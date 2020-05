Antonio Maestre -una de las estrellas del periodismo “progre”- dice que no conviene derogar la Reforma Laboral – La otra Andalucía

No le con­ven­drá a él, que vive muy bien del cuen­to “tra­ba­jan­do” para medios “pro­gres” como el dia​rio​.es y, sobre todo, La Sex­ta del tal Anto­nio Gar­cía Ferre­ras.

Pre­ci­sa­men­te, en este canal tele­vi­si­vo y su pro­gra­ma estre­lla de Al Rojo Vivo, lide­ra­do por el men­cio­na­do Anto­nio (vamos a lla­mar­le tam­bién noso­tros así, ya que así es como le lla­man sus subor­di­na­dos ter­tu­lia­nos que todo lo saben y no pocos polí­ti­cos de mane­ra har­to adu­la­do­ra) es don­de el otro Anto­nio (el Maes­tre) ha pari­do su per­la.

Maes­tre ha expre­sa­do que “la Refor­ma Labo­ral no se pue­de dero­gar”. Y aña­de que “hay cosas que no con­vie­ne refor­mar­las, que has­ta las que hizo el PP están bien y hay que man­te­ner­las”.

Sus repe­len­tes pala­bras han sido pro­vo­ca­das por la acti­tud del Gobierno del PSOE y UP, que Maes­tre de mane­ra intere­sa­da tan­to vene­ra, de no cum­plir el pac­to que había fir­ma­do con EH Bil­du a cam­bio de que esta for­ma­ción faci­li­ta­rá con su abs­ten­ción la pró­rro­ga del esta­do de alar­ma. Como todos sabe­mos, no pasa­ron ni dos horas y el Gobierno «pro­gre» anun­ció que de lo fir­ma­do nada de nada.

No hay nada más que aña­dir, Maes­tre se retra­ta él solo.

Fuen­te: wwwin​sur​gen​te​.org