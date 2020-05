Argentina. Una oportunidad

Por Juan Car­los Giu­lia­ni*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 23 mayo 2020

La pre­gun­ta es sen­ci­lla y no admi­te res­pues­tas ambi­guas. ¿La

cele­bra­ción del 210º ani­ver­sa­rio de la Revo­lu­ción de Mayo, repre­sen­ta el

con­ti­nuis­mo de la maque­ta de país neo­co­lo­nial refren­da­do por la Refor­ma

Cons­ti­tu­cio­nal de 1994, hija del espu­rio Pac­to de Oli­vos o, por el

con­tra­rio, reto­ma las líneas eman­ci­pa­to­rias del pen­sa­mien­to

nacio­nal, popu­lar y revo­lu­cio­na­rio que nos lega­ra Mariano Moreno en

su Plan de Ope­ra­cio­nes?

El 30 de agos­to de 1810 Moreno pre­sen­ta a la Pri­me­ra Jun­ta su Plan de

Ope­ra­cio­nes, un catá­lo­go de nue­ve artícu­los que refle­ja el pro­gra­ma

revo­lu­cio­na­rio de la Ges­ta de Mayo. Su vita­li­dad es de tal mag­ni­tud, que

el prin­ci­pal escri­ba de la cáte­dra libe­ral de la his­to­ria ofi­cial,

Bar­to­lo­mé Mitre, “extra­vió” una repro­duc­ción del manus­cri­to halla­da en

el Archi­vo de Indias de Sevi­lla. Recién en 1896 el doc­tor Nor­ber­to

Piñe­ro lo publi­có uti­li­zan­do otra copia que se le envia­ra des­de Espa­ña.

Moreno pro­po­nía una serie de expro­pia­cio­nes a las gran­des for­tu­nas y

plan­tea­ba polí­ti­cas de nacio­na­lis­mo eco­nó­mi­co y pro­tec­cio­nis­mo

indus­trial para hacer sus­ten­ta­ble el pro­ce­so trans­for­ma­dor. “La

mode­ra­ción fue­ra de tiem­po no es cor­du­ra, ni es una ver­dad; al

con­tra­rio, es una debi­li­dad cuan­do se adop­ta un sis­te­ma que sus

cir­cuns­tan­cias no lo requie­ren; jamás en nin­gún tiem­po de revo­lu­ción, se

vio adop­ta­da por los gober­nan­tes la mode­ra­ción ni la tole­ran­cia”,

afir­ma en la pre­sen­ta­ción del docu­men­to a la Jun­ta Guber­na­ti­va de las

Pro­vin­cias Uni­das del Río de la Pla­ta.

“El mejor gobierno, for­ma y cos­tum­bre de una Nación es aquel que hace

feliz mayor núme­ro de indi­vi­duos; y que la mejor for­ma y cos­tum­bres son

aque­llas que adop­ta el mis­mo núme­ro, for­man­do el mejor con­cep­to de su

sis­te­ma; igual­men­te es máxi­ma apro­ba­da, y dis­cu­ti­da por los mejo­res

filó­so­fos y gran­des polí­ti­cos, que las for­tu­nas agi­gan­ta­das en pocos

indi­vi­duos, a pro­por­ción de lo gran­de de un Esta­do, no sólo son

per­ni­cio­sas, sino que sir­ven de rui­na a la socie­dad civil”, reza el

artícu­lo 6 del Plan de Ope­ra­cio­nes.

En medio de la pan­de­mia por el COVID-19 vale la pena vol­ver a

inte­rro­gar­se: ¿Exis­te la volun­tad polí­ti­ca de esta­ble­cer una nue­va

nor­ma­li­dad que no sea igual a la injus­ti­cia social ante­rior?

¿El espí­ri­tu huma­nis­ta y trans­for­ma­dor de la Cons­ti­tu­ción de 1949 no

debe­ría pre­si­dir cual­quier inten­to de sali­da de la cri­sis que con­sul­te

los intere­ses popu­la­res?

El terri­to­rio en dispu­ta pare­ce ancho y ajeno aun­que el pue­blo, en

sus dis­tin­tas mani­fes­ta­cio­nes, con las res­tric­cio­nes impues­tas por el

Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio, no resig­na los espa­cios

que ha gana­do por dere­cho pro­pio y se apres­ta a librar un nue­vo round en

su his­tó­ri­ca pul­sea­da con el poder oli­gár­qui­co.

Las ollas popu­la­res que pro­li­fe­ran por todo el país sim­bo­li­zan, mejor

que mil pala­bras, la dimen­sión del ham­bre que azo­ta a millo­nes de

com­pa­trio­tas. A su alre­de­dor se con­gre­gan en una cre­mo­nia colec­ti­va

hom­bres y muje­res que ponen el cuer­po a la intem­pe­rie de la

mar­gi­na­li­dad; desa­fían la cua­ren­te­na que no se pue­de cum­plir en las

villas de emer­gen­cia, asen­ta­mien­tos o barria­das popu­la­res. Por­que hay

pobre­za, fal­ta espa­cio y sobran penu­rias; viven haci­na­dos, no exis­te

con­fort; hay que lle­nar la pan­za con algo calien­te y con­se­guir abri­go en

estos días de frío.

Y lo hacen sin per­der la espe­ran­za de que des­pués del virus algo va a

cam­biar. Que sea para bien, por la posi­ti­va, para mejo­rar su situa­ción,

depen­de­rá en gran medi­da de la capa­ci­dad que exis­ta para tra­du­cir en

polí­ti­ca de masas los nive­les de orga­ni­za­ción y par­ti­ci­pa­ción

des­ple­ga­dos por el Movi­mien­to Popu­lar des­de el 2001 has­ta acá.

Exis­te una opor­tu­ni­dad his­tó­ri­ca para inten­tar que los gana­do­res no sean los mis­mos de siem­pre y se pue­da dar vuel­ta la taba.

Para empe­zar a dis­cu­tir des­de una pers­pec­ti­va dife­ren­te la rela­ción entre capi­tal, tra­ba­jo y ambien­te.

Para pro­mo­ver un Pac­to Cons­ti­tu­yen­te capaz de desa­rro­llar un Pro­yec­to de Eman­ci­pa­ción Nacio­nal.

Para que el final de la pes­te trai­ga la nove­dad de que empe­za­mos a resem­brar semi­llas de Jus­ti­cia Social en nues­tra tie­rra.

Des­de dis­tin­tas ver­tien­tes del pen­sa­mien­to crí­ti­co se vie­nen

pro­po­nien­do algu­nas líneas de inter­ven­ción en la coyun­tu­ra con el

enten­di­mien­to que es el momen­to opor­tuno de pro­vo­car un cam­bio drás­ti­co

en la matriz dis­tri­bu­ti­va.

Sin­di­ca­tos de dife­ren­tes cen­tra­les obre­ras, orga­ni­za­cio­nes socia­les y

Pymes pre­sen­ta­ron el 1º de mayo el “Mani­fies­to Nacio­nal por la

Sobe­ra­nía, el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción”. Los ejes de las polí­ti­cas

sobe­ra­nas que pro­po­nen son los de Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria; Sobe­ra­nía

Mone­ta­ria y Finan­cie­ra; Sobe­ra­nía Fis­cal; Sobe­ra­nía Pro­duc­ti­va;

Sobe­ra­nía Ener­gé­ti­ca y Sobe­ra­nía Marí­ti­ma. Ade­más plan­tean un Piso de

Ingre­sos Garan­ti­za­do; Acce­so a la Vivien­da Dig­na y Pla­ni­fi­ca­ción

Terri­to­rial.

La pro­pues­ta “Hacia un Sala­rio Uni­ver­sal para afron­tar la

Emer­gen­cia”, des­ta­ca cua­tro pila­res de acción con­cre­ta: Ren­ta Bási­ca

Uni­ver­sal, Impues­to a la Rique­za, Sus­pen­sión de los pagos de la Deu­da

Públi­ca y una mayor Demo­cra­ti­za­ción para afron­tar la cri­sis.

La ini­cia­ti­va “Hacia un Gran Pac­to Eco­so­cial y Eco­nó­mi­co”, plan­tea

cin­co ejes como pun­to de par­ti­da: Ingre­so Ciu­da­dano Uni­ver­sal; Refor­ma

Tri­bu­ta­ria Pro­gre­si­va; Sus­pen­sión de pagos de Deu­da Exter­na; Sis­te­ma

Nacio­nal Públi­co de Cui­da­dos y Tran­si­ción Socio­eco­ló­gi­ca Radi­cal.

La Auto­con­vo­ca­to­ria por la Sus­pen­sión del Pago e Inves­ti­ga­ción de la Deu­da, bajo el lema “El

pue­blo tie­ne dere­cho a saber de qué se tra­ta, para no pagar lo que no

debe”, es taxa­ti­va: “El Gobierno se enca­mi­na a ceder. Todos estos

sec­to­res en dispu­ta (FMI, Fon­dos de Inver­sión, Gobierno) coin­ci­den en

que se pague y que sea a libro cerra­do. No acep­ta­mos que sólo exis­ta la

opción de pagar. Nues­tra prio­ri­dad es la vida del pue­blo y de la

natu­ra­le­za. Lo que nos recla­man nun­ca fue para bene­fi­cio nues­tro”.

En cual­quier caso, se tra­ta de cons­truir una agen­da de nue­vo

tipo hacia una tran­si­ción jus­ta, que cuen­te con la par­ti­ci­pa­ción

popu­lar; que logre unir nue­vas y vie­jas luchas, socia­les e

inter­cul­tu­ra­les, femi­nis­tas y eco­lo­gis­tas; impul­san­do un nue­vo diá­lo­go

Nor­te-Sur, Cen­tro-Peri­fe­ria en cla­ve de auto­de­ter­mi­na­ción.

El úni­co sen­ti­do vale­de­ro y pro­duc­ti­vo de con­me­mo­rar este nue­vo

ani­ver­sa­rio de la Revo­lu­ción de Mayo es res­ca­tar, revi­vir y actua­li­zar

el plan de libe­ra­ción incon­clu­so que idea­ron los fun­da­do­res de la

Patria.

*Vocal de la Comi­sión Eje­cu­ti­va Regio­nal de la CTA Autó­no­ma

Río Cuar­to. Con­gre­sal Nacio­nal de la CTA‑A en repre­sen­ta­ción de la

pro­vin­cia de Cór­do­ba