Euskal Herria. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y varias Madres de Plaza de Mayo, se solidarizan con el preso político vasco Patxi Ruiz, que lleva 10 días de huelga de hambre y sed

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 20 de mayo de 2020

S.O.S. INTERNACIONALISTA PARA EVITAR LA MUERTE DEL PRESO POLÍTICO VASCO PATXI RUIZ.

Des­de hace varios días un pre­so polí­ti­co vas­co está libran­do una

bata­lla durí­si­ma por la vida, con­tra la repre­sión car­ce­la­ria y por

lograr míni­mas reivin­di­ca­cio­nes en el mar­co de una cri­sis sani­ta­ria

glo­bal que tan­to afec­ta en las pri­sio­nes. Se tra­ta de Patxi Ruiz,

encar­ce­la­do en la cár­cel-tum­ba de Mur­cia II, per­se­gui­do has­ta la

sacie­dad por el direc­tor de ese esta­ble­ci­mien­to peni­ten­cia­rio y el res­to

de los car­ce­le­ros. Patxi Ruiz tuvo que auto­le­sio­nar­se para pro­tes­tar

por una cade­na de agre­sio­nes sis­te­má­ti­cas, fue lle­va­do de urgen­cia a la

enfer­me­ría, allí sufrió insul­tos y des­aten­ción del médi­co y la enfer­me­ra

del penal, y vuel­to a su cala­bo­zo deci­dió ini­ciar una huel­ga de ham­bre y

sed inde­fi­ni­da, la más extre­ma res­pues­ta que pue­de hacer un pre­so

polí­ti­co o social. En esa huel­ga el pre­so se jue­ga la vida sin más

vuel­tas.

¿Cuá­les son sus deman­das?: a) la liber­tad de lxs presxs enfermxs y de

lxs que tie­nen la con­de­na casi cum­pli­da, b) que se pue­dan rea­li­zar las

visi­tas, c) reci­bir mate­rial para no ser con­ta­gia­dos por el virus

(mas­ca­ri­llas, guan­tes, etc), c) rea­li­za­ción del test a presxs y

car­ce­lerxs, d) en caso de falle­ci­mien­to de un fami­liar, tener la

posi­bi­li­dad de acu­dir al entie­rro, algo que al pro­pio Ruiz le fue nega­do

en una ante­rior oca­sión cuan­do murie­ra su padre. A con­se­cuen­cia de su

medi­da extre­ma, Ruiz hace seis días que ha deja­do de ori­nar y sufre un

fuer­te dolor de riño­nes.

Cabe pre­gun­tar­se enton­ces ¿has­ta qué pun­to debe ser el sufri­mien­to

car­ce­la­rio para que un hom­bre joven deci­da seme­jan­te acción? Las

cár­ce­les espa­ño­las son, como tan­tas otras, esta­ble­ci­mien­tos

des­truc­ti­vos, ani­qui­la­do­res y deses­truc­tu­ra­do­res de la per­so­na, de allí

que la úni­ca y dra­má­ti­ca pro­tes­ta ten­ga que ser rebe­lar­se y seguir

luchan­do como sea.

En soli­da­ri­dad con Patxi Ruiz y sus deman­das, otro

pre­so polí­ti­co vas­co, Mikel San Sebas­tián, aca­ba de ini­ciar una huel­ga

simi­lar, y otros más se han ence­rra­do inde­fi­ni­da­men­te en sus cala­bo­zos y

recha­zan la ban­de­ja de comi­da. En las calles, mili­tan­tes soli­da­rios han

ini­cia­do ayu­nos en varios pue­blos y hay movi­li­za­cio­nes de pro­tes­ta.

Los aba­jo fir­man­tes, exi­gi­mos al gobierno espa­ñol que cum­pla con las

deman­das de sen­ti­do común que for­mu­lan lxs pre­sos vascxs y cesen las

vio­la­cio­nes de sus dere­chos. Ya es hora de que más de dos cen­te­na­res de

pre­sos y pre­sas vas­cas vuel­van a casa.

Ami­gos y Ami­gas del Pue­blo Vas­co en Argen­ti­na

http://​ehlar​gen​ti​na​.blogs​pot​.com

Correo elec­tró­ni­co: [email protected]​gmail.​com

Enviar fir­mas soli­da­rias a: [email protected]​gmail.​com

Pri­me­ras fir­mas:

Adol­fo Pérez Esqui­vel, Pre­mio Nobel de la Paz, Argen­ti­na

Mir­ta Acu­ña de Bara­va­lle, Madre de Pla­za de Mayo, Línea Fun­da­do­ra, Argen­ti­na

Elia Espen, Madre de Pla­za de Mayo, Línea Fun­da­do­ra, Argen­ti­na

Nora Cor­ti­ñas, Madre de Pla­za de Mayo, Línea Fun­da­do­ra, Argen­ti­na

Comi­té de Dere­chos Huma­nos de Base de Chia­pas Dig­na Ochoa, Méxi­co.

Hugo Blan­co Gal­dós, Perú.

Ste­lla Callo­ni, escri­to­ra, perio­dis­ta, Argen­ti­na.

Ati­lio Boron, poli­tó­lo­go, Argen­ti­na.

León José Sla­va Mar­tí­nez, Colom­bia.

Die­go-Catriel Herch­ho­ren Alco­lea, Gua­da­la­ja­ra.

José Schul­man, Pre­si­den­te Liga Argen­ti­na por los Dere­chos Huma­nos.

Clau­dia Cam­ba, pre­si­den­ta de la Fun­da­ción Un Mun­do Mejor es Posi­ble (UMMEP), misio­nes cuba­nas en Argen­ti­na.

Arti­cu­la­ción ALBA Movi­mien­tos

Sin­di­ca­to Sitrem, Chi­le.

Movi­mien­to Patrio­ti­co Manuel Rodrí­guez, Chi­le.

Hugo Pavez Lazo. Abo­ga­do de Dere­chos Huma­nos, Chi­le.

Union Cla­sis­ta de Tra­ba­ja­do­res, Chi­le.

Pro­gra­ma la olla sin­di­cal de Radio Villa Fran­cia, Chi­le.

Manuel Cabie­ses, periodista,Director de Pun­to Final, Chi­le.

OLP-Resis­tir y Luchar, Argen­ti­na.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano (Argen­ti­na, Vene­zue­la, Cuba).

Ange­les Maes­tro, Madrid, Esta­do Espa­ñol.

Loli­ta Chá­vez Ixqa­quic, diri­gen­ta de los Pue­blos Mayas Qui­che de Gua­te­ma­la

Fun­da­ción Paki­to Arria­rán, Vene­zue­la

Nor­man Bris­ki, actor Argen­ti­na.

Jor­ge Gui­chón, can­tau­tor uru­gua­yo

Jose­ba Agu­do, Abo­ga­do de Patxi Ruiz, Eus­kal Herria

Juan Con­tre­ras, Coor­di­na­do­ra Simón Bolí­var, Vene­zue­la

Coor­di­na­ción Polí­ti­ca y Social Mar­cha Patrió­ti­ca (Colom­bia).

Eduar­do «Negro» Soa­res, abo­ga­do, Argen­ti­na.

Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das, Argen­ti­na.

Aso­cia­ción Ex Dete­ni­dos Des­apa­re­ci­dos. Argen­ti­na.

Vicen­te Zito Lema, poe­ta, escri­tor Argen­ti­na.

Rober­to Per­día, diri­gen­te social, abo­ga­do, Argen­ti­na.

Gui­ller­mo Sua­rez M, del Movi­mien­to de Libe­ra­cion Nacio­nal Mexi­cano.

Luz Ele­na Celada,desde Colom­bia.

Moi­ra Millán, wei­cha­fe Mapu­che

Aure­lio B. R. Nar­va­ja, edi­tor, Argen­ti­na.

Anto­nio Mai­ra. Esta­do espa­ñol.

Edgar­do Cabe­za.

Eduar­do Semi­na­ra, Argen­ti­na.

Vero­ni­ca De-Negri Quin­ta­na, acti­vis­ta de DDHH, Washing­ton DC, EE.UU.

Car­los Pello­li, Argen­ti­na.

Feli­pe Luis López, Argen­ti­na.

Jor­ge Fal­co­ne, docu­men­ta­lis­ta Argen­ti­na.

Car­los Azná­rez, perio­dis­ta, Argen­ti­na.

María Torre­llas, docu­men­ta­lis­ta, Argen­ti­na.

Gra­cie­la Maset­ti, Argen­ti­na.

Luis Mora­do, Argen­ti­na.

Enri­que­ta Tuñon, Argen­ti­na.

Facun­do Andi­coe­chea, fotó­gra­fo, Argen­ti­na.

Daniel Devi­ta, rape­ro, Argen­ti­na.

Fer­nan­do Car­do­zo – Sin­di­ca­lis­ta, Argen­ti­na.

Mabel Fran­zo­ne, Inves­ti­ga­do­ra en cien­cias socia­les. Argen­ti­na.

Juan Luis For­ne­ro, Argen­ti­na.

María Isa­bel Grau, docen­te, secre­ta­ria de Pren­sa del Sin­di­ca­to Ademys. Argen­ti­na.

Fer­mín Napal

Nico­las Xamar­do Gon­zá­lez, Pro­fe­sor Cola­bo­ra­dor Hono­rí­fi­co de la UPV /​Euskal Herria

Gus­ta­vo Di Mar­zio , Dipu­tado MC Pro­vin­cia Bs As Argen­ti­na

Luis Zamo­ra – Auto­de­ter­mi­na­ción y Liber­tad (Dipu­tado nacio­nal 1989 – 1993; 2001 – 2005) Argen­ti­na

Hum­ber­to Tumi­ni, Pre­si­den­te del Movi­mien­to Libres del Sur, Argen­ti­na

Comi­té Zonal «Tita Hidal­go» del Par­ti­do Comu­nis­ta de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba Argen­ti­na;

Zule­ma Alba

Fer­nan­do Bil­bao, Eus­kal Herria

Ana Ser­na, Eus­kal Herria

Car­los Zam­brano Cór­do­va

María Pách­ko­va, Bél­gi­ca

Miguel Ven­tu­ra

Raúl Silen­cio

Con­vo­ca­to­ria Segun­da Inde­pen­den­cia, Argen­ti­na

Car­los Gabet­ta, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Alber­to Ferra­ri, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Rosa María Lore­te­gui

José Andrés Gokoetxea Amo­na­rraiz

Marian Amu­na­rriz

Angel Alkain

Liliam Euge­nia Gómez Álva­rez, Colom­bia

Elia­na Was­ser­mann, actriz, Argen­ti­na

Rómu­lo Par­do Sil­va

Goio Ubier­na, Eus­kal Herria

Xan­ti Begi­ris­tain Madotz. Eus­kal Herria

NICOLAS DOLJANIN – ESCRITOR

ILDA MARQUES – EDITORA

Iña­ki Erro Zazu

Mar­ta Vas­sa­llo, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Iosu Mire­ne Lasa Ale­gria, Eus­kal Herria

Gus­ta­vo Perei­ra, poe­ta, Vene­zue­la

Mar­tín Jai­me, Argen­ti­na

Igna­cio Due­ñas Gar­cía Pola­vie­ja. Argen­ti­na

Alber­to Gui­lis – Docen­te UBA Argen­ti­na

Raquel Angel – Docen­te UBA Argen­ti­na

Fran­klin Ledez­ma Can­da­ne­do, Perio­dis­ta y Escri­tor del Corin­to Boli­va­riano: Pana­má-

Kihi­li Kun­tur­pill­ku, Colom­bia

IÑAKI PASCUAL AIZPEOLEA, Eus­kal Herria

Ele­na Garaial­de, Eus­kal Herria

Elda San­tia­go Pérez, Puer­to Rico

Nor­ber­to Gon­zá­lez Clau­dio Puer­to Rico

Susa­na M Gon­zá­lez Puer­to Rico

Elda C Gon­zá­lez Puer­to Rico

William San­tia­go Puer­to Rico

Lluís Alòs, Pro­fes­sor UB. Bar­ce­lo­na Cata­lun­ya

Car­los Angu­lo-Rivas, poe­ta y escri­tor., Cana­dà

Raquel Glus­man, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Jesús María Ten­ji­do Ramos, Esta­do Espa­ñol

Maxu­xa Larrar­te Cam­pan­de­gui, Eus­kal Herria

Jone Eiz­men­di, Eus­kal Herria

Gra­cie­la Zal­dua, Argen­ti­na

Izas­kun Eiza­gi­rre, Eus­kal Herria

jose Raul LLa­re­na

Luz María Mon­to­ya Pérez, Méxi­co

Raúl Ville­gas Dáva­los, Pro­fe­sor-inves­ti­ga­dor, Uni­ver­si­dad Autó­no­ma de la Ciu­dad de Méxi­co

Dr. Gil­ber­to López y Rivas, pro­fe­sor inves­ti­ga­dor de INAH, Mexi­co

Edbahar Patino Rami­rez

Lucas Rubi­nich , soció­lo­go Argen­ti­na

Ana AMBROGI, Argen­ti­na

Ger­man Ville­gas Cas­ti­llo

Luis Bac­chet­ta, Argen­ti­na

Ketxus Uriar­te, Eus­kal Herria

Lorea Zezia­ga (Baio­na Eus­kal Herria)

Susa­na Fer­nán­dez, Perio­dis­ta. Locu­to­ra, Argen­ti­na

Mikel Alber­di, Eus­kal Herria

Onin­tza Fadri­que Zigan­da, Eus­kal herria

Julio Cesar Hin­ca­pié Betan­courth. MOVICE, Colom­bia

Julio Dales­san­dro. Tra­ba­ja­do­res Repre­sa­lia­dos por Dic­ta­du­ra Argen­ti­na

Ana Salo­món Dise­ño Grá­fi­co Esta­do Espa­ñol

Javier Cano Ara­na

Andrés Rug­ge­ri, antro­pó­log UBA/​UNAJ, Argen­ti­na

Dr. Has­san Dal­band., Ciu­dad de Méxi­co.

Iratxe Zezia­ga, Eus­kal Herria

Kris­ti­na Zezia­ga, Eus­kal Herria

Patxi Sagar­na Urbano, Eus­kal Herria

Julio Cooper

Con­ra­do Gar­cia Napal,Estado Espa­ñol

María Rosa Hidal­go Gil, Eus­kal Herria

Miguel Puig­vert, Argen­ti­na

Ela­dio Gon­zá­lez Rodrí­guez (Toto) – direc­tor museo Ernes­to Che Gue­va­ra de Bue­nos Aires. Argen­ti­na

Fabio Zuri­ta, Argen­ti­na

Pepa Vivan­co, edu­ca­do­ra musi­cal, Argen­ti­na

Mar­ce­lo Lan­gie­ri, Argen­ti­na

Movi­mien­to de los Pue­blos: Por un socia­lis­mo femi­nis­ta des­de aba­jo

(Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán – Corrien­te Nacio­nal, Izquier­da

Lati­noa­me­ri­ca­na Socia­lis­ta, Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y

el Cam­bio Social, Movi­mien­to 8 de Abril) Argen­ti­na

Per­di del Olmo, Eus­kal Herria

Regi­ne Ber­mai­jer, dise­ña­do­ra grá­fi­ca, Argen­ti­na

Fakun Azna­rez, perio­dis­ta, Eus­kal Herria

Fun­da­ción Inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran (Vene­zue­la-Eus­kal Herria)

Beverly Kee­ne, Diá­lo­go 2000-Jubi­leo Sur Argen­ti­na

Movi­mien­to

de los Pue­blos: Por un socia­lis­mo femi­nis­ta des­de aba­jo (Fren­te Popu­lar

Darío San­ti­llán – Corrien­te Nacio­nal, Izquier­da Lati­noa­me­ri­ca­na

Socia­lis­ta, Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y el Cam­bio Social,

Movi­mien­to 8 de Abril) ARGENTINA

Jor­ge Zabal­za, (his­tó­ri­co lucha­dor revo­lu­cio­na­rio) Uru­guay

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES, Fre­na­de­so, PANAMÁ

Elsa Bruz­zo­ne Secre­ta­ria CEMIDA (Cen­tro de Mili­ta­res para la Demo­cra­cia Argen­ti­na)

Henry Bois­ro­lin, Comi­té Demo­crá­ti­co Hai­tiano

Sagra­rio Berroiz

Mario Her­nan­dez. Perio­dis­ta y escri­tor. Miem­bro del Con­se­jo Direc­ti­vo de la Coor­di­na­do­ra de Medios de la CABA (COMECI) Argen­ti­na

David Gara­boa Boni­llo

Jor­ge Correa (Boro LH), perio­dis­ta lahai​ne​.org. Iru­ña, Eus­kal Herria

Mara Bar­que­ro

Jesús Fuen­tes

Alber­to Etxa­ba­rria, Eus­kal herria

Egoitz Fer­nán­dez Amo­rós, Por­tu­ga­le­te, Biz­kaia, Eus­kal Herria

Lau­reano Orte­ga

Sare Anti­fa­xis­ta, Eus­kal Herria

José Saya­go, OLP-Resis­tir y Luchar, Argen­ti­na

Ana María Gutie­rre, Argen­ti­na

Ale­xan­der Motis

Fer­nan­do Sán­chez

Eva Gir­bau, Bar­ce­lo­na, Cata­lun­ya

Pepe Bal­món

Juan Jose Rei­na Rios

Dora Gian­no­ni. Escri­to­ra Argen­ti­na.

Rober­to José Tosi

Kepa Mar­ti­nez de Lagos

Javier Urru­tia

Cris­ti­na Solano. Aso­cia­ción Anahí , filial Rosa­rio. Argen­ti­na

Daniel Dorre­go

Radio Círcu­lo Boli­va­riano

Ando­ni Elo­rrie­ta Arro­na­te­gui, Eus­kal Herria

Ama­lia Bea­triz Moli­na­ri- ARGENTINA

Leo­nar­do Del Gros­so, Argen­ti­na

Txa­to Pidal, Eus­kal Herria

Ixa iri­ba­rren, Eus­kal herria

Ange­li­ta Otsoa

Juan Omar Di Mas­si

María Cris­ti­na Agua­do Casal, Río Gran­de. Tie­rra del Fue­go. Argen­ti­na

Pedro Moreno lara

Aga­pi­to Pérez Chi­co

Mila Azko­na, Eus­kal Herria

Jesus Mari Goi­koetxea Garral­da. Eus­kal Herria

Vivia­na Mejía, Movi­mien­to Colom­biano de Soli­da­ri­dad con Cuba

Txa­ro Irai­zoz Fer­nan­dez, Eus­kal Herria

Kar­los Aldea Urme­ne­ta, Eus­kal Herria

Luis E. Ville­gas. N., Vene­zue­la

Dora Gian­no­ni

Lour­des Uran­ga, Méxi­co

Sofía Lash­ley , Vene­zue­la

Juan

Hum­ber­to Gri­mald, «Aso­cia­cion Nacio­nal de Ex Pre­sos Poli­ti­cos Repu­bli­ca

Argen­ti­na» y «Casa de la Memo­ria y Resis­ten­cia Jor­ge Nono Liza­so»

Pau­la Ferré, tro­va­do­ra argen­ti­na

Gladys M. Qui­ro­ga, Tra­ba­ja­do­ra de pren­sa y de salud- Argen­ti­na

Javier Aris­tu Anbus­te­gi, Eus­kal Herria

Car­los de Ura­bá, perio­dis­ta, Méxi­co

Cris­ti­na Rodrí­guez, Argen­ti­na

Valen­tin Pacho, Vice pre­si­den­te de la FSM (Fede­ra­ción Sin­di­cal Mun­dial)

Alber­to Fuen­tes Gutié­rrez

Fer­nan­do Velas­co Rue­da

Mas­siel Gue­rra, Chi­le

Ricar­do

Frod­den Arms­trong, Sobre­vi­vien­te de DINA y miem­bro fun­da­dor de la

Agru­pa­ción Nacio­nal de Ex pre­sos Polí­ti­cos y de Comi­sión Éti­ca Con­tra La

Tor­tu­ra. Chi­le

Lucía Herre­ra, docen­te, Argen­ti­na

Veró­ni­ca Zapa­ta, perio­dis­ta y psi­có­lo­ga. Boli­via

Daniel Sil­ber , – Vice­pre­si­den­te de la Fede­ra­cion de Enti­da­des Cul­tu­ra­les Judías de la Argen­ti­na (ICUF /​Idis­her Cul­tur Far­band)

Dan­te Patrig­na­ni, Sec. de DD HH, CTA Auto­no­ma Reg. Bahía Blan­ca

Anto­nie­ta De Ste­fano, Vene­zue­la, edu­ca­do­ra popu­lar , del colec­ti­vo TV Cari­cuao

Fer­nan­do Pérez, psi­có­lo­go, Vene­zue­la

Susa­na Zal­dua, que­re­llan­te masa­cre de La Pla­ta

La Agen­cia Boli­va­ria­na de Pren­sa, Vene­zue­la

Sil­via Emil­ce Gómez, Argen­ti­na

Olga Mora­les, fotó­gra­fa , Argen­ti­na

Ana Ambro­gi, docen­ta, Argen­ti­na

Naia­ra Imatz Zaran­do­na, Eus­kal Herria

Mai­te Aran­goa Cia; Eus­kal Herria

Juan Rojas Var­gas, Con­fe­de­ra­ción Cam­pe­si­na del Perú (CCP)

Miren Iosu­men Viz­cay , Eus­Kal Herria

Xavier Astiz, Eus­kal Herria

Colec­ti­vo Cine forum de Val­pa­raí­so

Taller arpi­lle­ras de la memo­ria Val­pa­raí­so

José Luis Bour­na­sell

Gabrie­la G. Gimé­nez, Estu­dian­te, mili­tan­te de DDHH

Iose­ba Robles berrio­za­bal Eus­kal Herria.

Feli­sa Herre­ra

María Est­her Bur­gos L

Gar­bi­ne Muri­llo Laba­rrie­ta, Eus­kal Herria

Jose­ba Bas­te­rra, Eus­kal Herria

Lei­re moreno Mar­co

Umber­to Pas­si­gat­ti, jubi­la­do, resi­den­te a El Cam­pe­llo (Ali­can­te)

Fran­cis­ca Pérez Pérez, jubi­la­da, resi­den­te a El Cam­pe­llo (Ali­can­te)

Oskar Cade­nas, Eus­kal Herria

Encar­na­ción León. Eus­kal Herria.

Ser­gio Argüe­llo, Psi­có­lo­go , Gua­te­ma­la

Fran­cis­co Rami­rez Cue­llar, Abo­ga­do Defen­sor de Dere­chos Huma­nos de Colom­bia

Ange­li­llo Uixó, Casal Popu­lar Cas­te­llón. Esta­do espa­ñol.

Mª Ánge­les Ruiz Villa. Madrid. Esta­do espa­ñol.

Soco­rro Rojo Inter­na­cio­nal de Madrid, Esta­do espa­ñol.

Con­cha Gon­zá­lez Rodrí­guez, des­de Madrid

Vale­ria Fari­ña- His­to­ria­do­ra y actriz. Uru­guay

Bea­triz Amor, radio libre 96.3 San­ta Tere­si­ta, Argen­ti­na

Rober­to Orte­ga

Pablo Ruiz, perio­dis­ta, SOA­Watch, Chi­le.

Obser­va­to­rio por el Cie­rre de la Escue­la de las Amé­ri­cas, Chi­le

Bego­ña Lea­che, Eus­kal Herria

Anto­ne­la Gui­ller­mi­na Di Can­dia, Sala­di­llo (BsAs) , Argen­ti­na

José Este­ban Bas­tías, Sala­di­llo (BsAs), Argen­ti­na

Mari­bel San­chez Patxe­ko, Eus­kal Herria

Mar­ti­na María Mila­gros Orte­ga Díaz

Lau­reano Orte­ga Orte­ga, Eus­kal Herria

Soco­rro Rojo Inter­na­cio­nal Biz­kaia, Eus­kal Herria

Nei­de da Cun­ha Pin­to, – artis­ta visual de Por­to Ale­gre, RS, Bra­sil

Blan­qui Man­ri­que

Jose­ba Zama­ko­na Azku­na, Eus­kal Herria

Olga Rodrí­guez Blan­co. Madrid. Espa­ña.

Almu­de­na Alon­so

Pedro Alon­so Saiz

Tri­ni­dad Alon­so Saiz

José María Zama­co­na Bus­tin­za

Vic­tor Ramos, Por el Comi­té pour la paix en Amé­ri­que Lati­ne Que­bec, Cana­dá

María Jesús Gar­cía Mar­tin, Avi­la, Espa­ña

Jesús María del Olmo Ruiz

Mai­te Aran­di­goien Leor­za, Eus­kal Herria

Pau­la Klach­ko, soció­lo­ga, UNPAZ-UNDAV- REDH. Argen­ti­na

Shan­ti Zur­bano Villa­te (tra­ba­ja­dor – Gas­teiz, EH)

Angel Gallas­te­gi . Eus­kal Herria

Agur­tza­ne Uri­zar, Eus­kal Herria

Jose­fi­na Tole­do Bene­dit. His­to­ria­do­ra, Narra­do­ra, Poe­ta, miem­bro de la Unión Nacio­nal de Escri­to­res y Artis­tas de Cuba.

Eloy Villa­crez Riquel­me ciu­da­dano del Perú

Gra­cie­la Rami­rez, Argen­ti­na

Mar­co Gon­za­lez Urrutia,Chile

Alber­to Reyes, Chi­le

Fedo­ra Lagos, Chi­le

José Berrios, Puer­to Rico

Edwin Gon­zá­lez, Puer­to Rico

Patri­cia Jimé­nez, Boli­via

Lau­ra Mor, Argen­ti­na

Yai­mi Rave­lo, Cuba

Ana­li­ce Rue­da, Cuba

Miriam Quin­ta­na, Cuba

Dimi­tri Dinis, Gre­cia

Char­la­mos Vorreas, Gre­cia

Glo­ria Gon­zá­lez Jus­to, Fran­cia

Pablo Gon­zá­lez Jus­to, Cuba

Liz­beth Laba­ñino, Cuba

Comi­té Inter­na­cio­nal Paz, Jus­ti­cia y Dig­ni­dad a los Pue­blos

María Mag­da­le­na López Pau­lino, Orga­ni­za­ción de Dere­chos Huma­nos Red Soli­da­ria Déca­da Con­tra la Impu­ni­dad AC, de Méxi­co

FUERZA

DE LA REVOLUCION, de Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na. Orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria y

socia­lis­ta. Rafael Alvá­rez, rela­cio­nes exte­rio­res

Susa­na Zal­dua, Argen­ti­na

Vano Iog­na Prat des­de Luxem­bur­go

Cata­li­na Oiar­bi­de Ansa, Eus­kal Herria

Jeru­sa­len Olea

Van­da De Odo­ri­co, Ita­lia

Mai­te Aran­di­goien Leor­za, Eus­kal Herria

Car­los «Sue­co» Lord­ki­pa­nid­se, Argen­ti­na

Encuen­tro Mili­tan­te Cachi­to Fuk­man

Anne Cau­wel Fran­cia

Ten­den­cia Revo­lu­cio­na­ria Pero­nis­ta , Argen­ti­na

Oscar Manuel Zulua­ga Uri­be, Maes­tro en Arte Dra­má­ti­co, Mede­llin, Colom­bia

Daniel Eduar­do Bruno , Argen­ti­na

Bruno Car­val­ho, perio­dis­ta, Por­tu­gal.

Ana María Par­nas, refe­ren­ta de dd.hh. Uru­gua­yos en Argen­ti­na.

Ama­lia Apao­la­za Ara­na, Baio­na Eus­kal Herria.

HECTOR ELGORRIAGA BARRIONUEVO,JOSE JAVIER OTEIZA JUAN ANDONI MUGIKA CARMEN LABORDE , Argen­ti­na

Rodol­fo Grin­berg de Argen­ti­na

Zebu Loi­za­ga

Boltxe Kolek­ti­boa, Eus­kal Herria.

Alber­to Barreñ Zua­za­goi­tia, soli­da­rio con Patxi, MEXICO

Jor­ge Vivar

Ramón el Sui­zo, (René Fas­nacht) Del Colec­ti­vo de Defen­sa de la Emba­ja­da de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la en El Sal­va­dor

Ana María Gar­cía Zuvia­rrain

Uxue Astiz Aran­goa

Javier alon­so, Des­em­plea­do, Eus­kal herria

Saul San­do­val, Agru­pa­cion Envar El Kadri Pero­nis­mo de Base , Argen­ti­na

Comi­te de Amis­tad con el Pue­blo Saha­raui , Argen­ti­na

Barrios X Memo­ria y Jus­ti­cia de Lomas de Zamo­ra, Argen­ti­na

Comi­sion de Soli­da­ri­dad con Pales­ti­na de Lomas de Zamo­ra, Argen­ti­na

Xabier Bayon Gar­cia, Eus­kal Herria

Iña­ki mar­ti­nez, Mili­tan­te vas­co por los dere­chos de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas

Ser­gio Nica­noff, His­to­ria­dor y docen­te UBA Argen­ti­na

Iker Aiza­gi­rre Lasar­te, Eus­kal Herria

Imma­cu­la­da Grà­cia Mon­ge, Eus­kal Herria

Anti-Intern­ment Com­mit­tee of Ire­land

Diar­muid Breat­nach, blog­ger, his­to­ria­dor y acti­vis­ta por memo­ria his­tó­ri­ca.

MªÁn­ge­les Joben Ruiz

Nor­ma Susa­na Her­nan­do

Josu Fer­nan­dez Hoyal

Fran­cis­co Mar­co Igle­sias, des­de Gra­na­da, esta­do espa­ñol

Móni­ca Simon­ci­ni, Omar Neri (Mas­ca­ró cine Ame­ri­cano)

Mar­ta Unga­ro, fami­liar noche de los lápi­ces

Daniel C Bil­bao, Perio­dis­ta, escri­tor. Rep. Argen­ti­na

Cris­to­bal Cres­po

Red Lati­na sin fron­te­ras

Maria Ange­les Fer­nan­dez Trin­ca­do

Ale­jan­dro Eguía Lis Gue­rre­ro

Ser­gio Uli­ba­rri Coss

Alma Alva­ra­do Moo

Ham­let Cetzal Chay

David Igle­sias Ruíz

María Fer­nan­da Jimé­nez Pech

Enri­que Farreny del Bos­que, Fran­cia

Lucia Lopez

Ali­cia Mon­sech

Wal­ter Oscar Cala­mi­ta, Ita­lia

Lei­re Zuloa­ga

1) Ales­sio Rai­mon­di. Cer­de­ña

2) Pas­qua­li­na Marro­su. Cer­de­ña

Ain­hoa Mar­ti­nez Blan­ko, Eus­kal Herria

Red Roja, Esta­do espa­ñol

Josu Ramos, Eus­kal Herria

Nago­re Azna­rez, Bar­ce­lo­na

Jesus Valen­cia. Eus­kal Herria

Alber­to Mas – perio­dis­ta, Argen­ti­na

Ollan­tay Itzam­ná, Defen­sor lati­noa­me­ri­cano de los Dere­chos de la Madre Tie­rra y Dere­chos Huma­nos. Abya Yala

Nés­tor Gui­do

Danie­la Ire­ne Ruiz Var­gas, Tra­ba­ja­do­ra. Inte­gran­te del Orga­nis­mo de DD HH en Argen­ti­na H.I.J.O.S. Zona Oes­te.

Clau­dia Vivia­na Nor­ma Fer­nan­dez, JUBILADA BANCARIA. Argen­ti­na

Vania Mar­ti­nic Papic, Argen­ti­na

Álva­ro Lope­ra, inge­nie­ro quí­mi­co, con resi­den­cia en Mede­llín, Antio­quia, Colom­bia

Til­da Rabi, Pre­si­den­ta Fede­ra­ción de Enti­da­des Argen­tino-Pales­ti­nas

Dick Ema­nuels­son, repor­te­ro sue­co

DOMINGO RODOLFO ALONSO NÚÑEZ

María Pie­dad Ossa­ba, perio­dis­ta in depen­dien­te, direc­to­ra de La Plu​ma​.net, Agen­cia Pue­blos en Pie, Fran­cia

Ossa­ba, Artis­ta plás­ti­co, Paris, Fran­cia

Nor­ber­to Dugar­te

Movi­men­to di Milano, ITALIA

Eloy Villa­crez Riquel­me Perú ‚Pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Patrió­ti­ca por la recu­pe­ra­ción de Ari­ca y Tara­pa­cá-ASPRA­TA

María Ele­na Var­ni-Bue­nos Aires.Argentina

Gru­po Anti­car­ce­la­rio La Cor­da de Tarra­go­na

Pas­tor Ricár­dez, MÉXICO

Daniel Pérez Creus, Gran Cana­ria

Movdef_​Argentina

San­ti Vera Ace­ve­do

Jor­ge Drkos Sec Rel Inter­nac. Fren­te Trans­ver­sal Argen­ti­na

Ángel Blas­co Gimé­nez

Dan­te Mar­ce­lo Fau­re Nove­lli. Agru­pa­ción Mariano Moreno /​Entre Ríos /​Argentina

Itziar Egia Jau­re­gi

Ser­gio Rodri­guez Gel­fens­tein, perio­dis­ta y escri­tor, Vene­zue­la

Javier Anadón, Coor­di­na­dor del Sin­di­ca­to Ara­go­nés Colec­ti­vo Uni­ta­rio de Tra­ba­ja­do­res (CUT)

José Joa­quín Sal­dias, Eus­kal Herria

Mikel A. Ezkai Elgea (Pro­fe­sor jubi­la­do) Nava­rra, Eus­kal Herria

Manu Gar­cía, pro­fe­sor, Eus­kal Herria

Anais Mele­ro Salas, Nafa­rroa, Eus­kal Herria

Pili Salas Cas­tro, Iru­ñea- Eus­kal Herria

MABEL PASCUAL GARCIA-UCEDA, – Tafa­lla-Eus­kal herria

Egoitz Murgoitio,Euskal Herria

Patri­cia Mar­tin Beyer

Emma Almi­ron, Argen­ti­na

CARLOS IGNACIO ALFREDO LACONI, arqui­tec­to, Argen­ti­na

Geral­di­na Colot­ti, perio­dis­ta Ita­lia