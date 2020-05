México. Pueblo de Oaxaca prohíbe acceso a Coca Cola, Pepsi, Sabritas y otros

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 18 de mayo de 2020

Un pobla­do del esta­do de Oaxa­ca deci­dió tomar medi­das extre­mas con la ali­men­ta­ción de sus pobla­do­res.

Se tra­ta de Toton­te­pec Villa de More­los, quie­nes acor­da­ron no dejar entrar a su comu­ni­dad vehícu­los ni ven­de­do­res de empre­sas como Bim­bo, Sabri­tas, Game­sa, Coca Cola, Pep­si y de todo tipo de bebi­das alcohó­li­cas.

Esto lue­go de que una per­so­na dio posi­ti­vo por Covid-19 el pasa­do 10 de mayo en Tama­zu­la­pam del Espí­ri­tu San­to, pobla­ción veci­na (mixe) en la Sie­rra Nor­te de Oaxa­ca.

Así como otras comu­ni­da­des, las auto­ri­da­des de Toton­te­pec cerra­ron el acce­so a la pobla­ción de visi­tan­tes forá­neos.

Sólo los pro­vee­do­res loca­les pue­den entrar y salir para abas­te­cer a los ciu­da­da­nos con fru­tas, ver­du­ras y otros cul­ti­vos ori­gi­na­rios de la comu­ni­dad.

Ante esto, que­da prohi­bi­do el acce­so a empre­sas que pro­veen de otro tipo de artícu­los de con­su­mo.

De la mis­ma for­ma, die­ron a cono­cer que no se per­mi­ti­rá la entra­da de per­so­nas ori­gi­na­rias de la comu­ni­dad que radi­quen en otras ciu­da­des o muni­ci­pios, y sus­pen­de el ser­vi­cio de trans­por­te públi­co tan­to en la moda­li­dad de taxis colec­ti­vos como de camio­ne­tas Urvan.

Advir­tie­ron tam­bién san­cio­nes a las per­so­nas que acu­dan a fies­tas, even­tos depor­ti­vos y jari­peos en las comu­ni­da­des de la región: “Se le infor­ma que no debe­rán salir de la comu­ni­dad. Si no aca­tan esta dis­po­si­ción, serán san­cio­na­dos y no se les per­mi­ti­rá la entra­da a la comu­ni­dad”.

Así tam­bién, las auto­ri­da­des deter­mi­na­ron el cie­rre de esta­ble­ci­mien­tos que ven­dan pro­duc­tos no esen­cia­les, “como ropa, rega­los, video­jue­gos y can­ti­nas”, y prohi­bie­ron la “ins­ta­la­ción de ven­de­do­res ambu­lan­tes de mue­bles, ropa, apa­ra­tos elec­tró­ni­cos y artícu­los que no son con­si­de­ra­dos de pri­me­ra nece­si­dad”.

Sólo aque­llos loca­les que ven­dan ali­men­tos podrán seguir abier­tos, pero debe­rán tomar res­pec­ti­vas medi­das de higie­ne y sana dis­tan­cia al inte­rior de su nego­cio, ade­más que sus pro­duc­tos deben ser para lle­var.

FUENTE: Noti​ciamx​.com