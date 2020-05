Iran. Rai al Youm: La cooperación entre China e Irán terminará con la hegemonía israelo-estadounidense

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 16 de mayo de 2020—

Irán y Chi­na pron­to ter­mi­na­rán con la hege­mo­nía israe­lo-esta­dou­ni­den­se, según el ex emba­ja­dor ira­quí en Qatar.

El Dr. Yawad al Hin­da­wi, ex emba­ja­dor ira­quí en Qatar, publi­có un artícu­lo el miér­co­les 13 de mayo en el dia­rio en línea Rai al Youm, en el que com­pa­ró la alian­za esta­dou­ni­den­se-israe­lí con otra com­pues­ta por Chi­na y la Repú­bli­ca Islá­mi­ca de Irán.

“El expan­sio­nis­mo y la hege­mo­nía son las ten­den­cias que colo­can a Israel y EEUU en una alian­za. Peor aún, los diri­gen­tes esta­dou­ni­den­ses y los israe­líes no están intere­sa­dos en esta­ble­cer su hege­mo­nía a tra­vés de la diplo­ma­cia o la influen­cia, sino a tra­vés de las san­cio­nes y la fuer­za. Para pro­te­ger su hege­mo­nía y sus intere­ses colo­nia­lis­tas, Washing­ton no duda en usar la fuer­za y lan­zar ata­ques y gue­rras ile­gal­men­te. Esto es exac­ta­men­te lo que “Israel” está hacien­do en Asia Occi­den­tal: vio­la la inte­gri­dad terri­to­rial de Pales­ti­na, Jor­da­nia, Siria y Líbano al expan­dir­se geo­grá­fi­ca­men­te”, dijo el ex diplo­má­ti­co ira­quí.

Yawad al Hin­da­wi lue­go agre­gó que Washing­ton y Tel Aviv se com­ple­men­ta­ron entre sí con res­pec­to a la ela­bo­ra­ción e imple­men­ta­ción de pla­nes dañi­nos para la segu­ri­dad y la esta­bi­li­dad de la región, y de hecho del mun­do: la agre­sio­nes con­tra Siria e Iraq, la ten­sión con Irán, la gue­rra en Yemen, el apo­yo al terro­ris­mo, la colo­ni­za­ción en tie­rras pales­ti­nas, la mar­gi­na­ción de la cau­sa pales­ti­na, las cons­pi­ra­cio­nes con­tra Vene­zue­la y los inten­tos de cer­car mili­tar­men­te a Rusia y Chi­na.

“La exce­si­va depen­den­cia de EEUU e “Israel” en medios como la gue­rra, la pre­sión y las san­cio­nes ha lle­va­do a muchas nacio­nes del mun­do a vol­ver­se hacia una alian­za asiá­ti­ca con un his­to­rial efec­ti­vo en el esce­na­rio mun­dial. Esta alian­za, cuyos valo­res difie­ren de los de Occi­den­te, está for­ma­da por Irán y Chi­na”.

El diplo­má­ti­co ira­quí reafir­ma que Irán y Chi­na deben su poder a su patri­mo­nio cul­tu­ral y su civi­li­za­ción y no a un pasa­do mar­ca­do por el colo­nia­lis­mo y la ocu­pa­ción. “Las polí­ti­cas adop­ta­das por Irán y Chi­na se basan en la sabi­du­ría, la pacien­cia estra­té­gi­ca y la coope­ra­ción con otras nacio­nes y no en la fuer­za y las san­cio­nes”, dijo.

El artícu­lo con­ti­núa: “Chi­na ha logra­do supe­rar a los esta­dou­ni­den­ses eco­nó­mi­ca­men­te y ha expe­ri­men­ta­do un cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co anual mucho más nota­ble que EEUU”.

Según el ex diplo­má­ti­co ira­quí, “Irán tam­bién está siguien­do los pasos de Chi­na al optar por la pacien­cia estra­té­gi­ca y la resis­ten­cia a las san­cio­nes, ame­na­zas, inter­fe­ren­cias y el terro­ris­mo regio­nal”.

Yawad al Hin­da­wi alu­dió al mega­pro­yec­to chino lla­ma­do “Nue­va Ruta de la Seda”: “En el mar­co de este pro­yec­to, Irán alber­ga­rá la arte­ria prin­ci­pal de esta ruta, reser­va­da espe­cial­men­te para la trans­fe­ren­cia de hidro­car­bu­ros, que for­ta­le­ce­rá la influen­cia de Irán en la región y la alian­za asiá­ti­ca. Dicho pro­yec­to cier­ta­men­te irá en detri­men­to de los EEUU y sus alia­dos regio­na­les, como “Israel” y los paí­ses del Con­se­jo de Coope­ra­ción del Gol­fo Pér­si­co”.

“La Nue­va Ruta de la Seda, el nota­ble cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co anual de Chi­na, el desa­rro­llo téc­ni­co y mili­tar de Irán, la posi­ción polí­ti­ca y mili­tar de Rusia en la región, así como el exi­to­so his­to­rial de la Orga­ni­za­ción para la Coope­ra­ción de Shang­hai son fac­to­res que pron­to pon­drán fin a la hege­mo­nía esta­dou­ni­den­se e israe­lí”, con­clu­yó Yawad al Hin­da­wi.

Fuen­te: Al Manar en Espa­ñol