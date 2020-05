Arabia Saudí. Es el mayor exportador de terrorismo del mundo

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 18 de mayo de 2020—

La con­gre­sis­ta demó­cra­ta Ilhan Omar til­da del mayor expor­ta­dor de terro­ris­mo a Ara­bia Sau­dí por víncu­los con un ata­que terro­ris­ta a una base de Flo­ri­da, EE.UU.

“Ara­bia Sau­dí envía un terro­ris­ta para entre­nar con nues­tros mili­ta­res, sin embar­go la mayo­ría de nues­tros líde­res está encu­brien­do los lazos sau­díes con otro ata­que con­tra Esta­dos Uni­dos. Si esto fue­ra Irán, esta­ría­mos pidien­do ren­di­ción de cuen­tas. ¿Por qué no pode­mos res­pon­sa­bi­li­zar al mayor expor­ta­dor del terro­ris­mo del mun­do?”, indi­có el lunes la legis­la­do­ra musul­ma­na de EE.UU. en la red social Twit­ter.

Omar reac­cio­nó, de este modo, al anun­cio del Buró Fede­ral de Inves­ti­ga­cio­nes (FBI, por sus siglas en inglés) la mis­ma jor­na­da que infor­ma­ba de prue­bas que vin­cu­lan “sin duda” al gru­po terro­ris­ta Al-Qae­da con el aten­ta­do per­pe­tra­do a prin­ci­pios de diciem­bre por un mili­tar sau­dí en una base de Pen­sa­co­la (Flo­ri­da), que se sal­dó con tres falle­ci­dos y ocho heri­dos, según el Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia esta­dou­ni­den­se.

El fis­cal gene­ral de EE.UU., William Barr, dijo que el telé­fono móvil del ata­can­te con­te­nía infor­ma­ción que esta­ble­cen víncu­los “sig­ni­fi­ca­ti­vos” entre el ata­can­te y los terro­ris­tas de Al-Qae­da, no solo antes del ata­que, sino inclu­so antes de que ingre­sa­ra a EEUU.

Ata­can­te sau­dí a una base en Flo­ri­da publi­ca men­sa­jes con­tra EEUU

Ilhan Omar✔@IlhanMN

Sau­di Ara­bia sends a terro­rist to train with our mili­tary, yet most of our lea­ders are whi­te­wa­shing Sau­di ties to anot­her attack on Ame­ri­ca. If this was Iran we would be calling for accoun­ta­bi­lity.

Why can’t we hold the big­gest expor­ter of terro­rism in the world accountable?18,6 mil14:58 – 18 may. 2020Información y pri­va­ci­dad de Twit­ter Ads5.732 per­so­nas están hablan­do de esto

Según el Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia de EE.UU., las evi­den­cias reve­lan que Al-Sham­ra­ni se había uni­do a la Real Fuer­za Aérea de Ara­bia Sau­dí con el obje­ti­vo de lle­var a cabo una “ope­ra­ción espe­cial”.

Asi­mis­mo, en febre­ro, una gra­ba­ción de audio que supues­ta­men­te pro­ve­nía del gru­po terro­ris­ta Al-Qae­da en la Penín­su­la Ará­bi­ga se atri­bu­yó la res­pon­sa­bi­li­dad del ata­que, pero no apor­tó prue­bas.

El pasa­do 6 de diciem­bre, el pilo­to sau­dí Muha­mad al-Sham­ra­ni abrió fue­go en un edi­fi­cio de la base. El ata­que sal­dó con la muer­te de tres sol­da­dos esta­dou­ni­den­ses e heri­da de otros ocho. Asi­mis­mo, el tira­dor fue aba­ti­do por las fuer­zas poli­cia­les.

Al-Sham­ra­ni era un cade­te que for­mó par­te de un pro­gra­ma esta­dou­ni­den­se para entre­nar a miem­bros de la Real Fuer­za de Aérea Sau­dí. El pro­gra­ma fue sus­pen­di­do des­pués del tiro­teo, y una inves­ti­ga­ción del Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia encon­tró que 21 apren­di­ces sau­díes poseían “mate­rial des­pec­ti­vo” que incluía con­te­ni­do yiha­dis­ta o anti­ame­ri­cano en sus redes socia­les. Ante tal situa­ción, el Depar­ta­men­to de Esta­do de EE.UU. (el Pen­tá­gono) sus­pen­dió entre­na­mien­to de mili­ta­res sau­díes en su terri­to­rio y dichos estu­dian­tes mili­ta­res fue­ron envia­dos de regre­so a Ara­bia Sau­dí, pero regre­sa­ron a entre­nar unos meses des­pués.

Con­gre­sis­tas de EEUU piden fin de entre­na­mien­to a mili­ta­res sau­díes

nkh/​rha/​hnb

Fuen­te: His­panTV