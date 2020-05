Nación Andaluza, Sindicato Unitario de Andalucía y PCPA llaman a una concentración el sábado “Es el momento de hablar alto y claro y de luchar” – La otra Andalucía

Des­de NACIÓN ANDALUZA, el PCPA Y EL SUA se lla­ma a una movi­li­za­ción este sába­do 23 de mayo, en Alme­ría capi­tal, a las 8 de la tar­de, en una nota de pren­sa que han publi­ca­do y repro­du­ci­mos a con­ti­nua­ción:

La cri­sis eco­nó­mi­ca y social que el capi­ta­lis­mo ya arras­tra­ba, se ha agu­di­za­do con la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. El paro, la pre­ca­rie­dad, la fal­ta de recur­sos, está macha­can­do a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y a los sec­to­res popu­la­res. Y par­ti­cu­lar­men­te en nues­tra Anda­lu­cía por la depen­den­cia colo­nial que padecemos.Y esta vez, Alme­ría tam­po­co se libra. Ha sido la pro­vin­cia anda­lu­za don­de más aumen­tó el paro duran­te el últi­mo mes. En abril, el núme­ro de para­dos regis­tra­dos en el SEPE en Anda­lu­cía lle­gó casi al millón de per­so­nas. El 45,8% de la subida del paro en todo el esta­do espa­ñol, se con­cen­tró en Anda­lu­cía. Sien­do Alme­ría la pro­vin­cia anda­lu­za que en tér­mi­nos rela­ti­vos más aumen­tó el paro, un 7,16%.

Des­de el Gobierno de Madrid no se han apli­ca­do medi­das real­men­te con­tun­den­tes y nece­sa­rias para paliar la cri­sis. Tra­ba­jan a las órde­nes del gran capi­tal y ade­más han mania­ta­do los inten­tos de con­tes­ta­ción y de res­pues­ta de los sec­to­res más com­ba­ti­vos, per­mi­tien­do eso sí, que la extre­ma dere­cha cam­pe a sus anchas. Y nada pode­mos espe­rar tam­po­co del gobierno de la Jun­ta de Anda­lu­cía, repre­sen­tan­te de los intere­ses de los sec­to­res más reac­cio­na­rios de la oli­gar­quía anda­lu­za, ade­más de que como ins­ti­tu­ción, la Jun­ta de Anda­lu­cía, está vacía de toda sobe­ra­nía.

Cada día es más evi­den­te para qué nos quie­re el capi­ta­lis­mo espa­ño­lis­ta, para ser jor­na­le­ras mal paga­das, para estar para­dos y men­di­gar una “ayu­di­ta”, para ser quie­nes con tra­ba­jos pre­ca­rios y de tem­po­ra­da, sir­va­mos a los turis­tas euro­peos y de paí­ses ricos. Mien­tras, todos los bene­fi­cios y los impues­tos que se lle­van y que paga­mos a las gran­des empre­sas en Anda­lu­cía, van a la Comu­ni­dad de Madrid y a otras zonas del esta­do.

Des­de Nación Anda­lu­za deci­mos cla­ra­men­te que no que­re­mos vol­ver a la nor­ma­li­dad, la nor­ma­li­dad es la res­pon­sa­ble de que haya­mos lle­ga­do en estas con­di­cio­nes. Los ricos cada vez más ricos, mien­tras a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, sobre todo a las muje­res, nos espe­ra pre­ca­rie­dad, tem­po­ra­li­dad, desahu­cios, recor­tes en dere­chos socia­les, no poder lle­gar a fin de mes. Por no hablar de la con­ta­mi­na­ción y des­truc­ción cons­tan­te de nues­tro medio ambien­te, del aban­dono de nues­tros mayo­res, de los ingen­tes gas­tos mili­ta­res y las gue­rras. A esa nor­ma­li­dad no que­re­mos vol­ver.

Esta­mos a tiem­po de parar­lo. De que no ocu­rra como en la cri­sis del 2008, que la paga­mos las tra­ba­ja­do­ras y salie­ron ganan­do la ban­ca y los gran­des empre­sa­rios. Es el momen­to de levan­tar­nos, de salir a la calle, de decir que no, de orga­ni­zar­nos y de luchar.

Por eso os con­vo­ca­mos des­de NACIÓN ANDALUZA, el PCPA Y EL SUA este sába­do 23 de mayo, en Alme­ría capi­tal, a las 8 de la tar­de, a con­cen­trar­nos en El Pal­me­ral del Zapi­llo, jun­to al Paseo Marí­ti­mo. La con­cen­tra­ción está comu­ni­ca­da en tiem­po y for­ma a la Sub­de­le­ga­ción del Gobierno y quie­nes acu­da­mos guar­da­re­mos las dis­tan­cias reco­men­da­das, así como debe­re­mos ir pro­vis­tos de mas­ca­ri­llas.

NO PODEMOS DEJARNOS EXPLOTAR Y SOMETER

LUCHEMOS EN EL PRESENTE, PARA PODER CONQUISTAR EL FUTURO