Irán. Llama a Europa a dar “pasos valientes” ante ocupación israelí

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 de mayo de 2020—

Irán ani­ma a Euro­pa a dar “pasos valien­tes” para impe­dir el expan­sio­nis­mo israe­lí y su polé­mi­co plan de ane­xar­se par­te de la ocu­pa­da Cis­jor­da­nia.

“Des­de el esta­ble­ci­mien­to ile­gí­ti­mo del régi­men sio­nis­ta, Euro­pa igno­ra a los pales­ti­nos y les ha impues­to un gra­ve cos­to. Ya es hora de que Euro­pa escu­che la con­cien­cia glo­bal y dé pasos valien­tes para defen­der a los pales­ti­nos con­tra las atro­ci­da­des de Israel”, dice un men­sa­je de la Can­ci­lle­ría ira­ní publi­ca­do este mar­tes en Twit­ter.

La nota alu­de a la recien­te pos­tu­ra de la Unión Euro­pea (UE). Esta se ha decla­ra­do lis­ta para adop­tar las medi­das nece­sa­rias, inclu­so san­cio­nes, si el régi­men de Israel se ane­xa sec­to­res de la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da.

Esta mis­ma jor­na­da, el alto repre­sen­tan­te de la UE para la Polí­ti­ca Exte­rior, Josep Borrell, ha exi­gi­do a las auto­ri­da­des israe­líes “abs­te­ner­se de cual­quier deci­sión uni­la­te­ral” que con­lle­ve la ane­xión de cual­quier terri­to­rio pales­tino ocu­pa­do y que sería, como tal, con­tra­ria a la ley inter­na­cio­nal.

UE vuel­ve a recha­zar el plan israe­lí de ane­xar tie­rras pales­ti­nas

El pri­mer minis­tro israe­lí en fun­cio­nes, Ben­ja­mín Netan­yahu, y su exri­val en las elec­cio­nes, Benny Gantz, sella­ron en abril un pac­to para aca­bar con el lar­go blo­queo polí­ti­co, y acor­da­ron, entre otros pun­tos, pro­ce­der a la ane­xión de exten­sas par­tes de la ocu­pa­da Cis­jor­da­nia a par­tir del pró­xi­mo julio.

Iran Foreign Ministry @IRIMFA_EN

Sin­ce the ille­gi­ti­ma­te esta­blish­ment of the Zio­nist regi­me, Euro­pe has left behind #Pales­ti­nians & incu­rred pain­ful costs on them. It’s high time Euro­pe must lis­ten to the glo­bal cons­cien­ce & take bold steps in defen­ding the Pales­ti­nians agnst the Israe­li atrocities.#Covid1948

57

En otro men­sa­je publi­ca­do en Twit­ter, el Minis­te­rio ira­ní de Asun­tos Exte­rio­res ha apro­ve­cha­do la oca­sión para recor­dar la inca­pa­ci­dad de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal para sol­ven­tar la cues­tión pales­ti­na, “dado que las pro­pues­tas plan­tea­das no se ajus­ta­ban a las reali­da­des y las raí­ces his­tó­ri­cas de la mis­ma”.

Los esfuer­zos de Israel para ane­xar­se más terri­to­rios pales­ti­nos son con­se­cuen­cia direc­ta del llama­do “acuer­do del siglo” pre­sen­ta­do en enero por EE.UU., pues se incli­na total­men­te a favor de Israel, obvian­do los dere­chos de los pales­ti­nos, olvi­da, inclu­so, la pro­ble­má­ti­ca de millo­nes de refu­gia­dos pales­ti­nos deseo­sos de retor­nar a sus tie­rras.

“Ane­xión israe­lí de Cis­jor­da­nia mate­ria­li­za acuer­do de siglo”

Muchos paí­ses y orga­ni­za­cio­nes inter­na­cio­na­les, inclui­das las Nacio­nes Uni­das, con­si­de­ran “ile­gal” y “devas­ta­dor” el plan de ceder a Israel par­tes de Cis­jor­da­nia y han mani­fes­ta­do su opo­si­ción.

Las auto­ri­da­des pales­ti­nas han deja­do cla­ro que el pue­blo pales­tino no va a que­dar­se de bra­zos cru­za­dos ante los crí­me­nes de Israel y plan­ta­rá cara a los pla­nes del nue­vo eje­cu­ti­vo de coa­li­ción israe­lí.

HAMAS evi­ta­rá ane­xión de Cis­jor­da­nia ‘con todo tipo de resis­ten­cia’

Fuen­te: His­panTV