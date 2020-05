Guatemala. El COVID-19 y un pueblo con hambre y sin protección.

Por Nel­ton Rive­ra, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 de Mayo 2020

Cator­ce días han pasa­do des­de el anun­cio de la fle­xi­bi­li­za­ción de las medi­das para com­ba­tir la COVID-19 en el país. Los casos dia­rios de con­ta­gio aumen­ta­ron con­si­de­ra­ble­men­te y se dupli­ca­ron a nivel depar­ta­men­tal.

Ante el aumen­to de per­so­nas que die­ron posi­ti­vo a la prue­ba, un segun­do cor­dón sani­ta­rio tuvo que ser ins­ta­la­do el 20 de abril en uno de los muni­ci­pios del orien­te del país, en la aldea Ixca­nal, en El Pro­gre­so. Suma­do a los casos por impor­ta­ción y los pri­me­ros con­ta­gios de tipo local, se suman los gua­te­mal­te­cos depor­ta­dos de los Esta­dos Uni­dos que die­ron posi­ti­vo a las prue­bas de COVID-19, En un solo día, el 13 de abril die­ron 76 posi­ti­vos.

Fue el Minis­tro de Salud Públi­ca y Asis­ten­cia Social (MSPAS), Hugo Mon­roy, quien con­fir­mó los casos en per­so­nas depor­ta­das, a pesar de la resis­ten­cia del pre­si­den­te Ale­jan­dro Giam­mat­tei de con­fir­mar que muchos de los gua­te­mal­te­cos lle­ga­ron al país pro­ce­den­tes de las cár­ce­les del Ser­vi­cio de Inmi­gra­ción y Con­trol de Adua­nas de los Esta­dos Uni­dos (ICE) con el virus acti­vo.

Fue has­ta el 14 de abril cuan­do Gia­mamt­tei acep­tó la exis­ten­cia de estos con­ta­gios pre­sen­tan­do sola­men­te 12 de estos, lue­go de que un equi­po de médi­cos nor­te­ame­ri­ca­nos rea­li­za­ra 12 prue­bas de COVID-19 al azar, dan­do todas las prue­bas posi­ti­vas.

El domin­go 19 de abril, el pre­si­den­te abrió la cade­na nacio­nal anun­cian­do 32 nue­vos casos posi­ti­vos, para un total de 289 casos en el país. Esta fue la segun­da vez que los casos se dis­pa­ran el doble de los regis­tra­dos des­de el 13 de mar­zo, la pri­me­ra vez que ocu­rrió fue el 9 de abril, cuan­do se cono­cie­ron los 39 casos.

Ese mis­mo domin­go, anun­ció la con­ti­nui­dad de las dis­po­si­cio­nes pre­si­den­cia­les duran­te el esta­do de cala­mi­dad y el toque de que­da, pero exten­dien­do los hora­rios y levan­tan­do la res­tric­ción de cir­cu­lar a nivel inter­de­par­ta­men­tal, medi­da que segui­rá has­ta mayo. El pre­si­den­te reali­zó estas dis­po­si­cio­nes en el momen­to en que las cifras de con­ta­gio van en aumen­to y los posi­bles casos de con­ta­gio vía local comen­za­ron a pare­cer en los depar­ta­men­tos de Patzún, San Agus­tín Acas­guastlán y Toto­ni­ca­pán.

Cin­co días des­pués del 19 de abril, Giam­mat­tei anun­ció 46 nue­vos casos. Reco­no­ció que es el pico más alto des­de el ini­cio de la pan­de­mia, con­ta­bi­li­zan­do 431 casos de la enfer­me­dad, ade­más, anun­ció que dota­rá de 10 mil galo­nes de gel con alcohol a las escue­las para la posi­ble vuel­ta de los niños a las escue­las. Inclu­so, vol­vió a colo­car el tema de los segu­ros de salud para los niños esco­la­res a nivel nacio­nal. Según el pre­si­den­te si un niño se con­ta­gia de COVID-19 el segu­ro cubri­ría el tra­ta­mien­to.

Toman­do en cuen­ta los datos ofi­cia­les, con la dis­tri­bu­ción de los casos regis­tra­dos has­ta el 2 de mayo, fue visi­ble el cre­ci­mien­to de la pan­de­mia en el país. Prác­ti­ca­men­te en todas las regio­nes se dupli­ca­ron los casos, son 689 casos posi­ti­vos de COVID-19 y 19 per­so­nas falle­ci­das. Sí toma­mos en cuen­ta la dis­tri­bu­ción poco usual del gobierno en la for­ma de regio­na­li­zar los con­ta­gios, los datos se dis­pa­ran depar­ta­men­tal­men­te.

De man­te­ner la fle­xi­bi­li­za­ción de las medi­das el ries­go de con­ta­gio de la pobla­ción será mayor, para el mate­má­ti­co y cien­tí­fi­co Enri­que Pazos con la ten­den­cia de estos regis­tros, Gua­te­ma­la podría alcan­zar a las 600 per­so­nas con­ta­gia­das por COVID-19 para fina­les de abril. Esta cifra fue supe­ra­da con 44 casos el sába­do 2 de mayo y 45 casos el vier­nes 1 de mayo.

¿Qué pode­mos espe­rar de la fle­xi­bi­li­za­ción de las medi­das?

La Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) aler­tó el 3 de abril, sobre lo peli­gro­so y con­tra­pro­du­cen­te de fle­xi­bi­li­zar las medi­das para com­ba­tir la pan­de­mia, el anun­cio lo hizo el direc­tor gene­ral, Tedros Adha­nom Ghe­bre­ye­sus.

“Si los paí­ses se apre­su­ran a levan­tar las res­tric­cio­nes rápi­do, el coro­na­vi­rus pue­de resur­gir y el impac­to eco­nó­mi­co sería más gra­ve y pro­lon­ga­do”, expre­só.

Ade­más Adha­nom Ghe­bre­ye­sus sub­ra­yó que “la mejor mane­ra de que los paí­ses pue­dan aban­do­nar las res­tric­cio­nes y faci­li­tar el cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co es ata­car al coro­na­vi­rus” con “medi­das agre­si­vas” como “encon­trar a los infec­ta­dos, hacer test, ais­lar los con­ta­gios y tra­tar­los”.

Para la ana­lis­ta Karin Slo­wing Uma­ña, la fle­xi­bi­li­za­ción de las medi­das que hizo el gobierno a ini­cio de esta sema­na son preo­cu­pan­tes pri­me­ro, “por­que el toque de que­da amplía en los espa­cios urba­nos, la movi­li­dad de la gen­te en la calle y la posi­bi­li­dad de estar en el espa­cio labo­ral, sin poder garan­ti­zar las apro­pia­das con­di­cio­nes de dis­tan­cia­mien­to social, de higie­ne”; y dos, “por el lado de los terri­to­rios, el rela­ja­mien­to en la aper­tu­ra de movi­li­dad inter­de­par­ta­men­tal, sig­ni­fi­ca una nue­va opor­tu­ni­dad para la expan­sión y dise­mi­na­ción de la epi­de­mia, que en los últi­mos días su ras­go más nota­ble es jus­ta­men­te su pre­sen­ta­ción o su flo­re­ci­mien­to en las comu­ni­da­des”.

Un gobierno que va en con­tra del inte­rés común

El Gobierno de Gua­te­ma­la actúa en un sen­ti­do inver­so a las direc­tri­ces de la OMS, des­de el apa­re­ci­mien­to del pri­mer caso el 13 de mar­zo Giam­mat­tei ha insis­ti­do en no apli­car de for­ma masi­va las prue­bas, sola­men­te en aque­llas per­so­nas que ten­gan la sin­to­ma­to­lo­gía.

“Muchos gua­te­mal­te­cos pien­san erró­nea­men­te que se le deben de hacer prue­bas a todos y no es así, es por eso que se han come­ti­do erro­res en otros paí­ses”, afir­mó Juan Car­los San­do­val, Secre­ta­rio de Comu­ni­ca­ción Social de la Pre­si­den­cia, una entre­vis­ta de Pren­sa Libre del 2 de abril.

“Aún nos encon­tra­mos en la fase dos, que es la de con­ten­ción. Cuan­do sea la fase 3, de miti­ga­ción, es cuan­do noso­tros debe­mos hacer las prue­bas masi­vas”, expre­só el minis­tro de salud, Hugo Mon­roy minis­tro, el 5 de abril en una con­fe­ren­cia de pren­sa des­de el Pala­cio Nacio­nal de la Cul­tu­ra.

Aho­ra Gua­te­ma­la per­ma­ne­ce bajo toque de que­da, des­de las 18:00 a las 04:00 horas, pero se man­tie­ne el hora­rio labo­ral acti­vo duran­te el día. Des­de el 19 de abril en las calles de la ciu­dad capi­tal, por ejem­plo es nota­ble el aumen­to de cir­cu­la­ción de más vehícu­los, más per­so­nas, comer­cios que ini­cial­men­te tuvie­ron res­tric­cio­nes en las dis­po­si­cio­nes pre­si­den­cia­les abrie­ron de nue­vo, los ban­cos amplia­ron los hora­rios y las agen­cias de aten­ción. Siguen ope­ran­do las maqui­las que reúnen a gran can­ti­dad de per­so­nas tra­ba­ja­do­ras que se movi­li­zan gran­des dis­tan­cias para asis­tir a las fábri­cas, lo mis­mo ocu­rre con los cen­tros de aten­ción al clien­te de las empre­sas.

Por otro lado, han sido los alcal­des muni­ci­pa­les quie­nes están pre­sen­tan­do infor­ma­ción sobre los casos que el Minis­te­rio de Salud les con­fir­ma como posi­ti­vos, con sufi­cien­te tiem­po antes de que el canal ofi­cial del gobierno haga públi­ca la infor­ma­ción. Otra fuen­te de infor­ma­ción es el canal ofi­cial de infor­ma­ción del Gobierno y el Minis­te­rio de Salud que se esta­ble­ció para con­sul­tar de la pren­sa, es a tra­vés de un chat de WhatsApp, pero la infor­ma­ción no flu­ye a tiem­po y en otros casos no se con­fir­ma la infor­ma­ción que la pren­sa soli­ci­ta.

Del 19 de abril al 3 de mayo se cons­tru­yó un lis­ta­do de muni­ci­pios y depar­ta­men­tos con casos de COVID-19, ela­bo­ra­do des­de el equi­po de Pren­sa Comu­ni­ta­ria levan­tan­do la infor­ma­ción por loca­li­dad, inclu­so en la cade­na nacio­nal del 28 de abril por la noche, el Gobierno no dio infor­ma­ción de los casos depar­ta­men­ta­les recien­tes, como en Toto­ni­ca­pán que inclu­yó el falle­ci­mien­to de una mujer el 25 de abril. El caso 33 de COVID-19 posi­ti­vo falle­ció el 22 de abril, se tra­ta­ba de una mujer, el Gobierno regis­tró el falle­ci­mien­to pero no lo ha que­ri­do incluir en la infor­ma­ción ofi­cial que da.

Casos de COVID-19 en Gua­te­ma­la al 2 de mayo, según el por­tal del Minis­te­rio de Salud Públi­ca.

Las depor­ta­cio­nes siguie­ron sin mayo­res medi­das sani­ta­rias

La fle­xi­bi­li­za­ción de la cir­cu­la­ción inter­de­par­ta­men­tal con­tra­di­ce las medi­das imple­men­ta­das local­men­te por las auto­ri­da­des comu­ni­ta­rias y muni­ci­pa­les, espe­cial­men­te en aque­llos luga­res en don­de tuvie­ron que tomar medi­das mucho más drás­ti­cas para con­tro­lar la asis­ten­cia a los mer­ca­dos muni­ci­pa­les, la cir­cu­la­ción de per­so­nas entre aldeas, can­to­nes y comu­ni­da­des, como una mane­ra de con­te­ner la enfer­me­dad.

Las depor­ta­cio­nes masi­vas de migran­tes des­de los cen­tros de deten­ción del ICE a Gua­te­ma­la, se con­vir­tie­ron en un foco de infec­ción de COVID-19 en los depar­ta­men­tos. Pre­vio a con­fir­mar los 76 casos posi­ti­vos que die­ron los migran­tes depor­ta­dos el lunes 13 de abril, sola­men­te tres casos fue­ron reco­no­ci­dos por las auto­ri­da­des de salud, mien­tras que el pre­si­den­te insis­tía en negar que algu­nas de las per­so­nas depor­ta­das esta­ban sien­do envia­das con­ta­gia­das con el virus.

Des­de mar­zo aumen­ta­ron las depor­ta­cio­nes en via­jes aéreos des­de los Esta­dos Uni­dos, espe­cial­men­te des­de el esta­do de Texas y por tie­rra a tra­vés del a fron­te­ra con Méxi­co, las medi­das imple­men­ta­das para ambos casos fue­ron defi­cien­tes. El 17 de abril Giam­mat­tei con­fir­mó que “la mayo­ría de nue­vos casos posi­ti­vos son migran­tes que fue­ron depor­ta­dos de Esta­dos Uni­dos en un vue­lo el pasa­do lunes”, sin con­fir­mar la can­ti­dad total de los casos regis­tra­dos. El 20 de abril, la agen­cia inter­na­cio­nal noti­cias Asso­cia­ted Press (AP) con­fir­mó 44 casos posi­ti­vos de COVID-19 de uno de los dos vue­los que hizo men­ción Giam­mat­tei tres días antes, final­men­te fue­ron 76 depor­ta­dos del mis­mo vue­lo quie­nes die­ron posi­ti­vo con COVID-19.

Según el regis­tro del Ins­ti­tu­to Gua­te­mal­te­co de Migra­ción (IGM), de enero a mar­zo de este año fue­ron depor­ta­das 21 mil gua­te­mal­te­cos vía área y vía terres­tre, sola­men­te en el mes de mar­zo se con­ta­bi­li­za­ron 5,549 per­so­nas depor­ta­das. Las auto­ri­da­des migra­to­rias de los Esta­dos Uni­dos cam­bia­ron la diná­mi­ca de las depor­ta­cio­nes, envia­ron un vue­lo más con niños depor­ta­dos que ingre­só por la tar­de del vier­nes 24 de abril.

¿Con los casos posi­ti­vos en depor­ta­cio­nes a que nos enfren­ta­mos?

En este momen­to de la pan­de­mia, las depor­ta­cio­nes son un foco de con­ta­gio que podría ace­le­rar la expan­sión del virus nivel nacio­nal así lo expre­so Karin Slo­wing.

“En este caso son ciu­da­da­nos gua­te­mal­te­cos que están sien­do retor­na­dos al país, sea por las depor­ta­cio­nes impul­sa­das por los Esta­dos Uni­dos o Méxi­co, o que están ingre­san­do por cuen­ta pro­pia por los pun­tos cie­gos de las fron­te­ras. Los meca­nis­mos de pre­ven­ción y con­ten­ción no fue­ron pues­tos para esa pobla­ción en las fron­te­ras terres­tres. El pro­ble­ma no son estas per­so­nas, el pro­ble­ma es que ese meca­nis­mo de vigi­lan­cia epi­de­mio­ló­gi­ca no se hizo, y de iden­ti­fi­ca­ción de sos­pe­cho­sos por­ta­do­res y la pues­ta en cua­ren­te­na en luga­res ade­cua­dos no se hizo en las fron­te­ras terres­tres, duran­te tres sema­nas has­ta la sema­na el flu­jo de per­so­nas se dio y lo que vemos aho­ra es, que esta­mos empe­zan­do a ver los efec­tos de esas tres sema­nas de ingre­sos sin tomar las medi­das.

La ruta más pro­ba­ble del acce­so del virus a la comu­ni­da­des rura­les, serian esas per­so­nas que retor­na­ran a las comu­ni­da­des rura­les, se abre una fuen­te impor­tan­te de ries­go. Sabe­mos que los bro­tes van a seguir salien­do en las comu­ni­da­des, depen­de­rá mucho del pri­mer nivel de aten­ción de los pues­tos, cen­tros de con­ver­gen­cia, cen­tros de salud y de la red depar­ta­men­tal de los ser­vi­cios de salud que deben de tra­ba­jar de la mano con las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les.”

En el tema eco­nó­mi­co la pan­de­mia en los Esta­dos Uni­dos afec­tó de for­ma direc­ta a las y los tra­ba­ja­do­res migran­tes, eso se refle­ja en la caí­da en un 20% del envío de las reme­sas al país, según el Ban­co de Gua­te­ma­la de con­ti­nuar con la rece­sión en ese país la eco­nó­mi­ca gua­te­mal­te­ca ten­drá un decre­ci­mien­to preo­cu­pan­te, pues depen­de de las reme­sas para dete­ner el decre­ci­mien­to del PIB, publi­ca­do en Pren­sa Libre el 6 de abril. A esto debe­mos sumar las per­ma­nen­tes depor­ta­cio­nes de gua­te­mal­te­cos y gua­te­mal­te­cas, según las auto­ri­da­des del Ins­ti­tu­to Gua­te­mal­te­co de Migra­cio­nes IGM, has­ta el ini­cio de la pan­de­mia en Gua­te­ma­la en el mes de mar­zo, fue­ron depor­ta­dos fue­ron 41 mil per­so­nas de Esta­dos Uni­dos y Méxi­co.

Final­men­te en un con­tex­to de agra­va­mien­to de la eco­nó­mi­ca fami­liar por la pan­de­mia la caí­da de las reme­sas y la per­di­da de tra­ba­jos, el pre­si­den­te no san­cio­nó el decre­to 15 – 2020 que bus­ca­ba pro­te­ger la eco­nó­mi­ca de la mayo­ría de fami­lias de este país, lo que podría pro­vo­car la sali­da a la calle de la pobla­ción ante la fal­ta de ingre­sos eco­nó­mi­cos que no se gene­ran por el esta­do de cala­mi­dad, el toque de que­da y la per­di­da de fuen­tes de tra­ba­jo. Todo esto ocu­rre en el momen­to en que la eta­pa de con­ta­gio dejó de ser por con­tac­to con una per­so­na por­ta­do­ra, el virus enton­ces en esta eta­pa de miti­ga­ción es aún más peli­gro­so y las seña­les del pre­si­den­te son las equi­vo­ca­das, levan­tar las medi­das e impo­ner la vuel­ta a la nor­ma­li­dad de las acti­vi­da­des podría des­en­ca­de­nar la mul­ti­pli­ca­ción del con­ta­gio.

Fuen­te: Pren­sa Comu­ni­ta­ria