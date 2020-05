Brasil. La deforestación de la Amazonía en abril de 2020 es la más alta en diez años

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 19 de Mayo de 2020.

.

Según Ima­zon, el área fores­tal defo­res­ta­da en abril fue de 529 km², equi­va­len­te al muni­ci­pio de Por­to Ale­gre

La defo­res­ta­ción del Ama­zo­nas aumen­tó un 171% en abril en com­pa­ra­ción con el mis­mo perío­do de 2019, según datos del Sis­te­ma de Aler­ta de Defo­res­ta­ción (SAD), el Ins­ti­tu­to del Hom­bre y el Medio Ambien­te del Ama­zo­nas (Ima­zon), que no es vin­cu­la­do al gobierno. La defo­res­ta­ción, la mayor en diez años en el país, repre­sen­ta 529 km² de bos­que tala­do, que es apro­xi­ma­da­men­te equi­va­len­te al terri­to­rio del muni­ci­pio de Por­to Ale­gre.

La defo­res­ta­ción ocu­rrió en seis esta­dos: Pará, res­pon­sa­ble del 32% de la defo­res­ta­ción; Mato Gros­so (26%); Ron­dô­nia (19%); Ama­zo­nas (18%); Rorai­ma (4%); y Acre (1%). Sin embar­go, esto se refle­jó en solo diez muni­ci­pios: Alta­mi­ra (PA), con 72 km²; São Félix do Xin­gu (PA), con 44 km²; Apuí (AM), con 38 km²; Por­to Vel­ho (RO), con 31 km²; Lábrea (AM), con 23 km²; Col­ni­za (MT), con 22 km²; Novo Pro­gres­so (PA), con 16 km²; Can­deia do Jama­ri (RO), con 14 km²; Cuju­bim (RO), con 14 km²; y Jaca­rea­can­ga (PA), con 12 km². De estos, solo Apuí no está en la lis­ta de prio­ri­da­des de pro­tec­ción del Minis­te­rio de Medio Ambien­te .

Según Cris­tia­ne Maz­zet­ti, uno de los res­pon­sa­bles de la Cam­pa­ña Ama­zó­ni­ca de la ONG Green­pea­ce, el gobierno de Jair Bol­so­na­ro (sin un par­ti­do) » imple­men­tó una polí­ti­ca anti-ambien­tal , que debi­li­tó los orga­nis­mos de con­trol, ya sea redu­cien­do el pre­su­pues­to, ya sea eli­mi­nan­do o cam­bian­do posi­cio­nes estra­té­gi­cas o redu­cien­do el núme­ro ins­pec­cio­nes Enton­ces, la capa­ci­dad de con­tro­lar el cri­men ambien­tal en Bra­sil era mucho menor en ese gobierno ”.

Este abril, las comu­ni­da­des indí­ge­nas tam­bién se vie­ron afec­ta­das por la devas­ta­ción. Entre ellos se encuen­tra la Tie­rra Indí­ge­na Yano­ma­mi (TI), ubi­ca­da entre Rorai­ma y Ama­zo­nas, que, según SAD, fue la segun­da TI con la mayor área defo­res­ta­da en abril.

Duran­te el pri­mer año del gobierno de Jair Bol­so­na­ro, la defo­res­ta­ción en la Ama­zo­nía fue mayor en los terri­to­rios con pre­sen­cia de pue­blos indí­ge­nas ais­la­dos , como las comu­ni­da­des yano­ma­mi. Según datos ofi­cia­les del sis­te­ma Pro­des (Inpe), la defo­res­ta­ción en tie­rras indí­ge­nas en 2019 fue un 80% mayor en com­pa­ra­ción con 2018. En los terri­to­rios con pre­sen­cia de pue­blos indí­ge­nas ais­la­dos, la defo­res­ta­ción aumen­tó en un 113%.

Según una encues­ta del Ins­ti­tu­to Socio­am­bien­tal (ISA), TI Yano­ma­mi es uno de los más vul­ne­ra­bles a la pan­de­mia cau­sa­da por el nue­vo coro­na­vi­rus. Y es pre­ci­sa­men­te en este perío­do de reco­men­da­cio­nes para el ais­la­mien­to social que la comu­ni­dad es una de las más afec­ta­das por la defo­res­ta­ción, lo que refle­ja la explo­ta­ción ile­gal en el acto.

Series his­tó­ri­cas de defo­res­ta­ción en los meses de abril de los últi­mos diez años /​Repro­duc­ción /​Twit­ter

.

*Bra­sil do fato – Edi­ción: Vivian Fer­nan­des – Foto Por­ta­da: Lunae Parra­cho /​AFP