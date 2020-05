Ecologistas en Acción reclama la clausura del vertedero de Bolaños – La otra Andalucía

Eco­lo­gis­tas en Acción ha mos­tra­do su más enér­gi­co recha­zo al pro­yec­to de amplia­ción del ver­te­de­ro de resi­duos peli­gro­sos y no peli­gro­sos de Bola­ños, pro­pie­dad de Verin­sur S. L, en Jerez, y ha recla­ma­do su clau­su­ra y sella­do por no cum­plir los cri­te­rios de la Unión Euro­pea en su pro­gra­ma de Eco­no­mía Cir­cu­lar, que plan­tea la reduc­ción pro­gre­si­va de los resi­duos que se lle­van a la mal lla­ma­da “eli­mi­na­ción”, dado que sim­ple­men­te son ente­rra­dos.

La orga­ni­za­ción advier­te en las ale­ga­cio­nes a la modi­fi­ca­ción sus­tan­cial de la auto­ri­za­ción ambien­tal inte­gra­da de las ins­ta­la­cio­nes, en expo­si­ción públi­ca des­de el 13 de abril, que “el tra­ta­mien­to de valo­ri­za­ción, por reci­cla­je o reuti­li­za­ción, a 2.200 tone­la­das de resi­duos no peli­gro­sos y más de 10.000 tone­la­das de resi­duos peli­gro­sos que dio Verin­sur en 2019 es una cifra cla­ra­men­te insu­fi­cien­te y mues­tra que no se está aco­me­tien­do pro­yec­to alguno para redu­cir el por­cen­ta­je de resi­duos lle­va­do a ver­te­de­ro”.

Y advier­te de que “la pre­ten­sión de pro­lon­gar la acti­vi­dad del ver­te­de­ro has­ta 2035 repre­sen­ta una renun­cia a hacer efec­ti­vos estos com­pro­mi­sos lega­les de recu­pe­ra­ción y reci­cla­do de los resi­duos, hacién­do­nos acree­do­res de las mul­tas que inevi­ta­ble­men­te lle­ga­rán por lle­var a ver­ti­do resi­duos que no debie­ran ser eli­mi­na­dos”.

Bola­ños reci­be ade­más los recha­zos gene­ra­dos en la plan­ta colin­dan­te de tra­ta­mien­to de resi­duos muni­ci­pa­les Las Calan­drias y, con el decre­to de alar­ma, los resi­duos urba­nos “bol­sa gris sin con­cluir pre­via­men­te su pro­ce­so de cla­si­fi­ca­ción” pro­ce­den­tes de Jerez, El Puer­to y Rota y Arcos, dos de los moti­vos para soli­ci­tar la amplia­ción del depó­si­to antes del verano, de acuer­do a la orden dic­ta­da por el dele­ga­do de Desa­rro­llo Sos­te­ni­ble, Daniel Sán­chez, antes del verano.

“No es cier­to que este depó­si­to es fun­da­men­tal para poder seguir pres­tan­do ser­vi­cio”, sos­tie­ne Eco­lo­gis­tas en Acción. En pri­mer lugar, apun­ta, la plan­ta no reci­be los resi­duos para los que esta­ba dise­ña­da, los de la Sie­rra y la Cos­ta noroes­te. Por otro lado, la recep­ción de resi­duos de los muni­ci­pios de la Sie­rra no será nece­sa­ria a par­tir del fun­cio­na­mien­to de la plan­ta de com­pos­ta­je de Villa­mar­tín, en pro­yec­to, y, por últi­mo, “la plan­ta de Las Calan­drias arras­tra pro­ble­mas de des­ca­pi­ta­li­za­ción recor­tes de plan­ti­lla y mala ges­tión por lo que su opti­mi­za­ción para efec­tuar de ver­dad un tra­ta­mien­to mecá­ni­co bio­ló­gi­co, con el com­pos­ta­je de la frac­ción orgá­ni­ca en pri­mer tér­mino, no solo es una exi­gen­cia medioam­bien­tal, sino una obli­ga­ción legal”, que mini­za­ría de mane­ra drás­ti­ca el ver­ti­do a Bola­ños. y hacien­do inne­ce­sa­ria su amplia­ción.

Pro­yec­to inde­fi­ni­do y con­ta­mi­nan­te

El espa­cio reser­va­do para la ins­ta­la­ción de valo­ri­za­ción, con 55.000 metros cua­dra­dos, que­da inde­fi­ni­do. Eco­lo­gis­tas en Acción recla­ma a Verin­sur que pre­ci­se “qué can­ti­da­des serán recu­pe­ra­das y con qué hori­zon­tes de actua­ción debe­rían for­mar par­te del pro­yec­to”. Y advier­te de que las 730 tone­la­das de metano gene­ra­das por fer­men­ta­ción de la mate­ria orgá­ni­ca en 2018 debe­rían ser apro­ve­cha­das ener­gé­ti­ca­men­te y no limi­tar­se a que­mar­los en antor­cha median­te com­bus­tión con­tro­la­da.