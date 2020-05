Argentina. El mejor homenaje a Martha Fernández, es recordarla como una luchadora revolucionaria ejemplar (Escriben Carlos Aznárez y Marcela Santucho)

Por Car­los Azná­rez, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 mayo 2020.-

En estos tiem­pos de pesa­di­lla,

con­fi­na­mien­tos y dolo­res com­par­ti­dos, se nos fue Mart­ha Fer­nán­dez, com­pa­ñe­ra de

muchas luchas jus­tas a lo lar­go de su vida. Con ella y su com­pa­ñe­ro, el tam­bién

inol­vi­da­ble Qui­to Bur­gos, nos cono­ci­mos a prin­ci­pios de los 70, mili­tan­do en el

pero­nis­mo revo­lu­cio­na­rio con fuer­te influen­cia mar­xis­ta. Mart­ha y Qui­to con el

correr de los años fue­ron un solo puño gol­pean­do al capi­ta­lis­mo y al

impe­ria­lis­mo. Don­de había que poner el cuer­po en el aba­jo ‑jamás en el arri­ba

buro­crá­ti­co y bur­gués- ellos esta­ban, demos­tran­do siem­pre un gran com­pro­mi­so

con las luchas inter­na­cio­na­lis­tas, como la de Cuba o la de Viet­nam.

Pasa­ron por la com­ba­ti­va CGT de los

Argen­ti­nos y tam­bién por las Fuer­zas Arma­das Pero­nis­tas, vivie­ron una eta­pa de

su vida en Cuba y vol­vie­ron a ser par­te de otra vic­to­ria popu­lar en los

pri­me­ros años de la Nica­ra­gua San­di­nis­ta. Lue­go, con otros revo­lu­cio­na­rios

colo­ca­ron los pri­me­ros ladri­llos del Movi­mien­to Todo

por la Patria (MTP) has­ta ese trá­gi­co final en el que los

mili­ta­res geno­ci­das ase­si­na­ron a varios enor­mes com­ba­tien­tes en la toma del

Cuar­tel de La Tabla­da. Allí Qui­to, cayó en com­ba­te y uno de sus hijos con

Mart­ha fue dete­ni­do por varios años.

Todos esos gol­pes no ami­la­na­ron nun­ca a Mart­ha y cada vez que se pro­du­cía un duro tras­pié se cre­cía con más fuer­za. Nun­ca dejó de mili­tar, nun­ca con­ce­dió ni un ápi­ce a los can­tos de sire­na del refor­mis­mo y el posi­bi­lis­mo. Siem­pre, has­ta sus últi­mas horas, siguió pen­san­do que la Revo­lu­ción era el úni­co camino libe­ra­dor. Por eso amó tan­to a Cuba y su gen­te, por eso hoy que nos toca des­pe­dir­la, nos da orgu­llo haber­la cono­ci­do y tran­si­ta­do algu­nas de sus eta­pas. Su ejem­plo va a per­du­rar, sin duda, por­que aun­que nues­tros enemi­gos lo inten­ten, no podrán apa­gar el fue­go que gen­te como ella, como Qui­to Bur­gos y otros miles encen­die­ron para siem­pre. Has­ta la Vic­to­ria Siem­pre, Mart­ha. Ven­ce­re­mos.

Una entre­vis­ta fun­da­men­tal sobre la his­to­ria de lucha de Mart­ha Fer­nán­dez

Por Mar­ce­la San­tu­cho

En home­na­je a Mart­ha, repro­du­ci­mos esta entre­vis­ta que le

rea­li­za­ra tiem­po atrás otra com­pa­ñe­ra excep­cio­nal, Mar­ce­la San­tu­cho.

-Con­ta­me de vos y tu com­pa­ñe­ro, ¿cómo empe­za­ron?

-Bueno, yo esta­ba mili­tan­do en el

Socia­lis­mo de Van­guar­dia que era una orga­ni­za­ción de izquier­da que tenía

con­tac­to con la resis­ten­cia pero­nis­ta. Ya me había reci­bi­do de abo­ga­da y me

dije­ron mis com­pa­ñe­ros: «andá a ver a Bur­gos, que es pero­nis­ta pero

real­men­te es mar­xis­ta, estu­dia mucho». Enton­ces fui (a la cár­cel de

Case­ros) y vi que era muy avan­za­do ideo­ló­gi­ca­men­te, muy estu­dio­so y que había

sufri­do mucho con la dere­cha pero­nis­ta. Cuan­do estu­vo (pre­so) en (la cár­cel de)

Raw­son, la dere­cha pero­nis­ta entra­ba y le rom­pían los libros…Lo cono­cí un 27 de

agos­to, empe­cé a visi­tar­lo y se pro­du­ce la cri­sis de los misi­les en Cuba en el

62 y me dice ; «-vos lle­va­rías un comu­ni­ca­do nues­tro salu­dan­do a Cuba y la

lucha de los cuba­nos»? Y le dije si cla­ro! Lo lle­vé. Lue­go vol­ví a la

cár­cel cuan­do salió (Jor­ge) Di Pas­cua­le que me dijo; «se lle­va­ron a los

mucha­chos tras­la­da­dos por el famo­so comu­ni­ca­do», que habían fir­ma­do Qui­to

y dos más pero habían pues­to «pre­sos polí­ti­cos de Case­ros». Logré hablar

con el direc­tor de la cár­cel y entré; me dijo “nos lle­van al Cha­co”, vi cuan­do

se iban . Fui­mos a Coron­da a ver a los com­pa­ñe­ros. Cuan­do fui­mos al Cha­co y fue

cuan­do Qui­to me pidió que me case con él y le dije que sí!. Nos casa­mos un 27

de diciem­bre. Nadie daba un man­go por el casa­mien­to pero lo que pasa es que fue

un matri­mo­nio com­ba­tien­te, lo nues­tro fue mili­tar jun­tos, pelear jun­tos, luchar

jun­tos.

Par­ti­ci­pa­mos en todas las luchas

impor­tan­tes de los 70, entra­mos a las FAP (Fuer­zas Arma­das Pero­nis­tas) que eran

las menos pero­nis­tas de las orga­ni­za­cio­nes, tenía­mos toda la for­ma­ción del

com­pa­ñe­ro Ray­mun­do Villa­flor. Tenía­mos mucha rela­ción con el PRT, más que con

Mon­to­ne­ros, por­que noso­tros éra­mos pero­nis­tas, pero éra­mos Mar­xis­tas. Éra­mos

pero­nis­tas por­que el pero­nis­mo era la inser­ción polí­ti­ca de las masas y siem­pre

lucha­mos por dar esa ideo­lo­gía.

Noso­tros fui­mos muy per­se­gui­dos por la

AAA que mata­ron mon­to­nes de com­pa­ñe­ros, pri­me­ro a Rodol­fo Orte­ga Peña, a julio

Tro­xer, que había esta­do en el levan­ta­mien­to del 9 de junio, era uno de los

sobre­vi­vien­tes de la masa­cre de José león Sua­rez. En un momen­to nos lla­mó un

com­pa­ñe­ro que tenía relac­ción con la super­es­truc­tu­ra, me fue­ron a bus­car al

estu­dio y Tito, el por­te­ro, me dice en la calle “Doc­to­ra no vaya que esto es

una rato­ne­ra”. A Qui­to ya lo habían ido a bus­car al domi­ci­lio que tenia, y

bueno, sali­mos del país a fines del 74, tra­ta­mos de vol­ver y cuan­do está­ba­mos a

mitad de camino nos dicen «no vuel­van por­que vie­ne el gol­pe».

-MS : ¿y cuán­do vol­vie­ron?

-MF : Estu­vi­mos en Méxi­co don­de nos

sor­pren­dió el gol­pe y toma­mos con­tac­to con Cuba y vol­vi­mos a Cuba hacien­do

miles de cosas des­de entre­na­mien­to a estu­dio de mate­ria­les, infor­ma­ción y

vol­vi­mos antes de que se fue­ran los mili­cos, entra­mos por Bra­sil y me acuer­do

que mi com­pa­ñe­ro me dijo “Nun­ca más me voy del país, me van a sacar muer­to”. Yo

pien­so que el que­ría eso; morir com­ba­tien­do, pero con el cam­bio de la

geo­po­lí­ti­ca, se cayó el cam­po socia­lis­ta y nos fue mal con la pér­di­da de los

mejo­res cua­dros, por suer­te que­dó el Pela­do (Enri­que Gorria­rán, de la direc­ción

del PRT-ERP). Enton­ces pedí mi incor­po­ra­ción al PRT, por­que no podía vivir sin

orga­ni­za­ción. Así que viví todas las polé­mi­cas del Par­ti­do; la ten­den­cia

leni­nis­ta… toda la his­to­ria, siem­pre cer­ca del Pela­do.

Des­pués de La tabla­da yo a Qui­to lo

bus­qué años por­que lo daban como vivo, tuvo cap­tu­ra de inter­pol has­ta que lo

iden­ti­fi­ca­ron. Yo tenía más pro­ble­mas para mover­me con mi pasa­por­te, así que me

movía con pasa­por­te tru­cho sin pro­ble­ma y los que me ayu­da­ron fue­ron los

com­pa­ñe­ros boli­via­nos que me hicie­ron los pape­les, eso no lo digo pero a vos te

lo pue­do con­tar, tuve toda la soli­da­ri­dad de los com­pa­ñe­ros y soy boli­via­na

tam­bién y de cora­zón por­que tuve tan­ta soli­da­ri­dad en Boli­via!

-MS; pero vos ¿esta­bas acá antes del gol­pe del 76?

-MF : No, soy exi­lia­da de Isa­bel y la

AAA.

-MS; Esta­bas en las FAP, pero cono­cías muchos del PRT.

-MF: Sí, por­que de los que yo fui

abo­ga­da, el 70 % eran del PRT y ten­go muchos ami­gos per­so­na­les míos como los

Llo­rens, el Pecho, de cuan­do me fui a vivir a Cór­do­ba.

-MS: Y ¿a mis padres cono­cis­te?

-No, él no era abo­ga­do, era perio­dis­ta,

sabes que perio­dis­tas y abo­ga­dos son las pro­fe­sio­nes que más des­apa­re­ci­dos

tene­mos; 105 perio­dis­tas des­apa­re­ci­dos y 107 abo­ga­dos. Para entrar a Raw­son que

lle­vá­ba­mos men­sa­jes de todo el mun­do, afue­ra había un retén del ejér­ci­to, otro

de gen­dar­me­ría y aden­tro otro del ser­vi­cio peni­ten­cia­rio; íba­mos a la cár­cel

con Car­los Vane­la, un abo­ga­do de Cor­do­ba, y con Susa­na (que murió) que cuan­do entrá­ba­mos

a la visi­ta, Car­los ponía su por­ta­fo­lio con mucha fir­me­za y le decía al botón

del ser­vi­cio peni­ten­cia­rio; «ud. no pue­de revi­sar el por­ta­fo­lio por­que es

pro­lon­ga­ción de mi estu­dio» y no se lo revi­sa­ban! Lle­vá­ba­mos muchos

cara­me­los entrá­ba­mos a las 8:00 de la maña­na y salía­mos como a las 8 de la

noche de Raw­son. La visi­ta de Raw­son era terri­ble por­que había una reja acá,

una pla­ta­for­ma como de dos metros y otra reja del otro lado don­de esta­ban los

pre­sos, así que había un kilom­bo por­que tenía­mos que hablar a los gri­tos y así

no nos podían gra­bar ni escu­char todo.

Una vez, con un com­pa­ñe­ro, tiró un

cara­me­lo que cae en medio de la pla­ta­for­ma, le digo «estas loco ¿aho­ra què

hace­mos?» y empe­za­mos a fumar todos y a tirar los puchos ahí, enton­ces

vino un barren­de­ro y el plan de fuga (en un cara­me­lo) había que­da­do en el

medio.

–MS : ¿còmo

eran los cara­me­los exac­ta­men­te?

-MF : Eran como ciga­rri­llos fini­tos con

men­sa­jes escri­tos con letra micros­có­pi­ca que le ponían cin­ta, y que­da­ban como

cara­me­li­tos y noso­tros los abo­ga­dos los entre­gá­ba­mos a quie­nes ellos nos

decían.

–MS :

¿Cono­cis­te a mi tía Manue­la que era abo­ga­da?

-MF : Cómo no! Sí, a la neni­ta la

cono­cí, era un encan­to.

-MS : Ella defen­día a mi madre pri­me­ro, lue­go a mi padre, ¿don­de

la vis­te, en las cár­ce­les supon­go.

MF: no por­que la mayo­ría de abo­ga­dos no

que­rían defen­der a los mili­tan­tes polí­ti­cos, enton­ces noso­tros arma­mos una

aso­cia­ción de abo­ga­dos defen­so­res de pre­sos gue­rri­lle­ros y ahí la cono­cí a la

Neni­ta. Dejè de ver a su com­pa­ñe­ro, el ama­ri­llo, cuan­do noso­tros plan­tea­mos que

el movi­mien­to esta­ba bár­ba­ro pero que nece­si­tá­ba­mos la van­guar­dia que debía

estar delan­te y ellos esta­ban en con­tra. Fue en la mesa nacio­nal de 1987, y

unos com­pa­ñe­ros se sepa­ra­ron entre ellos, estoy escri­bien­do aho­ra sobre eso.

MS: Que bueno! ¿sobre esto?

-MF: Sobre todo, arran­co con una bre­ve

intro­duc­ción sobre quien es Qui­to y quien soy yo . Des­pués cuen­to de la lucha

en que par­ti­ci­pa­mos, me cues­ta mucho y me cues­ta aními­ca­men­te.

Éra­mos una pare­ja muy sim­bió­ti­ca y des­pués

de 30 años, toda­vía sigo con el gol­pa­zo, no lo pue­do dige­rir.

-MS: ¿La muer­te de tu com­pa­ñe­ro? Pero si decís que el que­ría…

-MF: Si, si, yo lo entien­do, pero todo

lo hacía­mos jun­tos aun­que pasa­ron 30 años de su caí­da en com­ba­te, a veces leo

algo e incons­cien­te­men­te digo “lo ten­go que hablar con Qui­to”, estu­vi­mos jun­tos

26 años. A veces veo pare­jas de vie­jos que van de la mano y pien­so qué lin­do

sería que hubié­se­mos podi­do enve­je­cer jun­tos. Una vez nos cita­mos en el zoo por

la jau­la de los ele­fan­tes y le dije “ pen­sar que van a vivir 200 años” y èl me

dijo; “ sì, por­que no están meti­dos en lo que anda­mos noso­tros.”

Sì pue­do decir que no me arre­pien­to de

nada, sigo cre­yen­do en lo mis­mo que creì, pero no se die­ron las con­di­cio­nes y

sigo pen­san­do que lle­ga­rá, aun­que yo no lo vea. Lo que pasa es que fal­tan las

con­di­cio­nes sub­je­ti­vas. Pero ten­go la espe­ran­za de un futu­ro posi­ti­vo, la no

polí­ti­ca no ayu­da.

-MS: los jóve­nes de hoy saben de his­to­ria poco y nada, por­que

tam­po­co les expli­can, la edu­ca­ción acá es malí­si­ma, hay pro­fe­so­res que no

quie­ren hablar. Me con­ta­ron alum­nos que les pre­gun­tan a los docen­tes por los

años 70 y les con­tes­tan; “si hay tiem­po” habla­mos, y lue­go al final del cur­so

no lo hay…

MF : Vos sabes que me lla­ma­ron a una

char­la en un local de Pero­nis­mo Revo­lu­cio­na­rio que se lla­ma­ba “Negros de

mier­da”, no me olvi­do nun­ca, chi­cos que hacían el CBC para la uni­ver­si­dad y me

pre­gun­tan si quie­ro dar cla­se de mar­xis­mo, y hubo chi­cos sen­ta­dos en el sue­lo.

Les hablé sobre Marx, Engels, Lenin y des­pués estu­dia­mos «El

Capi­tal». Otros pibes me pre­gun­ta­ron si que­ría ir a dar char­las en Mon­te

Gran­de. Ten­go espe­ran­za en los jóve­nes, es men­ti­ra que son ton­tos, que no

entien­den, noso­tros éra­mos jóve­nes cuan­do militamos.Quito escri­bió en “La Opi­nión”,

en «El Cro­nis­ta Comer­cial», cuan­do se con­vir­tió en un dia­rio de

izquier­da. En Méxi­co en el dia­rio “El Día”, don­de hacia la pági­na inter­na­cio­nal

y en Cuba tra­ba­jó todo el tiem­po en radio Haba­na Cuba.

MS : ¿Y tam­bién escri­bió un libro ahí ver­dad?

MF : Si, de «Estre­lla Roja»,

todo, si me que­da uno te lo man­do. Noso­tros des­pués arma­mos la revis­ta del

Cen­tro de Estu­dios y For­ma­ción Sin­di­cal don­de esta­ba «el Ama­ri­llo»,

el Zoi­lo, Pichi­ni­ni, y des­pués la revis­ta (Entre Todos) y el Movi­mien­to por­que

ya venía­mos con el pro­yec­to. Por­que des­pués de la derro­ta de Mal­vi­nas, el

Pela­do, el Capi­tán San­tia­go y todos esos com­pa­ñe­ros, pen­sa­ron que había que

vol­ver a ins­ta­lar­se en el mon­te, for­mar una radio. Des­pués de la derro­ta de

Mal­vi­nas, el aná­li­sis fue que se venía un perio­do elec­to­ral y vini­mos con todos

esos pro­yec­tos, con la revis­ta, y a mili­tar en el movi­mien­to (MTP)

MS: En que año fue (el ata­que al cuar­tel) La Tabla­da?

MF: En el 89

MF : Si, como 6 años, la revis­ta la

saca­mos en el 84, des­pués vino el alza­mien­to cara­pin­ta­da.

empe­za­mos a tra­ba­jar en esa direc­ción, en Inte­li­gen­cia, des­lo­ca­li­za­mos el

secre­ta­ria­do, nos fui­mos a Cór­do­ba. Cuan­do el pri­mer alza­mien­to, el del 87,

está­ba­mos en una reunión de comi­sión polí­ti­ca en Cór­do­ba, y los com­pa­ñe­ros que

esta­ban en Bue­nos Aires que des­pués salie­ron con el car­tel “al gol­pe los

para­mos entre todos”

MS

: Habían muchos cros del PRT en el MTP?

MF: Si cla­ro, y los que estu­vie­ron en

Euro­pa se suma­ron: Pablo Vei­le y la

com­pa­ñe­ra, Joa­quin, José Morei­ra, Mar­tin es Rober­to que cayo en La Tabla­da

MS

: ¿Muchos vinie­ron de Nica­ra­gua para Bue­nos Aires?

MF : Cla­ro por ejem­plo, joa­quin (Pablo

Vie­ria, el gor­do Sán­chez, el Che­pe Men­do­za que era Capi­tán del ejer­ci­to

Nica­ra­güen­se y cayó en La Tabla­da tam­bién

MS

: Ah Che­pe era Nica­ra­guen­se? No sabia!

MF : Per­di­mos 31 cua­dros, por eso, no

es fácil remon­tar eso

MS

: ¿Y como la pasas­te des­pués?

MF : Me fui a Boli­via, por­que me

dije­ron que era un blan­co móvil. Mi hijo esta­ba pre­so, cayó por­que esta­ba en el

gru­po de afue­ra y le dije que levan­ten que sal­gan de ahí. Él fue a decir­le que

levan­ta­ran lo del cuar­tel, pero la com­pa­ñe­ra res­pon­sa­ble dijo que no, le dije a

mi hijo que insis­ta que se vayan en ómni­bus en lo que sea y el fué y sacó unos

cuan­tos com­pa­ñe­ros de la puer­ta del cuar­tel, en el auto de Pan­cho, por eso no

me arre­pien­to, lo ten­drían que haber hecho mejor nada más. Él tenia 18 años y

estu­vo 7 años pre­so, salió en liber­tad con­di­cio­nal

MS:

¿Vos esta­bas en Boli­via?

-Yo esta­ba en Boli­via y me fui a

Méxi­co, esta­ba Juan Manuel Abal Medi­na en ese momen­to en Méxi­co y me dijo “hacé

que entras­te y deci que per­dis­te el docu­men­to”, y me armó toda una cosa para

que pue­da entrar. Y fue cuan­do ocu­rrió el gol­pe de Los alba­tros y fui a la

cár­cel y visi­té los com­pa­ñe­ros. y des­pués hice toda la cam­pa­ña por los com­pa­ñe­ros.

Ten­go una suer­te bár­ba­ra por­que me aga­rró la cri­sis del 2001 con una mise­ria

bár­ba­ra y el Pela­do Gorria­rán me acon­se­ja irme a Nica­ra­gua don­de iba a

con­se­guir tra­ba­jo. Asi que vine cuan­do libe­ran a los com­pa­ñe­ros. en el 2002.

Des­pués del 2002 vol­ví y tenía tra­ba­jo y ya me que­dé en la Argen­ti­na.

MS

: ¿Y ahí ter­mi­nó el MTP?

MF: Yo estu­ve en con­tra de la

diso­lu­ción del MTP

MS

: Con­ta­me del mon­te

MF : Yo no fui, me iban a hacer car­go

de la radio en San­ta Cruz si tenían éxi­to, Eso fue antes de La Tabla­da, un poco

antes de Mal­vi­nas. Pero es bueno lle­gar a una altu­ra de la vida en don­de una no

se arre­pien­te de nada de lo que hizo.

MS

: Mas vale y todos los pre­sos que defen­dis­te y visi­tas­te, eso es muy

gra­ti­fi­can­te

MF : Vos sabes que alguien me dice: ¿te

acor­dás del habeas cor­pus que me hicis­te? Y yo hice tantos…porque era tan­ta la

gen­te con pro­ble­mas de per­se­cu­ción política…cuando está­ba­mos en la Gre­mial, que

aten­día­mos has­ta los domin­gos. Tra­tá­ba­mos de hacer­lo de a dos, y estan­do en la

Gre­mial don­de había­mos crea­do un tri­bu­nal para gue­rri­lle­ros, había­mos crea­do

‘el Cama­rón’ . Me lla­man por telé­fono y nos dicen sal­gan que pusie­ron una

bom­ba, le digo a Ale­jan­dro y veo un sos­pe­cho­so en la puer­ta, y le digo; »

yo sal­go por las dudas…Porque noso­tros había­mos echo una sepa­ra­ción para los com­pa­ñe­ros

de la direc­ción como tu papá, Beni­to (Urtea­ga), el Pela­do, a ellos les hacía­mos

jui­cios de rup­tu­ra por­que todos sabían quie­nes eran, pero a los com­pa­ñe­ros. que eran medio “pere­ji­les”,

los defen­día­mos, pre­sen­tá­ba­mos tes­ti­gos y cuan­do fue el secues­tro de Salus­tro,

uno de los com­pa­ñe­ros. que tra­ba­ja­ba en el dia­rio La Opi­nión esta­ba com­pli­ca­do

y le digo ; “qué­da­te tran­qui­lo que los com­pa­ñe­ros. del dia­rio van a salir de

tes­ti­gos para decir que vos esta­bas ahí”. Me refe­ría a Juan Gel­man y Paco

Uron­do, entre otros. Ter­mi­na el jui­cio y el com­pa­ñe­ro se levan­ta y dice :

“Ten­go el honor de per­te­ne­cer al Par­ti­do Revo­lu­cio­na­rio de los Tra­ba­ja­do­res y

al Ejér­ci­to Revo­lu­cio­na­rio del Pue­blo“. Ima­gí­na­te, noso­tros ahí, nos que­ría­mos

morir, y este bolu­do dijo eso. Era jui­cio de rup­tu­ra por Andrés Alsi­na y

noso­tros fui­mos pro­ce­sa­dos por fal­so tes­ti­mo­nio

MS

: Con­ta­me de algún caso pesa­do que tuvis­te como abo­ga­da

MF: Tuve muchos casos pesa­dos, tuve el

de Taco Ralo, los del poli­clí­ni­co ban­ca­rio, des­pués el tiro­teo de la calle

Para­guay don­de Car­li­tos Cari­de se tiro­teó con la poli­cía duran­te 7 horas. Tuve

jui­cios pesa­dos aun­que no me carac­te­ri­za­ba por ganar­los. ¿Sabés en cual de los

jui­cios me fue bien en 27 años de defen­so­ra de pre­sos polí­ti­cos? Fue cuan­do decla­ra­ron impre­crip­ti­ble la cau­sa de

La Tabla­da… yo le decía a mi com­pa­ñe­ra es para fes­te­jar!

MS : cla­ro la cau­sa que más defen­dis­te, don­de per­dió la vida tu com­pa­ñe­ro y los demás com­pa­ñe­ros del MTP, todo un logro Mart­ha!

Quién

era Car­los Qui­to Bur­gos

Por Rober­to Bas­chet­ti