Argentina. Resumen gremial y social. Empresarios abandonan a 264 trabajadores de la pesca / ATE reveló dos casos de covid-19 en institutos penales juveniles porteños y le pidió a Larreta elementos de protección … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 16 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Chu­but: dos empre­sa­rios madry­len­ses aban­do­nan a 264 tra­ba­ja­do­res de la pes­ca

Ya lle­gan a cua­tro las quin­ce­nas adeu­da­das a los tra­ba­ja­do­res que resis­ten en la pes­que­ra Fyr­sa de Tre­lew, espe­ran­do que los empre­sa­rios Mar­ce­lo Figue­roa y Daniel Rodrí­guez se acer­quen a dar expli­ca­cio­nes y a pagar lo que les deben. Por Vio­le­ta Gle­nis para ANRed|imagen: Aníbal Aguai­sol.

El vien­to sacu­de los nylon y el frío pare­ce calar los hue­sos de los mani­fes­tan­tes en Tre­lew, hace una sema­na y media los y las tra­ba­ja­do­res de la pes­que­ra Fyr­sa resis­ten recla­man­do sus sala­rios, ya son cua­tro quin­ce­nas las que les deben. Esto acre­cien­ta las nece­si­da­des de 264 fami­lias que año a año, ven como la impu­ni­dad de estos empre­sa­rios ausen­tes, pone en ries­go la esta­bi­li­dad y el futu­ro de las fami­lias. “Des­de el 2013 pasa lo mis­mo”, comen­ta Damián un tra­ba­ja­dor que con gran fir­me­za resis­te jun­to a un gru­po de varo­nes y muje­res ven­cien­do la adver­si­dad del cli­ma, mien­tras se expo­nen a la pan­de­mia que azo­ta estos tiem­pos.

La medi­da se suma a los dos meses de recla­mo de los tra­ba­ja­do­res de Raw­son, don­de Fyr­sa posee otra plan­ta, con la mis­ma meto­do­lo­gía, uti­li­zar la ener­gía de los tra­ba­ja­do­res para des­pués no pagar­les. En este caso la excu­sa fue la pan­de­mia, que sir­vió para que los empre­sa­rios no se acer­ca­ran a dar expli­ca­cio­nes, si bien el Sin­di­ca­to de la Ali­men­ta­ción, STIA, reali­zo pre­sen­ta­cio­nes en la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo, acor­dan­do reunio­nes, los empre­sa­rios no se pre­sen­ta­ron, por lo que la pro­tes­ta se tor­na más ten­sa dado la vul­ne­ra­bi­li­dad en que se encuen­tran las fami­lias, 264 en total de las cua­les 100 están en negro, expo­nién­do­las al des­am­pa­ro total.

Has­ta el momen­to los tra­ba­ja­do­res sobre­vi­ven con la ayu­da de los veci­nos de la ciu­dad que soli­da­ria­men­te les hacen lle­gar ali­men­tos, del mis­mo modo, la Muni­ci­pa­li­dad de Tre­lew cola­bo­ra con ayu­da y un sub­si­dio de $3000 pesos a las 164 per­so­nas que tra­ba­jan en for­ma efec­ti­va y/​o con­tra­ta­das; el res­to no reci­be este apor­te. Pero la solu­ción está en que los empre­sa­rios paguen lo que deben y per­mi­tan que los tra­ba­ja­do­res pue­dan seguir pro­du­cien­do en un momen­to don­de los ali­men­tos son más nece­sa­rios que nun­ca.

La toma con­ti­nua­rá has­ta que les paguen, por eso Damián soli­ci­ta la cola­bo­ra­ción de palets, made­ra y nylon.

ATE reve­ló dos casos de covid-19 en ins­ti­tu­tos pena­les juve­ni­les por­te­ños y le pidió a Larre­ta ele­men­tos de pro­tec­ción

La Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) reve­ló que se repor­ta­ron «los pri­me­ros dos casos de coro­na­vi­rus» en ins­ti­tu­tos depen­dien­tes de la Direc­ción Gene­ral de Res­pon­sa­bi­li­dad Penal Juve­nil (DGRPJ) de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y denun­ció que las auto­ri­da­des no pro­veen de los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal nece­sa­rios a los inter­nos y el personal.17/05/2020 00:02:00

Uno de los casos, es el de un ado­les­cen­te que ingre­só el mar­tes últi­mo al Cen­tro de Admi­sión y Deri­va­ción (CAD) de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, don­de son lle­va­dos los meno­res de 18 años de edad cuan­do son dete­ni­dos por la poli­cía.

El otro caso es el de una enfer­me­ra del Dis­po­si­ti­vo Socio-Edu­ca­ti­vo San Mar­tín, que es de régi­men cerra­do y está ubi­ca­do en el barrio por­te­ño de Par­que Cha­ca­bu­co.

«Tras el ingre­so del ado­les­cen­te, se reali­zó el tes­teo en el CAD sin cum­plir con el ais­la­mien­to total al inte­rior del dis­po­si­ti­vo. Tam­po­co se garan­ti­za­ron los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal», denun­ció ATE en un comu­ni­ca­do.

Y agre­gó que el joven es aho­ra aten­di­do por una enti­dad de salud y que los tra­ba­ja­do­res que estu­vie­ron en con­tac­to con él «comen­za­ron su ais­la­mien­to».

Por otro lado, ATE infor­mó que la enfer­me­ra «tam­bién se encuen­tra en ais­la­mien­to».

«Denun­cia­mos como res­pon­sa­bles a las auto­ri­da­des de la DGRPJ y al Con­se­jo de los Dere­chos de Niñas, Niños y Ado­les­cen­tes (CDNN­yA) por haber igno­ra­do los actos admi­nis­tra­ti­vos en los cua­les se pedían insu­mos para cum­plir con las medi­das de pro­tec­ción nece­sa­rias», agre­ga el comu­ni­ca­do.

Y advir­tie­ron que «la omi­sión de las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes es una mues­tra de que el ries­go de les tra­ba­ja­do­res y les jóve­nes en con­tex­to de encie­rro no vie­ne impues­to por una enfer­me­dad, sino por la desidia del Gobierno de la Ciu­dad».

Ade­más, reite­ra­ron el «pedi­do urgen­te de la entre­ga de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal para cui­dar tan­to de les tra­ba­ja­do­res del CDNNYA como de les niñes y ado­les­cen­tes que se encuen­tran en los dis­tin­tos dis­po­si­ti­vos».

La Jun­ta Inter­na de ATE infor­mó que pre­sen­ta­rá una «acción penal con­tra las auto­ri­da­des» del CDNN­yA «por no cum­pli­men­tar lue­go de reite­ra­dos pedi­dos for­ma­les con lo esta­ble­ci­do res­pec­to a los pro­to­co­los de pro­tec­ción y cui­da­dos, en tér­mi­nos de segu­ri­dad e higie­ne, fren­te al Covid-19».

La jus­ti­cia impu­tó a 13 diri­gen­tes de los muni­ci­pa­les cor­do­be­ses por pro­tes­tar con­tra el recor­te de sus sala­rios

Enca­be­za­ron una movi­li­za­ción con­tra el recor­te de los sala­rios que impul­sa la muni­ci­pa­les. La jus­ti­cia impu­tó a 13 diri­gen­tes del gre­mio por rom­per el ais­la­mien­to social.17/05/2020 00:01:00

La Uni­dad Fis­cal de Emer­gen­cia sani­ta­ria impu­tó ayer a 13 direc­ti­vos del Sin­di­ca­to Úni­co de Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (SUOEM) por incum­pli­mien­to del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. La Fis­ca­lía, a car­go de Andrés Godoy, con­si­de­ró que los diri­gen­tes vio­la­ron el decre­to del Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal en pre­ven­ción por la pan­de­mia de Covid-19 cuan­do pro­tes­ta­ron el vier­nes ante­rior fren­te al Con­ce­jo Deli­be­ran­te.

Según publi­có el por­tal Cade­na 3, la medi­da judi­cial alcan­za a la titu­lar del sin­di­ca­to de emplea­dos muni­ci­pa­les de la ciu­dad de Cór­do­ba, Bea­triz Bio­lat­to, y al voce­ro de gre­mio, Damián Biz­zi.

Tam­bién fue­ron noti­fi­ca­dos Mau­ri­cio Puer­ta, Daren Lio­nel del Río, Vicen­te Raúl Zamo­ra, Ángel Alber­to Agüe­ro, Augus­to Dario Osme­ri­ni, Wal­ter Pala­cios, Mar­ga­ri­ta del Valle Tizei­ra, Leo­nar­do Patri­cio Núñez Acos­ta, Daniel Fer­nán­dez, Clau­dio Menén­dez, y Héc­tor Alfre­do Cedrón.

«El fis­cal dis­pu­so librar ofi­cio a la Secre­ta­ria de Tra­ba­jo de la Nación, tenien­do en cuen­ta las pre­vi­sio­nes de los artícu­los 1 y 4 de la reso­lu­ción 489⁄ 2020 de esa depen­den­cia que dis­po­ne regu­lar las pro­tes­tas gre­mia­les», seña­la el comu­ni­ca­do del Minis­te­rio Públi­co Fis­cal.

Los tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les de la ciu­dad de Cór­do­ba se movi­li­za­ron el vier­nes de la sema­na pasa­da en las cer­ca­nías del Con­ce­jo Deli­be­ran­te, para mani­fes­tar su recha­zo con­tra el pro­yec­to que recor­ta la jor­na­da labo­ral y redu­ce los sala­rios. La orde­nan­za fue apro­ba­da en sole­dad con votos del ofi­cia­lis­mo en una sesión vir­tual.

«El tele­tra­ba­jo no es un bene­fi­cio, es una moda­li­dad de tra­ba­jo»

El titu­lar del sin­di­ca­to de jerár­qui­cos de tele­co­mu­ni­ca­cio­nes, Fabián Boc­ce­lla, remar­có que «el tele­tra­ba­jo no es un bene­fi­cio, es una moda­li­dad de tra­ba­jo» y pidió tener en cuen­ta su carác­ter «volun­ta­rio» en cual­quier avan­ce para regularlo.17/05/2020 00:00:00

La Unión del Per­so­nal Jerár­qui­co de Empre­sas de Tele­co­mu­ni­ca­cio­nes (UPJET) es una orga­ni­za­ción sin­di­cal pio­ne­ra en la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo en Argen­ti­na. De hecho es de los pri­me­ros gre­mios en fir­mar con­ve­nios mar­co para que sus repre­sen­ta­dos pue­dan optar por esa for­ma de pres­tar ser­vi­cios.

«Lo pri­me­ro que hay que tener en cuen­ta es el carác­ter volun­ta­rio del tele­tra­ba­jo. No se pue­de estar for­za­do a tele­tra­ba­jar», abre Fabián Boc­ce­lla, secre­ta­rio Gene­ral de UPJET, inge­nie­ro y espe­cia­lis­ta en Tele­co­mu­ni­ca­cio­nes.

«El mun­do del tra­ba­jo tie­ne dos gran­des desafíos que en UPJET los hemos vis­to. Uno es regu­lar el tele­tra­ba­jo a tra­vés de una ley que anhe­la­mos des­de hace muchos años. Y por el otro lado la pro­pues­ta para el desa­rro­llo de la indus­tria de las tele­co­mu­ni­ca­cio­nes en la Argen­ti­na. Si no hay redes no va a haber desa­rro­llo y no se va a poder tele­tra­ba­jar. Ambas cosas apor­tan a que se pue­dan desa­rro­llar la revo­lu­ción 4.0″, seña­la el diri­gen­te que for­ma par­te de la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res.

Para Boc­ce­lla hay un paso pre­vio a una «bue­na imple­men­ta­ción» del tele­tra­ba­jo y es la regu­la­ción: «Pri­me­ro el gre­mio a tra­vés de un con­ve­nio mar­co y lue­go los tra­ba­ja­do­res a tra­vés de un con­tra­to indi­vi­dual don­de se lo pro­te­ja, por­que debe ser un tra­ba­ja­dor con los mis­mos dere­chos del con­ve­nio colec­ti­vo y los dere­chos sin­di­ca­les», advier­te.

«Hay que con­tem­plar que el espa­cio de tele­tra­ba­jo sea segu­ro, que la ART lo cubra y que se otor­gue un plus por ser­vi­cios, por­que el tra­ba­ja­dor paga los cos­tos, agre­ga el gre­mia­lis­ta en lo que son una tan­da de cues­tio­nes a tener en cuen­ta para lo que él mis­mo deno­mi­na «tele­tra­ba­jo segu­ro y decen­te».

Uno de los pun­tos cla­ve en la cues­tión tie­ne que ver con la nece­si­dad de gene­rar un meca­nis­mo que per­mi­ta dar mar­cha atrás con la moda­li­dad. Por eso para Boc­ce­lla «Es impor­tan­te la cláu­su­la de rever­si­bi­li­dad para poder inte­rrum­pir la moda­li­dad». Y sen­ten­cia: «El tele­tra­ba­jo no es un bene­fi­cio, es una moda­li­dad de tra­ba­jo».

Los jerár­qui­cos tele­fó­ni­cos fue­ron de los pri­me­ros en hacer­se eco de la nece­si­dad de regu­lar la moda­li­dad. «Somos pio­ne­ros en Tele­tra­ba­jo y des­de 2009 sus­cri­bi­mos los pri­me­ros acuer­dos mar­cos con la Dra. Vivia­na Diaz ex Coor­di­na­do­ra y Direc­to­ra de Tele­tra­ba­jo has­ta 2015. A par­tir de ello comen­za­mos con la imple­men­ta­ción en las empre­sas», recuer­da Boc­ce­lla

«El tele­tra­ba­jo bien imple­men­ta­do es posi­ble y bre­ga­mos por un tele­tra­ba­jo segu­ro y decen­te. Esta cri­sis no está dan­do una opor­tu­ni­dad para eso» ase­gu­ra el diri­gen­te, y en base a su expe­rien­cia acon­se­ja: «Noso­tros reco­men­da­mos que no se tele­tra­ba­je más de 3 días a la sema­na por­que es impor­tan­te que socia­li­ce con sus com­pa­ñe­ros para tra­ba­jar en equi­po».

Por últi­mo Boc­ce­lla recuer­da que «hace unos días cum­pli­mos un año de la inau­gu­ra­ción del pri­mer espa­cio de cowor­king sin­di­cal de la Argen­ti­na, hecho y even­to que nos enor­gu­lle­ce».

Labo­ra­lis­tas le piden a la Super­in­ten­den­cia que dero­gue la Reso­lu­ción que crea­ba lis­tas negras de abo­ga­dos

El pedi­do lo reali­zó la Corrien­te de Abo­ga­dos Labo­lis­tas 7 de julio al super­in­ten­den­te Gus­ta­vo Moron. «Guar­da­ba cohe­ren­cia con la ile­gal polí­ti­ca per­se­cu­to­ria del Gobierno de Mau­ri­cio Macri», le señalan.16/05/2020 13:50:00

La Corrien­te de Abo­ga­dos Labo­lis­tas 7 de julio que se refe­ren­cia con Héc­tor Recal­de, ele­vó ayer una nota al super­in­ten­den­te de Ries­gos del Tra­ba­jo, Gus­ta­vo Moron, en la que le pide que la Reso­lu­ción N° 760⁄ 17 que crea­ba una lis­ta de abo­ga­dos labo­ra­lis­tas y tra­ba­ja­do­res que ini­cia­ren jui­cios labo­ra­les.

«La Reso­lu­ción N° 760⁄ 17 guar­da­ba cohe­ren­cia con la ile­gal polí­ti­ca per­se­cu­to­ria del Gobierno que enca­be­zó el Ing. Mau­ri­cio Macri con­tra los abo­ga­dos labo­ra­lis­tas que defen­de­mos los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res, con­tra los jue­ces que dic­ta­ron sen­ten­cias de pre­ser­va­ción de sus dere­chos y de los pro­pios sin­di­ca­tos», expre­sa el escri­to con fecha de ayer.

Lo curio­so del caso es que quien tie­ne aho­ra la potes­tad de dero­gar­la es el mis­mo fun­cio­na­rio que la pro­mul­gó. Es que a pesar del cam­bio de Gobierno Morón se man­tu­vo al fren­te del orga­nis­mo.

Un día des­pués de ser publi­ca­da en el Bole­tín ofi­cial en 2017, la mis­ma Corrien­te de Abo­ga­dos había con­se­gui­do una cau­te­lar que sus­pen­dió su apli­ca­ción. Más tar­de la Sala VIII de la Cáma­ra Nacio­nal de Ape­la­cio­nes del Tra­ba­jo con­fir­mó la cau­te­lar y derri­bó la deci­sión del Gobierno de Macri de avan­zar en una lis­ta de abo­ga­dos labo­ra­lis­tas y tra­ba­ja­do­res que ini­cia­ren jui­cios labo­ra­les.

Según la jus­ti­cia la SRT no había logra­do jus­ti­fi­car la crea­ción del Regis­tro que «sólo apun­ta a iden­ti­fi­car a los liti­gan­tes y sus letra­dos, así como al órgano juris­dic­cio­nal que pue­da emi­tir una sen­ten­cia de con­de­na» lo que coli­sio­na­ría con dis­po­si­cio­nes lega­les y cons­ti­tu­cio­na­les.

Auto­bu­ses Neu­quén: un tra­ba­ja­dor fue aplas­ta­do por un colec­ti­vo

Un mecá­ni­co de la ex empre­sa Inda­lo, per­te­ne­cien­te al gru­po Auto­bu­ses, fue aplas­ta­do por un colec­ti­vo tras ceder la pla­ta­for­ma de con­ten­ción. Los hechos tuvie­ron lugar en la cabe­ce­ra de la empre­sa, en Neu­quén. El tra­ba­ja­dor se encuen­tra inter­na­do fue­ra de peli­gro. Por ANRed.

El jue­ves por la noche, en la cabe­ce­ra del gru­po Auto­bu­ses, en Neu­quén, un tra­ba­ja­dor resul­tó heri­do. Un mecá­ni­co de la fir­ma se dis­po­nía a repa­rar una uni­dad cuan­do el cric­ket que sos­te­nía al colec­ti­vo cedió y cayó sobre su cuer­po. Sus com­pa­ñe­ros inten­ta­ron levan­tar la uni­dad, pero fue en vano: los cric­kets no fun­cio­na­ron.

El tra­ba­ja­dor se encuen­tra inter­na­do, fue­ra de peli­gro, en la clí­ni­ca Pas­teur. Sus com­pa­ñe­ros denun­cian que el sec­tor en don­de se pro­du­jo el inci­den­te “debía estar clau­su­ra­do des­de hace meses”; y que, pese a las denun­cias rea­li­za­das, la empre­sa no tomó car­tas en el asun­to: “Estos cric­kets nun­ca fue­ron repa­ra­dos, por eso paso lo que pasó”.

Con­sul­ta­do por ANRed, Clau­dio Coro­nel, Secre­ta­rio Adjun­to de UTA Neu­quén, expre­só: “Esto se podría haber evi­ta­do. La Sub­se­cre­ta­ría de Tra­ba­jo, a la que hago res­pon­sa­ble, y tam­bién hago res­pon­sa­ble al Muni­ci­pio por­que noso­tros le veni­mos plan­tean­do las denun­cias des­de el 2014 y ellos miran para otro lado y hacen oídos sor­dos”.

Y agre­gó: “El día 29 noso­tros había­mos hecho una ins­pec­ción, jun­to a la Sub­se­cre­ta­ría de Tra­ba­jo. No cum­plen en nada: tenían des­de los mata­fue­gos ven­ci­dos has­ta los cric­kets. Los cric­kets tie­ne que lle­var una cha­pa don­de diga las tone­la­das que sopor­ta, el ven­ci­mien­to y los años de uso y no tenían nada”.

El gru­po Auto­bu­ses es pro­pie­dad de Gerar­do Inga­ra­mo y de Ale­jan­dro “Fra­ta­cho” Ros­si, el her­mano del Minis­tro de Defen­sa, Agus­tín Ros­si. Entre ambos, con­tro­lan líneas de colec­ti­vos en todo el terri­to­rio nacio­nal. Lue­go del inci­den­te, los direc­ti­vos del gru­po emi­tie­ron un comu­ni­ca­do en el que cali­fi­ca­ron lo ocu­rri­do como “un acci­den­te labo­ral, nada gra­ve”.

La des­in­ver­sión en con­di­cio­nes de segu­ri­dad es una cons­tan­te en las empre­sas de trans­por­te. En sep­tiem­bre de 2016, en cir­cuns­tan­cias simi­la­res, per­dió la vida David Rama­llo, elec­tri­cis­ta de la Línea 60. Sus com­pa­ñe­ros habían denun­cia­do las con­di­cio­nes de tra­ba­jo y los direc­ti­vos del gru­po DOTA igno­ra­ron dichos recla­mos.

Clau­dio Coro­nel y los tra­ba­ja­do­res del gru­po Auto­bu­ses con­ti­núan recla­man­do con­di­cio­nes dig­nas de salud y segu­ri­dad. A su vez, res­pon­sa­bi­li­zan al gru­po Auto­bu­ses y a sus direc­ti­vos, así cómo tam­bién al Muni­ci­pio y a la Sub­se­cre­ta­ría de Tra­ba­jo. “Ellos miran para otro lado y hacen oídos sor­dos. Que esto lle­gue al oído de quién ten­ga que lle­gar”.