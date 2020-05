Argentina. «En todo el mundo va a haber una situación de caída en default, una cesación de pagos inmensa»

Por Mario Her­nan­dez */​Resu­men Latinoamericano/​23 de mayo 2020 .- .

Entre­vis­ta al eco­no­mis­ta polí­ti­co Julio Gam­bi­na

sobre la deu­da argen­ti­na

M.H.: Te con­vo­ca­mos una vez más para que nos expli­ques en dón­de esta­mos para­dos res­pec­to de la nego­cia­ción que ha enca­ra­do el gobierno argen­tino de la deu­da exter­na.

J.G.: Cuan­do pre­sen­ta­ron la pro­pues­ta el 17 de abril el Pre­si­den­te dijo “esta­mos en default vir­tual” o sea en cesa­ción de pagos vir­tual. La pro­pues­ta fue pre­sen­ta­da en abril y ven­ció el 8 de mayo y aho­ra se ha pro­rro­ga­do has­ta el pró­xi­mo 22 de mayo don­de Argen­ti­na tie­ne que pagar el ven­ci­mien­to del 22 de abril, pero tie­ne una pró­rro­ga de 30 días, por eso si no paga el 22 de mayo el default vir­tual se trans­for­ma en default real.

El Pre­si­den­te ha dicho que la Argen­ti­na man­tie­ne la pro­pues­ta hecha a los acree­do­res exter­nos has­ta tan­to pre­sen­ten una con­tra­pro­pues­ta. Hay un cli­ma de expec­ta­ti­va de que los acree­do­res tene­do­res de títu­los de la deu­da públi­ca argen­ti­na dola­ri­za­da y de legis­la­ción extran­je­ra pre­sen­ten una contrapropuesta.[1]

Mien­tras está esa expec­ta­ti­va baja un poco el ries­go país de la Argen­ti­na. La hipo­té­ti­ca tasa de inte­rés que paga una empre­sa argen­ti­na o el Esta­do argen­tino si es que lle­ga a con­se­guir algún prés­ta­mo, es una tasa menor a la que había hace unas sema­nas. Pero hay que tener en cuen­ta algu­nas pre­ci­sio­nes, la deu­da que se está nego­cian­do es ape­nas el 20% de la deu­da públi­ca total, no sub­es­ti­mo el tema pero es nada más que el 20%. Son más o menos unos 68.000 millo­nes de dóla­res. La deu­da con los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les que inclu­ye al FMI es algo así como 73.000 millo­nes de dóla­res, esa deu­da tam­bién está en nego­cia­ción pero ahí no hay nin­gu­na expec­ta­ti­va de bajar deu­da de capi­tal, o intere­ses, cuan­do mucho lo que podría haber, y esto lo digo muy en poten­cial, es una pos­ter­ga­ción de ven­ci­mien­tos, que no ocu­rren en el cor­to pla­zo de mane­ra impor­tan­te sino en 2021/​2/​3.

Aun­que en pleno perío­do de nego­cia­ción el gobierno pagó hace un par de sema­nas 320 millo­nes de dóla­res. Dicho así pare­ce has­ta poco, por­que 320 millo­nes en el mar­co de deber­le más de 44.000 millo­nes al FMI y unos 73.000 millo­nes a todos los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les, pare­ce poco, pero si mul­ti­pli­ca­mos los 320 millo­nes de dóla­res por unos 70 pesos por dólar tene­mos más de 22.000 millo­nes de pesos. Enton­ces yo con­vo­co a la ima­gi­na­ción a pen­sar cuán­to le ven­drían de bien a los movi­mien­tos socia­les, coope­ra­ti­vas de pro­duc­ción, de vivien­da, de diver­so tipo que hay en las barria­das popu­la­res de todo el país; podría­mos tener un plan de expan­sión pro­duc­ti­vo de la Eco­no­mía popu­lar, de empre­sas recu­pe­ra­das para esti­mu­lar la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, para desa­rro­llos pro­duc­ti­vos que satis­fa­gan las nece­si­da­des de la pobla­ción.

Lo digo de este modo por­que a veces no se toma sufi­cien­te con­cien­cia del peso que tie­nen estos pagos. Y eso que estoy hablan­do del pago de esta sema­na, por­que en diciem­bre una de las pri­me­ras leyes que se apro­ba­ron fue la lla­ma­da “Ley de soli­da­ri­dad” por la que el Par­la­men­to auto­ri­zó por abru­ma­do­ra mayo­ría, solo con el voto nega­ti­vo de la izquier­da, a que se des­ti­na­ran más de 4.500 millo­nes de dóla­res al pago de la deu­da mien­tras se nego­cia­ba.

Si nos preo­cu­pan 320 millo­nes paga­dos al FMI, ima­gi­na­te lo que repre­sen­ta en pesos haber paga­do más de 4.000 millo­nes de dóla­res de deu­da des­de que comen­zó el gobierno Fer­nán­dez.

Con esto quie­ro salir al cru­ce a los que dicen que en la Argen­ti­na no hay dine­ro para pen­sar en un pro­ce­so de recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca. Yo digo que el dine­ro está, lo que ocu­rre es que se vie­ne uti­li­zan­do para can­ce­lar la deu­da que el pro­pio gobierno dice que es impa­ga­ble y has­ta el pro­pio FMI tam­bién. Si es impa­ga­ble la pre­gun­ta es por qué se paga lo que es impa­ga­ble, por­que si hicié­ra­mos una audi­to­ría a fon­do de la deu­da com­pro­ba­ría­mos que es ile­gí­ti­ma, ile­gal y odio­sa.

M.H.: La pro­pues­ta del gobierno a los fon­dos pri­va­dos ha teni­do muy poca acep­ta­ción. El domin­go pasa­do Cla­rín habla­ba del 12%.

J.G.: Es mucho menos, el 12% es del total, pero en reali­dad los que acep­ta­ron son en gene­ral tene­do­res nacio­na­les de la deu­da públi­ca dola­ri­za­da de legis­la­ción extran­je­ra, de los de afue­ra prác­ti­ca­men­te no acep­tó nin­guno.

M.H.: Inclu­so el Minis­tro Guz­mán dio a cono­cer a tra­vés del Finan­cial Times, la con­tra­pro­pues­ta del Fon­do Black Rock, que se ha trans­for­ma­do en una espe­cie de Paul Sin­ger, que prác­ti­ca­men­te plan­tea­ba una reduc­ción del 8% con­tra la pro­pues­ta del gobierno. ¿Cómo pen­sás que va a ter­mi­nar este pro­ce­so el pró­xi­mo 22 de mayo?

J.G.: El gobierno hizo una pro­pues­ta, pidió 3 años de gra­cia, des­con­tar un 5% del capi­tal y el 60% de los intere­ses que debie­ran pagar­se en estos 3 años de gra­cia y, por lo tan­to, entre­ga­ría­mos nue­vos títu­los con una qui­ta del 5% y con una nue­va tasa que va del 0,5 al 4,75% algo así como un pro­me­dio del 2,73%. Lo digo de ese modo por­que son 10 títu­los, 5 en dóla­res y 5 en euros, con tasas de inte­rés dife­ren­cia­das, ven­ci­mien­tos de capi­tal dife­ren­cia­dos, con títu­los que ven­cen has­ta el 2047 cuan­do aho­ra hay títu­los que ven­cen en el 2117.

Esa es la pro­pues­ta del gobierno, en total es una qui­ta de 41.000 millo­nes de dóla­res. Los titu­la­res de los bonos argen­ti­nos no quie­ren eso y van a hacer una con­tra­ofer­ta. O piden un “endul­zan­te”, que se la hagan más livia­na, eso se tra­du­ce en que haya menos tiem­po de “gra­cia” que en vez de ser 3 años sea uno o uno y medio, que haya menos qui­ta de capi­tal, en vez de pagar el 95% que se reco­noz­ca el 100%, cuan­do en reali­dad son bonos que han sido com­pra­dos por deba­jo, enton­ces nin­guno pagó el 100%. Y la tasa de inte­rés en vez de pagar a un pro­me­dio del 2,73% que se baje al 5%.

Eso piden aho­ra, en un tiem­po que en el mun­do va a cre­cer la cesa­ción de pagos de los paí­ses. El Ban­co Cen­tral euro­peo hace unos 15 días dis­mi­nu­yó el tipo de garan­tía que le pide a los Esta­dos capi­ta­lis­tas desa­rro­lla­dos como Ita­lia, que es par­te del G7 y obvia­men­te del G20, es la ter­ce­ra poten­cia de la Euro­pa Uni­da, lue­go de Fran­cia y Ale­ma­nia. Ita­lia tie­ne más del 100% de deu­da res­pec­to del PBI, está en una situa­ción de ban­ca­rro­ta y la pers­pec­ti­va euro­pea es dra­má­ti­ca des­de el pun­to de vis­ta de la rece­sión.

Enton­ces, en todo el mun­do va a haber una situa­ción de caí­da en default, una cesa­ción de pagos inmen­sa. Has­ta el FMI, que nun­ca lo hace, solo lo hizo en 2005 para un con­jun­to de paí­ses muy pobres, aho­ra tam­bién está pidien­do con­do­na­cio­nes de deu­das para paí­ses muy empo­bre­ci­dos.

La situa­ción es muy com­ple­ja des­de la deu­da a todo nivel y los fon­dos están pre­sio­nan­do por­que ven que hay con­di­cio­nes para pre­sio­nar. Cuan­do se habla de nego­cia­ción es que uno ofre­ce, el otro con­tra­ofer­ta y se encuen­tra un pun­to medio. Se está nego­cian­do por­que están estos datos de la reali­dad de que está bajan­do el ries­go país, que están aumen­tan­do las coti­za­cio­nes de los bonos, en un mar­co de caí­da muy fuer­te, por­que la sen­sa­ción es que se va a arre­glar. El FMI hoy vuel­ve a decir que el gobierno argen­tino está hacien­do las cosas bien, por­que el Fon­do tam­bién quie­re que los que ten­gan el cos­to del arre­glo de la deu­da sean los fon­dos pri­va­dos, el Fon­do no quie­re per­der nada, quie­re cobrar todo y ha dicho que la Argen­ti­na tie­ne que lograr una qui­ta de entre 55.000 y 85.000 millo­nes de dóla­res. Si le acep­tan esta pro­pues­ta los fon­dos pri­va­dos, ahí hay 41.000 millo­nes para la dis­mi­nu­ción, así que hay que pre­gun­tar­se quié­nes otros van a per­der.

Para eso tenés que mirar al res­to de la deu­da, si a los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les se les deben 73.000 millo­nes de dóla­res y a los fon­dos pri­va­dos 68.000 millo­nes hay otros 140.000 millo­nes de dóla­res que están en la Argen­ti­na, bue­na par­te en Ban­cos esta­ta­les, gran par­te en el Anses.

M.H.: Un Anses que se sigue des­fi­nan­cian­do por­que el Esta­do paga par­te de los sala­rios a los tra­ba­ja­do­res de las empre­sas pri­va­das con fon­dos que salen de ahí.

J.G.: De la segu­ri­dad social, por eso hay que pen­sar que en este meca­nis­mo de la deu­da el gran bene­fi­cia­do quie­re ser el FMI, y lo que hay que pre­gun­tar­se es por qué no se dis­cu­te el acuer­do con el FMI, ese es un acuer­do en con­tra del país. El Fon­do des­em­bol­só 44.000 millo­nes de dóla­res en un poqui­to más de un año. ¿A dón­de están? Los fuga­ron. Si ese prés­ta­mo hubie­ra ser­vi­do para infra­es­truc­tu­ra, carre­te­ras, puen­tes, puer­tos, desa­rro­llo fabril, hos­pi­ta­les, escue­las, pero nada de eso. Enton­ces es un acuer­do espu­rio, que habría que inves­ti­gar no solo recha­zar el acuer­do con el FMI, sino res­pon­sa­bi­li­zar a los irres­pon­sa­bles que hicie­ron eso. Men­cio­né recién un prés­ta­mo, una deu­da has­ta el 2117, ¿por qué Argen­ti­na tomó deu­da a cien años a más del 7% de inte­rés cuan­do la tasa en el mun­do esta­ba en cero? Es un prés­ta­mo usu­ra­rio.

M.H.: Dicen que fue un prés­ta­mo suge­ri­do a Luis Capu­to por sus ante­rio­res patro­nes, gran­des inver­so­res que tenían dine­ro sobran­te.

J.G.: Por eso digo, son irres­pon­sa­bles que hicie­ron esto que nos tras­la­dan el pro­ble­ma al con­jun­to de la socie­dad argen­ti­na. Muchí­si­mos par­ti­ci­pa­mos en una cam­pa­ña por la sus­pen­sión de los pagos y la audi­to­ría inte­gral de la deu­da con par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na. En su momen­to se dijo que el Ban­co Cen­tral esta­ba hacien­do una inves­ti­ga­ción de la deu­da, sería bueno que vaya infor­man­do, algún papel pre­li­mi­nar; el Ban­co Cen­tral tie­ne todos los docu­men­tos.

M.H.: Inclu­so uno de los temas que entra den­tro de este paque­te es la deu­da con el Club de París que es de la épo­ca de la dic­ta­du­ra.

J.G.: Mayo­ri­ta­ria­men­te de la dic­ta­du­ra, rene­go­cia­da en el últi­mo tiem­po de Cris­ti­na Fer­nán­dez y cuyo ven­ci­mien­to de deu­da se aca­ba de pos­ter­gar y la Argen­ti­na pue­de entrar en default tam­bién por el no pago de eso. Por eso digo que hay que inves­ti­gar toda la deu­da. Muchos plan­tean que no se pue­de inves­ti­gar la deu­da por­que ha sido legi­ti­ma­da por el can­je del 2010, por el del 2005, antes por otros can­jes, por­que todos los gobier­nos de 1983 al pre­sen­te han hecho can­jes de deu­da, pero eso no la legi­ti­ma en sí mis­ma. La inves­ti­ga­ción se pue­de hacer toda­vía.

M.H.: Está la inves­ti­ga­ción que hizo Ale­jan­dro Olmos.

J.G.: El fallo del Juez Balles­te­ros es del 2000 pero es una sen­ten­cia judi­cial fir­me y hay denun­cias en la jus­ti­cia de todas las nego­cia­cio­nes pos­te­rio­res, con lo cual hay argu­men­tos en can­ti­da­des en la jus­ti­cia y hay una capa­ci­dad inte­lec­tual en el país de estu­dio sobre el tema de la deu­da que tran­qui­la­men­te se pue­de hacer una audi­to­ría con par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na bien exten­di­da, muy impor­tan­te.

Tene­mos pro­fe­sio­na­les que han inter­ve­ni­do en inves­ti­ga­cio­nes de deu­da en Ecua­dor, por ejem­plo. Hay expe­rien­cia y cono­ci­mien­to. Se pue­de hacer una inves­ti­ga­ción rápi­da­men­te, si se abren los pape­les en el Ban­co Cen­tral y se cru­za toda la infor­ma­ción que hoy se tie­ne, pero esa es una deci­sión polí­ti­ca y evi­den­te­men­te la deci­sión polí­ti­ca toma­da es la de nego­ciar.

No en vano el Minis­tro de Eco­no­mía Mar­tín Guz­mán es un dis­cí­pu­lo de Sti­glitz quien enca­be­zó una soli­ci­ta­da con per­so­na­li­da­des del cam­po de la eco­no­mía, don­de inclu­so están Edmund Phelps, otro Nobel de Eco­no­mía, el fran­cés Piketty, Jef­frey Sachs entre los más cono­ci­dos y des­ta­ca­dos eco­no­mis­tas mun­dia­les apo­yan­do la nego­cia­ción de la Argen­ti­na y eso moti­vó que en el país hubie­ra muchos eco­no­mis­tas que salie­ran a apo­yar, entre otros Remes Leni­cov que fue minis­tro de Eco­no­mía de Duhal­de, quien tuvo que ver con la sali­da de la con­ver­ti­bi­li­dad que muchos ven el impac­to que eso tuvo en el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo del 2002 al 2007 y la recu­pe­ra­ción del empleo, pero pocos se acuer­dan del impac­to en la pobre­za de mayo del 2002 de casi el 60% de la pobla­ción argen­ti­na bajo la línea de la pobre­za y un 21,5% de des­em­pleo.

Esa deva­lua­ción tuvo cos­to. Cla­ro, fue el pun­to de par­ti­da para la recom­po­si­ción de la eco­no­mía, pero fue paga­da por una expan­sión de la pobre­za que es un tema estruc­tu­ral de la Argen­ti­na actual.

Con este dato actual del 35% de pobre­za, que a fin de año vaya a saber a cuán­to va a ascen­der, mar­can­do un fenó­meno estruc­tu­ral muy serio y preo­cu­pan­te. Y ese apo­yo tam­bién fue de Machi­nea, que fue Minis­tro de Eco­no­mía de De la Rúa y el papel que tuvo en el Ban­co Cen­tral en la cau­sa Olmos que figu­ra men­cio­na­do en la cau­sa. Jun­to a eso hay mucha gen­te ami­ga con la que hemos com­par­ti­do muchos deba­tes que apo­yan la nego­cia­ción. Inclu­so el movi­mien­to femi­nis­ta salió a apo­yar, lo que moti­vó una res­pues­ta muy dura del movi­mien­to femi­nis­ta que está en la cam­pa­ña de sus­pen­sión de pagos y audi­to­ría de la deu­da enca­be­za­do por Nori­ta Cor­ti­ñas, una lucha­do­ra incan­sa­ble en este tema de la deu­da.

Hay que salir del ima­gi­na­rio de lo posi­ble

M.H.: ¿Cómo sali­mos de esto?

J.G.: Es una res­pues­ta polí­ti­ca la que te daría. Recién men­cio­né los 320 millo­nes paga­dos al FMI que son 22.000 millo­nes de pesos. ¿Sabés la can­ti­dad de cosas que podría hacer el movi­mien­to popu­lar con desa­rro­llos de Eco­no­mía popu­lar con ese dine­ro?

Esta­mos en cua­ren­te­na, se está fle­xi­bi­li­zan­do, des­de el pri­mer día hay mucha gen­te de los movi­mien­tos popu­la­res que no pue­de hacer cua­ren­te­na por­que no tie­ne vivien­da ade­cua­da, hay cua­ren­te­nas comu­ni­ta­rias, qué pasa­ría si a esas cua­ren­te­nas comu­ni­ta­rias las pusié­ra­mos a tra­ba­jar en desa­rro­llos pro­duc­ti­vos para abas­te­cer las nece­si­da­des popu­la­res.

No lo pue­den hacer si no se les acer­can recur­sos des­de el Esta­do, y esos recur­sos son las reser­vas inter­na­cio­na­les, una par­te de ellas. Se podría enca­rar un pro­yec­to de recu­pe­ra­ción de la eco­no­mía argen­ti­na resol­vien­do el tema del empleo y el ingre­so popu­lar pero en serio, no con las tar­je­tas que se están otor­gan­do, que están bien, pero que en defi­ni­ti­va sir­ven para esti­mu­lar a esos gran­des cen­tros comer­cia­les que tie­nen pos­nets por­que estás obli­gan­do a que los pobres solo com­pren en los luga­res que tie­nen tar­je­ta. En vez de vol­car una masa de recur­sos impor­tan­te a desa­rro­llar pro­yec­tos pro­duc­ti­vos muy bien audi­ta­dos, muy bien con­tro­la­dos por el movi­mien­to social y popu­lar con inter­ven­ción esta­tal.

Pero lo que estoy dicien­do supo­ne una con­fron­ta­ción con el poder eco­nó­mi­co muy fuer­te. Se habla de un impues­to a las gran­des for­tu­nas y el lobby empre­sa­rio mediá­ti­co esta­lla con todo. Has­ta fue­ron capa­ces de orga­ni­zar una jor­na­da con­tra el comu­nis­mo. Yo no sabía que era tan impor­tan­te el comu­nis­mo en Argen­ti­na, si sabía tal vez la refle­xión iba por otro lado.

En la Argen­ti­na lo que hace fal­ta es una diná­mi­ca de acu­mu­la­ción de fuer­zas, inclu­so en cua­ren­te­na hay que pen­sar que en la medi­da que esto se fle­xi­bi­li­ce y se abra se va a ir gene­ra­li­zan­do la pro­tes­ta, por­que lo curio­so es que hay mucha polí­ti­ca social para aten­der las nece­si­da­des de la pobla­ción pero no está lle­gan­do, no lle­gan los ali­men­tos a todos los nece­si­ta­dos, no lle­gan los recur­sos eco­nó­mi­cos, el pro­pio Pre­si­den­te dijo acer­ca del IFE que se iba a entre­gar a 8 millo­nes de bene­fi­cia­rios pero has­ta aho­ra solo lo han reci­bi­do 3 millo­nes y medio. Es que hay tal nivel de irre­gu­la­ri­dad eco­nó­mi­ca en la Argen­ti­na que hay mucha gen­te que “no exis­te” para el Esta­do y, por lo tan­to, no pue­den dar­le los míse­ros 10.000 men­sua­les, por­que no tie­nen for­ma de regis­trar­lo, eso reque­ri­ría una recons­truc­ción del Esta­do sobre la base de la par­ti­ci­pa­ción popu­lar. Por ejem­plo, cuan­do en Vene­zue­la el Esta­do de la revo­lu­ción boli­va­ria­na no pudo aten­der las nece­si­da­des socia­les, el gobierno de Chá­vez gene­ró las misio­nes, que eran meca­nis­mos de par­ti­ci­pa­ción popu­lar para desa­rro­llar pro­yec­tos que el Esta­do no esta­ba en con­di­cio­nes de lle­var ade­lan­te, pro­yec­tos sani­ta­rios, edu­ca­ti­vos, etc.

En la Argen­ti­na de hoy la buro­cra­cia esta­tal no solo está dete­rio­ra­da por 40 años de pré­di­ca con­tra el Esta­do, des­de Mar­tí­nez de Hoz hay una pré­di­ca de desar­me del Esta­do. Ni siquie­ra era Esta­do de bien­es­tar el que había en la Argen­ti­na, pero se des­ar­mó todo lo que se pudo y la mejor prue­ba es la salud. El desas­tre sani­ta­rio de la Argen­ti­na no solo tie­ne que ver con des­je­rar­qui­zar el Minis­te­rio en Secre­ta­ría, sino que se ha dete­rio­ra­do el hos­pi­tal públi­co deli­be­ra­da y cons­cien­te­men­te. Así como una vez el ex Pre­si­den­te Macri dijo “caer en la escue­la públi­ca”, se “cae” en el hos­pi­tal públi­co. La polí­ti­ca de pri­va­ti­za­ción, de desar­me de satis­fac­ción de dere­chos de la pobla­ción es lo que hay que rever­tir.

En la Argen­ti­na no es cier­to que no hay recur­sos, y des­de el pun­to de vis­ta teó­ri­co, como pro­fe­sor de eco­no­mía que soy, los eco­no­mis­tas clá­si­cos, los fun­da­do­res de la eco­no­mía polí­ti­ca son los que for­mu­la­ron la ley del valor, que decían que era el tra­ba­jo el que gene­ra­ba el valor y que el capi­tal era tra­ba­jo acu­mu­la­do. Aho­ra en la rece­sión mun­dial que­da cla­ro que son los gran­des empre­sa­rios los que piden ter­mi­nar con la cua­ren­te­na por­que de nada les sir­ven las fábri­cas cerra­das, las máqui­nas para­das, nece­si­tan que los tra­ba­ja­do­res vayan a poner­las en diná­mi­ca, inclu­so se cae aba­jo el ver­so de la auto­ma­ti­za­ción, la robó­ti­ca, no digo que no exis­ta y que no sea útil, pero que­da demos­tra­do que la gran par­te de la gene­ra­ción de rique­za sigue tenien­do que ver con el tra­ba­jo humano.

Enton­ces, des­de el pun­to de vis­ta teó­ri­co lo que hay que gene­rar son con­di­cio­nes para que los tra­ba­ja­do­res gene­ren bie­nes y ser­vi­cios que satis­fa­gan las nece­si­da­des de la pobla­ción. ¿Cómo lo hacen? Tene­mos recur­sos públi­cos de reser­vas inter­na­cio­na­les, toda­vía que­da una par­te impor­tan­te, y deje­mos de dila­pi­dar. Por­que la ver­dad es que no sabe­mos qué va a pasar el 22 de mayo, los fon­dos pue­den acep­tar la pro­pues­ta argen­ti­na, pue­den hacer una con­tra­pro­pues­ta y el gobierno acep­tar­la, pue­de pasar cual­quier cosa.

Pero supon­ga­mos que acep­ten la pro­pues­ta, ape­nas es el 20% y ade­más den­tro de 3 años hay que pagar. ¿Cuál va a ser la acu­mu­la­ción que va a hacer el gobierno argen­tino para pagar? Y si se entra en default ¿para qué tiras­te 4.500 millo­nes de dóla­res? Si se entra en default y es impa­ga­ble ¿para qué se pagó eso? ¿Por qué no plan­tea­ron el default antes? Un default sobe­rano, un default para cam­biar la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca; 4.500 millo­nes de dóla­res por 70 da una cifra gigan­tes­ca, de ahí podría­mos hacer muchí­si­mos pla­nes de desa­rro­llo pro­duc­ti­vo con empren­di­mien­tos popu­la­res que sabe­mos que exis­ten.

El 40% de la pobla­ción en la Argen­ti­na sobre­vi­ve gra­cias a una can­ti­dad de meca­nis­mos de auto­ges­tión popu­lar, y empren­di­mien­tos auto­ges­ti­vos. A eso habría que dar­le carác­ter cons­ti­tu­cio­nal, lega­li­zar­los, legi­ti­mar­los. Como hizo en su momen­to la Cons­ti­tu­ción boli­via­na, que entre las cua­tro for­mas de la eco­no­mía plu­ral decla­ró que esta­ba la eco­no­mía comu­ni­ta­ria. Duran­te siglos la eco­no­mía comu­ni­ta­ria boli­via­na no estu­vo reco­no­ci­da.

En la Argen­ti­na hay una par­te de la eco­no­mía infor­mal que hay que legi­ti­mar y lega­li­zar. Una for­ma de lle­gar con esos 10.000 pesos por mes que hoy no están lle­gan­do a cin­co millo­nes de per­so­nas. Se pue­de hacer, hay que tener volun­tad polí­ti­ca, hay que gene­rar con­di­cio­nes socia­les e inclu­so ideo­ló­gi­cas.

A mí me encan­ta hablar con­ti­go y con muchos otros medios alter­na­ti­vos, comu­ni­ta­rios y popu­la­res, con los que acep­tan un diá­lo­go real, don­de poda­mos argu­men­tar, por­que hacen fal­ta ideas y salir del ima­gi­na­rio de lo posi­ble. No es utó­pi­co, lo utó­pi­co es creer que se pue­de nego­ciar con estos fon­dos. Por­que una cosa son los fon­dos bui­tre, estos pare­cen ser un esca­lón antes, por­que estos fon­dos de inver­sión sur­gie­ron en la cri­sis del 2008⁄ 9 ante los pro­ce­sos de regu­la­ción de la ban­ca comer­cial, sobre todo esta­dou­ni­den­se, se for­ma­ron estos fon­dos que admi­nis­tran capi­ta­les espe­cu­la­ti­vos de todo el mun­do y que sus capi­ta­les admi­nis­tra­dos son inclu­so mayo­res que el PBI de algu­nos de los paí­ses capi­ta­lis­tas desa­rro­lla­dos.

Enton­ces es un meca­nis­mo de espe­cu­la­ción y tim­ba que hay que modi­fi­car. No se pue­de cam­biar solo des­de la Argen­ti­na, pero es impor­tan­te que la Argen­ti­na pue­da cam­biar y des­de aquí mos­trar pers­pec­ti­va de cam­bio. Hay un deba­te mun­dial sobre qué va a pasar des­pués del Coro­na­vi­rus, cómo se va a reor­ga­ni­zar la eco­no­mía mun­dial y si no gene­ra­mos las con­di­cio­nes para un cam­bio pro­fun­do vamos a salir con un nivel de des­igual­dad mayor que el que denun­cia Piketty en su Capi­tal del Siglo XXI.

Y lo vemos en la Argen­ti­na, pese a que hay una emi­sión espec­ta­cu­lar y pro­gra­mas socia­les masi­vos, la reali­dad es que el dete­rio­ro de la cali­dad de vida del pue­blo argen­tino es inmen­sa, hay ajus­te, no hay duda de eso. Mirá EE UU con una emi­sión mone­ta­ria y de títu­los de deu­da impre­sio­nan­te, y tenés 20 millo­nes de des­em­plea­dos en abril y la tasa pasó del 4,5% al 14.5% en dos meses y la pers­pec­ti­va es que ter­mi­ne mayo con un 20% de des­em­pleo. Y esta­mos hablan­do de EEUU.

El capi­ta­lis­mo al que vamos lue­go del Coro­na­vi­rus tie­ne peo­res con­di­cio­nes de vida para la mayo­ría de la pobla­ción mun­dial, sal­vo que el movi­mien­to social, popu­lar, los pue­blos del mun­do gene­ren con­di­cio­nes para habi­li­tar un deba­te sobre que se pue­den hacer otras cosas. Pero eso supo­ne cam­biar la lógi­ca, por ejem­plo, en la Argen­ti­na de hoy con la caí­da del pre­cio inter­na­cio­nal del petró­leo a menos de 30 dóla­res el barril, se está legi­ti­man­do a 45 dóla­res el barril, el lla­ma­do “barril crio­llo”. Esto se debe­ría dis­cu­tir, qué ener­gía en la Argen­ti­na y para qué. Por­que el deba­te de los últi­mos años ron­dó en torno a la explo­ta­ción de Vaca Muer­ta, el frac­king, a la súper explo­ta­ción de los hidro­car­bu­ros no con­ven­cio­na­les para la expor­ta­ción, cuan­do debe­ría­mos estar dis­cu­tien­do que en vez de des­tro­zar la natu­ra­le­za, vaya­mos a la recu­pe­ra­ción del petró­leo con­ven­cio­nal, pero no para expor­tar petró­leo como lo dila­pi­dó Rep­sol en su momen­to con la pri­va­ti­za­ción de YPF, sino recu­pe­rar el petró­leo, la ener­gía y abas­te­cer la deman­da de un pro­ce­so de recu­pe­ra­ción de la eco­no­mía argen­ti­na.

Pue­den decir que soy muy utó­pi­co, es pro­ba­ble, pero más utó­pi­co es creer que en este capi­ta­lis­mo trans­na­cio­na­li­za­do vamos a encon­trar un res­qui­cio para un desa­rro­llo autó­no­mo e inde­pen­dien­te. Lo digo por­que esta­mos rodea­dos en Suda­mé­ri­ca de gobier­nos con una pers­pec­ti­va reac­cio­na­ria, Uru­guay, Bra­sil, Chi­le, el gol­pe de esta­do en Boli­via, Para­guay. Si no tene­mos una pers­pec­ti­va radi­ca­li­za­da que emer­ja de la con­cien­cia social del pue­blo argen­tino va a ser muy difí­cil que ten­ga­mos una pers­pec­ti­va alter­na­ti­va.

Nota:

[1] El Minis­te­rio de Eco­no­mía emi­tió un comu­ni­ca­do el vier­nes por la noche en el que afir­ma que «La Repú­bli­ca Argen­ti­na reci­bió en el día de la fecha tres con­tra­ofer­tas por par­te de sus acree­do­res a la ofer­ta de can­je de deu­da rea­li­za­da el día 22 de abril del corrien­te año».