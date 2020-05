Argentina. Resumen gremial. La Asociación de Abogados Laboralistas denunció a Moroni por vulnerar el derecho laboral y la Constitución/ Paro en la Línea 144 de asistencia por violencia de género de la Ciudad … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

La Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas denun­ció a Moro­ni por vul­ne­rar el dere­cho labo­ral y la Cons­ti­tu­ción

El minis­tro de Tra­ba­jo es acu­sa­do de homo­lo­gar acuer­dos por reduc­cio­nes sala­ria­les que vio­lan los con­ve­nios labo­ra­les y los prin­ci­pios de irre­nun­cia­bi­li­dad de dere­chos. Tam­bién cues­tio­nan el otor­ga­mien­to de las ATP sin aper­tu­ra de libros con­ta­bles.

La Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas (AAL) ase­gu­ra que la car­te­ra lide­ra­da por Clau­dio Moro­ni «ava­ló una reduc­ción gene­ra­li­za­da de los sala­rios». En el tex­to de una decla­ra­ción for­mal que su Comi­sión Direc­ti­va apro­bó y publi­có con fecha del 18 de mayo, des­ta­ca que el DNU 260 dis­po­nía que los «tra­ba­ja­do­ras del sec­tor pri­va­do ten­drán dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les» pero que sería en base a «los tér­mi­nos que esta­ble­ce­rá la regla­men­ta­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo».

La AAL ase­gu­ra que «lamen­ta­ble­men­te, aque­llo que exi­gi­mos en nues­tra decla­ra­ción ha sido des­co­no­ci­do por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo median­te el dic­ta­do de sen­das nor­ma­ti­vas, no sólo favo­ra­bles a la posi­bi­li­dad de homo­lo­gar acuer­dos indi­vi­dua­les o colec­ti­vos de sus­pen­sión con reduc­ción de sala­rios, sino ade­más crean­do pro­ce­di­mien­tos espe­cia­les para faci­li­tar su tra­mi­ta­ción y que vio­len­tan las más míni­mas garan­tías pro­ce­sa­les des­ti­na­das a tute­lar los dere­chos labo­ra­les del tra­ba­ja­dor y la tra­ba­ja­do­ra».

Para la enti­dad, ade­más, las «nor­ma­ti­vas dic­ta­das por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo tien­den a posi­bi­li­tar que indi­vi­dual o colec­ti­va­men­te se pue­dan acor­dar con­di­cio­nes labo­ra­les más per­ju­di­cia­les para el tra­ba­ja­dor y la tra­ba­ja­do­ra que las pre­vis­tas en la ley o en su caso en el con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo».

Por eso, insis­ten en que la acti­tud de la car­te­ra labo­ral, y del pro­pio gobierno «impor­ta una gra­ve vul­ne­ra­ción al orden públi­co labo­ral y a prin­ci­pios fun­da­men­ta­les del Dere­cho del Tra­ba­jo, como ser los prin­ci­pios de irre­nun­cia­bi­li­dad y de la con­di­ción más bene­fi­cio­sa» y ase­gu­ran que ambos prin­ci­pios, «ema­nan del prin­ci­pio pro­tec­to­rio del artícu­lo 14 bis de la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal».

En con­cre­to seña­lan la res­pon­sa­bi­li­dad de la car­te­ra labo­ral y del pro­pio minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo por su aval al acta acuer­do sus­crip­ta entre la con­duc­ción de la CGT y la UIA que habi­li­ta la reduc­ción de los habe­res de los tra­ba­ja­do­res sus­pen­di­dos.

Otro pun­to gra­ve que seña­lan sur­ge de que se entre­gan sub­si­dios «sin la debi­da com­pro­ba­ción pre­via de que la empre­sa en cues­tión esté real­men­te atra­ve­san­do una cri­sis eco­nó­mi­ca que le impi­da afron­tar el pago ínte­gro de los sala­rios» y así «se incum­ple con la obli­ga­ción de tra­mi­tar pre­via­men­te el corres­pon­dien­te pro­ce­di­mien­to pre­ven­ti­vo de cri­sis exi­gi­do por el art. 98».

Ade­más, cri­ti­can la crea­ción «median­te Dis­po­si­ción Nº 290⁄ 2020 de un pro­ce­di­mien­to vir­tual para homo­lo­gar tales acuer­dos en el ámbi­to de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires. Sin embar­go, el SECLO care­ce de com­pe­ten­cia para homo­lo­gar este tipo de acuer­dos por no tra­tar­se de acuer­dos con­ci­lia­to­rios según el art. 15 LCT, sino acuer­dos en don­de se modi­fi­can con­di­cio­nes de tra­ba­jo sin un con­flic­to pre­vio de dere­cho».

Y se lamen­tan por­que «a esta enu­me­ra­ción de vio­la­cio­nes del orden públi­co labo­ral se suma la injus­ti­fi­ca­ble inac­ti­vi­dad judi­cial que impor­tan la difi­cul­tad de acce­so a la jus­ti­cia para el tra­ba­ja­dor o tra­ba­ja­do­ra que pre­ten­da cues­tio­nar la reba­ja sala­rial que se le impu­so».

Exi­gen la dero­ga­ción de «las nor­ma­ti­vas antes men­cio­na­das y todas las demás que per­mi­tan, faci­li­ten o pro­mue­van la tra­mi­ta­ción y homo­lo­ga­ción de acuer­dos indi­vi­dua­les y colec­ti­vos de sus­pen­sión y/​o de reduc­ción sala­rial, por lesio­nar gra­ve­men­te el orden públi­co labo­ral, el art. 14 bis de nues­tra Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y nor­mas inter­na­cio­na­les con jerar­quía cons­ti­tu­cio­nal que pro­te­gen a la per­so­na que tra­ba­ja».

Según infor­mó Tiem­po Argen­tino, la Aso­cia­ción, inte­gra­da por des­ta­ca­dos refe­ren­tes del dere­cho labo­ral, has­ta aho­ra no se había pro­nun­cia­do de mane­ra tan tajan­te con­tra las deci­sio­nes en mate­ria labo­ral del gobierno aun­que, en el últi­mo perío­do, fue toman­do una dis­tan­cia cada vez más mar­ca­da. Ya de entra­da había cues­tio­na­do algu­nos de los nom­bra­mien­tos de fun­cio­na­rios en la car­te­ra labo­ral así como en la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo.

Paro en la Línea 144 de asis­ten­cia por vio­len­cia de géne­ro de la Ciu­dad

En el mar­co de la cua­ren­te­na el gobierno por­te­ño dis­pu­so la rota­ción de pro­fe­sio­na­les para ampliar las dota­cio­nes de la línea de con­ten­ción para muje­res some­ti­das a situa­cio­nes de abu­so. Aho­ra para­ron por­que toda­vía no les paga­ron el suel­do.

(Foto: GCBA)

Por Alfon­so de Villa­lo­bos

Las medi­das de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio gene­ra­ron un recru­de­ci­mien­to de la vio­len­cia con­tra las muje­res. El encie­rro y la cri­sis eco­nó­mi­ca agu­di­zan dra­má­ti­ca­men­te las con­tra­dic­cio­nes socia­les que, en defi­ni­ti­va, son la raíz del cua­dro de vio­len­cia a la que son some­ti­das las muje­res y las disi­den­cias en la Argen­ti­na y en el mun­do.

El incre­men­to del fla­ge­lo era pre­vi­si­ble a la luz de lo ocu­rri­do en otros paí­ses así como por la evi­den­te mayor expo­si­ción hora­ria del géne­ro feme­nino a la vio­len­cia domés­ti­ca. Por ese moti­vo, des­de el eje­cu­ti­vo por­te­ño, se dis­pu­so la rota­ción de pro­fe­sio­na­les de la Direc­ción Gene­ral de la Mujer afec­ta­das tra­di­cio­nal­men­te a otras tareas y aho­ra labo­ran­do bajo la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo, hacia la aten­ción de esa línea de emer­gen­cia.

Sin embar­go, la pre­ca­ri­za­ción labo­ral que abun­da en el Esta­do en todos sus nive­les se puso de mani­fies­to a poco de andar y, aho­ra, com­pro­me­te la aten­ción de las per­so­nas expues­tas a la pro­ble­má­ti­ca. Es que las tra­ba­ja­do­ras afec­ta­das, mayor­men­te psi­có­lo­gas y tra­ba­ja­do­ras socia­les reci­bi­das o cur­san­do los últi­mos años de sus carre­ras, se encuen­tran con­tra­ta­das bajo la moda­li­dad de asis­ten­cia téc­ni­ca que rige los con­ve­nios entre el Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y las uni­ver­si­da­des.

Se tra­ta de una for­ma de con­tra­ta­ción labo­ral pre­ca­ria que sos­la­ya el víncu­lo entre el emplea­do y el emplea­dor real, en este caso la Direc­ción Gene­ral de la Mujer, para trans­fe­rir­lo a las ins­ti­tu­cio­nes edu­ca­ti­vas. De este modo, si bien se tra­ta de mono­tri­bu­tis­tas, cuen­tan inclu­so con menos dere­chos y cober­tu­ra que esas otras moda­li­da­des labo­ra­les tam­bién pre­ca­rias de la ciu­dad como el con­tra­to de loca­ción de ser­vi­cios don­de, al menos, la con­tra­par­te for­mal es el GCBA.

Las tra­ba­ja­do­ras que asis­ten casos de vio­len­cia de géne­ro denun­cian que, para­dó­ji­ca­men­te, ellas mis­mas están sien­do some­ti­das a una situa­ción de vio­len­cia labo­ral por par­te del Esta­do. Es que, más allá de la vul­ne­ra­bi­li­dad con­trac­tual, la ausen­cia de obra social y la ines­ta­bi­li­dad labo­ral que pade­cen, por segun­do mes con­se­cu­ti­vo sufren un atra­so en el pago de sus habe­res.

Ya duran­te el mes de abril habían per­ci­bi­do sus sala­rios de mar­zo de ape­nas $25.100 pasa­dos los 15 días de abril y, aho­ra, toda­vía no per­ci­bie­ron sus habe­res. Por eso deci­die­ron parar la aten­ción para visi­bi­li­zar la situa­ción a sabien­das del ries­go que impli­ca aban­do­nar su tarea que, ade­cua­da­men­te, es con­si­de­ra­da esen­cial en el con­tex­to de la cua­ren­te­na. En un comu­ni­ca­do públi­co ase­gu­ran que sus habe­res atra­sa­dos, ade­más, resul­tan una dis­cri­mi­na­ción labo­ral por la bre­cha que exis­te entre lo que per­ci­ben ellas mis­mas y otras tra­ba­ja­do­res de la DGMuj que rea­li­zan las mis­mas tareas.

Río Negro: cre­ce la pobre­za en una de las pro­vin­cias más afec­ta­das por el coro­na­vi­rus

Según la encues­ta per­ma­nen­te de hoga­res a fines de 2019, antes de que el Covid-19 se pro­pa­ga­ra, la pro­vin­cia de Río Negro ya con­ta­ba con un ter­cio de la pobla­ción en situa­ción de pobre­za y con un 5% bajo la línea de indi­gen­cia. Des­de el ini­cio de la pan­de­mia la situa­ción solo ha empeo­ra­do: desocu­pa­ción en aumen­to, come­do­res que no dan abas­to y fami­lias ente­ras tra­tan­do de garan­ti­zar las medi­das sani­ta­rias sin agua en sus casas. Mien­tras el Gobierno rio­ne­grino ape­la al “esfuer­zo indi­vi­dual” para atra­ve­sar la pan­de­mia las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res siguen apos­tan­do a la lucha colec­ti­va y recla­man al Esta­do mayor asis­ten­cia en los barrios. Por Pau­lo Duquelsky para ANRed.

Veci­nos y veci­nas que par­ti­ci­pan del “Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha” (FOL) de Río Negro, inte­gra­da en su mayo­ría por sec­to­res pre­ca­ri­za­dos y desocu­pa­dos, lan­za­ron la cam­pa­ña polí­ti­ca pro­vin­cial Su Rique­za Es Nues­tra Pan­de­mia. En ella dan cuen­ta de la situa­ción eco­nó­mi­ca, social y sani­ta­ria alar­man­te de la pro­vin­cia, así como tam­bién de la fal­ta de un plan de acción por par­te del gobierno de Jun­tos Somos Río Negro para los sec­to­res más vul­ne­ra­dos.

Con un índi­ce de pobre­za que ya supe­ra­ba el 32% a fines del año pasa­do y con una canas­ta bási­ca de $40.000 son miles las fami­lias con serias difi­cul­ta­des para afron­tar no sólo la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus sino tam­bién la cri­sis eco­nó­mi­ca. Según el rele­va­mien­to rea­li­za­do por la orga­ni­za­ción son las muje­res rio­ne­gri­nas las más afec­ta­das por la cri­sis, ya que no sólo son el prin­ci­pal sus­ten­to eco­nó­mi­co fami­liar sino que tam­bién le dedi­can el tri­ple de horas a tra­ba­jos no reco­no­ci­dos, como las tareas domés­ti­cas. A su vez son quie­nes asis­ten en los meren­de­ros y lle­van mayo­ri­ta­ria­men­te ade­lan­te los cui­da­dos pre­ven­ti­vos ante el Covid-19.

Otro pun­to del docu­men­to des­ta­ca la fal­ta de inver­sión en salud públi­ca. De los 580 millo­nes de dóla­res que reci­bió la pro­vin­cia por el “Plan Cas­te­llo” el gobierno de Jun­tos Somos Río Negro no des­ti­nó un solo peso a salud. Solo 4 millo­nes se uti­li­za­ron para finan­ciar una empre­sa far­ma­céu­ti­ca esta­tal, es decir solo el 0.64% de los dóla­res reci­bi­dos.

Al igual que otras orga­ni­za­cio­nes del cam­po popu­lar tam­bién mues­tran preo­cu­pa­ción ante el aumen­to de la deman­da de ali­men­tos en los come­do­res y meren­de­ros. Según refe­ren­tes del FOL des­de prin­ci­pio de año has­ta hoy han tri­pli­ca­do la can­ti­dad de pla­tos que se brin­dan en todos los pun­tos de la pro­vin­cia. Simi­lar es el caso de orga­ni­za­ción “La Gar­gan­ta Pode­ro­sa” de Fis­ke Menu­co (Gene­ral Roca, Río Negro) quie­nes tam­bién nota­ron un aumen­to de casi el doble en la can­ti­dad de fami­lias que uti­li­zan el come­dor des­de el comien­zo de la cua­ren­te­na.

Esta situa­ción se tor­na aún más preo­cu­pan­te si pen­sa­mos el esta­do de las vivien­das en la pro­vin­cia. Según el Regis­tro Nacio­nal de Barrios popu­la­res Río Negro es la pro­vin­cia con la mayor can­ti­dad de asen­ta­mien­tos pre­ca­rios de la Pata­go­nia (114 según el últi­mo cen­so de 2017). Como está suce­dien­do en los barrios del Alto de Bari­lo­che y como vimos con el lamen­ta­ble caso de la refe­ren­te de “La Gar­gan­ta Pode­ro­sa” Ramo­na Gar­cía (una de las tan­tas veci­nas de la Villa 31 de Bue­nos Aires que murie­ron al con­traer Covid-19) el haci­na­mien­to y la fal­ta de acce­so a ser­vi­cios bási­cos como el agua son pro­pi­cios para la pro­pa­ga­ción del virus y hacen casi impo­si­ble sos­te­ner las medi­das bási­cas de pre­ven­ción ante la pan­de­mia.

Es por esto que exi­gen al Gobierno pro­vin­cial que dé una res­pues­ta inte­gral tan­to a la cri­sis sani­ta­ria como a la cri­sis social y huma­ni­ta­ria que viven gran par­te de lxs rio­ne­grinxs. Recla­man que se pro­vea de ele­men­tos de cui­da­do y con­di­cio­nes de higie­ne y segu­ri­dad para los espa­cios comu­ni­ta­rios y que se garan­ti­ce el acce­so a vivien­das dig­nas y ser­vi­cios bási­cos en los barrios rio­ne­gri­nos. Por­que para hacer el “esfuer­zo indi­vi­dual” de cum­plir con la cua­ren­te­na y las medi­das pre­ven­ti­vas, pri­me­ro se deben garan­ti­zar los dere­chos colec­ti­vos.

Situa­ción de los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na: el retorno lo hace­mos entre todos y todas

Foto: Mar­tín Álva­rez Mullally | Repor­ta­je sobre el tra­ba­jo rural (en pro­ce­so).

En medio de la pan­de­mia las per­so­nas vara­das deben ges­tio­nar sus pro­pios retor­nos: no hay Esta­dos ges­tio­nan­do estos via­jes. Son los mis­mos tra­ba­ja­do­res, empre­sas de trans­por­te, algu­nos gre­mios y redes de ayu­da los que eje­cu­tan el movi­mien­to para lograr las repa­tria­cio­nes nacio­na­les. A los pro­ble­mas de pre­ca­ri­za­ción de los tra­ba­ja­do­res rura­les, se suma un con­tex­to de pan­de­mia glo­bal en el que deben seguir tra­ba­jan­do en con­di­cio­nes (his­tó­ri­ca­men­te) no segu­ras, mien­tras hacen mala­ba­res para con­se­guir un micro, lle­nar for­mu­la­rios onli­ne, coor­di­nar fechas de via­je y de cobro de sala­rios adeu­da­dos. Por Euge­nia De Ros­si, para ANRed.

Situa­ción de los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na



* SALTA: se con­cre­ta­ron los tras­la­dos de tra­ba­ja­do­res golon­dri­na vara­dos en Villa Regi­na y Lamar­que (Río Negro), y de los tra­ba­ja­do­res y per­so­nas vara­das en la Ciu­dad de La Rio­ja, gru­po don­de había un bebé y una madre con hijo con sín­dro­me de down. Los dis­tur­bios en Sal­ta por los repa­tria­dos (veci­nos ensa­ña­dos con los infec­ta­dos) pro­vo­ca­ron que la pro­vin­cia vuel­va a cam­biar su pro­to­co­lo: aho­ra todos los repa­tria­dos debe­rán ingre­sar a la pro­vin­cia vía Ciu­dad de Sal­ta y hacer el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo en Hote­les. Hay denun­cias por el esta­do sani­ta­rio de los ais­la­dos en los hote­les de Sal­ta Capi­tal.

* FORMOSA: se con­cre­tó el tras­la­do del gru­po de 37 tra­ba­ja­do­res vara­dos en Río Negro que aguar­da­ban el ingre­so a la pro­vin­cia. Dado que allí no hay casos de coro­na­vi­rus los tur­nos para el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo se die­ron por tan­das de dis­po­ni­bi­li­dad de pla­zas en la Escue­la de Cade­tes en For­mo­sa Capi­tal.

* TUCUMÁN: un gru­po de seis per­so­nas se encuen­tran vara­dos en Río Colo­ra­do (Río Negro), lugar al que asis­tie­ron por tra­ba­jo en la pro­duc­ción fru­tí­co­la y por tener fami­lia­res con vivien­da en esa loca­li­dad.

Foto: Mar­tín Álva­rez Mullally | Repor­ta­je sobre el tra­ba­jo rural (en pro­ce­so)

* EL PROBLEMA DEL PAGO: para muchos tra­ba­ja­do­res el pro­ble­ma de resol­ver su pro­pio tras­la­do de regre­so, se suma al pro­ble­ma de la pan­de­mia y a sus con­di­cio­nes de tra­ba­jo abso­lu­ta­men­te infor­ma­les. Esta infor­ma­li­dad los per­ju­di­ca el doble por­que que­dan rehe­nes de las fechas de cobro de la patro­nal, lo que pro­vo­ca que pier­dan micros espe­ran­do al patrón o que inclu­so regre­sen a sus pro­vin­cias sin haber cobra­do. Esto deja plan­tea­do un nue­vo pro­ble­ma: cómo poder hacer un recla­mo labo­ral en con­tex­to COVID y a la dis­tan­cia. Este tema lo esta­mos siguien­do con un gru­po de tra­ba­ja­do­res nor­te­ños que tra­ba­ja­ban en Lamar­que (Río Negro) y con un gru­po de tra­ba­ja­do­res san­ta­fe­si­nos con­tra­ta­dos por la empre­sa TECNO PISOS “SALTOS DEL MOCONA”.

* SALTA: libe­ra­ron a los dos tra­ba­ja­do­res golon­dri­na que via­ja­ron des­de Río Negro, uno de ellos con COVID-19. Habían sido arres­ta­dos, jun­to a los cho­fe­res y el due­ño de la empre­sa de trans­por­te Aza­ba­che, por los deli­tos de pro­pa­ga­ción del virus y por vio­lar las medi­das sani­ta­rias. Todos que­da­ron en liber­tad ya sin impu­tacio­nes por el deli­to de pro­pa­ga­ción pero sí por vio­la­ción de las medi­das sani­ta­rias.

Tra­ba­ja­do­res golon­dri­na y per­so­nas vara­das, caso por caso

* Jonat­han Cruz /​Ori­gen: Tucu­mán /​Tra­ba­ja­ba en la cose­cha de fru­tas en la loca­li­dad de Río Colo­ra­do /​Ubi­ca­ción actual: Río Colo­ra­do, Río Negro. Está con su mujer y sus dos hijos peque­ños y otros dos fami­lia­res de Tucu­mán. Todos en cua­ren­te­na, en la casa de su sue­gra que vive en Colo­nia Julia y Etcha­rren. Fue­ron a tra­ba­jar a Río Negro para ter­mi­nar de hacer­se su casa en Tucu­mán. Tra­ba­ja­ba para un cha­ca­re­ro pro­pie­ta­rio, sin nin­gún tipo de con­tra­to for­mal. Se comu­ni­ca­ron con UATRE pero les infor­ma­ron que los micros solo salían des­de Gral. Roca o Neu­quén. Ellos debían movi­li­zar­se has­ta allí su desea­ban via­jar. El muni­ci­pio de Río Colo­ra­do les cola­bo­ró con un bol­són de ali­men­tos. En este momen­to ya se encuen­tran en diá­lo­go con una empre­sa de trans­por­te para poder empren­der el regre­so a Tucu­mán.

* Lisi­ma­co Flo­res y Mar­ga­ri­ta Vera /​Ori­gen Sal­ta /​Tra­ba­ja­ban en Fin­ca Pro­mas S.A. La Rio­ja /​Ubi­ca­ción actual: Sal­ta. Lisi­ma­co Flo­res for­ma­ba par­te del gru­po de 10 per­so­nas de Sal­ta que se encon­tra­ban varadxs en la Ciu­dad de La Rio­ja, cos­tean­do alqui­le­res para vivir. Logró tras­la­dar­se por su cuen­ta en un via­je de “varadxs” que le lle­gó por un gru­po de Face­book. El res­to de los varadxs (con­tac­to con Mar­ga­ri­ta Vera) en el que se encon­tra­ba una bebé de dos meses y una per­so­na con sín­dro­me de down, logró via­jar a tra­vés de la empre­sa sal­te­ña Los Sala­res Via­jes y Turis­mo, con una impre­sio­nan­te ges­tión de Delia, a car­go de coor­di­nar los via­jes de la empre­sa. Delia debió sor­tear un mon­tón de obs­tácu­los que impo­nía la pro­vin­cia, en un cla­ro des­ca­la­bro orga­ni­za­cio­nal a par­tir de los cam­bios de pro­to­co­los de trans­por­te y de la fal­ta de coor­di­na­ción del gobierno pro­vin­cial con los muni­ci­pios. Lo men­cio­na­mos al deta­lle por­que el gobierno de Sal­ta no orga­ni­zó, pro­gra­mó ni cola­bo­ró en el regre­so de sus repa­tria­dos; fue­ron las ges­tio­nes de los mis­mos tra­ba­ja­do­res y per­so­nas vara­das, de la empre­sa de trans­por­te y de las redes de apo­yo que fui­mos gene­ran­do lo que pro­du­jo que estas per­so­nas pue­dan retor­nar a sus luga­res de ori­gen. Todas las per­so­nas se encuen­tran en sus domi­ci­lios hacien­do el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo.

For­mo­se­ños en Río Negro, Bue­nos Aires y Neu­quén

* Tra­ba­ja­do­res en Cipo­let­ti /​Cha­ñar /​Ing. Huer­go. Ya pudo via­jar el gru­po de 37 tra­ba­ja­do­res oriun­dos de Ria­cho He He y For­mo­sa Capi­tal, que logra­ron orga­ni­zar una via­je con la empre­sa de trans­por­te TEC de Neu­quén. Se encuen­tran en la Escue­la de Cade­tes en For­mo­sa Capi­tal, cum­plien­do con el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo. Des­ta­co tam­bien aquí el rol fun­da­men­tal de Pablo Pis­ci­se­lli de la empre­sa TEC, cuyas ges­tio­nes, con­tac­to y coor­di­na­cio­nes fue y es de gran apo­yo para lograr que las per­so­nas vara­das pue­dan via­jar de regre­so a sus pro­vin­cias.

* Bue­nos Aires

Lxs varadxs en Bs​.As tam­bién deben ges­tio­nar por su cuen­ta el via­je de regre­so, con­tra­tan­do a una empre­sa y jun­tan­do la can­ti­dad de pasa­je­ros reque­ri­da. La pro­vin­cia no puso a dis­po­si­ción nin­gún tipo de trans­por­te ni ayu­da. Pudo salir un colec­ti­vo des­de la ter­mi­nal Delle­pia­ne (la ter­mi­nal de Reti­ro está cerra­da por estar ubi­ca­da jun­to a la Villa 31, foco de COVID-19 fue­ra de con­trol y aten­ción) en el que logró via­jar una de las muje­res que se con­tac­ta­ron con nues­tra red. Los otros tres jóve­nes vara­dos con­ta­ban con la auto­ri­za­ción pro­vin­cial para ingre­sar a For­mo­sa pero no pudie­ron abor­dar el micro por fal­ta de recur­sos eco­nó­mi­cos. Se comu­ni­ca­ron con noso­tros más for­mo­se­ños vara­dos en las loca­li­da­des de Moreno, Ave­lla­ne­da, Long­champs, CABA, La Matan­za y Gene­ral La Madrid.

*Neu­quén

Rafael Duar­te pudo rein­te­grar­se a su tra­ba­jo, una vez que se ajus­ta­ron los pro­to­co­los de tra­ba­jo segu­ro en el rubro de la cons­truc­ción, cuan­do en la pro­vin­cia deja­ron de con­tar­se nue­vos casos de COVID19. Se encon­tra­ba tra­ba­jan­do en la ciu­dad de Neu­quén al momen­to del ini­cio de la cua­ren­te­na cuan­do las obras se para­li­za­ron. Rafael se con­tac­tó con nues­tra red para poder encon­trar tras­la­do de regre­so a su pro­vin­cia, pero final­men­te desis­tió de via­jar cuan­do cons­ta­tó que podría con­ti­nuar tra­ba­jan­do en Neu­quén.

Foto: Mar­tín Álva­rez Mullally | Repor­ta­je sobre el tra­ba­jo rural (en pro­ce­so)

Sal­te­ños en Río Negro y Neu­quén

* Fran­cis­co Soria /​Ori­gen: Sal­ta /​Tra­ba­ja­ban en EL ROSARIO SRL / Ubi­ca­ción actual: Sal­ta. Ya pudo regre­sar el gru­po de 10 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na que per­te­ne­ce a Colo­nia San­ta Rosa a tra­vés de la empre­sa Trans­por­te Matus, suman­do más tra­ba­ja­do­res de Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. La moda­li­dad es que entre todos los pasa­je­ros cos­tean el alqui­ler del micro, ase­gu­ran­do entre varios un núme­ro de pasa­je­ros mini­mo para poder pagar el total del alqui­ler del micro. Dos pasa­je­ros se baja­ron de este via­je “pac­ta­do”, sin avi­sar­le al gru­po; deci­die­ron tomar otro micro y per­ju­di­ca­ron de este modo el pac­to de alqui­ler que tenían. Ese fal­tan­te de dine­ro debie­ron afron­tar­lo entre todo el res­to de pasa­je­ros. Las per­so­nas se encuen­tran rea­li­zan­do el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo en sus domi­ci­lios, si decla­ra­ron con­tar con un domi­ci­lio segu­ro, o en esta­ble­ci­mien­tos desig­na­dos (hote­les o ins­ta­la­cio­nes depor­ti­vas).

* Aldo Cue­llar /​Ori­gen: Tar­ta­gal Sal­ta /​Tra­ba­ja­ba en el rubro de la cons­truc­ción en Neu­quén /​Ubi­ca­ción actual: Sal­ta. Esta­ba tra­ba­jan­do en una cons­truc­to­ra cuan­do debió apu­rar su tras­la­do de regre­so por­que su mujer había sufri­do un acci­den­te. No pudo regre­sar con un gru­po de sal­te­ños que via­ja­ron por­que no había cobra­do la quin­ce­na. La posi­bi­li­dad de su via­je estu­vo suje­ta a que la empre­sa le pague. Logró via­jar con el gru­po de sal­te­ños que esta­ban en Río Negro y está en ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo en Tar­ta­gal.

* Enzo y Edgar /​Ori­gen: Orán, Sal­ta /​Tra­ba­ja­ban en el rubro de la cons­truc­ción en Río Negro /​Ubi­ca­ción actual Orán, Sal­ta. Ya están en Orán estos chi­cos que habían via­ja­do como tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción y que­da­ron vara­dos por la cua­ren­te­na, se les fue­ron aca­ban­do los recur­sos y como Sal­ta tuvo muchas idas y veni­das en los via­jes de repa­tria­ción, al no encon­trar solu­cio­nes, deci­die­ron empren­der el regre­so cami­nan­do. La noti­cia se vira­li­zó. UATRE los inter­cep­tó y les dio alo­ja­mien­to y comi­da en la ciu­dad de Gene­ral Roca. La Muni­ci­pa­li­dad de Allen les negó el alo­ja­mien­to y comi­da, argu­men­tan­do que eso era res­pon­sa­bi­li­dad de la empre­sa con­tra­tis­ta o del gobierno sal­te­ño que había dis­pues­to cerrar el ingre­so de colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia lue­go de que un tra­ba­ja­dor rural pro­ve­nien­te del sur die­ra posi­ti­vo para COVID-19. Estos chi­cos habían acor­da­do el alqui­ler de un micro, jun­to con los tra­ba­ja­do­res vara­dos en Villa Regi­na, pero a últi­mo momen­to se abrie­ron del gru­po.

* Tra­ba­ja­do­res del barrio Las Deli­cias /​Ciu­dad de San­ta Fe /​Tra­ba­ja­ban para TECNO PISOS SALTOS DEL MOCONA en dis­tin­tas pro­vin­cias. Un gru­po de ocho tra­ba­ja­do­res fue­ron con­tra­ta­dos de mane­ra infor­mal para tra­ba­jar para la empre­sa TECNO PISOS SALTOS DEL MOCONA. Los tra­ba­ja­do­res estu­vie­ron en dife­ren­tes pro­vin­cias (Corrien­tes, Cór­do­ba, La Rio­ja) tra­ba­jan­do en clu­bes. Algu­nos pudie­ron regre­sar antes del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio; otros des­pués y hay dos que aún no pudie­ron regre­sar. Los que vol­vie­ron lo hicie­ron por sus pro­pios medios o por lo que pudie­ron con­se­guir ape­lan­do a la soli­da­ri­dad de otros (pre­si­den­tes de los clu­bes don­de esta­ban tra­ba­jan­do o en otro caso el ser­vi­cio social de la Muni­ci­pa­li­dad de Itu­zain­gó (Corrien­tes). En todos los casos les adeu­dan los días tra­ba­ja­dos.

* Juan Eduar­do Fer­nán­dez /​Ori­gen: Tucu­mán /​Tra­ba­ja­ban en Oli­vos Argen­ti­nos / Ubi­ca­ción actual: Tucu­mán. Ya pudo via­jar un gru­po de cua­tro tra­ba­ja­do­res que esta­ban a La Rio­ja para tra­ba­jar en la tem­po­ra­da. Fue­ron tras­la­da­dos en com­bi por ges­tio­nes con la Secre­ta­ria de Trans­por­te de La Rio­ja y ya están en cua­ren­te­na en sus casas. El via­je lo afron­ta­ron ellos mis­mos hacien­do una “vaqui­ta”, no obtu­vie­ron nin­gún tipo de asis­ten­cia por par­te de nin­gún gobierno.

Foto: Mar­tín Álva­rez Mullally | Repor­ta­je sobre el tra­ba­jo rural (en pro­ce­so)

Reper­cu­sio­nes en los medios

Clip­ping #Tra­ba­jo­Ru­ral #Repa­tria­dos #Vara­dos

Coro­na­vi­rus en Sal­ta: Repa­tria­do cuen­ta la esta­día en el Hotel Bue­nos Aires: Afue­ra de nues­tra habi­ta­ción la basu­ra de varios días comen­za­ba a acu­mu­lar­se y ya era nece­sa­rio que los resi­duos sean desecha­dos en otro lado. Hici­mos el pedi­do pero nos dije­ron que Agro­téc­ni­ca Fue­gui­na exi­gía que los mis­mos sean entre­ga­dos en “bol­sas rojas” para resi­duos pató­ge­nos. Bár­ba­ro, lógi­co. ¿Y las bol­sas? Esta­mos en una pan­de­mia hace casi 60 días. Supon­go que el Esta­do dis­po­ne de las mis­mas.

El Gobierno debe repa­triar a todos los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na): “No debe olvi­dar­se que son obre­ros y que están fue­ra de Sal­ta por­que están tra­ba­jan­do; no están bus­can­do bol­so­nes, esta­ban levan­tan­do fru­tas”

> “No esta­mos de vaca­cio­nes y no tene­mos un suel­do ase­gu­ra­do como los fun­cio­na­rios que nos tra­tan de delin­cuen­tes” >“Las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les están apli­can­do una doble vara: los via­je­ros de cla­se media o alta son más fácil­men­te habi­li­ta­dos que los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios, ante los que sur­gen innu­me­ra­bles tra­bas”. Coro­na­vi­rus: más de 300 tra­ba­ja­do­res golon­dri­na están vara­dos en seis pro­vin­cias

> Argen­ti­nian Wor­kers Figh­ting COVID-19 — And Their Emplo­yers Tra­ba­ja­do­res de Argen­ti­na pelean con­tra el COVID y con­tra sus patro­nes. Un artícu­lo escri­to en inglés en el por­tal Labor Notes (aso­cia­ción de estu­dios labo­ra­les en EE.UU) res­ca­ta las luchas y resis­ten­cias de los tra­ba­ja­do­res argen­ti­nos en con­tex­to COVID, tan­to por las medi­das de segu­ri­dad y la fal­ta de ele­men­tos de higie­ne en los luga­res de tra­ba­jo como por la pro­ble­má­ti­ca de los tra­ba­ja­do­res golon­dri­na vara­dos en medio de la pan­de­mia. En ese artícu­lo citan nues­tro últi­mo infor­me, dedi­ca­do al gober­na­dor de Sal­ta, que fue publi­ca­do por ANRED.

Infor­me rea­li­za­do des­de el equi­po de cola­bo­ra­dorxs del Caso Solano.

Daniel Solano, tra­ba­ja­dor golon­dri­na gua­ra­ní de Misión Che­ren­ta, Tar­ta­gal (Sal­ta), ase­si­na­do y des­apa­re­ci­do por poli­cías de Choe­le Choel (Río Negro), en noviem­bre de 2011.

Comar­ca Andi­na: sin trans­por­te y sin pago de sala­rios

Más de 80 tra­ba­ja­do­res de la fir­ma La Golon­dri­na se encuen­tran sus­pen­di­dos y sin per­ci­bir sala­rios. Los direc­ti­vos ale­gan que la pro­vin­cia no abo­na los sub­si­dios. Es el úni­co medio de trans­por­te en 70 kiló­me­tros a la redon­da. Por ANRed.

Foto: Dia­rio Jor­na­da

Los ser­vi­cios de la com­pa­ñía de trans­por­te La Golon­dri­na, empre­sa que cubre los ser­vi­cios entre Río Negro y Chu­but, se encuen­tran para­li­za­dos des­de el 17 de abril. Des­de la direc­ti­va, afir­man que el cese de acti­vi­da­des se debe a una mora en el pago de los sub­si­dios por par­te de la pro­vin­cia de Chu­but.

La empre­sa en cues­tión tie­ne dos razo­nes socia­les: La Golon­dri­na SA, en terri­to­rio rio­ne­grino, y La Comar­cal, en terri­to­rio chu­bu­ten­se. La divi­sión de razo­nes socia­les res­pon­de a “bene­fi­cios tri­bu­ta­rios”. El ser­vi­cio es ges­tio­na­do por Jor­ge Pas­cual, hijo del fun­da­dor, y quién hoy man­tie­ne una deu­da con los tra­ba­ja­do­res.

Foto: Noti­cias del Bol­són

En total son unos ochen­ta tra­ba­ja­do­res, entre cho­fe­res, mecá­ni­cos, paño­le­ros y admi­nis­tra­ti­vos quie­nes se encuen­tran sus­pen­di­dos. Lue­go de una movi­li­za­ción a los muni­ci­pios de Lago Pue­lo y El Bol­són, y a tra­vés de una inti­ma­ción, logra­ron que la fir­ma pre­si­di­da por Pas­cual les abo­na­rá 10 mil pesos, a cuen­ta de sala­rios del mes de abril.

“Hay cosas que no sabe­mos, lo que se tra­ta de con­ve­nios, acuer­dos, sub­si­dios no esta­mos al tan­to, no nos mues­tran a noso­tros”. El tes­ti­mo­nio per­te­ne­ce a uno de los tra­ba­ja­do­res y fue levan­ta­do por La Izquier­da Dia­rio. En la mis­ma línea, otro tra­ba­ja­dor expre­so: “yo gano 35 mil, pero el reci­bo de suel­do dice 9 mil o 10 mil”.

Foto: Noti­cias del Bol­són

Ade­más de abo­nar los sala­rios en negro, y de acuer­do a la ver­sión de los tra­ba­ja­do­res, la empre­sa no cuen­ta con cober­tu­ra de ART y eva­de los apor­tes pre­vi­sio­na­les. Por otro lado, los cho­fe­res no tie­nen repre­sen­ta­ción sin­di­cal, solo voce­ros infor­ma­les, dado que la Unión Tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA) no se hizo pre­sen­te.

La empre­sa La Golon­dri­na es el úni­co medio de trans­por­te inter­ur­bano en más de 70 kiló­me­tros a la redon­da. Por el momen­to, los y las veci­nas de Lago Pue­lo, Epu­yen y el Bol­són, entre otros, con­ti­núan sin movi­li­dad. Los 80 tra­ba­ja­do­res de la com­pa­ñía, por su par­te, se man­tie­nen en lucha, a la espe­ra de cobrar sus sala­rios y de vol­ver a trans­por­tar.

Kici­llof pidió que bonae­ren­ses no vayan a tra­ba­jar a Capi­tal y Fer­nán­dez inter­vie­ne para paci­fi­car

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con­vo­có para la tar­de de este miér­co­les a la Quin­ta de Oli­vos al gober­na­dor bonae­ren­se Axel Kici­llof y al Jefe de Gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, para ana­li­zar los pasos a seguir en cuan­to a la cua­ren­te­na por coro­na­vi­rus en el Área Metro­po­li­ta­na de Bue­nos Aires (AMBA). Las ten­sio­nes entre pro­vin­cia y Capi­tal se mul­ti­pli­can, más allá de la inten­ción media­do­ra de Nación.

Des­pués de algu­nas sema­nas de armo­nía al ini­cio de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria de fines de mar­zo, en los últi­mos días la rela­ción entre dos de los prin­ci­pa­les dis­tri­tos del país no para de ten­sar­se, con fun­cio­na­rios bonae­ren­ses, inten­den­tes y has­ta el mis­mo gober­na­dor cues­tio­nan­do la deci­sión de la Ciu­dad de fle­xi­bi­li­zar la cua­ren­te­na, en un con­tex­to en el que los con­ta­gios se están mul­ti­pli­can­do. Según Kici­llof, no es momen­to para aper­tu­ras comer­cia­les sino pre­ci­sa­men­te para refor­zar el ais­la­mien­to.

A ini­cios de la sema­na se mul­ti­pli­ca­ron las polé­mi­cas con­tra la aper­tu­ra comer­cial ava­la­da por el Gobierno por­te­ño, con jefes comu­na­les como May­ra Men­do­za (Quil­mes), Fer­nan­do Gray (Este­ban Eche­ve­rría) y Juan José Mus­si (Bera­za­te­gui) que lo defi­nie­ron como una «irres­pon­sa­bi­li­dad», y el pro­pio minis­tro de Salud bonae­ren­se Daniel Gollán que hace unos días afir­mó que CABA era un peli­gro­so «foco irra­dia­dor» de con­ta­gios. En el mis­mo sen­ti­do, este miér­co­les Kici­llof mani­fes­tó su moles­tia por las crí­ti­ca que le adju­di­can al Gobierno nacio­nal y al pro­vin­cial la inten­ción de “poli­ti­zar la cua­ren­te­na”. Tam­bién, más allá de los cues­tio­na­mien­tos al Gobierno por­te­ño, ase­gu­ró que habla segui­do con Larre­ta: “Esta maña­na nos cru­za­mos unos whatsapp por­que tra­ta­mos de coor­di­nar las acti­vi­da­des”.

Más allá de la inten­ción de bajar la inten­si­dad de las crí­ti­cas, el ex minis­tro de Eco­no­mía dejó en cla­ro sus dife­ren­cias: “Toma­ron medi­das dis­tin­tas y lo que veía­mos como ries­go… son cosas de sen­ti­do común: cuan­do cre­cen los casos se tien­de a ser más rígi­do, no más fle­xi­ble”. Ante la pre­gun­ta de si el Jefe de Gobierno por­te­ño debe­ría retro­ce­der con la fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na, Kici­llof acla­ró que “lo tie­nen que deci­dir él”. Pero sugi­rió: “Si en la Ciu­dad van a abrir los comer­cios, que no vaya a tra­ba­jar la gen­te de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires”.

“Cuan­do hay dos zonas con­ti­guas don­de en una hay más cir­cu­la­ción que en la otra, la idea es que no haya inter­cam­bio viral. No es un inven­to mío ni algo difí­cil de expli­car… si en el depar­ta­men­to de al lado de tu casa hay gen­te con­ta­gia­da, no vas a ir a tomar el té”, con­clu­yó.

Según el plan­teo pro­vin­cial, más de un millón de tra­ba­ja­do­res cru­zan la Gene­ral Paz cada a día para tra­ba­jar en Capi­tal, lo que impli­ca mul­ti­pli­car los ries­gos de con­ta­gio para todo el conur­bano. Este jue­ves el gobierno por­te­ño defi­ni­rá si sos­tie­ne la aper­tu­ra comer­cial lan­za­da hace algo más de una sema­na, así como las “sali­das recrea­ti­vas” duran­te el fin de sema­na, o retro­ce­de en algu­na de esas ini­cia­ti­vas. En el encuen­tro con el Pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez se ter­mi­na­rán de defi­nir estas líneas de acción.

Tra­ba­ja­do­res de la salud lan­zan una sema­na de lucha por segu­ri­dad, bono y pari­ta­rias

Des­de este miér­co­les y has­ta el pró­xi­mo 27 de mayo, sin­di­ca­tos y orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res de la salud, inclu­yen­do a la Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (Fes­pro­sa), impul­sa­rán una serie de movi­li­za­cio­nes y pro­tes­tas a nivel nacio­nal para denun­ciar atra­sos en los pagos de pro­fe­sio­na­les del sec­tor, recla­mar el pago gene­ral del bono por el tra­ba­jo en cua­ren­te­na y exi­gir la aper­tu­ra de pari­ta­rias.

La ini­cia­ti­va es con­vo­ca­da por el con­jun­to de los gre­mios del sec­tor salud, que el pasa­do 7 de mayo lle­va­ron ade­lan­te otra jor­na­da nacio­nal de pro­tes­ta por la situa­ción labo­ral en medio de la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, con mar­chas y recla­mos en dis­tin­tas ciu­da­des del país. Este pro­ce­so de lucha se com­ple­tó con una cara­va­na lle­va­da ade­lan­te el domin­go pasa­do en la ciu­dad de Tre­lew, acom­pa­ña­da por movi­li­za­cio­nes en el res­to de la pro­vin­cia de Chu­but, denun­cian­do fal­ta de pago de los suel­dos y exi­gien­do ade­más el lan­za­mien­to inme­dia­to del plan de pro­tec­ción, la des­pre­ca­ri­za­ción labo­ral y un aumen­to sala­rial de emer­gen­cia.

Este miér­co­les a par­tir de las 17 se con­vo­ca a una mar­cha en la Ciu­dad de Cata­mar­ca, recha­zan­do las medi­das del gobierno de recor­te sala­rial a los tra­ba­ja­do­res y recla­man­do el pase a plan­ta de los tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos. Maña­na los pro­fe­sio­na­les de la salud de San­ta Fe, nuclea­dos en SIPRUS-FESPROSA, lle­va­rán ade­lan­te un paro en toda la pro­vin­cia (con guar­dias en los sec­to­res de aten­ción para coro­na­vi­rus) por aumen­tos sala­ria­les, des­pre­ca­ri­za­ción y aper­tu­ra de pari­ta­rias, ya que los sala­rios están con­ge­la­dos des­de 2019 en la pro­vin­cia.

El vier­nes la Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Resi­den­tes y Con­cu­rren­tes pre­sen­ta­rá un peti­to­rio en una con­fe­ren­cia de pren­sa a las 11horas en el Minis­te­rio de Salud de la Nación, exi­gien­do recom­po­si­ción sala­rial, con­di­cio­nes de tra­ba­jo, cober­tu­ra de ART y otras reivin­di­ca­cio­nes. El pró­xi­mo mar­tes 26, la jor­na­da de lucha ten­drá epi­cen­tro en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, don­de se exi­gi­rá la pro­vi­sión de equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal para todos los tra­ba­ja­do­res, el cui­da­do de los afec­ta­dos a la aten­ción de la pan­de­mia, aper­tu­ra de pari­ta­rias y cobro del bono esti­mu­lo. En ese mar­co, se pre­vé una con­cen­tra­ción fren­te al Minis­te­rio de Salud por­te­ño a par­tir de las 10. En la pro­vin­cia de La Rio­ja, la jor­na­da de lucha se rea­li­za­rá el miér­co­les 27.

Des­de el Con­se­jo Eje­cu­ti­vo Nacio­nal de FESPROSA, con­fir­ma­ron que “jun­to a las orga­ni­za­cio­nes que con­vo­ca­ron a la Jor­na­da Nacio­nal de Lucha del 7 de mayo” han deci­di­do “apo­yar todas y cada una de las movi­li­za­cio­nes de los y las tra­ba­ja­do­ras de la salud en el país”. Tam­bién rati­fi­ca­ron el pedi­do una nue­va entre­vis­ta con auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Salud nacio­nal “para con­cre­tar la pues­ta en mar­cha del plan de pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res de la salud y ace­le­rar el cobro del bono esti­mu­lo exten­dién­do­lo al con­jun­to de los tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios”.

Mine­ros de Anda­co­llo sos­tie­nen el cor­te de la ruta 22 por sala­rios y con­ti­nui­dad labo­ral

Mine­ros de Anda­co­llo sos­tie­nen el cor­te de la ruta 22 lan­za­do hace ya casi dos sema­nas en recla­mo por el pago de habe­res adeu­da­dos y la con­ti­nui­dad del pro­yec­to aurí­fe­ro del nor­te de la pro­vin­cia de Neu­quén. Des­de el vier­nes un gru­po de repre­sen­tan­tes mine­ros acam­pa fren­te a la Ciu­dad Judi­cial de la capi­tal pro­vin­cial exi­gien­do res­pues­tas.

El cor­te se man­tie­ne sobre la ruta 22, a la altu­ra de Arro­yi­to, per­mi­tien­do el paso de ambu­lan­cias, pacien­tes con tur­nos y otro tipo de urgen­cias, con un levan­ta­mien­to del pique­te cada cua­tro horas para per­mi­tir la cir­cu­la­ción. Las dudas sobre la con­ti­nui­dad del pro­yec­to mine­ro tie­nen en vilo a 238 tra­ba­ja­do­res.

Enzo Cár­de­nas, uno de los mine­ros, expli­có en decla­ra­cio­nes radia­les que la empre­sa Tri­dent Sout­hern Explo­ra­tions ya les adeu­da dos meses de sala­rios, que no está hacien­do efec­ti­vos por­que per­dió la con­ce­sión del yaci­mien­to por suce­si­vos incum­pli­mien­tos con­trac­tua­les. Hace diez días la empre­sa se pre­sen­tó a la jus­ti­cia comer­cial para abrir un con­cur­so de acree­do­res, por la acu­mu­la­ción de más de 97 millo­nes en pesos en deu­das, más otros 41 millo­nes de dóla­res y 22 millo­nes de pesos chi­le­nos. Tam­bién sos­tie­ne una deu­da con Cor­mi­ne, la esta­tal due­ña del yaci­mien­to de oro y pla­ta, por 1,9 millo­nes de dóla­res.

La empre­sa había gana­do la lici­ta­ción por 25 años en 2016, pro­me­tien­do la crea­ción de 500 pues­tos de tra­ba­jo. A tres años de ganar la lici­ta­ción, no con­cre­tó esta pro­me­sa, como tam­po­co con la crea­ción del dique de cola que habían anti­ci­pa­do, incum­plien­do tam­bién otros pun­tos del con­tra­to. La sema­na pasa­da la empre­sa había pro­pues­to una reunión de con­ci­lia­ción para el día vier­nes, pero final­men­te sólo asis­tie­ron repre­sen­tan­tes del Gobierno pro­vin­cial y de los tra­ba­ja­do­res.

Duran­te la tar­de de este miér­co­les, una repre­sen­ta­ción de los tra­ba­ja­do­res vol­ve­rá a reunir­se con auto­ri­da­des pro­vin­cia­les, que debe­rán dar res­pues­ta no sólo a la fal­ta de pago de los sala­rios sino a la con­ti­nui­dad de la fuen­te de tra­ba­jo, que impac­ta fuer­te­men­te en el nor­te de la pro­vin­cia. En ese con­tex­to, se pidió la renun­cia de Mar­tín Iri­go­yen, titu­lar de la Cor­po­ra­ción Mine­ra del Neu­quén (Cor­mi­ne).

La asis­ten­cia esta­tal duran­te la epi­de­mia alcan­za casi al 90% de la pobla­ción

Un recien­te infor­me del Cen­tro de Estu­dios de la Pro­duc­ción (CEP), depen­dien­te del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo de la Nación, con­fir­mó que unos 40 millo­nes de argen­ti­nos vive en hoga­res don­de se reci­bió algún tipo de asis­ten­cia eco­nó­mi­ca esta­tal en el con­tex­to de cri­sis por la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, lo que equi­va­le al 89% de la pobla­ción.

Daniel Sch­tein­gart, direc­tor del CEP, des­ta­có el rol de un Esta­do “pre­sen­te” en el con­tex­to de lucha con­tra el coro­na­vi­rus: “Hoy el 89% de las per­so­nas vive en un hogar en don­de al menos un miem­bro per­ci­be algún ingre­so del Esta­do”. Este apor­te esta­tal pue­de ser por la vía de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH), Asig­na­ción Uni­ver­sal por Emba­ra­zo (AUE), Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE), Tar­je­ta Ali­men­tar, jubi­la­ción, pen­sión, sala­rio por empleo públi­co, sala­rio por empleo pri­va­do por medio del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y a la Pro­duc­ción (ATP) o cré­di­tos a tasa 0 para mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos.

Según el infor­me del CEP, 21 millo­nes de per­so­nas reci­ben algún tipo de ingre­so esta­tal direc­to, de los cua­les unos 16 millo­nes tie­nen entre 18 – 65 años y otros 5 más de 65. En un des­glo­se, se pue­de apre­ciar que el IFE lo cobran cer­ca de 8 millo­nes de per­so­nas, que hay 3,2 millo­nes que son emplea­dos públi­cos y que el pro­gra­ma ATP lle­gó a otros 2,2 millo­nes de tra­ba­ja­do­res pri­va­dos. Los bene­fi­cia­rios de la AUH per­ci­bie­ron auto­má­ti­ca­men­te el IFE (2,4 millo­nes de los 8 millo­nes de IFEs otor­ga­dos) y den­tro de ese uni­ver­so ade­más 1,5 millo­nes tie­nen la Tar­je­ta Ali­men­tar.

Según expli­có Sch­tein­gart, “esas 21 millo­nes de per­so­nas viven con per­so­nas que no per­ci­ben ese ingre­so (por ejem­plo, niños). Si con­ta­mos el hogar con al menos una de esas trans­fe­ren­cias, lle­ga­mos a apro­xi­ma­da­men­te 40 millo­nes de per­so­nas sobre 45 millo­nes”. Y con­clu­yó: “La Argen­ti­na ten­drá un Esta­do con mil defi­cien­cias. Veni­mos con una tra­yec­to­ria eco­nó­mi­ca muy fea des­de los ’70. Pero, den­tro de todo, si somos uno de los paí­ses menos desigua­les de la región, es por este ‘pro­to’ Esta­do de bien­es­tar que asis­te en situa­cio­nes como esta”.

Des­de APJ Gas moni­to­rean de cer­ca a las empre­sas dis­tri­bui­do­ras en el uso de pro­to­co­los de segu­ri­dad

Aun­que es un sec­tor que en la actua­li­dad no sufre des­pi­dos ni sus­pen­sio­nes, des­de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Jerár­qui­co del Gas Natu­ral Deri­va­dos y Afi­nes, ase­gu­ra­ron que “tie­nen pues­ta la lupa en el cum­pli­mien­to de los nue­vos pro­to­co­los nece­sa­rios en tiem­pos de Covid19”.

El titu­lar de la enti­dad gre­mial, Rubén José Ruiz, con­fir­mó a Esta­do de Aler­ta que, jus­ta­men­te “las ten­sio­nes con las dis­tri­bui­do­ras las tene­mos per­ma­nen­te­men­te por lo que está per­mi­ti­do y lo que no, y cuá­les son los pro­to­co­los”.

En ese sen­ti­do, se refi­rió a que “los com­pa­ñe­ros con la emer­gen­cia dia­ria están tenien­do pro­ble­mas”. Por ejem­plo, mani­fes­tó “hay una pér­di­da de gas en un edi­fi­cio que tie­ne 100 o 150 depar­ta­men­tos y bajan des­de las vivien­das a incre­par a los com­pa­ñe­ros para que no les cor­ten el gas” y agre­gó “todo esto, que no esta­ba pre­vis­to en los pro­to­co­los, el ingre­so a edi­fi­cios, a domi­ci­lios, hay que revi­sar­lo pun­to por pun­to con el tema de los con­ta­gios”.

La preo­cu­pa­ción hace que “este­mos aler­tas y en per­ma­nen­te dis­cu­sión con las empre­sas e inclu­si­ve con el ENARGAS por­que todo esto es algo nue­vo” enfa­ti­zó Ruiz y dife­ren­ció que “en el caso de las trans­por­ta­do­ras es más fácil: se han arma­do guar­dias, no todos los com­pa­ñe­ros van a las plan­tas y enton­ces pode­mos tener un segui­mien­to más pre­ci­so y con menos con­flic­tos, el caso de las dis­tri­bui­do­ras es más com­pli­ca­do”.

En cuan­to a la par­ti­ci­pa­ción en la mesa de dis­cu­sión del sec­tor, for­ma­da por inte­gran­tes del Gobierno y las dis­tri­bui­do­ras de gas afir­mó que “des­de la APJ Gas se ha pedi­do la incor­po­ra­ción a esa mesa”, por­que nos pare­ce que “si segui­mos sólo escu­chan­do la opi­nión de las empre­sas sin par­ti­ci­par, nada del nego­cio del gas va a cam­biar en la Argen­ti­na”.

En ese sen­ti­do reco­no­ció de todos modos tener algún tipo de infor­ma­ción, a tra­vés de la que “cree­mos que se está inten­tan­do armar un esque­ma pare­ci­do al de CAMESA, es decir una empre­sa mix­ta mayor­men­te esta­tal, públi­ca, que com­pre o que ven­da el gas a las pro­duc­to­ras o que se los ven­da a las dis­tri­bui­do­ras”.

Y al res­pec­to amplió: “actual­men­te hay un pro­ble­ma a solu­cio­nar y es que las dis­tri­bui­do­ras no le están pagan­do a las pro­duc­to­ras, con lo cual, si algo no cam­bia, vamos a entrar en un cue­llo de bote­lla muy peli­gro­so, ade­más de que las pro­duc­to­ras están bajan­do el divi­den­do en pozo, con lo cual está cayen­do la pro­duc­ción de gas en la Argen­ti­na” argu­men­tó Ruiz.

Pero de este pano­ra­ma el diri­gen­te gre­mial no sólo res­pon­sa­bi­li­zó a la pan­de­mia: “la mitad de los pro­ble­mas eran pre­exis­ten­tes”, afir­mó, “lo del Covid lo ha des­nu­da­do como en otras acti­vi­da­des” pero los pro­ble­mas en gran par­te, ya los tenía­mos.

Por ese moti­vo hizo hin­ca­pié en que des­pués de ésta pan­de­mia «vamos a tener que revi­sar todo lo que esta­mos hacien­do”, refi­rién­do­se a la nece­si­dad “de dis­cu­tir cómo se mane­jan las empre­sas, cuál es el gra­do de pro­duc­ti­vi­dad de los tra­ba­ja­do­res, cuá­les son las uti­li­da­des razo­na­bles que ten­dría que tener una empre­sa de ser­vi­cios públi­cos y a qué se debe una empre­sa de ser­vi­cios públi­cos”.

Den­tro de esas dis­cu­sio­nes hizo men­ción a que “tene­mos que revi­sar pri­me­ro en manos de quié­nes tie­nen que estar los recur­sos natu­ra­les, que no es lo mis­mo que las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos” y dijo expre­sa­men­te: “yo lo acla­ro siem­pre por­que se pue­den nacio­na­li­zar las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos pero si no se tie­nen los recur­sos en manos del Esta­do es un nego­cio a medias”.

Y en ese sen­ti­do, puso como ejem­plo la baja del petró­leo, fac­tor que con­si­de­ró “has­ta pue­de ser una opor­tu­ni­dad para el país por­que “el Esta­do nece­si­ta estos ser­vi­cios públi­cos y el com­bus­ti­ble con una pro­yec­ción nacio­nal de desa­rro­llo y no de mera ren­ta­bi­li­dad”, con­clu­yó.

«La inves­ti­ga­ción nacio­nal se tra­du­ce en baja de cos­tos y tra­ba­jo argen­tino»

Así lo defi­nió Ana Fran­chi, la pre­si­den­ta del CONICET, el orga­nis­mo inves­ti­ga­ción de cien­cia y tec­no­lo­gía más gran­de del país, una de las per­so­nas más bus­ca­das para con­tar en pri­me­ra per­so­na, los avan­ces argen­ti­nos que tie­nen orgu­llo­sos a los 44 millo­nes de habi­tan­tes en tiem­pos de pane­mia.

En el CONICET hoy todos los equi­pos de inves­ti­ga­do­res están a dis­po­si­ción de la pan­de­mia. En estos momen­tos “hay 64 pro­yec­tos que están sien­do finan­cia­dos por la agen­cia del Minis­te­rio de Cien­cia y Tec­no­lo­gía e Inno­va­ción” expli­có refi­rién­do­se a la par­te bio­mé­di­ca pero sin dejar de lado a otros gru­pos dedi­ca­dos a la par­te tec­no­ló­gi­ca, al desa­rro­llo de res­pi­ra­do­res, de vál­vu­las para res­pi­ra­do­res, de más­ca­ras, de telas pre­pa­ra­das con sus­tan­cias bac­te­ri­ci­das y que tam­bién podrían anu­lar el virus para fabri­car bar­bi­jos, la ropa del per­so­nal médi­co e inclu­so sába­nas”.

Los equi­pos del CONICET inclu­yen en este momen­to ade­más “gen­te dedi­ca­da al mode­la­do, mate­má­ti­cos, esta­dís­ti­cos, que están vien­do cómo evo­lu­cio­na ésta pan­de­mia” y en otros aspec­tos tam­bién. “Tene­mos cien­tis­tas socia­les en todo el país que están vien­do las con­se­cuen­cias de esta pan­de­mia, del ais­la­mien­to, las con­se­cuen­cias socio eco­nó­mi­cas… así que tene­mos a muchí­si­ma gen­te de la comu­ni­dad tra­ba­jan­do para ayu­dar a pasar ésta pan­de­mia”.

El sen­ti­do los resul­ta­dos posi­ti­vos de la inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca “No son solo la baja de los cos­tos, es tra­ba­jo argen­tino, son las dos cosas, y es sobe­ra­nía sani­ta­ria y sobe­ra­nía tec­no­ló­gi­ca”, expre­só en Esta­do de Aler­ta la inves­ti­ga­do­ra.

En ese pun­to ade­lan­tó que “Tene­mos los tra­ta­mien­tos que pue­den lle­gar a ser­vir para avan­zar con la enfer­me­dad” aun­que reco­no­ció que de la vacu­na esta­mos más lejos, pero des­ta­có que, con los avan­ces nacio­na­les “se va a ayu­dar a los enfer­mos o a que no se enfer­me la gen­te”, lle­van­do espe­ran­za a todos los argen­ti­nos.

Si bien lamen­tó la pan­de­mia, Fran­chi lo ana­li­zó como una opor­tu­ni­dad para un “desa­rro­llo autó­no­mo de nues­tra comu­ni­dad cien­tí­fi­ca”, para lo que se deno­mi­na la “sobe­ra­nía cien­tí­fi­ca” lo que sig­ni­fi­ca que no depen­da­mos del mun­do, sino que ten­ga­mos nues­tras pro­pias herra­mien­tas, las que la cien­cia y la tec­no­lo­gía nos dan para enfren­tar una pan­de­mia o cual­quier otra situa­ción sani­ta­ria.

Así es que, en este con­tex­to, total­men­te iné­di­to, toda la comu­ni­dad cien­tí­fi­ca se puso a dis­po­si­ción para res­pon­der a esta situa­ción y “comen­za­mos a cola­bo­rar con los tes­teos que esta­ba hacien­do el Mal­brán” jun­to a “otros gru­pos que se pusie­ron a tra­ba­jar para ver si podían desa­rro­llar test para deter­mi­na­ción de anti­cuer­pos como del pro­pio virus”.

“Así tuvi­mos hace más o menos 2 sema­nas la noti­cia de que el gru­po de la Dra. Andrea Gamar­nik había desa­rro­lla­do un kit para deter­mi­nar anti­cuer­pos en sue­ro de per­so­nas que tuvie­ron o esta­ban tenien­do en esos momen­tos la enfer­me­dad aso­cia­da al Covid 19” recor­dó Fran­chi en pri­me­ra per­so­na.

Por otro lado, “un gru­po lide­ra­do por el Dr. Voj­nov y la Dra. Carri­llo del Ins­ti­tu­to Mils­tein que tam­bién es del CONICET con la Fun­da­ción Cas­sa­rá es el desa­rro­llo de un kit más rápi­do que el que se está uti­li­zan­do actual­men­te para deter­mi­nar el virus, que, ade­más de ser más rápi­do uti­li­za una tec­no­lo­gía más sen­ci­lla y más bara­ta”.

“Tam­bién hay varios gru­pos que están estu­dian­do tera­péu­ti­cas posi­bles con­tra este virus. Tene­mos gen­te de Tan­dil, del Ins­ti­tu­to del CONICET y de la Uni­ver­si­dad de Tan­dil que están repo­si­cio­nan­do una dro­ga que se usa­ba para otra cosa y que pue­de ser­vir para Covid”.

Pero eso no es todo, tam­bién des­ta­có que “tene­mos gru­pos que están hacien­do estu­dios clí­ni­cos, uti­li­zan­do los anti­cuer­pos de una per­so­na que tuvo la enfer­me­dad y que pue­de ayu­dar en la tera­pia de los enfer­mos”.

A tra­vés de su rela­to Fran­chi des­ta­có “todo lo que se debe y se pue­de hacer des­de el rol del Esta­do ali­men­tan­do a nues­tra cien­cia, ali­men­tan­do a todo lo que tie­ne que ver con el rol de la salud, la impor­tan­cia obvia­men­te del Esta­do en este sen­ti­do y el aba­ra­ta­mien­to de cos­tos.

Pero todo el esfuer­zo y el tra­ba­jo deno­da­do lo enten­dió como una devo­lu­ción: “Si noso­tros esta­mos acá es por­que hubo una socie­dad que finan­ció nues­tros estu­dios, por­que noso­tros la mayo­ría hemos “caí­do” en la edu­ca­ción públi­ca, hici­mos los doc­to­ra­dos con becas del CONICET o de las uni­ver­si­da­des, nues­tros sala­rios son finan­cia­dos por el Esta­do y la mayo­ría de nues­tras inves­ti­ga­cio­nes. Enton­ces es el Esta­do, son los impues­tos, y los impues­tos son la gen­te que invier­te, y noso­tros esta­mos devol­vien­do esa inver­sión, esa fe que tie­nen con noso­tros devol­vién­do­la, ayu­dan­do a resol­ver los pro­ble­mas de la socie­dad, o sea ésta pan­de­mia” con­clu­yó con el deseo de que las inver­sio­nes sean mayo­res para la inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca.

Kici­llof le dio 24 horas a Cheeky, la empre­sa de Julia­na Awa­da, para pagar el 100% de los sala­rios

La empre­sa, que reci­bió ayu­da esta­tal, sólo que­ría pagar el 75%. El Gobierno bonae­ren­se seña­ló que los habe­res tie­nen carac­ter ali­men­ta­rio y que tie­ne que abo­nar­los com­ple­tos.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se inti­mó ayer a la fir­ma tex­til Cheeky, la empre­sa fami­liar de Julia­na Awa­da, ex pri­me­ra dama, a pagar en el lap­so de 24 horas los sala­rios com­ple­tos de sus emplea­dos. La car­te­ra fijó ade­más una nue­va audien­cia para el vier­nes para con­ti­nuar dis­cu­tien­do otras cues­tio­nes.

La audien­cia se dio lue­go de que los gre­mios con pre­sen­cia en la com­pa­ñía denun­cia­ran la demo­ra en el cobro de habe­res de abril. Se tra­ta del Sin­di­ca­to de Emplea­dos Tex­ti­les (Setia), del Sin­di­ca­to de Cor­ta­do­res (UCI) y del Sin­di­ca­to del Ves­ti­do (Soi­va), quie­nes estu­vie­ron pre­sen­tes ayer y denun­cia­ron que toda­vía no se ter­mi­nó de per­ci­bir ese ingre­so.

La empre­sa, que ade­más reci­bió ayu­da esta­tal por inter­me­dio del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do, argu­men­tó que pagó el 75% como acor­da­ron la UIA y la CGT en su acta acuer­do.

Des­de la car­te­ra que coman­da Mara Ruiz Malec desecha­ron el plan­teo y ase­gu­ra­ron que no pue­de deter­mi­nar uni­la­ter­la­men­te ingre­sar al acuer­do mar­co fir­ma­da por la cen­tral obre­ra y la unión empre­sa­ria.

Ade­más, des­ta­ca­ron el carác­ter ali­men­ta­rio de los suel­dos e inti­ma­ron a pagar­los en su tota­li­dad en el lap­so de 24 horas bajo aper­ci­bi­mien­to de apli­car­le las mul­tas que esti­pu­lan para las fal­tas gra­ves del del Pac­to Fede­ral del Tra­ba­jo.

Vale recor­dar que Cheeky Socie­dad Anó­ni­ma es una de las empre­sas de mayor fac­tu­ra­ción a nivel nacio­nal en su rubro, con cien­tos de loca­les y fran­qui­cias no sólo a lo lar­go y ancho de la Argen­ti­na, sino tam­bién en varios paí­ses limí­tro­fes.

El gre­mio advier­te que el tele­tra­ba­jo afec­tó la salud de los docen­tes pri­va­dos

A 60 días de ini­cia­do el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, los edu­ca­do­res siguen dan­do cla­ses. Des­de el gre­mio seña­lan que man­tie­nen sobre­car­ga labo­ral super­pues­ta con cui­da­dos de niños y niñas.

Los docen­tes pri­va­dos de todo el país lle­van ade­lan­te su obli­ga­ción dia­ria de dar cla­ses des­de sus casas. El ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio los empu­jó, como a millo­nes, a tele­tra­ba­jar sin una regla­men­ta­ción ni un pro­to­co­lo espe­cí­fi­co. Des­de el gre­mio rele­va­ron que eso tra­jo pro­ble­mas en su salud.

«Hace 60 días que el 47 por cien­to de los/​as edu­ca­do­res con­vi­ven con jor­na­das labo­ra­les exte­nuan­tes, sobrecargadas/​os labo­ral­men­te y con pro­ble­mas de salud no com­pren­di­dos, como por ejem­plo el 90 por cien­to sufrió con­trac­tu­ras», seña­ló Sadop.

Ade­más mani­fies­tan un cua­dro preo­cu­pan­te de fati­ga labo­ral, según los datos rele­va­dos por SADOP en la encues­ta «Con­ta­nos para cui­dar­te», que fue res­pon­di­da por ocho mil edu­ca­do­res de todo el país.

El son­deo, rea­li­za­do entre el 2 y 12 de abril, bus­có mos­trar cómo está atra­ve­san­do la cua­ren­te­na este sec­tor.

El rele­va­mien­to arro­jó que «el 88 por cien­to de las y los docen­tes sin­tió angus­tia y ansie­dad duran­te el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. En tan­to, el 85% tuvo dolo­res de cabe­za y migra­ñas», y que «el 89 por cien­to de las y los docen­tes pade­ció moles­tia, irri­ta­bi­li­dad y sufrió com­pli­ca­cio­nes para dor­mir».

Ade­más espe­ci­fi­có que «un 74 por cien­to de las y los edu­ca­do­res encuestadas/​os sos­tu­vo que com­bi­na el tra­ba­jo con el cui­da­do de niños, niñas, adul­tos mayo­res y enfer­mos. A raíz de esta situa­ción de excep­cio­na­li­dad, que pro­vo­có la pan­de­mia, y la suma de obli­ga­cio­nes labo­ra­les y del hogar, ha gene­ra­do que el 45 por cien­to de las/​os sondeadas/​os les resul­te ago­bian­te rea­li­zar las acti­vi­da­des de ense­ñan­za y cui­da­do al mis­mo tiem­po y en sus casas».

Casi la mitad de las tra­ba­ja­do­ras por­te­ñas no tie­ne con quien dejar a sus hijos si se levan­ta la cua­ren­te­na

El 46% de las muje­res por­te­ñas no ten­dría con quien dejar a sus hijos en caso de ser exi­gi­da por su emplea­dor para que regre­se a la sede labo­ral si no hay cla­ses en la Ciu­dad en medio de la pan­de­mia. Entre los varo­nes la cifra baja al 24%.

En tan­to, entre los hom­bres con­sul­ta­dos, el 24 por cien­to dice que tam­po­co tie­ne con quien dejar a sus hijos si debe vol­ver a su lugar de tra­ba­jo por una even­tual la extin­ción de la cua­ren­te­na sin que se reac­ti­ven las cla­ses en las escue­las.

A su vez, el 88% de las per­so­nas que tie­nen algún fami­liar en geriá­tri­cos de la Ciu­dad de Bue­nos Aires temen que se con­ta­gien de Covid-19 y el 56% cien­to de los inqui­li­nos de la Ciu­dad no están en con­di­cio­nes de pagar el pró­xi­mo alqui­ler.

Estas son algu­nas de la pro­ble­má­ti­cas que se des­pren­den de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria apli­ca­da en el país para con­te­ner la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus, según un rele­va­mien­to del Obser­va­to­rio Gen­te en Movi­mien­to.

El obser­va­to­rio gene­ró el índi­ce de «Cali­dad de vida duran­te la cri­sis del Covid-19», que es ela­bo­ra­do men­sual­men­te por un equi­po mul­ti­dis­ci­pli­na­rio de pro­fe­sio­na­les del obser­va­to­rio que coor­di­na la dipu­tada nacio­nal Gise­la Mar­ziot­ta.

«Si bien es nece­sa­rio sos­te­ner el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, tam­bién lo es aten­der con urgen­cia cier­tas deman­das de los veci­nos y veci­nas que, de no aten­der­se, pro­fun­di­za­rán aún más las desigual­da­des en la Ciu­dad», dijo la coor­di­na­do­ra.

Entre las prin­ci­pa­les preo­cu­pa­cio­nes de los por­te­ños y las por­te­ñas se encuen­tra la impo­si­bi­li­dad de pagar el alqui­ler: unos 202.000 hoga­res no podrá pagar el alqui­ler de junio, dice el infor­me.

Esa situa­ción se agra­va en la zona cen­tro don­de sólo el 21 por cien­to podrá cum­plir con el pago de su alqui­ler, dice el estu­dio.

Los con­ta­gios masi­vos en los geriá­tri­cos fue otro de los temas cen­tra­les del nue­vo infor­me, dado que, según las últi­mas cifras otor­ga­das por el gobierno por­te­ño, en la Ciu­dad hay 558 geriá­tri­cos pri­va­dos en los que viven 15.961 adul­tos mayo­res.

Según este reeva­mien­to, casi nue­ve de cada diez por­te­ños temen que sus fami­lia­res se enfer­men de COVID-19 en el geriá­tri­co.

**********************************************************************

Tex­ti­les fue­gui­nas reci­bie­ron el ATP, paga­ron lo que qui­sie­ron y aho­ra abren reti­ros volun­ta­rios

Las tex­ti­les de Tie­rra del Fue­go reci­bie­ron la ayu­da esta­tal para pagar los sala­rios, pero ter­mi­na­ron abo­nan­do mon­tos muy por deba­jo del 75%. Para peor Tex­til Río Gran­de abrió un plan de reti­ros «volun­ta­rios». El gre­mio de Emplea­dos en esta­do de Aler­ta y Movi­li­za­ción.

El Sin­di­ca­to de Emplea­dos Tex­ti­les (Setia) se decla­ró en esta­do de aler­ta y movi­li­za­ción en su sec­cio­nal de Tie­rra del Fue­go. Es que, según se cono­ció en las últi­mas horas, las fir­mas de la acti­vi­dad de la pro­vin­cia más aus­tral del país toda­vía tie­nen deu­das sala­ria­les, a pesar de haber acce­di­do al apo­yo esta­tal.

Las empre­sas del sec­tor fue­ron bene­fi­cia­das con la ayu­da esta­tal por inter­me­dio del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que dis­pu­so el Gobierno para con­te­ner la cri­sis del sec­tor pri­va­do, sin embar­go se nega­ron a pagar el res­to de los habe­res.

«La mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res ha per­ci­bi­do el ATP (Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción) pro­pues­to por el Gobierno Nacio­nal y solo un 15%, 20% del pago que corres­pon­die­re hacer a los emplea­do­res», expli­ca­ron des­de el Setia a Info­Gre­mia­les.

Des­de el sin­di­ca­to advir­tie­ron que las remu­ne­ra­cio­nes per­ci­bi­das por los empe­la­dos ron­da entre un 55%, 58%, y que las empre­sas tie­nen la obli­ga­ción de pagar el 100% de los sala­rios. «El úni­co esfuer­zo y sacri­fi­cio es de nues­tro Gobierno Nacio­nal y el de los tra­ba­ja­do­res», seña­la­ron.

Por últi­mo hicie­ron énfa­sis en el caso de la Tex­til Río Gran­de que abrió un «lamen­ta­ble plan de reti­ro volun­ta­rio para sus emplea­dos cuya ofer­ta no alcan­za los valo­res reales de indem­ni­za­ción de cada uno de ellos. Dejan­do así muchas fami­lias más en esta­do de vul­ne­ra­bi­li­dad».

Desocu­pa­dos de la cons­truc­ción cor­ta­ron las rutas de Cutral Có y Pla­za Huin­cul

(Por Ana Flo­res Sorro­che @anisjoplin) A la cri­sis de los petro­le­ros neu­qui­nos se suman los tra­ba­ja­do­res depen­dien­tes de la UOCRA que denun­cian que Techint y las petro­le­ras están tra­yen­do tra­ba­ja­do­res de otros luga­res mien­tras el des­em­pleo cre­ce en la región.

Como en la déca­da del noven­ta, los tra­ba­ja­do­res desocu­pa­dos cor­tan las rutas, aún en ple­na pan­de­mia, recla­man­do al gobierno pro­vin­cial pro­pues­tas para afron­tar la cri­sis de des­em­pleo que se vie­ne desa­rro­llan­do en Neu­quén, y a la UOCRA que regu­la­ri­ce la situa­ción de la regio­nal. El pico de medi­das de fuer­za se pro­du­jo el miér­co­les pasa­do 13 de mayo, cuan­do la pro­vin­cia se des­per­tó con cin­co cor­tes de ruta en simul­tán­teo, cua­tro de los cua­les eran del gre­mio de la cons­truc­ción.

Braian Sán­chez, dele­ga­do de los 70 tra­ba­ja­do­res que pro­tes­ta­ron en Cutral Có y Pla­za Huin­cul, en diá­lo­go con Info­Gre­mia­les sos­tu­vo que «la situa­ción es deses­pe­ran­te. No tene­mos comi­da para nues­tras fami­lias», sin embar­go acla­ra que no bus­can una esca­la­da del pro­ble­ma. «Ape­nas lle­gó la orden de des­alo­jo noso­tros deja­mos en cla­ro que no bus­ca­mos con­flic­to, sólo que­re­mos una res­pues­ta, que­re­mos tra­ba­jo por­que no se pue­de sobre­lle­var esto ya.»

La situa­ción de des­em­pleo no es nue­va, pero reapa­re­ció con la pan­de­mia: «Noso­tros venía­mos des­em­plea­dos des­de muchí­si­mo antes. Había­mos empe­zan­do a tra­ba­jar, tra­ba­ja­mos un mes, nos aga­rró la cua­ren­te­na y nos man­da­ron la baja a todos.«

Sán­chez for­ma par­te de la Agru­pa­ción Gre­mial OCN (Obre­ros Cons­truc­to­res Neu­qui­nos), que está con­for­ma­da por tra­ba­ja­do­res afi­lia­dos a la Uocra. Pre­si­di­da por Car­los San­ta­na, bus­can par­ti­ci­par de elec­cio­nes por la regio­nal pero el sin­di­ca­to en Neu­quén está inter­ve­ni­do des­de 2017, con varios escán­da­los, enfren­ta­mien­tos arma­dos y has­ta un muer­to, sin nove­da­des de regu­la­ri­zar la situa­ción por el momen­to.

Mien­tras tan­to, la OCN bus­ca armar una mutual nue­va: «La mutual de Uocra no nos sir­ve de nada acá, no hay clí­ni­cas afi­lia­das. Nos des­cuen­tan la pla­ta de la mutual nacio­nal, la pla­ta va a Bue­nos Aires pero noso­tros no tene­mos nin­gún bene­fi­cio de eso». Pero la agru­pa­ción no tie­ne per­so­ne­ría gre­mial «No la quie­ren reco­no­cer, ni nos dan elec­cio­nes para par­ti­ci­par. No sé si Gerar­do Mar­tí­nez está ente­ra­do de lo que está pasan­do acá real­men­te.», se pre­gun­ta.

El mayor pro­ble­ma es que entre las inter­nas los tra­ba­ja­do­res que­dan a la deri­va: «Al no estar el gre­mio nor­ma­li­za­do las empre­sas hacen lo que quie­ren, a noso­tros nos echa­ron a todos de Techint, de Sac­de, de Víc­tor Con­tre­ras, de Con­tre­ra Her­ma­nos, de Tes­com. No hay nadie que te defien­da, te echan, no impor­tó el decre­to del pre­si­den­te.», dis­pa­ró.

Por ser tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción, el con­ve­nio del sin­di­ca­to les debe­ría garan­ti­zar dine­ro del fon­do de des­em­pleo pero afir­ma Sán­chez que no les dan nada y como, por el mis­mo con­ve­nio, por tres meses el sin­di­ca­to les cubre esa mutual que no les cubre nada, enton­ces no cobran nada ni acce­den a las ayu­das que da el Esta­do nacio­nal.

La tasa de des­em­pleo en la pro­vin­cia en el últi­mo tri­mes­tre de 2019 le había dado al INDEC 5.7%, 3.2 pun­tos por deba­jo de la tasa a nivel nacio­nal pero tras la coro­na­cri­sis, Braian San­chez ase­gu­ra que el aumen­to se está hacien­do sen­tir. «Yo calcu­lo que desocu­pa­dos por la pan­de­mia habrán que­da­do 6000 por Uocra de Neu­quén. Noso­tros pelea­mos por que se ten­ga más en cuen­ta a la mano de obra local».

Según rela­tan los tra­ba­ja­do­res, lle­van camio­ne­tas con tra­ba­ja­do­res de otras pro­vin­cias, entra­dos ile­gal­men­te a Neu­quén y tras­la­da­dos por las empre­sas que siguie­ron tra­ba­jan­do, con el fin de aba­ra­tar cos­tos. El tra­ba­ja­dor de la cons­truc­ción local es más caro que lle­var obre­ros de Bue­nos Aires o San Juan. «Todos tene­mos dere­cho a tra­ba­jar pero acá esta­mos desocu­pa­dos, pedi­mos que se ten­ga en cuen­ta al tra­ba­ja­dor local», expli­ca.

Tras pre­gun­tar­le cómo se las arre­glan los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos para sobre­vi­vir sin dine­ro cerró: «Sin­ce­ra­men­te, no sé».

**********************************************************************

Moro­ni rati­fi­có las sus­pen­sio­nes en Mon­de­lez que cri­ti­có Máxi­mo y dijo que tie­ne «muy pocas» denun­cias de des­pi­dos

El minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, con­fir­mó el acuer­do de sus­pen­sio­nes en la ali­men­ti­cia Mon­de­lez que había cri­ti­ca­do Máxi­mo Kirch­ner. Ade­más ase­gu­ró que los des­pi­dos son un «acto ilí­ci­to» y que en el minis­te­rio tie­ne «muy pocas» denun­cias.

El minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, gam­be­teó la «suge­ren­cia» que le hizo Máxi­mo Kirch­ner des­de el Con­gre­so y rati­fi­có el acuer­do de sus­pen­sio­nes con reba­jas sala­ria­les en la ali­men­ti­cia mul­ti­na­cio­nal Mon­de­lez. Ade­más dijo que el minis­te­rio tie­ne «muy pocas» denun­cias por des­pi­dos y que sin denun­cias no pue­de actuar.

En decla­ra­cio­nes a Radio Con Vos, el fun­cio­na­rio sos­tu­vo que el acuer­do fue rati­fi­ca­do ayer mis­mo en una audien­cia en la que par­ti­ci­pó la comi­sión inter­na y el Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de Indus­trias Ali­men­ti­cias (STIAS), que lide­ra Rodol­fo Daer.

«Ayer hubo una audien­cia con el sin­di­ca­to y la comi­sión inter­na de Mon­de­lez. El plan­teo de la comi­sión fue que la empre­sa rati­fi­ca­ra que ven­ci­do este pla­zo de sus­pen­sio­nes, reanu­da (la acti­vi­dad)», expli­có Moro­ni.

«La reali­dad es que estan­do vali­da­do por el sin­di­ca­to, por la comi­sión inter­na que repre­sen­ta a los tra­ba­ja­do­res y sien­do un acuer­do que cum­ple con las nor­mas lega­les, es muy difí­cil» aten­der el pedi­do de Kirch­ner, deta­lló el minis­tro.

El miér­co­les pasa­do, duran­te la sesión en Dipu­tados, Máxi­mo le había pedi­do que revea el aval a ese acuer­do. «Mon­de­lez, fábri­ca de ali­men­tos, puso a los tra­ba­ja­do­res a pro­du­cir golo­si­nas bajo el para­guas de ‘indus­tria ali­men­ti­cia y ser­vi­cio esen­cial’, se stoc­keó todo lo que pudo bajo el valor actual para ven­der­lo vaya a saber cuán­do, y le baja el suel­do a los tra­ba­ja­do­res sus­pen­dien­do la acti­vi­dad. Equi­vo­ca­da­men­te, el Gobierno le homo­lo­gó ese acuer­do», cri­ti­có.

«Espe­ro que se corri­ja. No ten­go pro­ble­mas en decir esas cosas. No me quie­ro arre­pen­tir de defen­der a los que tene­mos que defen­der. No pue­de ser que siem­pre ellos sean los pri­me­ros», advir­tió el hijo de la vice­pre­si­den­ta.

Ade­más, el minis­tro habló de la situa­ción del gol­pea­do mer­ca­do de tra­ba­jo en el con­tex­to de pan­de­mia y de los des­pi­dos. Moro­ni ase­gu­ró que «los des­pi­dos están en eta­pa de prohi­bi­ción» y que no tenía cono­ci­mien­to de casos: «Denun­cien­lós por­que es un acto ilí­ci­to».

Cuan­do le pre­gun­ta­ron por casos con­cre­tos, el fun­cio­na­rio remar­có que en la car­te­ra «Tene­mos muy pocos casos de denun­cias y es muy difí­cil actuar para el Minis­te­rio si alguien no vie­ne y plan­tea las cosas».

Bron­ca de los emplea­dos por­que Dis­co se nie­ga a cerrar y los obli­ga a rotar por sucur­sa­les con Covid-19

La cade­na se nie­ga a cerrar las sucur­sa­les en las que hay con­ta­gios de Covid-19 y hace rotar a los tra­ba­ja­do­res por ellas. Ade­más los geren­tes no res­pe­tan la cua­ren­te­na. Los dele­ga­dos ya orga­ni­zan una protesta.20/05/2020 00:04:00

El bro­te de con­ta­gios de Coro­na­vi­rus en super­mer­ca­dos se ace­le­ró fuer­te en las últi­mas jor­na­das. Ya fue­ron casi dos dece­nas los infec­ta­dos en los últi­mos días y las empre­sas no pare­cen hacer mucho para dete­ner la situa­ción. Más bien algu­nas pare­cen ayu­dar a pro­pa­gar­la.

Eso es lo que ocu­rre en Dis­co, super­mer­ca­do del con­glo­me­ra­do chi­leno Cen­co­sud, que tie­ne 3 tien­das en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires en los que se con­fir­ma­ron casos de Covid-19 en las últi­mas horas. Sin embar­go, según denun­cian sus emplea­dos, la empre­sa se nie­ga a cerrar, desin­fec­tar y poner a quie­nes tuvie­ron con­tac­to con ellos en ais­la­mien­to.

La deci­sión de la fir­ma es rotar a sus emplea­dos de una tien­da a la otra para así evi­tar que estén cerra­das. Eso tie­ne como per­jui­cio que los tra­ba­ja­do­res pue­den lle­var­se el virus a su pues­to labo­ral ori­gi­nal.

«No cie­rran los loca­les. Des­de el Gobierno de la Ciu­dad nadie nos da bola y nadie con­tro­la a los super­mer­ca­dos», expli­có a Info­Gre­mia­les uno de los refe­ren­tes de los dele­ga­dos de Dis­co.

Por caso el Dis­co 18, ubi­ca­do en la Ave­ni­da Quin­ta­na, tuvo un caso posi­ti­vo el domin­go y en lugar de cerrar siguió tra­ba­jan­do con gen­te de otros loca­les. Lo mis­mo ocu­rrió el Dis­co 237, de Bei­ró.

Lo más gra­ve suce­dió en la sucur­sal 35, empla­za­da en la calle Uri­bu­ru, que las pocas horas que estu­vo cerra­da siguió tra­ba­jan­do con repar­tos y que ade­más tuvo al geren­te que rom­pió el ais­la­mien­to. Se tra­ta de Eduar­do Bar­be­ti que en lugar de que­dar­se en cua­ren­te­na fue fil­ma­do mien­tras «saca­ba» pedi­dos expo­nien­do a mucha gen­te al con­ta­gio.

Ante la fal­ta de res­pues­tas y el des­con­ten­to de los tra­ba­ja­do­res, los refe­ren­tes gre­mia­les de todos los loca­les empe­za­ron a pre­pa­rar una pro­tes­ta. La medi­da de fuer­za tie­ne como obje­ti­vo lla­mar la aten­ción del Gobierno por­te­ño, del Minis­te­rio de Tra­ba­jo y del Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio.

Neu­quén le sacó la con­ce­sión de las minas de Anda­co­llo a Tri­dent Sout­hern Explo­ra­tions que se fue sin pagar suel­dos

Los mine­ros siguen en pro­tes­ta divi­di­dos entre la ruta 22 y la ciu­dad judi­cial de Neu­quén capi­tal. El gober­na­dor Omar Gutié­rrez des­pe­gó a la mul­ti­na­cio­nal del con­flic­to y ofre­ció una «ayu­da eco­nó­mi­ca» para que levan­ten el cor­te pero los tra­ba­ja­do­res recla­man lo que les deben y la con­ti­nui­dad de los pues­tos de tra­ba­jo.

Los tra­ba­ja­do­res de las minas de Anda­co­llo espe­ran res­pues­ta del gobierno pro­vin­cial de Oscar Gutié­rrez, tras que­dar fue­ra del esque­ma la ex con­ce­sio­na­ria Tri­dent Sout­hern Explo­ra­tions que se reti­ró del pro­yec­to sin pagar suel­dos ni indem­ni­za­cio­nes. Le debe tam­bién más de 24 millo­nes de pesos a pro­vee­do­res loca­les y 1,9 millo­nes de dóla­res a la mine­ra esta­tal Cor­mi­ne. Tras el cuar­to inter­me­dio, hoy siguen las nego­cia­cio­nes entre los tra­ba­ja­do­res y el gobierno.

Ayer se reunie­ron con fun­cio­na­rios pro­vin­cia­les, que les ofre­cie­ron una ayu­da eco­nó­mi­ca de 20 mil pesos a cam­bio de que levan­ten el cor­te que man­tie­nen en la ruta 22 y el acam­pe en la ciu­dad judi­cial de Neu­quén Capi­tal.

Info­Gre­mia­les dia­lo­gó con el secre­ta­rio gene­ral de la regio­nal de la Aso­cia­ción Obre­ra Mine­ra Argen­ti­na (AOMA), Gus­ta­vo Sepúl­ve­da, que expli­có el moti­vo por el que recha­za­ron la ofer­ta: «La ayu­da eco­nó­mi­ca que ofre­cen no alcan­za para los tra­ba­ja­do­res y al menos al día de hoy no pudie­ron garan­ti­zar que los tra­ba­ja­do­res van a seguir tenien­do tra­ba­jo, ni que van a cobrar las indem­ni­za­cio­nes», rela­tó.

El día domin­go 17 con un ope­ra­ti­vo poli­cial les prohi­bie­ron el ingre­so de víve­res y baños quí­mi­cos al acam­pe debi­do a una orden del fis­cal Pablo Vig­na­ro­li, mien­tras están cons­tan­te­men­te rodea­dos. Por este moti­vo, se acer­ca­ron al lugar de la pro­tes­ta la con­ce­ja­la Angé­li­ca Lagu­nas, el dipu­tado pro­vin­cial Andrés Blan­co, el obis­po de Neu­quén. Fer­nan­do Cro­xat­to y refe­ren­tes de la APDH de Neu­quén.

Mien­tras tan­to, según con­sig­nó el por­tal Río Negro, el gobierno pro­vin­cial bus­ca otra empre­sa con­ce­sio­na­ria: «Com­pren­de­mos la impor­tan­cia y el impac­to del pro­yec­to mine­ro de Anda­co­llo pero no es inten­ción esta­ti­zar­lo, de hecho el gobierno tra­ba­ja en la con­ti­nui­dad del com­ple­jo a tra­vés de la bús­que­da de nue­vos inver­so­res», remar­có el pre­si­den­te del blo­que del MPN, Maxi­mi­liano Capa­rroz.

*****************************************************

Meta­lúr­gi­cos denun­cia­ron que Acin­dar «extor­sio­na a los tra­ba­ja­do­res para que acep­ten sus­pen­sio­nes»

El diri­gen­te de la sec­cio­nal La Matan­za de la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM), Hora­cio Acu­ña, denun­ció que algu­nas empre­sas «no abo­nan los sala­rios en tér­mino, otras malin­ter­pre­tan el tér­mino ‘tareas esen­cia­les o excep­tua­das’ y, otro sec­tor patro­nal, de for­ma direc­ta sus­pen­de o des­pi­de uni­la­te­ral­men­te a tra­ba­ja­do­res, como es el caso típi­co del oli­go­plio Acin­dar».

Acu­ña sos­tu­vo en un comu­ni­ca­do que «los tra­ba­ja­do­res viven una iné­di­ta y com­ple­ja situa­ción a par­tir de gra­ves con­flic­tos y, en espe­cial, por el esce­na­rio post cua­ren­te­na, que inva­ria­ble­men­te será com­ple­jo e iné­di­to tam­bién», ase­ve­ró.

«Acin­dar, un mons­truo que acu­mu­ló rique­zas duran­te déca­das a par­tir de la pro­duc­ción y favo­re­ci­do por el dólar y la bol­sa de valo­res, aho­ra extor­sio­na a los tra­ba­ja­do­res para que acep­ten sus­pen­sio­nes y, si son recha­za­das, de mane­ra direc­ta des­pi­de y redu­ce sala­rios», pun­tua­li­zó el diri­gen­te en el docu­men­to.

Acu­ña, de la UOM matan­ce­ra, obre­ro de la com­pa­ñía Meta­lúr­gi­ca BP S.R.L. y adjun­to del secre­ta­rio gene­ral Hugo Melo, seña­ló su «preo­cu­pa­ción» ante la situa­ción de miles de peque­ñas y media­nas empre­sas (Pymes) que des­co­no­cen ‑según dijo- «si podrán o no con­ti­nuar ope­ran­do lue­go de la emer­gen­cia».

«La UOM es cons­cien­te de esa reali­dad. Gran can­ti­dad de empre­sa­rios actúan con res­pon­sa­bi­li­dad y, por ello, el gre­mio acom­pa­ña ini­cia­ti­vas para la con­ti­nui­dad pro­duc­ti­va y sin afec­ta­ción sala­rial. Así como se fle­xi­bi­li­za­ron las car­gas fis­ca­les, hay que ana­li­zar la con­do­na­ción de impues­tos, tasas y ser­vi­cios», expre­só.

El diri­gen­te gre­mial, quien man­tie­ne hon­das dife­ren­cias con Melo, aña­dió que «se impo­ne el deba­te de ideas y pro­yec­tos sin nece­si­dad de faran­du­lear».

En ese sen­ti­do, sos­tu­vo que su expe­rien­cia demos­tró a lo lar­go de los años que algu­nos diri­gen­tes «se pare­cen al tero, por­que ponen los hue­vos en un lado y can­tan en otro», y denun­ció que «las con­di­cio­nes de la aten­ción de la salud de los meta­lúr­gi­cos en La Matan­za son pau­pé­rri­mas y se agra­va­ron en los últi­mos tiem­pos, ya que no se entre­ga medi­ca­ción y no hay guar­dias pediá­tri­cas», remar­có.

Por últi­mo y, ante la incer­ti­dum­bre res­pec­to de la exten­sión de la pan­de­mia, Acu­ña se pro­nun­ció por «la pre­ser­va­ción de los pues­tos de empleo y los dere­chos y la nece­si­dad de nego­ciar pari­ta­rias ante el dete­rio­ro sala­rial», con­clu­yó.

Fra­ca­só una nue­va audien­cia entre los gre­mios aero­náu­ti­cos y la empre­sa LATAM

“Una vez más, la audien­cia fra­ca­só por la intran­si­gen­cia de la empre­sa, su fal­ta de dis­po­si­ción a nego­ciar seria­men­te y la noto­ria ausen­cia de sus prin­ci­pa­les repre­sen­tan­tes en Argen­ti­na”, indi­ca­ron los gre­mios aero­náu­ti­cos, quie­nes ade­lan­ta­ron que la empre­sa se apres­ta a rea­li­zar des­pi­dos masi­vos de per­so­nal.

“Repar­ten millo­na­rios divi­den­dos en dóla­res, en su casa matriz en Chi­le, y con­ti­núan pre­pa­ran­do el des­pi­do masi­vo de per­so­nal como lo han hecho en otros paí­ses lati­noa­mé­ri­cos”, remar­ca­ron los gre­mios aero­náu­ti­cos APA, APLA, APTA, y UPSA.

“Los direc­ti­vos de LATAM demos­tra­ron su deci­sión de apli­car una reduc­ción uni­la­te­ral del 50% de los sala­rios de su per­so­nal, al mis­mo tiem­po que usu­fruc­túan el apo­yo del Esta­do argen­tino vía el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) en bene­fi­cio pro­pio, repar­ten millo­na­rios divi­den­dos en dóla­res, en su casa matriz en Chi­le, y con­ti­núan pre­pa­ran­do el des­pi­do masi­vo de per­so­nal como lo han hecho en otros paí­ses lati­noa­mé­ri­cos. Es decir que no apor­tan un solo peso más a lo deci­di­do ori­gi­nal­men­te, y la úni­ca mejo­ra a los sala­rios se la hacen pagar al Esta­do nacio­nal”, des­cri­ben en un comu­ni­ca­do los gre­mios aero­náu­ti­cos APA, APLA, APTA, y UPSA.

Lue­go resal­tan, “resul­ta sor­pre­si­vo que el pro­pio Minis­tro de Tra­ba­jo de Nación haya sos­te­ni­do, en decla­ra­cio­nes perio­dís­ti­cas, que des­co­no­cía el con­te­ni­do del con­flic­to con el gru­po LATAM, cuan­do es públi­co y noto­rio que ya se han suce­di­do nume­ro­sas reunio­nes por este tema en dicho Minis­te­rio”, y agre­gan, “nos resul­ta muy preo­cu­pan­te que el Minis­tro Moro­ni diga des­co­no­cer un con­flic­to de tan­ta tras­cen­den­cia”.

“Con­ti­nua­re­mos exi­gien­do por todos los medios a nues­tro alcan­ce que se inti­me a dicho gru­po empre­sa­rio y se lo obli­gue a aca­tar las nor­mas lega­les de nues­tro país”, fina­li­za el comu­ni­ca­do que lle­va la fir­ma de los Secre­ta­rios Gene­ra­les de los gre­mios antes men­cio­na­dos, Edgar­do Llano, Pablo Biró, Ricar­do Cirie­lli y Rubén Fer­nán­dez.

Apo­yo a tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de Cró­ni­ca y BAE Nego­cios

El SiPre­BA recla­ma el pago com­ple­to e inme­dia­to de los sala­rios y se pone a dis­po­si­ción de las y los com­pa­ñe­ros.

El SiPre­BA expre­sa su apo­yo a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de los dia­rios Cró­ni­ca y BAE Nego­cios, que a diez días de que ter­mi­ne mayo aún no cobra­ron la mitad de los sala­rios de abril, tal cómo suce­de en dis­tin­tos medios comu­ni­ca­ción del país y como hemos denun­cia­do públi­ca­men­te y ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo en los casos de Edi­to­rial Atlán­ti­da o Dia­rio Popu­lar.

El Gru­po Olmos, due­ño de esos medios y de nume­ro­sas empre­sas de salud y de segu­ros, comen­zó a pagar en cuo­tas y toda­vía no com­ple­tó los suel­dos pese a haber ven­ci­do el pla­zo legal. Lejos de enfren­tar una situa­ción de cri­sis, el gru­po cele­bró recien­te­men­te haber mul­ti­pli­ca­do su audien­cia en los últi­mos meses. Sin embar­go, en bus­ca de una asis­ten­cia del Esta­do, man­tie­ne a sus tra­ba­ja­do­res de pren­sa sin la mitad de sus ingre­sos.

Des­de el SiPre­BA, soli­ci­ta­mos el pago de los sala­rios com­ple­tos de for­ma inme­dia­ta y nos pone­mos a dis­po­si­cio­nes de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de Cró­ni­ca y BAE.

Ledes­ma, Techint, Cla­rín y Vicen­tin ya ingre­sa­ron al pro­gra­ma ATP para pagar suel­dos

Entre las empre­sas bene­fi­cia­das por el pro­gra­ma esta­tal tam­bién se encuen­tra Cheeky, lar­ga­men­te cues­tio­na­da por el tra­ba­jo infan­til y pro­pie­dad de la ex pri­me­ra dama, Julia­na Awa­da.

Inge­nio Ledes­ma

Las gran­des cor­po­ra­cio­nes eco­nó­mi­cas siguen acce­dien­do a la Ayu­da para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción faci­li­ta­do por el Gobierno Nacio­nal para hacer fren­te al estan­ca­mien­to pro­duc­ti­vo gene­ra­da como con­se­cuen­cia del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio orde­na­do para hacer fren­te a la pan­de­mia del nue­vo coro­na­vi­rus.

A tra­vés del decre­to 332⁄ 20 el Gobierno Nacio­nal dis­pu­so la crea­ción de un pro­gra­ma que le per­mi­te a las empre­sas acce­der al pago de los sala­rios de sus tra­ba­ja­do­res, al tiem­po que pos­ter­ga o redu­ce has­ta el 95% los apor­tes patro­na­les para las empre­sas que no supe­ra­ran los cien tra­ba­ja­do­res.

El decre­to 376⁄ 20 modi­fi­có la estruc­tu­ra ope­ra­ti­va del pro­gra­ma y le otor­gó al Anses la res­pon­sa­bi­li­dad de acre­di­tar el sala­rio del tra­ba­ja­dor o la tra­ba­ja­do­ra direc­ta­men­te a la cuen­ta infor­ma­da por la empre­sa. En esa dis­po­si­ción se aumen­tó el valor de la ayu­da otor­ga­da por el Esta­do Nacio­nal has­ta lle­gar a cubrir 33.750 pesos, la suma equi­va­len­te a dos sala­rios míni­mo, vital y móvil.

Final­men­te, por deci­sión del Gobierno, se auto­ri­zó a las gran­des empre­sas, con una nómi­na de per­so­nal mayor a 800 per­so­nas, a acce­der al bene­fi­cio. Al mis­mo tiem­po, fle­xi­bi­li­za­ba las con­di­cio­nes de fac­tu­ra­ción para acce­der al mis­mo por par­te de las empre­sas. Si bien ori­gi­nal­men­te el pro­gra­ma esta­ba dise­ña­do para aque­llas fir­mas exclui­das de ser acti­vi­dad esen­cial, o bien, regis­trar una caí­da de la fac­tu­ra­ción del 30%, la nue­va eta­pa esta­ble­ce ape­nas haber regis­tra­do pér­di­da de un 5% de la fac­tu­ra­ción.

Una gran con­quis­ta de las cáma­ras empre­sa­ria­les, espe­cial­men­te de AEA que reúne a las gran­des cor­po­ra­cio­nes eco­nó­mi­cas que ope­ran en el país, y sobre la que tie­nen un con­trol his­tó­ri­co empre­sas como Cla­rín o Techint.

La sema­na pasa­da, el sitio El Des­ta­pe, dio a cono­cer que Héc­tor Mag­net­to logró acce­der al bene­fi­cio de la Ayu­da para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción, lo mis­mo Pao­lo Roc­ca de Techint.

Lo para­dó­ji­co es que ambas empre­sas están invo­lu­cra­das direc­ta­men­te en manio­bras de fle­xi­bi­li­za­ción de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo y sala­ria­les de sus tra­ba­ja­do­res. Las sus­pen­sio­nes dis­pues­tas por Techint ape­nas ini­cia­do el ais­la­mien­to social tuvie­ron enor­me publi­ci­dad y pro­vo­ca­ron un decre­to que prohi­bía des­pi­dos y sus­pen­sio­nes, aun­que su espí­ri­tu se frus­tró en bre­ve ante el acuer­do UIA y CGT que homo­lo­ga­ra el mis­mí­si­mo Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Gus­ta­vo Nar­de­lli (Vicen­tin), Pedro Bla­quier (Ledes­ma), Pao­lo Roc­ca (Techint)

Cla­rín, por su par­te, atra­vie­sa un exten­di­do con­flic­to con las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res de pren­sa que actual­men­te están cobran­do su sala­rio en cuo­tas.

Lo mis­mo la empre­sa Ledes­ma, de la fami­lia Bla­quier, quien pudo acce­der al bene­fi­cio a pesar de regis­trar enor­mes ganan­cias y fle­xi­bi­li­zar a sus tra­ba­ja­do­res duran­te toda la cua­ren­te­na.

Comu­ni­ca­ción ofi­cial de Ledes­ma a sus tra­ba­ja­do­res

Tam­bién, tuvo rele­van­cia que la empre­sa de Julia­na Awa­da, ex pri­me­ra dama de la Argen­ti­na, Cheeky, lar­ga­men­te denun­cia­da por explo­ta­ción infan­til en el tra­ba­jo, tuvo acce­so al pro­gra­ma que per­mi­te pagar sala­rios con apor­tes del Esta­dos Nacional.En una inves­ti­ga­ción de Info­Na­ti­va reve­la­da hoy, tam­bién se logró com­pro­bar que la fir­ma Vicen­tin SAIC, acu­sa­da de una monu­men­tal esta­fa al Ban­co Nación en con­ni­ven­cia con su ante­rior pre­si­den­te, Javier Gon­zá­lez Fra­ga, ha sido bene­fi­cia­da con el pro­gra­ma ATP, y sus geren­tes, direc­ti­vos y fami­lia­res de los pro­pie­ta­rios, inclu­so, han cobra­do el 15 de Mayo una par­te de sus sala­rios, depo­si­ta­dos por el ANSES.

Techint, Ledes­ma y Cla­rín son empre­sas mono­pó­li­cas en sus res­pec­ti­vos sec­to­res, han mul­ti­pli­ca­do sus ganan­cias duran­te años, y en un entre­ve­ro for­mi­da­ble de empre­sas vin­cu­la­das, han empren­di­do una monu­men­tal fuga de capi­ta­les que dete­rio­ran la eco­no­mía nacio­nal.

Los fon­dos de ayu­da otor­ga­dos por el gobierno a las gran­des empre­sas que ope­ran en el país, coin­ci­den en for­ma sis­te­má­ti­ca, con enor­mes pre­sio­nes que sufre el Ban­co Cen­tral sobre la coti­za­ción del dólar. Y esto se debe a que las empre­sas extran­je­ras y las cor­po­ra­cio­nes loca­les, al tiem­po que deman­dan ayu­da ofi­cial, dola­ri­zan sus car­te­ras y pre­sio­nan para fugar la pla­ta al exte­rior.

Denun­cian que Techint reci­bió 10 mil ATP: “El equi­va­len­te a asis­tir a mil pymes”

Leo Bilans­ki, titu­lar de ENAC, expre­só que esta empre­sa “no nece­si­ta ni cua­li­ta­ti­va, ni cuan­ti­ta­ti­va­men­te una ayu­da eco­nó­mi­ca; ni en pan­de­mia, ni en gue­rra”.

Leo Bilans­ki, titu­lar de ENAC

En el mar­co del pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) impues­to por el gobierno nacio­nal, sobre el pago del 50% del suel­do a empre­sas, Leo Bilans­ki, titu­lar de la Aso­cia­ción de Empre­sa­rios Nacio­na­les Para el Desa­rro­llo Argen­tino (ENAC) expre­só en diá­lo­go con Radio La Pla­ta (FM90.9) que Techint Cons­truc­cio­nes “reci­bió 10 mil ATP” y “es una empre­sa con sede en paraí­so fis­cal y que está entre las 500 más gran­des de argen­ti­na”.

El gobierno nacio­nal no dis­cri­mi­nó las com­pa­ñías a las que se las otor­gó; algo que las pymes repu­dia­ron enér­gi­ca­men­te: “Asis­tir a Techint, es equi­va­len­te a asis­tir a mil pymes que ade­más están redis­tri­bui­das en el terri­to­rio de mane­ra fede­ral, por lo que se sos­ten­dría un poco el sis­te­ma eco­nó­mi­co interno, y no a empre­sas de un mise­ra­ble que deci­de fugar dine­ro”, deta­lló Bilans­ki y agre­gó que estas com­pa­ñías “no nece­si­ta ni cua­li­ta­ti­va, ni cuan­ti­ta­ti­va­men­te una ayu­da eco­nó­mi­ca; ni en pan­de­mia, ni en gue­rra”.

Bilans­ki acla­ró que la com­pa­ñía de la que es CEO Car­los Eduar­do Bacher, com­pren­de a más de 500 tra­ba­ja­do­res, sien­do un total de 1.048, “con un sala­rio pro­me­dio de 90 mil pesos. En una pyme el sala­rio de 36 mil”, por lo que “la ATP, a una pyme le repre­sen­ta el 50% del ingre­so pero en una gran empre­sa, pare­ce que la ayu­da de 17 mil no repre­sen­ta una gran mag­ni­tud; no ha con­di­cio­nes de sen­ti­do común para otor­gar­le dicho bene­fi­cio”.

En este sen­ti­do el comi­té de eva­lua­ción de la ATP deci­dió en el día de ayer endu­re­cer los requi­si­tos y con­tro­les para las empre­sas que reci­ban ayu­da esta­tal para pagar sala­rios de mayo no podrán recom­prar sus accio­nes ni dis­tri­buir uti­li­da­des sin impor­tar la can­ti­dad de emplea­dos que ten­gan y se eva­lua­rá la situa­ción finan­cie­ra de todas las fir­mas, más allá de sus ven­tas.

Sin embar­go para el titu­lar de Enac, las medi­das palia­ti­vas toma­das por el gobierno nacio­nal, “no alcan­zan”. “En tér­mi­nos de recur­sos, los envía per­ma­nen­te­men­te a un pozo negro que es la cri­sis, que no tie­ne fin. Todo lo que se pon­ga pare­ce que no se alcan­za”.

Para con­cluir, Bilans­ki dejó en cla­ro su pos­tu­ra, pun­tua­li­zan­do que el pro­ble­ma no es cul­pa del pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez, “pero cada 15 días y en cada tra­mo de cua­ren­te­na, hay que ajus­tar la sin­to­nía fina para que no pasen esas cosas, para que las gran­des empre­sas no se cue­len en los bene­fi­cios de las pymes”.

