de for­ma vir­tual y como para eso se requie­re de ener­gía, impul­sa­rá su plan mar­co para desa­rro­llar el mode­lo ener­gé­ti­co para las gran­des trans­na­cio­na­les, mien­tras tan­to los pue­blos segui­rán murien­do de ham­bre y sucum­bien­do ante la igno­ran­cia.