Brasil. «O Bolsonaro crea coraje y reglas, o renuncia», dice Lula en una entrevista.

Por Corrien­te*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 20 de mayo de 2020

En una entre­vis­ta en vivo sobre Rádio Bra­sil Atual , este miér­co­les por la tar­de (20), el ex pre­si­den­te Luiz Inácio Lula da Sil­va defien­de el jui­cio polí­ti­co o la renun­cia de Jair Bol­so­na­ro. «O toma cora­je y gobier­na el país, o renun­cia», dijo. Lula habló sobre las difi­cul­ta­des de for­mar un fren­te amplio en las pró­xi­mas elec­cio­nes y tam­bién se dis­cul­pó por una fra­se que, des­de ayer, ha cau­sa­do con­tro­ver­sia en las redes socia­les.

En la últi­ma pre­gun­ta hecha por la repor­te­ra Mari­lu Caba­ñas, en una entre­vis­ta de apro­xi­ma­da­men­te 40 minu­tos, Lula se dis­cul­pa y admi­te que la expre­sión » aún bue­na » – duran­te una entre­vis­ta con Mino Car­ta, direc­tor de la revis­ta Car­ta­Ca­pi­tal – era «infe­liz», emplea­da en un momen­to en que que defen­dió un Esta­do más fuer­te y más acti­vo para enfren­tar la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Pero agre­gó que muchas crí­ti­cas mos­tra­ron mala fe, de per­so­nas que saben «muy bien» lo que esta­ba dicien­do.

“Pido dis­cul­pas, por­que la ora­ción no se ajus­ta­ba a lo que que­ría decir. En el apo­geo de la cri­sis, enten­de­mos la impor­tan­cia del SUS y el Esta­do. Pido dis­cul­pas a cual­quie­ra que se haya ofen­di­do. Dos pala­bras («me ale­gro») que no enca­ja­ban en la ora­ción «, dijo Lula, para expli­car el sig­ni­fi­ca­do de su decla­ra­ción:» Solo el Esta­do es capaz de resol­ver pro­ble­mas serios que el mer­ca­do nun­ca resol­ve­rá «. Para ejem­pli­fi­car, afir­mó que el 63% de todas las camas del SUS fue­ron crea­das en su gobierno y en el de Dil­ma Rous­seff.

“Soy un ser humano con­mo­vi­do de cora­zón y sé el sufri­mien­to que cau­sa la pan­de­mia, sé el sufri­mien­to que es la per­so­na que ve a sus fami­lia­res sien­do ente­rra­dos sin poder seguir­los. Real­men­te creo que has­ta que ten­ga un medi­ca­men­to, la mejor solu­ción es no salir de casa. Pero tam­po­co pue­do acep­tar la mala fe de aque­llos que pen­sa­ron, des­de enton­ces, que esta­ba cele­bran­do la pan­de­mia. No le doy el dere­cho a nin­gún mal carác­ter de mala fe, que duran­te 10, 15 años solo habla mal de mí y vie­ne a apro­ve­char­se de algo que él sabía lo que esta­ba tra­tan­do de decir ”, reac­cio­nó el ex pre­si­den­te.

Bra­sil sin pre­si­den­te

A pun­to de reci­bir, hoy, un títu­lo de Hono­ris Cau­sa de la Uni­ver­si­dad de Rosa­rio, en Argen­ti­na, Lula habló sobre las con­ver­sa­cio­nes vir­tua­les que ha esta­do pro­mo­vien­do con ex minis­tros y afir­mó que Bra­sil «no tie­ne el Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca» en este momen­to. “Él (Bol­so­na­ro) no gobier­na Bra­sil. Es un pre­si­den­te que no está preo­cu­pa­do por la cri­sis de salud, la eco­no­mía, la rela­ción con otros paí­ses, crean­do ver­güen­za para Bra­sil «.

Lula tam­bién dijo que el actual jefe de la nación care­ce de «esta­bi­li­dad emo­cio­nal y capa­ci­dad polí­ti­ca».

Para el ex pre­si­den­te, el país podría haber adop­ta­do medi­das pre­ven­ti­vas, con prue­bas, com­pra de insu­mos, estí­mu­lo para la con­ver­sión indus­trial, mayor ofer­ta de camas. «Todo lo que comien­za mal es más difí­cil de arre­glar. El Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca des­pre­cia­ba la cri­sis de salud, no res­pe­ta­ba todas y cada una de las ideas de cien­tí­fi­cos, aca­dé­mi­cos «, dijo, y tam­bién citó la par­ti­da de dos minis­tros de Salud en poco tiem­po. Según él, Luiz Hen­ri­que Man­det­ta» esta­ba tra­ba­jan­do razo­na­ble­men­te «, pero se fue por­que se opu­so a las deli­be­ra­cio­nes del pre­si­den­te. Nel­son Teich «dejó menos de lo que entró».

“Y lue­go el pre­si­den­te colo­ca a un gene­ral (el minis­tro interino, gene­ral Eduar­do Pazue­llo), que no sabe cuál es la espe­cia­li­dad, un interino que ya ha colo­ca­do a otros nue­ve mili­ta­res en el minis­te­rio. (…) «, agre­gó Lula. El hecho con­cre­to es que todos deben unir­se para enfren­tar a este opo­nen­te. En la gue­rra de Viet­nam, 58,000 esta­dou­ni­den­ses murie­ron. Con el coro­na­vi­rus, han muer­to más esta­dou­ni­den­ses que en 20 años de gue­rra «. Para el ex pre­si­den­te, las Nacio­nes Uni­das (ONU) ya debe­rían haber lla­ma­do a los pre­si­den­tes para dis­cu­tir accio­nes con­jun­tas.

*Bra­sil de Fato