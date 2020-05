Argentina. Convocan movilización al Obelisco para este jueves: «¡Basta de extorsión empresarial y basta de Hambre!»

Comu­ni­ca­do de pren­sa.

Jueves 21⁄ 5 : Jor­na­da nacio­nal de movi­li­za­ción

En Bue­nos Aires:

‑10 hs con­cen­tra­ción en el Obe­lis­co

‑11.30 hs nos movi­li­za­mos a las puer­tas del Gru­po Lusar­di

‑12.30 hs vamos a la Secre­ta­ria de Comer­cio Inte­rior

‑13 hs Fren­te al Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social de la nacion

Bas­ta de extor­sión empre­sa­rial y bas­ta de ham­bre: Apli­ca­ción de la ley de abas­te­ci­mien­to ya !!

En medio de la emer­gen­cia, las com­pa­ñías de ali­men­tos no quie­ren ven­der­le al Esta­do y el gobierno no pue­de des­li­gar­se del con­flic­to. El ham­bre cre­ce des­co­mu­nal­men­te en las barria­das y las res­pues­tas no lle­gan. La emer­gen­cia gene­ra­da por el “coro­na­vi­rus” pare­cie­ra no modi­fi­car un míni­mo la acti­tud empre­sa­rial que deci­de espe­cu­lar eco­nó­mi­ca­men­te con el ham­bre del pue­blo tra­ba­ja­dor.

Des­de ini­cia­da la pan­de­mia, los ali­men­tos han esca­sea­do en los barrios o direc­ta­men­te no han lle­ga­do. A su vez, en los pocos luga­res don­de lle­ga­ron no solo lo hicie­ron de mane­ra insig­ni­fi­can­te para la deman­da gene­ra­da (que se tri­pli­có) sino que ade­más sin varie­dad que per­mi­ta la rea­li­za­ción de las ollas popu­la­res que veni­mos hacien­do (fal­ta de leche, acei­te, azú­car, entre otros pro­duc­tos).

El recla­mo al gobierno se ha lle­va­do en varias opor­tu­ni­da­des y la situa­ción no se ha modi­fi­ca­do. Su plan­teo es que las empre­sas no están pre­sen­tán­do­se a las lici­ta­cio­nes o lo hacen con sobre­pre­cios. Más allá de que tal situa­ción ocu­rra, el gobierno no pue­de desen­ten­der­se de lo que ocu­rre y dejar a millo­nes de per­so­nas en total des­am­pa­ro.

Sabe­mos que las leyes muchas veces cer­ce­nan los dere­chos de las mayo­rías tra­ba­ja­do­ras, pero en esta opor­tu­ni­dad vemos nece­sa­rio exi­gir que se apli­que la ley de Abas­te­ci­mien­to que, entre otras cosas, plan­tea: “Obli­gar a con­ti­nuar con la pro­duc­ción, indus­tria­li­za­ción, comer­cia­li­za­ción, dis­tri­bu­ción o pres­ta­ción de ser­vi­cios, como tam­bién a fabri­car deter­mi­na­dos pro­duc­tos, den­tro de los nive­les o cuo­tas míni­mas que esta­ble­cie­re la auto­ri­dad de apli­ca­ción. Esta últi­ma, a los efec­tos de la fija­ción de dichos nive­les o cuo­tas míni­mas, ten­drá en cuen­ta, res­pec­to de los obli­ga­dos (…)” ade­más de que habi­li­ta al Esta­do nacio­nal a “(…)pro­ce­der, en caso nece­sa­rio, al secues­tro de todos los ele­men­tos alu­di­dos en el inci­so”.

Por la urgen­te apli­ca­ción de la Ley de abas­te­ci­mien­to que per­mi­ta garan­ti­zar ali­men­tos para todos los come­do­res popu­la­res que hoy son la pri­me­ra línea fren­te a la pan­de­mia, este jue­ves 21 nos movi­li­za­mos en todo el país.

Cua­ren­te­na sin ham­bre!

Apli­ca­ción de la ley de abas­te­ci­mien­to ya!

Ali­men­tos para los come­do­res !

FOL –Fren­te de Orga­ni­za­cio­nes en Lucha, MTD Anibal Veron, Fren­te Popu­lar Dario San­ti­llan, Movi­mien­to de los Pue­blos (Fren­te Popu­lar Dario San­ti­llan Corrien­te Nacional,Izquierda Lati­noa­me­ri­ca­na Socia­lis­ta, MULCS- Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y el Cam­bio Social, Movi­mien­to 8 de Abril, Igual­dad Social), MRP- Movi­mien­to Resis­ten­cia Popu­lar FAR- Fren­te Arde Rojo/​COPA FOB La liber­ta­ria, FOB Auto­no­ma, MTR por la Demo­cra­cia Direc­ta, OLP Resis­tir y Luchar.

