Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus. Por Naomi Klein

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​19 de mayo de 2020 – En este reve­la­dor artícu­lo para The Inter­cept, la perio­dis­ta cana­dien­se Nao­mi Klein ana­li­za el ficha­je del ex Ceo de Goo­gle Eric Sch­midt para enca­be­zar una comi­sión para «reima­gi­nar la reali­dad post-Covid» en Nue­va York don­de, dice, comien­za a ges­tar­se un futu­ro domi­na­do por la aso­cia­ción de los esta­dos con los gigan­tes tec­no­ló­gi­cos: “Pero las ambi­cio­nes van mucho más allá de las fron­te­ras de cual­quier esta­do o país”. Klein defi­ne una Doc­tri­na del Shock pan­dé­mi­co, a la que lla­ma el nue­vo pac­to o New Deal de las Pan­ta­llas (Screen New Deal). Plan­tea el ries­go liso y llano de que esta polí­ti­ca de las cor­po­ra­cio­nes ame­na­ce des­truir al sis­te­ma edu­ca­ti­vo y de salud. El ras­treo de datos, el comer­cio sin efec­ti­vo, la tele­sa­lud, la escue­la vir­tual, y has­ta los gim­na­sios y las cár­ce­les, par­te de una pro­pues­ta “sin con­tac­to y alta­men­te ren­ta­ble”. La cua­ren­te­na como labo­ra­to­rio en vivo, un «Black Mirror», y la ace­le­ra­ción de esta dis­to­pía a par­tir del coro­na­vi­rus: “Aho­ra, en un con­tex­to des­ga­rra­dor de muer­te masi­va, se nos ven­de la dudo­sa pro­me­sa de que estas tec­no­lo­gías son la úni­ca for­ma posi­ble de pro­te­ger nues­tras vidas con­tra una pan­de­mia”. Cuá­les son las dudas (de siem­pre) y cómo, bajo el pre­tex­to de la inte­li­gen­cia arti­fi­cial, las cor­po­ra­cio­nes vuel­ven a pelear por el poder de con­tro­lar las vidas. (Tra­du­ci­do por Agen­cia Lava​ca​.org).

Por Nao­mi Klein para The Inter­cept

FOTO: Eric Sch­midt, ejje­cu­ti­vo de Goo­gle, habla obser­va­do por el gober­na­dor del esta­do de Nue­va York Andrew Cuo­mo.

Duran­te la sesión infor­ma­ti­va dia­ria sobre coro­na­vi­rus del gober­na­dor de Nue­va York Andrew Cuo­mo el miér­co­les, la som­bría mue­ca que lle­nó nues­tras pan­ta­llas duran­te sema­nas fue reem­pla­za­da bre­ve­men­te por algo pare­ci­do a una son­ri­sa.

La ins­pi­ra­ción para estas vibra­cio­nes inusual­men­te bue­nas fue un con­tac­to en video del ex CEO de Goo­gle Eric Sch­midt, quien se unió a la reunión infor­ma­ti­va del gober­na­dor para anun­ciar que enca­be­za­rá una comi­sión para reima­gi­nar la reali­dad post-Covid del Esta­do de Nue­va York, con énfa­sis en inte­grar per­ma­nen­te­men­te la tec­no­lo­gía en todos los aspec­tos de la vida cívi­ca.

«Las pri­me­ras prio­ri­da­des de lo que esta­mos tra­tan­do de hacer», dijo Sch­midt, «se cen­tran en tele­sa­lud, apren­di­za­je remo­to y ban­da ancha… Nece­si­ta­mos bus­car solu­cio­nes que se pue­dan pre­sen­tar aho­ra y ace­le­rar la uti­li­za­ción de la tec­no­lo­gía para mejo­rar las cosas». Para que no haya dudas de que los obje­ti­vos del ex CEO de Goo­gle eran pura­men­te bene­vo­len­tes, su fon­do de video pre­sen­ta­ba un par de alas de ángel dora­das enmar­ca­das.

Jus­to un día antes, Cuo­mo había anun­cia­do una aso­cia­ción simi­lar con la Fun­da­ción Bill y Melin­da Gates para desa­rro­llar «un sis­te­ma edu­ca­ti­vo más inte­li­gen­te». Al lla­mar a Gates un «visio­na­rio», Cuo­mo dijo que la pan­de­mia ha crea­do «un momen­to en la his­to­ria en el que pode­mos incor­po­rar y avan­zar en las ideas [de Gates] … Todos estos edi­fi­cios, todas estas aulas físi­cas, ¿para qué, con toda la tec­no­lo­gía que se tie­ne?» pre­gun­tó, apa­ren­te­men­te de modo retó­ri­co.

Ha tar­da­do un tiem­po en edi­fi­car­se, pero está comen­zan­do a sur­gir algo pare­ci­do a una doc­tri­na del shock pan­dé­mi­co. Lla­mé­mos­lo «Screen New Deal» (el New Deal de la pan­ta­lla). Con mucho más de alta tec­no­lo­gía que cual­quier otra cosa que haya­mos vis­to en desas­tres ante­rio­res, el futu­ro que se está for­jan­do a medi­da que los cuer­pos aún acu­mu­lan las últi­mas sema­nas de ais­la­mien­to físi­co no como una nece­si­dad dolo­ro­sa para sal­var vidas, sino como un labo­ra­to­rio vivo para un futu­ro per­ma­nen­te y alta­men­te ren­ta­ble sin con­tac­to.

Anuja Sonal­ker, CEO de Steer Tech, una com­pa­ñía con sede en Mary­land que ven­de tec­no­lo­gía para el auto esta­cio­na­mien­to de vehícu­los (self par­king), resu­mió recien­te­men­te el nue­vo dis­cur­so que gene­ra el virus. «Hay una ten­den­cia defi­ni­da a la tec­no­lo­gía sin con­tac­to con huma­nos», dijo. «Los huma­nos son bio­pe­li­gro­sos, las máqui­nas no lo son».

Es un futu­ro en el que nues­tros hoga­res nun­ca más serán espa­cios exclu­si­va­men­te per­so­na­les, sino tam­bién, a tra­vés de la conec­ti­vi­dad digi­tal de alta velo­ci­dad, nues­tras escue­las, los con­sul­to­rios médi­cos, nues­tros gim­na­sios y, si el esta­do lo deter­mi­na, nues­tras cár­ce­les. Por supues­to, para muchos de noso­tros, esas mis­mas casas ya se esta­ban con­vir­tien­do en nues­tros luga­res de tra­ba­jo que nun­ca se apa­gan y en nues­tros prin­ci­pa­les luga­res de entre­te­ni­mien­to antes de la pan­de­mia, y el encar­ce­la­mien­to de vigi­lan­cia «en la comu­ni­dad» ya esta­ba en auge. Pero en el futu­ro, bajo una cons­truc­ción apre­su­ra­da, todas estas ten­den­cias están pre­pa­ra­das para una ace­le­ra­ción de velo­ci­dad warp (for­ma teó­ri­ca de mover­se más rápi­do que la velo­ci­dad de la luz).

Este es un futu­ro en el que, para los pri­vi­le­gia­dos, casi todo se entre­ga a domi­ci­lio, ya sea vir­tual­men­te a tra­vés de la tec­no­lo­gía de trans­mi­sión y en la nube, o físi­ca­men­te a tra­vés de un vehícu­lo sin con­duc­tor o un avión no tri­pu­la­do, y lue­go la pan­ta­lla «com­par­ti­da» en una pla­ta­for­ma media­da. Es un futu­ro que emplea muchos menos maes­tros, médi­cos y con­duc­to­res. No acep­ta efec­ti­vo ni tar­je­tas de cré­di­to (bajo el pre­tex­to del con­trol de virus) y tie­ne trans­por­te públi­co esque­lé­ti­co y mucho menos arte en vivo. Es un futu­ro que afir­ma estar basa­do en la «inte­li­gen­cia arti­fi­cial», pero en reali­dad se man­tie­ne uni­do por dece­nas de millo­nes de tra­ba­ja­do­res anó­ni­mos escon­di­dos en alma­ce­nes, cen­tros de datos, fábri­cas de mode­ra­ción de con­te­ni­dos, talle­res elec­tró­ni­cos, minas de litio, gran­jas indus­tria­les, plan­tas de pro­ce­sa­mien­to de car­ne, y las cár­ce­les, don­de que­dan sin pro­tec­ción con­tra la enfer­me­dad y la hiper­ex­plo­ta­ción. Es un futu­ro en el que cada uno de nues­tros movi­mien­tos, nues­tras pala­bras, nues­tras rela­cio­nes pue­den ras­trear­se y extraer datos median­te acuer­dos sin pre­ce­den­tes entre el gobierno y los gigan­tes tec­no­ló­gi­cos.

Si todo esto sue­na fami­liar es por­que, antes del Covid, este pre­ci­so futu­ro impul­sa­do por apli­ca­cio­nes y lleno de con­cier­tos nos fue ven­di­do en nom­bre de la con­ve­nien­cia, la fal­ta de fric­ción y la per­so­na­li­za­ción. Pero muchos de noso­tros tenía­mos preo­cu­pa­cio­nes. Sobre la segu­ri­dad, la cali­dad y la inequi­dad de la tele­sa­lud y las aulas en línea. Sobre autos sin con­duc­tor que derri­ban pea­to­nes y avio­nes no tri­pu­la­dos que des­tro­zan paque­tes (y per­so­nas). Sobre el ras­treo de ubi­ca­ción y el comer­cio sin efec­ti­vo que borra nues­tra pri­va­ci­dad y afian­za la dis­cri­mi­na­ción racial y de géne­ro. Sobre pla­ta­for­mas de redes socia­les sin escrú­pu­los que enve­ne­nan nues­tra eco­lo­gía de la infor­ma­ción y la salud men­tal de nues­tros hijos. Sobre «ciu­da­des inte­li­gen­tes» lle­nas de sen­so­res que suplan­tan al gobierno local. Sobre los bue­nos tra­ba­jos que estas tec­no­lo­gías eli­mi­na­ron. Sobre los malos tra­ba­jos que pro­du­cían en masa.

Y, sobre todo, nos preo­cu­pa­ba la rique­za y el poder que ame­na­za­ban a la demo­cra­cia acu­mu­la­dos por un puña­do de empre­sas tec­no­ló­gi­cas que son maes­tros de la abdi­ca­ción, evi­tan­do toda res­pon­sa­bi­li­dad por los res­tos que que­dan en los cam­pos que aho­ra domi­nan, ya sean medios, mino­ris­tas o trans­por­te.

Ese era el pasa­do anti­guo cono­ci­do como «febre­ro». Hoy en día, una gran ola de páni­co arras­tra a muchas de esas preo­cu­pa­cio­nes bien fun­da­das, y esta dis­to­pía calen­ta­da está pasan­do por un cam­bio de mar­ca de tra­ba­jo urgen­te. Aho­ra, en un con­tex­to des­ga­rra­dor de muer­te masi­va, se nos ven­de la dudo­sa pro­me­sa de que estas tec­no­lo­gías son la úni­ca for­ma posi­ble de pro­te­ger nues­tras vidas con­tra una pan­de­mia, las cla­ves indis­pen­sa­bles para man­te­ner­nos a sal­vo a noso­tros mis­mos y a nues­tros seres que­ri­dos.

Gra­cias a Cuo­mo y sus diver­sas aso­cia­cio­nes mul­ti­mi­llo­na­rias (inclui­da una con Michael Bloom­berg para prue­bas y ras­treo), el esta­do de Nue­va York se está posi­cio­nan­do como la bri­llan­te sala de expo­si­ción para este som­brío futu­ro, pero las ambi­cio­nes van mucho más allá de las fron­te­ras de cual­quier esta­do o país.

Y en el cen­tro de todo está Eric Sch­midt. Mucho antes de que los esta­dou­ni­den­ses enten­die­ran la ame­na­za de Covid-19, Sch­midt había esta­do en una agre­si­va cam­pa­ña de lobby, pre­sio­nes y rela­cio­nes públi­cas impul­san­do pre­ci­sa­men­te la visión de la socie­dad del Black Mirror (o Espeo Negro, por la serie ingle­sa) que Cuo­mo aca­ba de dar­le poder para cons­truir. En el cora­zón de esta visión está la per­fec­ta inte­gra­ción del gobierno con un puña­do de gigan­tes de Sili­con Valley: con escue­las públi­cas, hos­pi­ta­les, con­sul­to­rios médi­cos, poli­cías y mili­ta­res, todas las fun­cio­nes prin­ci­pa­les se exter­na­li­zan (a un alto cos­to) a empre­sas pri­va­das de tec­no­lo­gía.

Es una visión en la que Sch­midt ha esta­do avan­zan­do en sus fun­cio­nes como pre­si­den­te de la Jun­ta de Inno­va­ción de Defen­sa, que ase­so­ra al Depar­ta­men­to de Defen­sa sobre el mayor uso de la inte­li­gen­cia arti­fi­cial en el ejér­ci­to, y como pre­si­den­te de la pode­ro­sa Comi­sión de Segu­ri­dad Nacio­nal sobre Inte­li­gen­cia Arti­fi­cial, o NSCAI, que ase­so­ra al Con­gre­so sobre «avan­ces en inte­li­gen­cia arti­fi­cial, desa­rro­llos rela­cio­na­dos con el apren­di­za­je auto­má­ti­co y tec­no­lo­gías aso­cia­das», con el obje­ti­vo de abor­dar «las nece­si­da­des de segu­ri­dad nacio­nal y eco­nó­mi­ca de los Esta­dos Uni­dos, inclui­do el ries­go eco­nó­mi­co». Ambas jun­tas están lle­nas de pode­ro­sos CEOS de Sili­con Valley y altos eje­cu­ti­vos de com­pa­ñías como Ora­cle, Ama­zon, Micro­soft, Face­book y, por supues­to, los cole­gas de Sch­midt en Goo­gle.

Como pre­si­den­te, Sch­midt aún posee más de 5.3 mil millo­nes de dóla­res en accio­nes de Alp­ha­bet (la com­pa­ñía matriz de Goo­gle), así como gran­des inver­sio­nes en otras empre­sas tec­no­ló­gi­cas, esen­cial­men­te ha esta­do lle­van­do a cabo una rees­truc­tu­ra­ción con sede en Washing­ton en nom­bre de Sili­con Valley. El obje­ti­vo prin­ci­pal de las dos cáma­ras empre­sa­rias es soli­ci­tar aumen­tos expo­nen­cia­les en el gas­to del gobierno en inves­ti­ga­ción sobre inte­li­gen­cia arti­fi­cial y en infra­es­truc­tu­ra que per­mi­ta tec­no­lo­gías como la 5G, inver­sio­nes que bene­fi­cia­rían direc­ta­men­te a las com­pa­ñías en las que Sch­midt y otros miem­bros de estos gru­pos tie­nen amplias par­ti­ci­pa­cio­nes.

Pri­me­ro en pre­sen­ta­cio­nes a puer­tas cerra­das para legis­la­do­res y más tar­de en artícu­los de opi­nión y entre­vis­tas públi­cas, el argu­men­to de Sch­midt ha sido que, dado que el gobierno chino está dis­pues­to a gas­tar dine­ro públi­co ili­mi­ta­do para cons­truir la infra­es­truc­tu­ra de vigi­lan­cia de alta tec­no­lo­gía, mien­tras per­mi­te a las empre­sas tec­no­ló­gi­cas chi­nas como Ali­ba­ba, Bai­du y Hua­wei obte­ner los bene­fi­cios de las apli­ca­cio­nes comer­cia­les, la posi­ción domi­nan­te de los EE.UU en la eco­no­mía glo­bal está al bor­de del colap­so.

El Cen­tro de Infor­ma­ción de Pri­va­ci­dad Elec­tró­ni­ca recien­te­men­te obtu­vo acce­so a tra­vés de una soli­ci­tud de la Ley de Liber­tad de Infor­ma­ción a una pre­sen­ta­ción rea­li­za­da por el NSCAI de Sch­midt hace un año, en mayo de 2019. Sus dia­po­si­ti­vas plan­tean una serie de afir­ma­cio­nes alar­mis­tas sobre cómo la infra­es­truc­tu­ra regu­la­do­ra rela­ti­va­men­te laxa­de Chi­na y su ape­ti­to sin fon­do por la vigi­lan­cia está hacien­do que se ade­lan­te a los EE.UU. en varios cam­pos, inclu­yen­do la inte­li­gen­cia arti­fi­ciaal para diag­nós­ti­co médi­co, vehícu­los autó­no­mos, infra­es­truc­tu­ra digi­tal, ciu­da­des inte­li­gen­tes, via­jes com­par­ti­dos y comer­cio sin efec­ti­vo.

Las razo­nes dadas para la ven­ta­ja com­pe­ti­ti­va de Chi­na son innu­me­ra­bles, des­de el gran volu­men de con­su­mi­do­res que com­pran en línea; «La fal­ta de sis­te­mas ban­ca­rios here­da­dos en Chi­na», lo que le ha per­mi­ti­do sal­tar sobre efec­ti­vo y tar­je­tas de cré­di­to y desatar «un enor­me mer­ca­do de comer­cio elec­tró­ni­co y ser­vi­cios digi­ta­les» uti­li­zan­do «pagos digi­ta­les»; y una gra­ve esca­sez de médi­cos, lo que ha lle­va­do al gobierno a tra­ba­jar estre­cha­men­te con com­pa­ñías tec­no­ló­gi­cas como Ten­cent para usar la AI (inte­li­gen­cia arti­fi­cial) como medi­ci­na «pre­dic­ti­va». Las dia­po­si­ti­vas seña­lan que en Chi­na, las com­pa­ñías tec­no­ló­gi­cas «tie­nen la auto­ri­dad de eli­mi­nar rápi­da­men­te las barre­ras regu­la­to­rias, mien­tras que las ini­cia­ti­vas esta­dou­ni­den­ses se ven envuel­tas en el cum­pli­mien­to de HIPPA y la apro­ba­ción de la FDA».

Sin embar­go, más que nin­gún otro fac­tor, el NSCAI seña­la la volun­tad de Chi­na de adop­tar alian­zas públi­co-pri­va­das en la vigi­lan­cia masi­va y la reco­pi­la­ción de datos como una razón para su ven­ta­ja com­pe­ti­ti­va. La pre­sen­ta­ción pro­mo­cio­na el «apo­yo y par­ti­ci­pa­ción explí­ci­ta del gobierno de Chi­na, por ejem­plo, en el des­plie­gue del reco­no­ci­mien­to facial». Sos­tie­ne que «la vigi­lan­cia es uno de los ‘pri­me­ros y mejo­res clien­tes’ para Al» y, ade­más, que «la vigi­lan­cia masi­va es una apli­ca­ción ase­si­na para el apren­di­za­je pro­fun­do».

Una dia­po­si­ti­va titu­la­da «Con­jun­tos de datos esta­ta­les: vigi­lan­cia = ciu­da­des inte­li­gen­tes» seña­la que Chi­na, jun­to con el prin­ci­pal com­pe­ti­dor chino de Goo­gle, Ali­ba­ba, están corrien­do por delan­te.

Esto es nota­ble por­que la empre­sa matriz de Goo­gle, Alp­ha­bet, ha esta­do impul­san­do pre­ci­sa­men­te esta visión a tra­vés de su divi­sión Side­walk Labs, eli­gien­do una gran par­te de la cos­ta de Toron­to como su pro­to­ti­po de «ciu­dad inte­li­gen­te». Pero el pro­yec­to de Toron­to se cerró des­pués de dos años de con­tro­ver­sia ince­san­te rela­cio­na­da con las enor­mes can­ti­da­des de datos per­so­na­les que Alp­ha­bet reco­lec­ta­ría, la fal­ta de pro­tec­cio­nes de pri­va­ci­dad y los bene­fi­cios cues­tio­na­bles para la ciu­dad en gene­ral.

Cin­co meses des­pués de esta pre­sen­ta­ción, en noviem­bre, el NSCAI emi­tió un infor­me pro­vi­sio­nal al Con­gre­so que sus­ci­tó la alar­ma sobre la nece­si­dad de que EE.UU actúe fren­te a la adap­ta­ción Chi­na de estas tec­no­lo­gías con­tro­ver­ti­das. «Esta­mos en una com­pe­ten­cia estra­té­gi­ca», afir­ma el infor­me , obte­ni­do a tra­vés de FOIA por el Cen­tro de Infor­ma­ción Elec­tró­ni­ca de Pri­va­ci­dad. “La inte­li­gen­cia arti­fi­cial esta­rá en el cen­tro. El futu­ro de nues­tra segu­ri­dad y eco­no­mía nacio­nal está en jue­go ”.

A fines de febre­ro, Sch­midt esta­ba lle­van­do su cam­pa­ña al públi­co, tal vez enten­dien­do que el aumen­to de pre­su­pues­to que su jun­ta direc­ti­va esta­ba pidien­do no podría apro­bar­se sin una mayor acep­ta­ción. En un artícu­lo de opi­nión del New York Times titu­la­do “Sili­con Valley podría per­der fren­te a Chi­na», Sch­midt pidió «aso­cia­cio­nes sin pre­ce­den­tes entre el gobierno y la indus­tria» y, una vez más, hacien­do sonar la alar­ma de peli­gro ama­ri­lla:

AI (inte­li­gen­cia arti­fi­cial) abri­rá nue­vas fron­te­ras en todo, des­de bio­tec­no­lo­gía has­ta ban­ca, y tam­bién es una prio­ri­dad del Depar­ta­men­to de Defen­sa. … Si las ten­den­cias actua­les con­ti­núan, se espe­ra que las inver­sio­nes gene­ra­les de Chi­na en inves­ti­ga­ción y desa­rro­llo superen a las de Esta­dos Uni­dos den­tro de 10 años, apro­xi­ma­da­men­te al mis­mo tiem­po que se pro­yec­ta que su eco­no­mía sea más gran­de que la nues­tra . A menos que estas ten­den­cias cam­bien, en la déca­da de 2030 com­pe­ti­re­mos con un país que tie­ne una eco­no­mía más gran­de, más inver­sio­nes en inves­ti­ga­ción y desa­rro­llo, mejor inves­ti­ga­ción, un mayor des­plie­gue de nue­vas tec­no­lo­gías y una infra­es­truc­tu­ra infor­má­ti­ca más sóli­da. … En últi­ma ins­tan­cia, los chi­nos están com­pi­tien­do para con­ver­tir­se en los prin­ci­pa­les inno­va­do­res del mun­do, y Esta­dos Uni­dos no está jugan­do para ganar.

La úni­ca solu­ción, para Sch­midt, era un cho­rro de dine­ro públi­co. Elo­gian­do a la Casa Blan­ca por soli­ci­tar una dupli­ca­ción de la finan­cia­ción de la inves­ti­ga­ción en inte­li­gen­cia arti­fi­cial y cien­cia de la infor­ma­ción cuán­ti­ca, escri­bió: “Debe­ría­mos pla­near dupli­car la finan­cia­ción en esos cam­pos nue­va­men­te a medi­da que crea­mos capa­ci­dad ins­ti­tu­cio­nal en labo­ra­to­rios y cen­tros de inves­ti­ga­ción. … Al mis­mo tiem­po, el Con­gre­so debe cum­plir con la soli­ci­tud del pre­si­den­te para obte­ner el nivel más alto de finan­cia­mien­to de I + D de defen­sa en más de 70 años , y el Depar­ta­men­to de Defen­sa debe capi­ta­li­zar ese aumen­to de recur­sos para desa­rro­llar capa­ci­da­des inno­va­do­ras en inte­li­gen­cia arti­fi­cial, cuán­ti­ca, hiper­só­ni­ca y otras prio­ri­ta­rias áreas tec­no­ló­gi­cas «.

Eso fue exac­ta­men­te dos sema­nas antes de que el bro­te de coro­na­vi­rus se decla­ra­ra una pan­de­mia, y no se men­cio­nó que el obje­ti­vo de esta vas­ta expan­sión de alta tec­no­lo­gía era pro­te­ger la salud de los esta­dou­ni­den­ses. Solo que era nece­sa­rio evi­tar ser supe­ra­do por Chi­na. Pero, por supues­to, eso pron­to cam­bia­ría.

En los dos meses trans­cu­rri­dos des­de enton­ces, Sch­midt ha some­ti­do estas deman­das pre­exis­ten­tes, para gas­tos públi­cos masi­vos en inves­ti­ga­ción e infra­es­truc­tu­ra de alta tec­no­lo­gía, para una serie de «aso­cia­cio­nes públi­co-pri­va­das» en inte­li­gen­cia arti­fi­cial y para el aflo­ja­mien­to de innu­me­ra­bles pro­tec­cio­nes de pri­va­ci­dad y segu­ri­dad, a tra­vés de un ejer­ci­cio agre­si­vo de repo­si­cio­na­mien­to dis­cur­si­vo. Aho­ra, todas estas medi­das (y más) se están ven­dien­do al públi­co como nues­tra úni­ca espe­ran­za posi­ble de pro­te­ger­nos de un nue­vo virus que nos acom­pa­ña­rá en los pró­xi­mos años.

Y las com­pa­ñías tec­no­ló­gi­cas con las que Sch­midt tie­ne víncu­los pro­fun­dos, y que pue­blan las influ­yen­tes jun­tas ase­so­ras que pre­si­de, se han repo­si­cio­na­do como pro­tec­to­res bene­vo­len­tes de la salud públi­ca y gene­ro­sos cam­peo­nes de los «héroes coti­dia­nos» de los tra­ba­jos esen­cia­les (muchos de los cua­les per­de­rían sus empleos si estas com­pa­ñías se salie­ran con la suya). Menos de dos sema­nas des­pués del cie­rre del esta­do de Nue­va York, Sch­midt escri­bió un artícu­lo de opi­nión para el Wall Street Jour­nal que esta­ble­ció el nue­vo tono y dejó en cla­ro que Sili­con Valley tie­ne toda la inten­ción de apro­ve­char la cri­sis para una trans­for­ma­ción per­ma­nen­te.

Al igual que otros esta­dou­ni­den­ses, los tec­nó­lo­gos están tra­tan­do de hacer su par­te para apo­yar pri­me­ra línea de res­pues­ta a la pan­de­mia. … Pero cada esta­dou­ni­den­se debe­ría pre­gun­tar­se dón­de que­re­mos que esté la nación cuan­do ter­mi­ne la pan­de­mia de Covid-19. ¿Cómo podrían las tec­no­lo­gías emer­gen­tes des­ple­ga­das en la cri­sis actual impul­sar­nos hacia un futu­ro mejor? … Empre­sas como Ama­zon saben cómo sumi­nis­trar y dis­tri­buir de mane­ra efi­cien­te. Ten­drán que pro­por­cio­nar ser­vi­cios y ase­so­ra­mien­to a los fun­cio­na­rios del gobierno que care­cen de los sis­te­mas infor­má­ti­cos y de la expe­rien­cia. Tam­bién debe­ría­mos ace­le­rar la ten­den­cia hacia el apren­di­za­je remo­to, que se está pro­ban­do hoy como nun­ca antes. On line, no exis­te un requi­si­to de pro­xi­mi­dad, lo que per­mi­te a los estu­dian­tes obte­ner ins­truc­ción de los mejo­res maes­tros, sin impor­tar en qué dis­tri­to esco­lar resi­dan … La nece­si­dad de una expe­ri­men­ta­ción rápi­da a gran esca­la tam­bién ace­le­ra­rá la revo­lu­ción bio­tec­no­ló­gi­ca. … Final­men­te, el país está atra­sa­do hace tiem­po en infra­es­truc­tu­ra digi­tal real … Si que­re­mos cons­truir una eco­no­mía futu­ra y un sis­te­ma edu­ca­ti­vo basa­do en tele-todo, nece­si­ta­mos una pobla­ción total­men­te conec­ta­da y una infra­es­truc­tu­ra ultra­rrá­pi­da. El gobierno debe hacer una inver­sión masi­va, tal vez como par­te de un paque­te de estí­mu­lo, para con­ver­tir la infra­es­truc­tu­ra digi­tal de la nación en pla­ta­for­mas basa­das en la nube y vin­cu­lar­las con una red 5G.

De hecho, Sch­midt ha sido impla­ca­ble en la bús­que­da de esta visión. Dos sema­nas des­pués de la apa­ri­ción de ese artícu­lo de opi­nión, des­cri­bió la pro­gra­ma­ción ad hoc de edu­ca­ción en el hogar que los maes­tros y las fami­lias de todo el país se vie­ron obli­ga­dos a impro­vi­sar duran­te esta emer­gen­cia de salud públi­ca como «un expe­ri­men­to masi­vo en el apren­di­za­je remo­to». El obje­ti­vo de este expe­ri­men­to, dijo, era «tra­tar de des­cu­brir: ¿cómo apren­den los niños de for­ma remo­ta? Y con esos datos debe­ría­mos ser capa­ces de cons­truir mejo­res herra­mien­tas de apren­di­za­je a dis­tan­cia que, cuan­do se com­bi­nan con el maes­tro … ayu­da­rán a los niños a apren­der mejor ” Duran­te esta mis­ma video­lla­ma­da, orga­ni­za­da por el Club Eco­nó­mi­co de Nue­va York, Sch­midt tam­bién pidió más tele­sa­lud, más 5G, más comer­cio digi­tal y el res­to de la lis­ta de deseos pre­exis­ten­te. Todo en nom­bre de la lucha con­tra el virus.

Sin embar­go, su comen­ta­rio más reve­la­dor fue el siguien­te: “El bene­fi­cio de estas cor­po­ra­cio­nes, que ama­mos difa­mar, en tér­mi­nos de la capa­ci­dad de comu­ni­car­se, la capa­ci­dad de lidiar con la salud, la capa­ci­dad de obte­ner infor­ma­ción, es pro­fun­do. Pien­sa en cómo sería tu vida en Esta­dos Uni­dos sin Ama­zon «. Agre­gó que la gen­te debe­ría «estar un poco agra­de­ci­da de que estas com­pa­ñías obtu­vie­ron el capi­tal, hicie­ron la inver­sión, cons­tru­ye­ron las herra­mien­tas que esta­mos usan­do aho­ra y real­men­te nos han ayu­da­do».

Es un recor­da­to­rio sobre que, has­ta hace muy poco, el recha­zo públi­co con­tra estas cor­po­ra­cio­nes esta­ba cre­cien­do. Los can­di­da­tos pre­si­den­cia­les dis­cu­tían abier­ta­men­te la caí­da de la gran tec­no­lo­gía. Ama­zon se vio obli­ga­do a aban­do­nar sus pla­nes para una sede en Nue­va York debi­do a la feroz opo­si­ción local. El pro­yec­to Side­walk Labs de Goo­gle esta­ba en una cri­sis peren­ne, y los pro­pios tra­ba­ja­do­res de Goo­gle se nega­ban a cons­truir tec­no­lo­gía de vigi­lan­cia con apli­ca­cio­nes mili­ta­res.

En resu­men, la demo­cra­cia se esta­ba con­vir­tien­do en el mayor obs­tácu­lo para la visión que Sch­midt esta­ba pro­mo­vien­do, pri­me­ro des­de su posi­ción en la cima de Goo­gle y Alp­ha­bet y lue­go como pre­si­den­te de dos pode­ro­sas jun­tas ase­so­ran­do al Con­gre­so y al Depar­ta­men­to de Defen­sa. Como reve­lan los docu­men­tos de NSCAI, este incon­ve­nien­te ejer­ci­cio del poder por par­te del públi­co y los tra­ba­ja­do­res tec­no­ló­gi­cos den­tro de estas mega­em­pre­sas, des­de la pers­pec­ti­va de hom­bres como Sch­midt y el CEO de Ama­zon, Jeff Bezos, des­ace­le­ró enlo­que­ce­do­ra­men­te la carre­ra arma­men­tis­ta de la inte­li­gen­cia arti­fi­cial, man­te­nien­do flo­tas de auto­mó­vi­les y camio­nes sin con­duc­tor poten­cial­men­te mor­ta­les fue­ra de las carre­te­ras, evi­tan­do que los regis­tros de salud pri­va­dos se con­vier­tan en un arma uti­li­za­da por los emplea­do­res con­tra los tra­ba­ja­do­res, evi­tan­do que los espa­cios urba­nos se cubran con soft­wa­re de reco­no­ci­mien­to facial, y mucho más.

Aho­ra, en medio de la car­ni­ce­ría de esta pan­de­mia en cur­so, y el mie­do y la incer­ti­dum­bre sobre el futu­ro que ha traí­do, estas cor­po­ra­cio­nes ven cla­ra­men­te su momen­to para barrer todo ese com­pro­mi­so demo­crá­ti­co. Para tener así el mis­mo tipo de poder que sus com­pe­ti­do­res chi­nos, que osten­tan el lujo de fun­cio­nar sin ver­se obs­ta­cu­li­za­dos por intru­sio­nes de dere­chos labo­ra­les o civi­les.

Todo esto se está movien­do muy rápi­do. El gobierno aus­tra­liano ha con­tra­ta­do a Ama­zon para alma­ce­nar los datos de su con­tro­ver­ti­da apli­ca­ción de segui­mien­to de coro­na­vi­rus. El gobierno cana­dien­se ha con­tra­ta­do a Ama­zon para entre­gar equi­pos médi­cos, gene­ran­do pre­gun­tas sobre por qué omi­tió el ser­vi­cio pos­tal públi­co. Y en solo unos pocos días a prin­ci­pios de mayo, Alp­ha­bet ha pues­to en mar­cha una nue­va ini­cia­ti­va de Side­walk Labs para reha­cer la infra­es­truc­tu­ra urba­na con $ 400 millo­nes en capi­tal semi­lla. Josh Mar­cu­se, direc­tor eje­cu­ti­vo de la Jun­ta de Inno­va­ción en Defen­sa que pre­si­de Sch­midt, anun­ció que deja­ría ese tra­ba­jo para tra­ba­jar a tiem­po com­ple­to en Goo­gle como jefe de estra­te­gia e inno­va­ción para el sec­tor públi­co mun­dial, lo que sig­ni­fi­ca que ayu­da­rá a Goo­gle a sacar pro­ve­cho de algu­nas de las muchas opor­tu­ni­da­des que él y Sch­midt han esta­do crean­do con su lobby.

Para ser cla­ros, la tec­no­lo­gía es sin duda una par­te cla­ve de cómo debe­mos pro­te­ger la salud públi­ca en los pró­xi­mos meses y años. La pre­gun­ta es: ¿esta­rá la tec­no­lo­gía suje­ta a las dis­ci­pli­nas de la demo­cra­cia y la super­vi­sión públi­ca, o se imple­men­ta­rá en un fre­ne­sí de esta­do de excep­ción, sin hacer pre­gun­tas crí­ti­cas, dan­do for­ma a nues­tras vidas en las pró­xi­mas déca­das? Pre­gun­tas como, por ejem­plo: si real­men­te esta­mos vien­do cuán crí­ti­ca es la conec­ti­vi­dad digi­tal en tiem­pos de cri­sis, ¿debe­rían estas redes y nues­tros datos estar real­men­te en manos de juga­do­res pri­va­dos como Goo­gle, Ama­zon y Apple? Si los fon­dos públi­cos están pagan­do gran par­te de eso, ¿el públi­co no debe­ría tam­bién poseer­lo y con­tro­lar­lo? Si Inter­net es esen­cial para muchas cosas en nues­tras vidas, como lo es cla­ra­men­te, ¿no debe­ría tra­tar­se como una uti­li­dad públi­ca sin fines de lucro?

Y aun­que no hay duda de que la capa­ci­dad de tele­con­fe­ren­cia ha sido un sal­va­vi­das en este perío­do de blo­queo, hay serios deba­tes sobre si nues­tras pro­tec­cio­nes más dura­de­ras son cla­ra­men­te más huma­nas. Tome­mos la edu­ca­ción. Sch­midt tie­ne razón en que las aulas super­po­bla­das pre­sen­tan un ries­go para la salud, al menos has­ta que ten­ga­mos una vacu­na. Enton­ces, ¿no se podría con­tra­tar el doble de maes­tros y redu­cir el tama­ño de los cur­sos a la mitad? ¿Qué tal ase­gu­rar­se de que cada escue­la ten­ga una enfer­me­ra?

Eso crea­ría empleos muy nece­sa­rios en una cri­sis de des­em­pleo a nivel de depre­sión y les daría mayor mar­gen a todos en el ambien­te edu­ca­ti­vo. Si los edi­fi­cios están dema­sia­do lle­nos, ¿qué tal divi­dir el día en tur­nos y tener más edu­ca­ción al aire libre, apro­ve­chan­do la abun­dan­te inves­ti­ga­ción que mues­tra que el tiem­po en la natu­ra­le­za mejo­ra la capa­ci­dad de los niños para apren­der?

Intro­du­cir ese tipo de cam­bios sería difí­cil, sin duda. Pero no son tan arries­ga­dos como renun­ciar a la tec­no­lo­gía pro­ba­da y ver­da­de­ra de huma­nos entre­na­dos que ense­ñan a los huma­nos más jóve­nes cara a cara, en gru­pos don­de apren­den a socia­li­zar entre ellos.

Al ente­rar­se de la nue­va aso­cia­ción del esta­do de Nue­va York con la Fun­da­ción Gates, Andy Pallot­ta, pre­si­den­te de Uni­ted Tea­chers del Esta­do de Nue­va York, reac­cio­nó rápi­da­men­te: “Si que­re­mos reima­gi­nar la edu­ca­ción, comen­ce­mos por abor­dar la nece­si­dad de tra­ba­ja­do­res socia­les, con­se­je­ros de salud men­tal , enfer­me­ras esco­la­res, cur­sos de artes enri­que­ce­do­res, cur­sos avan­za­dos y cla­ses más peque­ñas en dis­tri­tos esco­la­res de todo el esta­do «, dijo. Una coa­li­ción de gru­pos de padres tam­bién seña­ló que si real­men­te habían esta­do vivien­do un «expe­ri­men­to de apren­di­za­je remo­to» (como lo expre­só Sch­midt), los resul­ta­dos fue­ron pro­fun­da­men­te preo­cu­pan­tes: «Dado que las escue­las cerra­ron a media­dos de mar­zo, nues­tro la com­pren­sión de las pro­fun­das defi­cien­cias de la ins­truc­ción basa­da en pan­ta­lla solo ha cre­ci­do «.

Ade­más de los obvios ses­gos de cla­se y raza con­tra los niños que care­cen de acce­so a Inter­net y compu­tado­ras en el hogar (pro­ble­ma que las com­pa­ñías tec­no­ló­gi­cas están ansio­sas por cobrar, median­te gran­des ven­tas tec­no­ló­gi­cas), hay gran­des pre­gun­tas sobre si la ense­ñan­za remo­ta pue­de ser­vir a muchos niños con dis­ca­pa­ci­da­des, como lo exi­ge la ley . Y no exis­te una solu­ción tec­no­ló­gi­ca para el pro­ble­ma de apren­der en un entorno hoga­re­ño super­po­bla­do y /​o abu­si­vo.

El pro­ble­ma no es si las escue­las deben cam­biar ante un virus alta­men­te con­ta­gio­so para el cual no tene­mos cura ni vacu­na. Al igual que todas las ins­ti­tu­cio­nes don­de los huma­nos actúan en gru­pos, las escue­las cam­bia­rán. El pro­ble­ma, como siem­pre en estos momen­tos de con­mo­ción colec­ti­va, es la ausen­cia de deba­te públi­co sobre cómo debe­rían ser esos cam­bios y a quién debe­rían bene­fi­ciar. ¿Empre­sas tec­no­ló­gi­cas pri­va­das o estu­dian­tes?

Las mis­mas pre­gun­tas deben hacer­se sobre la salud. Evi­tar los con­sul­to­rios médi­cos y los hos­pi­ta­les duran­te una pan­de­mia tie­ne sen­ti­do. Pero la tele­sa­lud pier­de en gran medi­da fren­te a la aten­ción per­so­na a peso­na. Por lo tan­to, debe­mos tener un deba­te basa­do en la evi­den­cia sobre los pros y los con­tras de gas­tar recur­sos públi­cos esca­sos en tele­sa­lud, en com­pa­ra­ción con enfer­me­ras más capa­ci­ta­das, equi­pa­das con todo el equi­po de pro­tec­ción nece­sa­rio, que pue­den hacer visi­tas a domi­ci­lio para diag­nos­ti­car y tra­tar pacien­tes en sus hoga­res. Y qui­zás lo más urgen­te es que nece­si­ta­mos lograr el equi­li­brio correc­to entre las apli­ca­cio­nes de segui­mien­to del virus, que con las pro­tec­cio­nes de pri­va­ci­dad ade­cua­das tie­nen un papel que desem­pe­ñar, y los lla­ma­dos a un Cuer­po de Salud Comu­ni­ta­rio que pon­dría a millo­nes de esta­dou­ni­den­ses a tra­ba­jar no solo hacien­do segui­mien­to de con­tac­tos sino ase­gu­rán­do­se de que todos ten­gan los recur­sos mate­ria­les y el apo­yo que nece­si­tan para estar en cua­ren­te­na de mane­ra segu­ra.

En cada caso, enfren­ta­mos deci­sio­nes reales y difí­ci­les entre inver­tir en huma­nos e inver­tir en tec­no­lo­gía. Por­que la ver­dad bru­tal es que, tal como están las cosas, es muy poco pro­ba­ble que haga­mos ambas cosas. La nega­ti­va a trans­fe­rir los recur­sos nece­sa­rios a los esta­dos y ciu­da­des en suce­si­vos res­ca­tes fede­ra­les sig­ni­fi­ca que la cri­sis de salud del coro­na­vi­rus aho­ra se está con­vir­tien­do en una cri­sis de aus­te­ri­dad fabri­ca­da. Las escue­las públi­cas, uni­ver­si­da­des, hos­pi­ta­les y trán­si­to se enfren­tan a pre­gun­tas exis­ten­cia­les sobre su futu­ro. Si las com­pa­ñías tec­no­ló­gi­cas ganan su feroz cam­pa­ña de pre­sio­nes y lobby para el apren­di­za­je remo­to, tele­sa­lud, 5G y vehícu­los sin con­duc­tor, su Screen New Deal, sim­ple­men­te no que­da­rá dine­ro para prio­ri­da­des públi­cas urgen­tes, sin impor­tar el Green New Deal (el Nue­vo Pac­to Ver­de) que nues­tro pla­ne­ta nece­si­ta con urgen­cia.

Por el con­tra­rio: el pre­cio de todos los bri­llan­tes dis­po­si­ti­vos será el des­pi­do masi­vo de maes­tros y el cie­rre de hos­pi­ta­les.

La tec­no­lo­gía nos pro­por­cio­na herra­mien­tas pode­ro­sas, pero no todas las solu­cio­nes son tec­no­ló­gi­cas. Y el pro­ble­ma de exter­na­li­zar deci­sio­nes cla­ve sobre cómo «reima­gi­nar» nues­tros esta­dos y ciu­da­des a hom­bres como Bill Gates y Eric Sch­midt es que se han pasa­do la vida demos­tran­do la creen­cia de que no hay pro­ble­ma que la tec­no­lo­gía no pue­da solu­cio­nar.

Para ellos, y para muchos otros en Sili­con Valley, la pan­de­mia es una opor­tu­ni­dad de oro para reci­bir no solo la gra­ti­tud, sino tam­bién la defe­ren­cia y el poder que sien­ten que se les ha nega­do injus­ta­men­te. Y Andrew Cuo­mo, al poner al ex pre­si­den­te de Goo­gle a car­go del cuer­po que dará for­ma a la reaper­tu­ra del esta­do, pare­ce haber­le dado algo cer­cano al rei­na­do libre.