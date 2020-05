la fruta sube un 12,8% y el pescado, un 10,5% – La otra Andalucía

Los pre­cios duran­te el mes de abril, en pleno con­fi­na­mien­to para con­te­ner la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, caye­ron un 0,7% en tér­mi­nos anua­les, pero la cifra escon­de un fuer­te enca­re­ci­mien­to de la ces­ta de la com­pra para las fami­lias espa­ño­las. Ali­men­tos y bebi­das no alcohó­li­cas subie­ron un 4%, un pun­to y medio supe­rior a la de mar­zo. Des­ta­ca el enca­re­ci­mien­to de las fru­tas fres­cas (12,8%), del pes­ca­do fres­co (10,5%), car­ne de por­cino (8,2%) y azú­car (7,9%).

Los pre­cios de ali­men­tos y bebi­das regis­tra­ron en abril la mayor subida des­de julio de 2013, al enca­re­cer­se un 4%, según ha publi­ca­do hoy el INE. Muchos pro­duc­tos bási­cos de la die­ta de las fami­lias en el Esta­do espa­ñol sufrie­ron fuer­tes ascen­sos en un mes mar­ca­do por las medi­das de con­fi­na­mien­tos para con­te­ner la pan­de­mia.

Aun­que no se lle­gó a un des­abas­te­ci­mien­to en los super­mer­ca­dos, sí se regis­tró un fuer­te incre­men­to de la deman­da, pero no tan exa­ge­ra­do como en las últi­mas sema­nas de mar­zo cuan­do echó andar el Esta­do de alar­ma, aumen­tan­do la pre­sión sobre la línea de dis­tri­bu­ción. Las medi­das de con­fi­na­mien­to afec­ta­ron tan­to a la línea de pro­duc­ción como al trans­por­te. Pero no afec­to de la mis­ma mane­ra a todo los tipos de ali­men­tos. Los fres­cos se ele­va­ron un 6,9% res­pec­to a los pre­cios del año pasa­do, mien­tras en los ela­bo­ra­dos subie­ron un 2,2%.

Esta dife­ren­cia se expli­ca por los pro­ble­mas que han expe­ri­men­ta­do el cam­po por la fal­ta de mano de obra ante las difi­cul­ta­des en la movi­li­dad. Los mayo­res incre­men­tos se die­ron en fru­tas fres­cas (12,8%), del pes­ca­do fres­co (10,5%) y car­ne de por­cino (8,2%).

Por su par­te des­ta­can la subida de pre­cios en ali­men­tos pro­ce­sa­dos, las piz­zas que ascen­die­ron un 5,4%, los cerea­les de desa­yuno aumen­ta­ron un 4,1% y las pas­tas un 3,1%. Des­de el sec­tor de la dis­tri­bu­ción apun­tan a que el enca­re­ci­mien­to de la ces­ta de la com­pra se debe al enca­re­ci­mien­to de los cos­tes logís­ti­cos y los pro­ble­mas que ha regis­tra­do la pro­duc­ción agra­ria duran­te la fase de con­fi­na­mien­to.

El incre­men­to de los pre­cios de la ces­ta de la com­pra se ha vis­to com­pen­sa­do por la caí­da de los pro­duc­tos ener­gé­ti­cos. El Trans­por­te cayó un 6,8%, más de cua­tro pun­tos por deba­jo de la del mes ante­rior, con­se­cuen­cia de que los pre­cios de los car­bu­ran­tes y lubri­can­tes para el trans­por­te per­so­nal des­cen­die­ron este mes. El gru­po de pre­cios de sumi­nis­tro de la vivien­da des­cen­die­ron un 6,6%, debi­do a la baja­da de los pre­cios de la elec­tri­ci­dad y el gasó­leo para cale­fac­ción este mes, fren­te al aumen­to que expe­ri­men­ta­ron el año ante­rior.

