La derogación de la reforma laboral de 2012 es convertida en un sainete por el gobierno “de progreso” – La otra Andalucía

El pasa­do mes de enero la minis­tra de Tra­ba­jo (UP) dijo que “téc­ni­ca­men­te no es dero­ga­ble toda la refor­ma labo­ral” en refe­ren­cia a la últi­ma, la de 2012. Sin embar­go ayer se anun­cia­ba a bom­bo y pla­ti­llo entre PSOE, UP y EH Bil­du su dero­ga­ción ínte­gra a cam­bio de que la for­ma­ción inde­pen­den­tis­ta vas­ca se abs­tu­vie­ra y no vota­ra en con­tra de la pró­rro­ga del esta­do de alar­ma. Unos minu­tos des­pués la minis­tra Cal­vi­ño impo­nía las tesis del Ibex35 y los oli­gar­cas, hacien­do que el PSOE rec­ti­fi­ca­ra sobre el acuer­do y los pla­zos de eje­cu­ción del mis­mo.

Esta maña­na apa­re­cía Uni­das Pode­mos que, a pesar de lo que venía dicien­do su minis­tra de Tra­ba­jo des­de enero, afir­ma por boca de Pablo Igle­sias: “Voy a ser cris­ta­lino. Pac­ta sunt ser­van­da (lo fir­ma­do obli­ga). En el acuer­do de Uni­das Pode­mos con el PSOE para la legis­la­tu­ra, la inves­ti­du­ra y el Gobierno de coa­li­ción no se habla de dero­ga­ción par­cial, se habla de dero­ga­ción de la refor­ma labo­ral. (…) En el acuer­do que se fir­ma ayer entre los máxi­mos res­pon­sa­bles de los tres par­ti­dos –PSOE, Uni­das Pode­mos y EH Bil­du– ese es el acuer­do. Des­pués cada par­ti­do podrá decir lo que quie­ra. Pero los docu­men­tos fir­ma­dos, en el acuer­do entre tres gru­pos par­la­men­ta­rios ese es el acuer­do” en una entre­vis­ta en Cata­lun­ya Ràdio.

Y por últi­mo la por­ta­voz de EH Bil­du en el Con­gre­so, Mertxe Aiz­pu­rua, ha apos­ta­do por dar por bueno el acuer­do, aun rec­ti­fi­ca­do. En decla­ra­cio­nes a RNE, Aiz­pu­rua ha sos­te­ni­do que “el acuer­do no es papel moja­do” y que “sigue vigen­te”. Y se ha feli­ci­ta­do inclu­so por lo que con­si­de­ra una “mati­za­ción”, más que una rec­ti­fi­ca­ción, del Eje­cu­ti­vo del PSOE y de Uni­das Pode­mos: “Me pare­ce bien que se cla­ri­fi­que todo des­de el minu­to uno. Eso le da car­ta de natu­ra­le­za”.

Por aho­ra no hay más giros, pero todo indi­ca a que segui­rán ocu­rrien­do cosas. Si no fue­ra por­que de lo que se está tra­tan­do es de los dere­chos de las cla­se tra­ba­ja­do­ra en el Esta­do espa­ñol, sería de risa.