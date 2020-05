Argentina. Repudian la desaparición forzada y asesinato de Luis Espinoza

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 23 mayo 2020

Las Orga­ni­za­cio­nes Libres del Pue­blo-Resis­tir y Luchar, die­ron a cono­cer un comu­ni­ca­do de repu­dio al cruel ase­si­na­to del tra­ba­ja­dor Luis Espi­no­za, secues­tra­do hace una sema­na en la loca­li­dad tucu­ma­na de Simo­ca.

REPUDIAMOS LA DESAPARICIÓN Y ASESINATO DE LUIS ESPINOZA

Otra vez el país está ante un crí­men de Esta­do y no hay excu­sas para ocul­tar­lo. La poli­cía tucu­ma­na de la loca­li­dad de Simo­ca, gol­peó, hirió, secues­tró, hizo des­apa­re­cer duran­te una sema­na y ase­si­nó a un humil­de tra­ba­ja­dor de la zona. Se lla­ma Luis Espi­no­za y deja una fami­lia des­tro­za­da de mujer y seis hijos. Hace­mos nues­tras las pala­bras de Nori­ta Cor­ti­ñas, cuan­do dice: «Como San­tia­go Mal­do­na­do esto es des­apa­ri­ción for­za­da segui­da de muer­te. Aun­que el gobierno lo nie­gue, fue des­apa­re­ci­do y lo mata­ron».

Los esbi­rros poli­cia­les lo ase­si­na­ron por­que sí, por ser pobre, por creer tener la impu­ni­dad que da un uni­for­me. No es dis­tin­to a lo ocu­rri­do este pasa­do jue­ves en un Lof mapu­che del Lago Mas­car­di, en la Pata­go­nia. don­de otros poli­cías entra­ron a bala­zos y que­ma­ron las pobrí­si­mas vivien­das de los comu­ne­ros.

En ple­na cua­ren­te­na, con la pan­de­mia pisan­do los talo­nes de los más humil­des, nos siguen gol­pean­do y matan­do aba­jo, en el sub­sue­lo de un país que­bra­do por el capi­ta­lis­mo sal­va­je y don­de nues­tra gen­te sigue pasan­do ham­bre.

Des­de las Orga­ni­za­cio­nes Libres del Pue­blo-Resis­tir y Luchar exi­gi­mos máxi­mo cas­ti­go para los res­pon­sa­bles de este cri­men que es de Esta­do por­que los ver­du­gos res­pon­den a una cade­na de man­do que no ter­mi­na en una oscu­ra comi­sa­ría de Simo­ca sino en Bue­nos Aires.

Toda nues­tra soli­da­ri­dad con la fami­lia de Luis Espi­no­za y tam­bién con los y las comu­ne­ras mapu­che ava­sa­lla­dos por la furia poli­cial

No que­re­mos cua­ren­te­na con ham­bre y repre­sión!

Unir­se des­de aba­jo, orga­ni­zar­se com­ba­tien­do

OLP-Resis­tir y Luchar