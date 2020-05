Des­de hace varios días un pre­so polí­ti­co vas­co está libran­do una bata­lla durí­si­ma por la vida, con­tra la repre­sión car­ce­la­ria y por lograr míni­mas reivin­di­ca­cio­nes en el mar­co de una cri­sis sani­ta­ria glo­bal que tan­to afec­ta en las pri­sio­nes. Se tra­ta de Patxi Ruiz, encar­ce­la­do en la cár­cel-tum­ba de Mur­cia II, per­se­gui­do has­ta la sacie­dad por el direc­tor de ese esta­ble­ci­mien­to peni­ten­cia­rio y el res­to de los car­ce­le­ros. Patxi Ruiz tuvo que auto­le­sio­nar­se para pro­tes­tar por una cade­na de agre­sio­nes sis­te­má­ti­cas, fue lle­va­do de urgen­cia a la enfer­me­ría, allí sufrió insul­tos y des­aten­ción del médi­co y la enfer­me­ra del penal, y vuel­to a su cala­bo­zo deci­dió ini­ciar una huel­ga de ham­bre y sed inde­fi­ni­da, la más extre­ma res­pues­ta que pue­de hacer un pre­so polí­ti­co o social. En esa huel­ga el pre­so se jue­ga la vida sin más vuel­tas.

¿Cuá­les son sus deman­das?: a) la liber­tad de lxs presxs enfermxs y de lxs que tie­nen la con­de­na casi cum­pli­da, b) que se pue­dan rea­li­zar las visi­tas, c) reci­bir mate­rial para no ser con­ta­gia­dos por el virus (mas­ca­ri­llas, guan­tes, etc), c) rea­li­za­ción del test a presxs y car­ce­lerxs, d) en caso de falle­ci­mien­to de un fami­liar, tener la posi­bi­li­dad de acu­dir al entie­rro, algo que al pro­pio Ruiz le fue nega­do en una ante­rior oca­sión cuan­do murie­ra su padre. A con­se­cuen­cia de su medi­da extre­ma, Ruiz hace seis días que ha deja­do de ori­nar y sufre un fuer­te dolor de riño­nes.

Cabe pre­gun­tar­se enton­ces ¿has­ta qué pun­to debe ser el sufri­mien­to car­ce­la­rio para que un hom­bre joven deci­da seme­jan­te acción? Las cár­ce­les espa­ño­las son, como tan­tas otras, esta­ble­ci­mien­tos des­truc­ti­vos, ani­qui­la­do­res y deses­truc­tu­ra­do­res de la per­so­na, de allí que la úni­ca y dra­má­ti­ca pro­tes­ta ten­ga que ser rebe­lar­se y seguir luchan­do como sea.

En soli­da­ri­dad con Patxi Ruiz y sus deman­das, otro pre­so polí­ti­co vas­co, Mikel San Sebas­tián, aca­ba de ini­ciar una huel­ga simi­lar, y otros más se han ence­rra­do inde­fi­ni­da­men­te en sus cala­bo­zos y recha­zan la ban­de­ja de comi­da. En las calles, mili­tan­tes soli­da­rios han ini­cia­do ayu­nos en varios pue­blos y hay movi­li­za­cio­nes de pro­tes­ta.

Los aba­jo fir­man­tes, exi­gi­mos al gobierno espa­ñol que cum­pla con las deman­das de sen­ti­do común que for­mu­lan lxs pre­sos vascxs y cesen las vio­la­cio­nes de sus dere­chos. Ya es hora de que más de dos cen­te­na­res de pre­sos y pre­sas vas­cas vuel­van a casa.

Ami­gos y Ami­gas del Pue­blo Vas­co en Argen­ti­na

http://​ehlar​gen​ti​na​.blogs​pot​.com

Correo elec­tró­ni­co: [email protected]​gmail.​com

Enviar fir­mas soli­da­rias a: [email protected]​gmail.​com

Pri­me­ras fir­mas:

Comi­té de Dere­chos Huma­nos de Base de Chia­pas Dig­na Ochoa, Méxi­co.

Hugo Blan­co Gal­dós, Perú.

Ste­lla Callo­ni, escri­to­ra, perio­dis­ta, Argen­ti­na.

Ati­lio Boron, poli­tó­lo­go, Argen­ti­na.

León José Sla­va Mar­tí­nez, Colom­bia.

Die­go-Catriel Herch­ho­ren Alco­lea, Gua­da­la­ja­ra.

José Schul­man, Pre­si­den­te Liga Argen­ti­na por los Dere­chos Huma­nos.

Sin­di­ca­to Sitrem, Chi­le.

Movi­mien­to Patrio­ti­co Manuel Rodrí­guez, Chi­le.

Hugo Pavez Lazo. Abo­ga­do de Dere­chos Huma­nos, Chi­le.

Union Cla­sis­ta de Tra­ba­ja­do­res, Chi­le.

Pro­gra­ma la olla sin­di­cal de Radio Villa Fran­cia, Chi­le.

Manuel Cabie­ses, periodista,Director de Pun­to Final, Chi­le.

OLP-Resis­tir y Luchar, Argen­ti­na.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano (Argen­ti­na, Vene­zue­la, Cuba).

Ange­les Maes­tro, Madrid, Esta­do Espa­ñol.

Nor­man Bris­ki, actor Argen­ti­na.

Coor­di­na­ción Polí­ti­ca y Social Mar­cha Patrió­ti­ca (Colom­bia).

Eduar­do «Negro» Soa­res, abo­ga­do, Argen­ti­na.

Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das, Argen­ti­na.

Aso­cia­ción Ex Dete­ni­dos Des­apa­re­ci­dos. Argen­ti­na.

Vicen­te Zito Lema, poe­ta, escri­tor Argen­ti­na.

Rober­to Per­día, diri­gen­te social, abo­ga­do, Argen­ti­na.

Gui­ller­mo Sua­rez M, del Movi­mien­to de Libe­ra­cion Nacio­nal Mexi­cano.

Luz Ele­na Celada,desde Colom­bia.

Aure­lio B. R. Nar­va­ja, edi­tor, Argen­ti­na.

Anto­nio Mai­ra. Esta­do espa­ñol.

Edgar­do Cabe­za.

Eduar­do Semi­na­ra, Argen­ti­na.

Vero­ni­ca De-Negri Quin­ta­na, acti­vis­ta de DDHH, Washing­ton DC, EE.UU.

Car­los Pello­li, Argen­ti­na.

Feli­pe Luis López, Argen­ti­na.

Jor­ge Fal­co­ne, docu­men­ta­lis­ta Argen­ti­na.

Car­los Azná­rez, perio­dis­ta, Argen­ti­na.

María Torre­llas, docu­men­ta­lis­ta, Argen­ti­na.

Gra­cie­la Maset­ti, Argen­ti­na.

Luis Mora­do, Argen­ti­na.

Enri­que­ta Tuñon, Argen­ti­na.

Facun­do Andi­coe­chea, fotó­gra­fo, Argen­ti­na.

Daniel Devi­ta, rape­ro, Argen­ti­na.

Fer­nan­do Car­do­zo – Sin­di­ca­lis­ta, Argen­ti­na.

Mabel Fran­zo­ne, Inves­ti­ga­do­ra en cien­cias socia­les. Argen­ti­na.

Juan Luis For­ne­ro, Argen­ti­na.

María Isa­bel Grau, docen­te, secre­ta­ria de Pren­sa del Sin­di­ca­to Ademys. Argen­ti­na.

Fer­mín Napal

Nico­las Xamar­do Gon­zá­lez, Pro­fe­sor Cola­bo­ra­dor Hono­rí­fi­co de la UPV /​Euskal Herria

Gus­ta­vo Di Mar­zio , Dipu­tado MC Pro­vin­cia Bs As Argen­ti­na

Luis Zamo­ra – Auto­de­ter­mi­na­ción y Liber­tad (Dipu­tado nacio­nal 1989 – 1993; 2001 – 2005) Argen­ti­na

Hum­ber­to Tumi­ni, Pre­si­den­te del Movi­mien­to Libres del Sur, Argen­ti­na

Comi­té Zonal «Tita Hidal­go» del Par­ti­do Comu­nis­ta de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba Argen­ti­na;

Zule­ma Alba

Fer­nan­do Bil­bao, Eus­kal Herria

Ana Ser­na, Eus­kal Herria

Car­los Zam­brano Cór­do­va

María Pách­ko­va, Bél­gi­ca

Miguel Ven­tu­ra

Raúl Silen­cio

Car­los Gabet­ta, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Alber­to Ferra­ri, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Rosa María Lore­te­gui

José Andrés Gokoetxea Amo­na­rraiz

Marian Amu­na­rriz

Angel Alkain

Liliam Euge­nia Gómez Álva­rez, Colom­bia

Elia­na Was­ser­mann, actriz, Argen­ti­na

Rómu­lo Par­do Sil­va

Goio Ubier­na, Eus­kal Herria

Xan­ti Begi­ris­tain Madotz. Eus­kal Herria

NICOLAS DOLJANIN – ESCRITOR

ILDA MARQUES – EDITORA

Iña­ki Erro Zazu

Mar­ta Vas­sa­llo, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Iosu Mire­ne Lasa Ale­gria, Eus­kal Herria

Gus­ta­vo Perei­ra, poe­ta, Vene­zue­la

Mar­tín Jai­me, Argen­ti­na

Igna­cio Due­ñas Gar­cía Pola­vie­ja. Argen­ti­na

Alber­to Gui­lis – Docen­te UBA Argen­ti­na

Raquel Angel – Docen­te UBA Argen­ti­na

Fran­klin Ledez­ma Can­da­ne­do, Perio­dis­ta y Escri­tor del Corin­to Boli­va­riano: Pana­má-

Kihi­li Kun­tur­pill­ku, Colom­bia

IÑAKI PASCUAL AIZPEOLEA, Eus­kal Herria

Ele­na Garaial­de, Eus­kal Herria

Elda San­tia­go Pérez, Puer­to Rico

Nor­ber­to Gon­zá­lez Clau­dio Puer­to Rico

Susa­na M Gon­zá­lez Puer­to Rico

Elda C Gon­zá­lez Puer­to Rico

William San­tia­go Puer­to Rico

Lluís Alòs, Pro­fes­sor UB. Bar­ce­lo­na Cata­lun­ya

Car­los Angu­lo-Rivas, poe­ta y escri­tor., Cana­dà

Raquel Glus­man, perio­dis­ta, Argen­ti­na

Jesús María Ten­ji­do Ramos, Esta­do Espa­ñol

Maxu­xa Larrar­te Cam­pan­de­gui, Eus­kal Herria

Jone Eiz­men­di, Eus­kal Herria

Gra­cie­la Zal­dua, Argen­ti­na

Izas­kun Eiza­gi­rre, Eus­kal Herria

jose Raul LLa­re­na

Luz María Mon­to­ya Pérez, Méxi­co

Raúl Ville­gas Dáva­los, Pro­fe­sor-inves­ti­ga­dor, Uni­ver­si­dad Autó­no­ma de la Ciu­dad de Méxi­co

Dr. Gil­ber­to López y Rivas, pro­fe­sor inves­ti­ga­dor de INAH, Mexi­co

Edbahar Patino Rami­rez

Lucas Rubi­nich , soció­lo­go Argen­ti­na

Ana AMBROGI, Argen­ti­na

Ger­man Ville­gas Cas­ti­llo

Luis Bac­chet­ta, Argen­ti­na

Ketxus Uriar­te, Eus­kal Herria

Lorea Zezia­ga (Baio­na Eus­kal Herria)

Susa­na Fer­nán­dez, Perio­dis­ta. Locu­to­ra, Argen­ti­na

Mikel Alber­di, Eus­kal Herria

Onin­tza Fadri­que Zigan­da, Eus­kal herria

Julio Cesar Hin­ca­pié Betan­courth. MOVICE, Colom­bia

Julio Dales­san­dro. Tra­ba­ja­do­res Repre­sa­lia­dos por Dic­ta­du­ra Argen­ti­na

Ana Salo­món Dise­ño Grá­fi­co Esta­do Espa­ñol

Javier Cano Ara­na

Andrés Rug­ge­ri, antro­pó­log UBA/​UNAJ, Argen­ti­na

Dr. Has­san Dal­band., Ciu­dad de Méxi­co.

Iratxe Zezia­ga, Eus­kal Herria

Kris­ti­na Zezia­ga, Eus­kal Herria

Patxi Sagar­na Urbano, Eus­kal Herria

Julio Cooper

Con­ra­do Gar­cia Napal,Estado Espa­ñol

María Rosa Hidal­go Gil, Eus­kal Herria

Miguel Puig­vert, Argen­ti­na

Ela­dio Gon­zá­lez Rodrí­guez (Toto) – direc­tor museo Ernes­to Che Gue­va­ra de Bue­nos Aires. Argen­ti­na

Fabio Zuri­ta, Argen­ti­na

Mar­ce­lo Lan­gie­ri, Argen­ti­na

Ste­lla Callo­ni, perio­dis­ta y escri­to­ra, Argen­ti­na

Ati­lio Boron, escri­tor, Argen­ti­na