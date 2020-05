Las sanciones unilaterales obstaculizan la respuesta de Siria al Covid-19 – La otra Andalucía

“Las medi­das eco­nó­mi­cas uni­la­te­ra­les y coer­ci­ti­vas obs­ta­cu­li­zan la capa­ci­dad de Siria para satis­fa­cer las nece­si­da­des bási­cas de su gen­te y res­pon­der a la epi­de­mia del nue­vo coro­na­vi­rus”, dijo Bas­har al-Jaa­fa­ri el sába­do, por video­con­fe­ren­cia en un sim­po­sio orga­ni­za­do por la coa­li­ción Sanc­tions Kill , Una pla­ta­for­ma que une a varias orga­ni­za­cio­nes esta­dou­ni­den­ses en la lucha con­tra las san­cio­nes.

El diplo­má­ti­co sirio des­ta­có que las san­cio­nes impues­tas por los paí­ses occi­den­ta­les están crean­do obs­tácu­los para la acción de Damas­co en la lucha con­tra el SARS-CoV‑2 por­que con­ti­núan debi­li­tan­do la capa­ci­dad del sec­tor de la salud, públi­ca y pri­va­da.

Al lle­gar al sec­tor ban­ca­rio en el país ára­be, difi­cul­tan­do la rea­li­za­ción de trans­fe­ren­cias ban­ca­rias en el extran­je­ro, estas medi­das obs­ta­cu­li­zan las impor­ta­cio­nes de medi­ca­men­tos y sumi­nis­tros médi­cos, expli­có.

El tor­ni­que­te impues­to a la acti­vi­dad ban­ca­ria tie­ne un gran impac­to tam­bién en otros sec­to­res (ener­gía, indus­tria, trans­por­te, comu­ni­ca­cio­nes, comer­cio interno y externo), a quie­nes se les impi­de lle­var a cabo sus tareas nor­mal­men­te, infor­ma la agen­cia SANA .

Las recien­tes “acu­sa­cio­nes huma­ni­ta­rias” de Washing­ton de que la comi­da, la medi­ci­na y la ayu­da huma­ni­ta­ria no están cubier­tas por las san­cio­nes han sido refu­ta­das por al-Jaa­fa­ri, quien dijo que “las exen­cio­nes esta­dou­ni­den­ses depen­den de con­si­de­ra­cio­nes polí­ti­cas” y que “La ayu­da solo lle­ga a zonas bajo el con­trol de gru­pos terro­ris­tas”.

Refi­rién­do­se al Ban­co Cen­tral de Siria (BCS), el diplo­má­ti­co decla­ró que la orga­ni­za­ción no pudo apro­ve­char los fon­dos con­ge­la­dos en el extran­je­ro duran­te varios años, para finan­ciar la impor­ta­ción de bie­nes esen­cia­les para el pue­blo sirio, ya que los ban­cos inter­na­cio­na­les no res­pon­den a las órde­nes de pago emi­ti­das por el BCS y el gobierno sirio no ha reci­bi­do res­pues­ta en los con­tac­tos que ha inten­ta­do esta­ble­cer con estos ban­cos extran­je­ros.

“Siria ha movi­li­za­do todos sus recur­sos huma­nos, médi­cos y nutri­cio­na­les dis­po­ni­bles para pro­te­ger a todos los sirios de la pan­de­mia de Covid-19”, dijo al-Jaa­fa­ri en el sim­po­sio a dis­tan­cia, enfa­ti­zan­do, sin embar­go, que todo este esfuer­zo “con­ti­nua­rá sien­do nega­ti­vo afec­ta­dos por medi­das uni­la­te­ra­les y coer­ci­ti­vas ‘.

