Patxi está cum­plien­do hoy su sép­ti­mo día en huel­ga de ham­bre y sed. Ha per­di­do 14 kgs, pesa 61 y tie­ne una altu­ra de 180 cen­tí­me­tros.

Ayer una enfer­me­ra le midió la ten­sión, le pesó y le tomó una mues­tra de san­gre. Aún así no le dijo nada sobre los resul­ta­dos, Patxi no tie­ne acce­so a ellos sal­vo que vea los núme­ros. Des­pués lo man­da­ron a la con­sul­ta del médi­co y allí esta­ba el médi­co del pri­mer día, el que le insul­tó. Cuan­do Patxi abrió la puer­ta el médi­co dijo: “¡Yo a este no le atien­do!”. Patxi se mar­chó. Hoy tam­po­co ha podi­do estar con el médi­co.

La cár­cel le ha ofre­ci­do conec­tar­se a una entra­da de sue­ro pero Patxi ha recha­za­do esta opción. Los médi­cos de con­fian­za han inten­ta­do con­tac­tar con los médi­cos de la cár­cel, pero has­ta aho­ra no han obte­ni­do res­pues­ta.

Dos abo­ga­dos de Patxi estu­vie­ron ayer con él, y tam­bién hoy a ala maña­na y a ala tar­de. Lo han vis­to débil y el pre­so de La Txan­trea les ha hecho saber que tie­ne difi­cul­ta­des para enfo­car la vis­ta, pero que a pesar de ello iba a con­ti­nuar.

Otro dato que deja al des­cu­bier­to la acti­tud ase­si­na y cobar­de del Direc­tor de la pri­sión, Jesús Her­nán­dez, es la siguien­te: los abo­ga­dos han hecho a la cár­cel la peti­ción de reunir­se con el Direc­tor, y la res­pues­ta reci­bi­da ha sido que “el Direc­tor no tie­ne nin­gu­na inten­ción de reunir­se con uste­des”.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re denun­ciar fir­me­men­te la acti­tud mez­qui­na del direc­tor de la cár­cel. No es una acti­tud nue­va, ya que Mur­cia II es una de las cár­ce­les del Esta­do espa­ñol que mayor núme­ro de sui­ci­dios y muer­tes de pre­sos regis­tra. Pero para ello es impres­cin­di­ble la acti­tud de los médi­cos, que más que seguir el códi­go deon­to­ló­gi­co, siguen el manual del mili­tan­te fas­czis­ta que se sien­te impu­ne.

No pode­mos dejar sin men­cio­nar la acti­tud que man­tie­nen los par­ti­dos polí­ti­cos ante la situa­ción de Patxi. La de PSOE, Pode­mos, PP y PNV es la mis­ma, inde­pen­dien­te­men­te de quién esté en el Gobierno de Espa­ña, y todos apli­can la rece­ta de la repre­sión. En cuan­to a EH Bil­du, hay que des­ta­car que se mues­tra mucho más tibia a la hora de denun­ciar la situa­ción de un pre­so polí­ti­co al bor­de de la muer­te, que a la hora de cri­ti­car las accio­nes reivin­di­ca­ti­vas lle­va­das a cabo por el pue­blo. Pare­ce ser que tener un esca­ño más o menos en el par­la­men­to es más impor­tan­te que la vida de un pre­so polí­ti­co. Nosotrxs que­re­mos feli­ci­tar al pue­blo por el com­pro­mi­so que está demos­tran­do.

Guk herria zorion­du nahi dugu era­kutsi­ta­ko kon­pro­mi­so­aga­tik.

En lo que se refie­re a las diná­mi­cas que hay en mar­cha para soli­da­ri­zar­se con Patxi, son las siguien­tes:

En la cár­cel:

Des­de el 12 de mayo: Ibai Agi­na­ga en txa­peo (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras y Aitor Cotano recha­zan­do la ban­de­ja de comi­da que da la cár­cel (Puer­to III).

Des­de el 14 de mayo: Jon Kepa Pre­cia­do en txa­peo (Cór­do­ba) y Mikel San Sebas­tián recha­zan­do la ban­de­ja de comi­da que da la cár­cel (has­ta el 15 de mayo, Mur­cia II).

18 de mayo: Itziar Moreno ha rea­li­za­do un ayuno de 24 horas en la cár­cel de Ren­nes.

Des­de el 18 de mayo: Iran­tzu Gallas­te­gi ha comen­za­do a recha­zar la ban­de­ja de comi­da que ofre­ce la cár­cel.

En la calle:

Des­de el 12 de mayo: tres per­so­nas en huel­ga de ham­bre en Ezke­rral­dea (cum­plen hoy su sex­to día).

Des­de el 15 de mayo: ocho per­so­nas en huel­ga de ham­bre en otro local de Onda­rroa.

Des­de el 15 de mayo: lxs miem­bros de Deus­tu­ko Arma­da Gorria empe­za­ron una huel­ga de ham­bre de 24 horas rota­ti­va. Cada día entra­rán en el turno dos per­so­nas dis­tin­tas.

Des­de el 18 de mayo: cua­tro per­so­nas han ini­cia­do una huel­ga de ham­bre rota­ti­va en Gas­teiz. Cada cua­tro días entra­rán al turno otras cua­tro per­so­nas nue­vas.

Pró­xi­mas movi­li­za­cio­nes:

A dia­rio

Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elka­rre­ta­ratzea.

Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kon­tzen­tra­zioa.

Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kon­tzen­tra­zioa.

Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Maña­na, 19 de mayo

Ber­ga­ra: 20:30ean Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Liza­rra: 20:30ean San Juan Pla­za. Kon­tzen­tra­zioa.

Ugao: 20:30ean Uda­letxe pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Bil­bo: 20:30ean Etxe­ba­rrie­ta Anaien pla­za. Kon­tzen­tra­zioa.

Miér­co­les, 20 de mayo

Irun: 20:30ean San Juan Pla­za. Kon­tzen­tra­zioa.

Gas­teiz: 20:30ean Andra Mari Zurian. Mani­fes­ta­zioa.

Bil­bo: 20:30ean Etxe­ba­rrie­ta Anaien pla­za. Kon­tzen­tra­zioa.

En Eus­kal Herria, a 18 de mayo 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.