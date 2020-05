Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 16 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

En Argen­ti­na ya son más de mil tra­ba­ja­do­res de la salud con­ta­gia­dos con Covid ‑19

Des­de el Obser­va­to­rio de Salud de La Izquier­da Dia­rio se reali­zó un rele­va­mien­to de 1022 tra­ba­ja­do­res de salud con­ta­gia­dos has­ta el 13 de mayo, el 14,85% del total de con­ta­gia­dos en el país. Hay 9 falle­ci­dos.

Obser­va­to­rio de Salud

En el infor­me actual se reali­zó un rele­va­mien­to sobre el per­so­nal de salud con­ta­gia­do con Covid ‑19, detec­tan­do 1022 casos con focos en Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, Cha­co, San­ta Fe, Río Negro y La Rio­ja.

Falle­cie­ron 9 tra­ba­ja­do­res, de los cua­les cua­tro eran mayo­res de 60 años y los otros cin­co tenía enfer­me­da­des pre exis­ten­tes, por lo cual todos for­ma­ban eran gru­po de ries­go. Hay 25 tra­ba­ja­do­res en tera­pia inten­si­va.

Los tra­ba­ja­do­res se están orga­ni­zan­do con el fin de denun­ciar que la úni­ca for­ma seria de enfren­tar esta situa­ción es des­ti­nan­do todos los fon­dos nece­sa­rios para el sis­te­ma de salud y dejan­do de prio­ri­zar el pago de la deu­da y las ganan­cias de las gran­des empre­sas.

Infor­me 15_​05 Obser­va­to­rio … by La Izquier­da Dia­rio on Scribd

Las empre­sas de Roc­ca y Mag­net­to repar­ten divi­den­dos, pero reci­ben dine­ro del Esta­do mien­tras miles de Pymes rebo­ta­ron en el pedi­do de auxi­lio.

Por Ari Lija­lad

Techint y Cla­rin son dos de las empre­sas más gran­des del país, tie­nen fuer­tes ganan­cias que aún en este con­tex­to repar­ten entre sus accio­nis­tas, en el caso de la indus­trial sus due­ños o fami­lia­res blan­quea­ron millo­nes duran­te el macris­mo y des­pi­die­ron tra­ba­ja­do­res en ple­na pan­de­mia y ambas tie­nen cuen­tas en gua­ri­das fis­ca­les. Pero aún así el Gobierno las inclu­yó en el pro­gra­ma de ayu­da para el pago de suel­dos. No son las úni­cas: El Des­ta­pe reunió infor­ma­ción de otras gran­des empre­sas que apro­ve­chan esta situa­ción mien­tras miles de Pymes no acce­den a los fon­dos esta­ta­les. Entre ellas está la mul­ti­na­cio­nal Via­com, un gigan­te de las comu­ni­ca­cio­nes que con­tro­la Tele­fé.

Que Techint y Cla­rin apro­ve­chen la ayu­da del Esta­do tie­ne una lec­tu­ra eco­nó­mi­ca y una polí­ti­ca. La eco­nó­mi­ca, absor­ben recur­sos esca­sos que se les nie­gan a miles de Pymes en medio de esta cri­sis eco­nó­mi­ca. La polí­ti­ca, Pao­lo Roc­ca y Héc­tor Mag­net­to son quie­nes lide­ran la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na (AEA), la enti­dad de lobby empre­sa­rial más poten­te del país. Y que ese poder de lobby tuvo su efec­to para que sean quie­nes apro­ve­chen la ayu­da esta­tal. Son dos casos para­dig­má­ti­cos, el de la fami­lia más rica del país y el del prin­ci­pal mul­ti­me­dio que ata­ca des­de la nego­cia­ción de la deu­da has­ta el pro­yec­to de impues­to a la rique­za. Lo que es cla­ro es que si el Esta­do paga suel­dos en Techint, Cla­rin y otras cor­po­ra­cio­nes es un sub­si­dio a millo­na­rios. Un Plan Ganar, Fugar y Sub­si­diar.

Los fon­dos en cues­tión son del “Pro­gra­ma de asis­ten­cia de emer­gen­cia al tra­ba­jo y la pro­duc­ción”, el Pro­gra­ma ATP, cuyo obje­ti­vo es “dar ali­vio eco­nó­mi­co inme­dia­to a aque­llas empre­sas y tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos direc­ta­men­te por la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca lue­go de las medi­das de con­tin­gen­cia imple­men­ta­das duran­te la Emer­gen­cia Sani­ta­ria”. Uno de los pro­ble­mas de ese pro­gra­ma es el dise­ño para otor­gar los fon­dos, que requie­re que las empre­sas hayan teni­do una reduc­ción “sus­tan­cial” en sus ingre­sos des­pués del 12 de mar­zo. Mien­tras Techint, Cla­rín o Via­com logra­ron demos­trar eso muchas Pymes no. Y el resul­ta­do es una nue­va trans­fe­ren­cia de recur­sos públi­cos hacia sec­to­res con­cen­tra­dos de la eco­no­mía.

Este con­te­ni­do se hizo gra­cias al apo­yo de la comu­ni­dad de El Des­ta­pe. Suma­te. Siga­mos hacien­do his­to­ria.

El Gobierno se pro­po­ne sal­var empre­sas para sos­te­ner la acti­vi­dad y el empleo, algo fun­da­men­tal de cara al pre­sen­te y futu­ro. Pero la cues­tión es que los recur­sos son esca­sos y debe ele­gir. Aquí es dón­de el cri­te­rio uti­li­za­do para el Pro­gra­ma ATP no pare­ce el más equi­ta­ti­vo. Hay miles de Pymes que fac­tu­ra­ron ape­nas un poco más en tér­mi­nos nomi­na­les pero sus ven­tas en uni­da­des caye­ron, otras que aumen­ta­ron sus gas­tos al tomar nue­vo per­so­nal. Tam­bién están las que fac­tu­ran pero no cobran, por­que está rota la cade­na de pago. Esos casos no son con­tem­pla­dos. Y en la esca­sez here­da­da no se toman los recau­dos de ver que hay gran­des empre­sas que cuen­tan con los recur­sos e igual piden la ayu­da. Y la reci­ben.

Hay muchos paí­ses don­de el Esta­do ayu­da a las empre­sas a pagar suel­dos en medio de la pan­de­mia de COVID-19 pero, como infor­mó Nico­lás Lan­tos en El Des­ta­pe, varios blo­quean las ayu­das eco­nó­mi­cas a empre­sas con sedes offs­ho­re y “ la deci­sión se basa en un prin­ci­pio sen­ci­llo: aque­llos que incum­plen sus obli­ga­cio­nes con la socie­dad, des­vian­do el dine­ro de los impues­tos a sus bol­si­llos, no deben espe­rar que la socie­dad los ayu­de cuan­do las cosas salen mal”. Tan­to Techint como Cla­rín ope­ran en gua­ri­das fis­ca­les.

Caso Techint

Tra­ba­ja­do­res de Techint, a los que la empre­sa lla­ma “cola­bo­ra­do­res”, reci­bie­ron el siguien­te e‑mail: “Comu­ni­ca­mos a Usted que Techint S.A. ha acce­di­do al ‘Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción’ dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal a tra­vés del DNU 332⁄ 2020 y, en par­ti­cu­lar, al deno­mi­na­do ‘Sala­rio Com­ple­men­ta­rio’, con­sis­ten­te en una suma de dine­ro que la ANSeS acre­di­ta­rá en vues­tra ‘cuen­ta suel­do’ en for­ma direc­ta, como par­te de su remu­ne­ra­ción habi­tual del mes de abril de 2020, man­te­nién­do­se la obli­ga­ción de pago del res­to a car­go de su emplea­dor”. Los sub­ra­ya­dos están en el ori­gi­nal.

Pero lo más insó­li­to es el párra­fo siguien­te: “Tenien­do en cuen­ta que dicho pago se dis­pu­so con pos­te­rio­ri­dad a haber per­ci­bi­do su remu­ne­ra­ción com­ple­ta de dicho mes, en la liqui­da­ción corres­pon­dien­te al mes de mayo de 2020 se le prac­ti­ca­rá el des­cuen­to del mon­to apor­ta­do por el Esta­do”. O sea, tenían el dine­ro para pagar los suel­dos, lo pidie­ron igual, el Esta­do se los dio y aho­ra se lo des­con­ta­rán a los tra­ba­ja­do­res el mes que vie­ne. En las cuen­tas ban­ca­rias de algu­nos tra­ba­ja­do­res ya figu­ra el depó­si­to de 33.750 pesos, el máxi­mo que va a poner el Esta­do en suel­dos por el Pro­gra­ma ATP. El res­to, si es que res­ta mucho, lo pone la empre­sa. Esta fal­ta de coor­di­na­ción reve­la otra de las falen­cias del Pro­gra­ma ATP. Si la empre­sa ya pagó el suel­do, ¿por qué hacer el depó­si­to y que se lo des­cuen­ten del mes siguien­te a los tra­ba­ja­do­res? No es la úni­ca empre­sa don­de pasó eso.

Techint no cum­plió ni siquie­ra con el requi­si­to de man­te­ner la plan­ta de tra­ba­ja­do­res, ya que en abril des­pi­dió a 1.450 emplea­dos. Tie­ne hace déca­das su sede en algu­na gua­ri­da fis­cal, la últi­ma en Luxem­bur­go. Sus due­ños, los Roc­ca, son la fami­lia más rica del país, según For­bes con una for­tu­na de 8.000 millo­nes de dóla­res. Hora­cio Ver­bitsky reve­ló en El Cohe­te a la Luna que tan­to miem­bros de la fami­lia Roc­ca como direc­ti­vos de Techint se bene­fi­cia­ron de la amnis­tía fis­cal de Macri: “Mar­ce­la Roc­ca, pri­ma de Pao­lo y encar­ga­da de tareas de bene­fi­cen­cia, se des­ta­ca en la nómi­na de quie­nes se aco­gie­ron al blan­queo de capi­ta­les, nada menos que con 6900 millo­nes de pesos. Daniel Agus­tín Nove­gil, quien como pre­si­den­te de Ter­nium se encar­ga de los ace­ros pla­nos que pro­du­ce Techint para el mer­ca­do interno, blan­queó 557 millo­nes de pesos”, publi­có Ver­bitsky. El Des­ta­pe reve­ló que Luis Bet­naz­za, el núme­ro 2 de Roc­ca, blan­queó 61 millo­nes de pesos.

La ayu­da del Esta­do tam­po­co se jus­ti­fi­ca si se miran las ganan­cias de las empre­sas del gru­po Techint. Ter­nium ganó 20.000 millo­nes de pesos en 2018 y 11.000 millo­nes en 2019; Tena­ris infor­mó que ganó 873 millo­nes de dóla­res en 2018 y 444 millo­nes en 2017. En pesos o en dóla­res, las ganan­cias fue­ron abun­dan­tes y reve­lan que no hay expli­ca­ción para que esas empre­sas reci­ban par­te de los esca­sos fon­dos con los que cuen­ta el Esta­do.

Caso Cla­rín

El Des­ta­pe infor­mó casi en sole­dad que el Gru­po Cla­rín ata­ca la ofer­ta de deu­da por­que tie­ne bonos sobe­ra­nos, que sus accio­nis­tas mane­jan la empre­sa des­de Trusts en Nue­va York y una fir­ma en la gua­ri­da fis­cal Dela­wa­re, que reci­bió una con­do­na­ción de 147 millo­nes de dóla­res por par­te de Macri en la asig­na­ción de fre­cuen­cias de celu­la­res y que va a repar­tir 800 millo­nes de pesos entre sus accio­nis­tas mien­tras paga sus suel­dos en cuo­tas. Hon­ro­sas excep­cio­nes en la cober­tu­ra de esta infor­ma­ción cla­ve para com­pren­der la situa­ción actual fue­ron Víc­tor Hugo Mora­les y el pro­pio Ver­bitsky.

A todo eso se suma aho­ra que será uno de los bene­fi­cia­dos con la ayu­da esta­tal para el pago de suel­dos. A los tra­ba­ja­do­res de Radio Mitre les comu­ni­ca­ron que la empre­sa acce­dió al Pro­gra­ma ATP. No es la pri­me­ra vez que el Esta­do ayu­da a esa radio a pagar los suel­dos. Duran­te el kirch­ne­ris­mo Radio Mitre reci­bió fon­dos del Pro­gra­ma de Recu­pe­ra­ción Pro­duc­ti­va (Repro), que otor­ga­ba fon­dos para pagar suel­dos a empre­sas que estu­vie­ran en cri­sis. Antes, como aho­ra, no era el caso. Pero antes eran mon­tos exi­guos, el país no tenía los nive­les de endeu­da­mien­to actua­les ni había una pan­de­mia que para­li­za­ra bue­na par­te de la eco­no­mía. Aho­ra sí.

En Radio Mitre pasó lo mis­mo que en Techint: les depo­si­ta­ron el suel­do com­ple­to de abril a los tra­ba­ja­do­res pero les avi­sa­ron que en los pró­xi­mos días la ANSES les depo­si­ta­rá la par­te que “le corres­pon­día” y que eso se los des­con­ta­rán el mes que vie­ne. La pla­ta esta­ba. Aho­ra Mag­net­to y sus socios se la van a aho­rrar el mes que vie­ne.

Via­com y más

El Des­ta­pe acce­dió a más casos de empre­sas de medios que reci­ben ayu­da del Esta­do pese a sus ingre­sos millo­na­rios. Una es Via­com, la mul­ti­na­cio­nal de comu­ni­ca­cio­nes que es due­ña de Tele­fé, que le comu­ni­có a sus tra­ba­ja­do­res que reci­bi­rán par­te del suel­do de ANSES. “Este mon­to fun­cio­na como un anti­ci­po de suel­do y, por eso, te será des­con­ta­do de los habe­res del mes de mayo”, dice el comu­ni­ca­do. Al igual que en Techint y Radio Mitre, había pla­ta, paga­ron los suel­dos y aho­ra reci­bi­rán los fon­dos públi­cos y se los des­con­ta­rán a los emplea­dos en mayo.

Tor­neos, la empre­sa que se pre­sen­ta como “líder en la indus­tria del entre­te­ni­mien­to”, que tie­ne los dere­chos del fút­bol y “explo­ta comer­cial­men­te en for­ma exclu­si­va” las mar­cas de River Pla­te, Inde­pen­dien­te, Racing, San Loren­zo, Rosa­rio Cen­tral, Newell´s Old Boys, Estu­dian­tes y AFA Selec­ción Argen­ti­na, también obtu­vo ayu­da esta­tal para el pago de sus suel­dos.

En Pol­ka, la pro­duc­to­ra de Adrián Suar aso­cia­da al Gru­po Cla­rín, tam­bién reci­bie­ron dine­ro del Pro­gra­ma ATP. Al ini­cio de la emer­gen­cia sani­ta­ria Pol­ka fue una de las empre­sas que pre­sio­nó a sus tra­ba­ja­do­res, tan­to téc­ni­cos como acto­res, para que vio­la­ran el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio. Lle­gó inclu­so a rea­li­zar­se una media­ción en el minis­te­rio de Tra­ba­jo don­de la empre­sa decía que la nega­ti­va sin­di­cal a vio­lar el ais­la­mien­to debía con­si­de­rar­se como un paro y pidió con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

El perio­dis­ta Mariano Mar­tín publi­có en Ámbi­to Finan­cie­ro que la empre­sa Cheeky, de la fami­lia Awa­da, fue denun­cia­da por fal­ta de pago de sala­rios. Se tra­ta de la fir­ma que pre­si­de Daniel Awa­da, her­mano de Julia­na, espo­sa de Mau­ri­cio Macri. Y la mis­ma nota reve­ló que están espe­ran­do que ANSES les depo­si­te a sus emplea­dos par­te del suel­do. Con un prés­ta­mo del cuña­do alcan­za­ba.

Tras abrir reti­ros «volun­ta­rios», con un video Latam anun­cia 1.400 des­pi­dos en medio de la pan­de­mia

Los recor­tes repre­sen­tan un poco más del 3% del total de su plan­ti­lla y no inclu­ye a la filial argen­ti­na. Hace unos días, el gru­po había lan­za­do un plan de reti­ros volun­ta­rios que sí inclu­ye a los emplea­dos loca­les. Chi­le, Colom­bia, Ecua­dor y Perú son las filia­les más afectadas16/​05/​2020 00:01:00

El gru­po aéreo Latam, el prin­ci­pal com­pe­ti­dor de Aero­lí­neas Argen­ti­nas en el mer­ca­do local, sigue con su agre­si­vo plan de recor­te. En la tar­de de ayer, con un video ins­ti­tu­cio­nal anun­ció que des­pe­di­rá 1400 emplea­dos, aun­que la medi­da no ten­drá impac­to local.

El gru­po, que emplea a 43.000 per­so­nas, cesan­tea­rá a 1.400 per­so­nas per­te­ne­cien­tes a las filia­les de Chi­le, Colom­bia, Ecua­dor y Perú.

La deci­sión es adi­cio­nal al plan de reti­ros volun­ta­rios que con­si­de­ra la sali­da de 800 per­so­nas del gru­po en los seis mer­ca­dos en don­de ope­ra, inclui­da Argen­ti­na don­de tra­ba­jan 2.200 per­so­nas.

Por medio de un video interno, el CEO de la fir­ma, Rober­to Alvo, abor­dó la deci­sión seña­lan­do que «lamen­ta­ble­men­te hemos lle­ga­do a la con­clu­sión de que no tene­mos nin­gu­na otra opción que empe­zar a achi­car el gru­po y eso sig­ni­fi­ca, entre otras cosas, que vamos a tener que dejar ir a algu­nas per­so­nas que tra­ba­jan con noso­tros».

Agre­gó que «esta muy difí­cil y dolo­ro­sa situa­ción va a afec­tar a per­so­nas de algu­nas filia­les de nues­tro gru­po». El CEO de la com­pa­ñía tam­bién seña­ló que «lamen­ta­ble­men­te no vemos final cer­cano a la cri­sis del coro­na­vi­rus».

«No sabe­mos cuán­to tiem­po va a durar y no sabe­mos cuán­tos años o cuán­to tiem­po la indus­tria demo­ra­rá en recu­pe­rar­se. Duran­te estos dos meses, yo he hecho todos los esfuer­zos posi­bles para res­guar­dar nues­tra caja y para man­te­ner al gru­po lo más intac­to posi­ble y revi­sar nues­tros pro­to­co­los de segu­ri­dad y ase­gu­rar que cui­da­mos a los clien­tes y a todas las per­so­nas de gru­po», indi­có Alvo.

Call Cen­ter ter­ce­ri­za­do de Tele­cen­tro, YPF y La Caja sus­pen­de emplea­dos sin goce suel­do

La empre­sa había inti­ma­do a una por­ción de tra­ba­ja­do­res a rom­per la cua­ren­te­na e ir a cum­plir tareas en su edi­fi­cio. Aho­ra dis­tri­bu­yó mate­rial para tele­tra­ba­jar, pero sos­tu­vo sus­pen­sio­nes sin goce de habe­res. Ade­más paga los sala­rios en cuotas.15/05/2020 15:27:00

En las últi­mas horas se vol­vió a agra­var la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res del call cen­ter ACC GROUP, que rea­li­zan tareas de aten­ción y ven­tas tele­fó­ni­cas para gran­des empre­sas como Tele­cen­tro, la esta­tal YPF y la ase­gu­ra­do­ra La Caja, entre otras de pri­me­ra línea.

«Des­de el comien­zo del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio, bajo la ame­na­za de des­cuen­tos sala­ria­les, los tra­ba­ja­do­res son obli­ga­dos a des­pla­zar­se al lugar de tra­ba­jo y vio­lar la cua­ren­te­na, aun cuan­do no pres­tan nin­gu­na tarea esen­cial ni que

requie­ra pre­sen­cia físi­ca», seña­la­ron los emplea­dos a Info­Gre­mia­les.

«Ante el recla­mo de los tra­ba­ja­do­res, final­men­te la empre­sa dis­tri­bu­yó herra­mien­tas para tele­tra­ba­jo, pero a varios los sus­pen­die­ron sin goce de habe­res des­de el 1 de abril, por fuer­za mayor (art 221 de la LCT), vio­lan­do lo decre­ta­do por el Pre­si­den­te de la Nación», agre­ga­ron.

Pero la cosa es toda­vía peor. «Esta sema­na, les ofre­cie­ron revo­car las sus­pen­sio­nes a cam­bio de tra­ba­jar en for­ma pre­sen­cial, de no acep­tar esta con­di­ción con­ti­nua­rían sin per­ci­bir un solo cen­ta­vo de sus sala­rios, obli­gán­do­los a ele­gir entre la salud y el suel­do», remar­ca­ron.

A esto se suma, que el edi­fi­cio don­de pres­tan tareas, en la Ave­ni­da Paseo Colón de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, no cum­ple con con­di­cio­nes míni­mas de Segu­ri­dad e higie­ne ni hay en mar­cha pro­to­co­lo alguno.

«No brin­dan a sus emplea­dos ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal y deben com­par­tir compu­tado­ras y micró­fo­nos sin que medie un pro­ce­so de desin­fec­ción entre cam­bios de turno. El lugar de tra­ba­jo, ante la vis­ta de los tran­seún­tes y auto­ri­da­des de con­trol simu­la estar cerra­do, con sus per­sia­nas bajas y los ope­ra­do­res ingre­san de mane­ra ‘clan­des­ti­na´», denun­cia­ron.

Por últi­mo seña­la­ron que a los tra­ba­ja­do­res que sí pres­ta­ron tareas con la moda­li­dad «Home Offi­ce» les paga­ron sus suel­dos en 3 cuo­tas y les des­con­ta­ron los días en los que no pudie­ron pres­tar tareas por no tener aun las herra­mien­tas.

El cuer­po de dele­ga­dos, acom­pa­ña­do por el Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio, ya efec­tua­ron las pre­sen­ta­cio­nes sobre las sis­te­má­ti­cas vio­la­cio­nes lega­les por par­te de la com­pa­ñía, ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación.

Revis­ta Gen­te nie­ga el cie­rre pero des­pi­de a 45 tra­ba­ja­do­res

Tras los rumo­res del cie­rre defi­ni­ti­vo del icó­ni­co medio de Edi­to­rial Atlán­ti­da, su direc­tor, Sebas­tián Sol­dano, ase­gu­ró que la revis­ta está «más viva que nun­ca», sólo sus­pen­de la ver­sión en papel por la pan­de­mia y, a pesar de cobrar el sala­rio com­ple­men­ta­rio y de que un DNU los prohí­be, des­pi­de par­te de su planta.15/05/2020 14:16:00

Las Comi­sio­nes Gre­mia­les Inter­nas de la Edi­to­rial Atlán­ti­da denun­cia­ron que la Revis­ta Gen­te cie­rra y des­pi­de ile­gal­men­te a 45 tra­ba­ja­do­res duran­te la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

La Edi­to­rial vuel­ve a ser noti­cia pero por cum­plir con lo que venían sien­do ame­na­zas. El 15 de abril el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SiPre­BA) ya denun­cia­ba des­de lla­ma­dos tele­fó­ni­cos a los emplea­dos para ame­dren­tar­los, pasan­do por el reti­ro de tareas has­ta los inten­tos de lle­gar a un «arre­glo» a tra­vés de un reti­ro volun­ta­rio.

Los pagos venían frac­cio­na­dos o direc­ta­men­te recor­ta­dos des­de hace un año. La empre­sa adu­ce no tener dine­ro, con­tra­rian­do al comu­ni­ca­do de hoy de su direc­tor, que ase­gu­ra que la actual inte­rrup­ción de la ver­sión impre­sa se debe exclu­si­va­men­te al con­tex­to de la pan­de­mia, que «GENTE no cie­rra, GENTE sigue tan viva como siem­pre, cre­cien­do y espe­ran­do el día en que vol­va­mos a encon­trar­nos». No habría moti­vo para des­pe­dir per­so­nal en medio de un perío­do de cre­ci­mien­to. Con­fu­so.

El perio­dis­ta Chi­che Gel­blung, his­tó­ri­ca­men­te liga­do la revis­ta des­de hace 15 años, men­cio­nó en Cró­ni­ca TV su males­tar por el cie­rre: «El de ayer no fue un día fácil para mí: a la noche me ente­ré que Gen­te no sale más», expre­só. Y cuan­do una de las pane­lis­tas le comen­tó que era tem­po­ral, Chi­che res­pon­dió: «¿Qué tie­ne que ver la pan­de­mia con la máqui­na de escri­bir?. Ésta se cree el comu­ni­ca­do. A ver si me enten­dés, te estoy dan­do una infor­ma­ción, y si te la doy, fir­mo aba­jo». El perio­dis­ta agre­gó que des­de la revis­ta dan esa infor­ma­ción para espe­rar y cobrar una indem­ni­za­ción.

La CGT soli­ci­ta­rá exten­der la prohi­bi­ción de los des­pi­dos y crea­rá un Comi­té Nacio­nal de Cri­sis

Por Lau­ra Behe­ran ‑15 de mayo de 2020

Este jue­ves se reunió la CGT, ‑por pri­me­ra vez en for­ma pre­sen­cial- des­de que comen­zó la pan­de­mia, don­de uno de las con­clu­sio­nes cen­tra­les se cen­tró en el pedi­do al Gobierno para que se extien­da por otros dos meses el decre­to que impi­de los des­pi­dos.

La can­ti­dad e inten­si­dad de los temas ame­ri­ta­ban un cara a cara. Así fue que una vein­te­na de diri­gen­tes, pre­vio pro­to­co­lo de Covid19, ‑toma de tem­pe­ra­tu­ra y sani­ti­za­ción de manos y cal­za­do- con­for­ma­ron en la sede de la UOCRA una mesa amplia­da, en la nece­si­dad de ana­li­zar y poner en acción medi­das de con­ten­ción del empleo y los sala­rios que tie­nen pési­mos augu­rios a nivel mun­dial y de la que Argen­ti­na segu­ra­men­te no esta­rá exen­ta, por lo menos en algún por­cen­ta­je.

En ese sen­ti­do, lue­go de expo­ner algu­nas de sus pro­ble­má­ti­cas pun­tua­les, los diri­gen­tes coin­ci­die­ron en la nece­si­dad de soli­ci­tar­le al Gobierno una exten­sión has­ta fines de julio de la prohi­bi­ción de des­pi­dos ‑que hoy está vigen­te a tra­vés del decre­to de nece­si­dad y urgen­cia 329÷2020− pero que con­clui­ría con el mes de mayo.

En ese sen­ti­do, ya cuen­tan con un ade­lan­to del pre­si­den­te que, ante la mis­ma inquie­tud de un perio­dis­ta, en la últi­ma con­fe­ren­cia de pren­sa le con­fir­mó “que segu­ra­men­te esa prohi­bi­ción se exten­de­rá”, aún a sabien­das de que la con­ti­nui­dad en el tiem­po lo hace todo más difí­cil, pero con la espe­ran­za de que la aper­tu­ra de los dis­tin­tos rubros vaya gra­dual­men­te enca­mi­nan­do los des­equi­li­bra­dos núme­ros de las empre­sas, par­ti­cu­lar­men­te las PyMes.

Para abor­dar la pro­ble­má­ti­ca se defi­nió la crea­ción de un «comi­té de cri­sis» con­for­ma­da por todos los pre­sen­tes para el tra­ta­mien­to de «cómo tran­si­tar esta situa­ción, evi­tar con­ta­gios en los tra­ba­ja­do­res, pelear por cada uno de sus pues­tos de tra­ba­jo y por el pago de sus sala­rios”, le con­fir­mó a Esta­do de Aler­ta uno de los pre­sen­tes.

La idea, como había dicho en este medio Hugo Beni­tez, de Tex­ti­les, es “salir de la cua­ren­te­na con la mis­ma can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res que entra­mos”, obje­ti­vo que comien­za a pare­cer cada vez más ambi­cio­so.

A la hora de la bús­que­da de con­sen­sos, en su fun­cio­na­mien­to y accio­nes, sur­gie­ron los recla­mos que varios se tenían guar­da­dos –otros ya los habían hecho públi­cos- res­pec­to a lo incon­sul­to de la medi­da del acuer­do con la UIA, res­pec­to a garan­ti­zar sólo el 75% de los sala­rios de aque­llos tra­ba­ja­do­res que tuvie­ron que per­ma­ne­cer en casa duran­te la cua­ren­te­na.

Y aun­que indi­vi­dual­men­te, más allá de las que­jas, todos los diri­gen­tes en sus rubros, tuvie­ron que ceder ‑ese por­cen­ta­je y algu­nos tam­bién más que eso- se desaho­ga­ron por lo menos res­pec­to a la for­ma en que fue­ron infor­ma­dos y pasa­ron fac­tu­ra por haber­se ente­ra­do de la medi­da “por los dia­rios”.

En agen­da tam­bién estu­vo el tema del repar­to de fon­dos a las obras socia­les y la nece­si­dad de hacer­se de los fon­dos adeu­da­dos por par­te del Gobierno y en for­ma más equi­ta­ti­va, ya que hubo en los últi­mos pagos de expe­dien­tes algu­nos núme­ros que sor­pren­die­ron por cier­ta «dis­cre­cio­na­li­dad», aun­que eso fue des­men­ti­do rotun­da­men­te des­de la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud.

El exten­so cón­cla­ve ‑de casi tres horas- inclu­yó tam­bién “la reno­va­ción de auto­ri­da­des” pau­ta­do para agos­to pró­xi­mo, sobre lo cual se ade­lan­tó que «los tiem­pos admi­nis­tra­ti­vos están retra­sa­dos debi­do al cum­pli­mien­to del ais­la­mien­to social, lo que segu­ra­men­te dila­ta­rá las elec­cio­nes has­ta el año siguien­te».

Esta cues­tión des­can­sa en una reso­lu­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo que pro­rro­gó “por 120 días corri­dos la vigen­cia de los man­da­tos” y pese a que las fechas no coin­ci­den exac­ta­men­te , los ase­so­res lega­les cege­tis­tas están con­ven­ci­dos que en el 2020 no hay lugar para nin­gún tipo de calen­da­rio elec­to­ral.

De hecho, la idea cen­tral de la mesa amplia­da tenía como fina­li­dad bus­car con­sen­sos para que, a tra­vés de la con­duc­ción que hoy lle­va ade­lan­te los des­ti­nos de la cen­tral obre­ra, se pue­da seguir acom­pa­ñan­do al gobierno de Alber­to Fer­nán­dez, al que des­ta­ca­ron en varias opor­tu­ni­da­des por su «rápi­da y efec­ti­va» reac­ción fren­te a la pan­de­mia y a la dis­po­si­ción de nume­ro­sas herra­mien­tas de ayu­da esta­tal en ésta situa­ción, aun­que algu­nos vol­vie­ron a que­jar­se por­que a veces “los tiem­pos no coin­ci­den con las nece­si­da­des”.

Par­ti­ci­pa­ron de la reunión, el anfi­trión Gerar­do Mar­tí­nez (UOCRA), los secre­ta­rios gene­ra­les de la CGT, Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña, el secre­ta­rio adjun­to de la CGT, Andrés Rodrí­guez (esta­ta­les, UPCN), José Luis Lin­ge­ri (Obras Sani­ta­rias), Jor­ge Sola (Segu­ros), Omar Matu­rano (La Fra­ter­ni­dad), Julio Piu­ma­to (Judi­cia­les), Mario Cale­ga­ri (UTA), Ser­gio Rome­ro (UDA), Abel Fru­tos (Pana­de­ros) y Víc­tor San­ta María (SUTERH).

Al ampliar­se la mesa la invi­ta­ción sumó diri­gen­tes que no for­man par­te del actual Con­se­jo Direc­ti­vo como Ser­gio Sasia (Unión Ferro­via­ria) Anto­nio Caló (UOM), Nor­ber­to Di Prós­pe­ro (Legis­la­ti­vos), Gui­ller­mo Moser (Luz y Fuer­za), Oscar Man­go­ne (Gas), Argen­tino Genei­ro (Gas­tro­nó­mi­cos) y Juan Car­los Sch­mid, ex triun­vi­ro de la cen­tral y titu­lar de la (CATT)

Los tra­ba­ja­do­res del neu­má­ti­co en FATE logran cobrar sala­rio com­ple­to

La empre­sa solo había paga­do el 50% del sala­rio en el mes de abril y ame­na­za­ba con vol­ver a pagar otra vez la mitad en mayo. Pero el miér­co­les, tras la movi­li­za­ción de los tra­ba­ja­do­res al Minis­te­rio de Tra­ba­jo, lle­ga­ron a un acuer­do para abo­nar el 100% com­ple­men­tan­do con el apor­te esta­tal y que se garan­ti­cen las medi­das sani­ta­rias cuan­do en mayo se reac­ti­ve la pro­duc­ción. Por ANRed.

La empre­sa Fate diri­gi­da por Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla uno de los diez mas ricos del país y que cuen­ta con empre­sas como Aluar, Irsa, Futa­leu­fú deci­dió solo abo­nar la mitad del sala­rio a los tra­ba­ja­do­res tras comen­zar la cua­ren­te­na. A pesar de las ganan­cias millo­na­rias, el mes de abril lle­gó con un 50% de reduc­ción en los suel­dos lo que desato la movi­li­za­ción de los tra­ba­ja­do­res con per­ma­nen­cia y ollas popu­la­res en la puer­ta de la plan­ta Fate en San Fer­nan­do. El lunes 11 de mayo movi­li­za­ron al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación y con­si­guie­ron com­pro­me­ter a la empre­sa a un reunión que deter­mino el pago total del sala­rio. El Esta­do paga­ra el 50% del sala­rio bajo el pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) mien­tras que el res­to corres­pon­de­rá a la empre­sa.

El Sin­di­ca­to Úni­co de Tra­ba­ja­do­res del Neu­má­ti­co Argen­tino (SUTNA) comu­ni­có tras la reunión que logro los acuer­dos el miér­co­les por la noche:

“Este acuer­do entre FATE y el SUTNA se suma a los ante­rior­men­te fir­ma­dos con Pirre­lli y Bri­de­ges­to­ne, com­ple­tan­do asi acuer­dos con la paga al 100% de todos los sala­rios con las tres gran­des fábri­cas de neu­má­ti­cos.

En el día de hoy, miér­co­les 13 de mayo, sien­do las 22:00 hs, des­pués de días de mucha ten­sión, la paga al 50 % de la segun­da quin­ce­na de abril, la per­ma­nen­cia en las puer­tas de fábri­ca, mani­fes­ta­ción fren­te al minis­te­rio de tra­ba­jo, y horas y horas de tele­con­fe­ren­cias, se lle­gó a un acuer­do que garan­ti­za la paga de los des­cuen­tos adeu­da­dos de la quin­ce­na pasa­da, y el pago al 100% de todos los suel­dos, inclu­so, por supues­to, de aque­llos com­pa­ñe­ros que no sean con­vo­ca­dos a cau­sa de que la pro­duc­ción se reto­ma­ra en for­ma redu­ci­da.

El sin­di­ca­to hizo hin­ca­pié en la nece­si­dad de garan­ti­zar las medi­das de segu­ri­dad y pre­ven­ción ante la pan­de­mia, veri­fi­co que se han ins­ta­la­do pues­tos de alcohol en gel, doble medi­ción de tem­pe­ra­tu­ra al ingre­so con con­trol al bajar de los micros y cáma­ra infra­rro­ja detec­to­ra de tem­pe­ra­tu­ra, sala de ais­la­mien­to, alfom­bra higie­ni­zan­te etc . Con res­pec­to al trans­por­te la empre­sa nos mani­fes­tó que dupli­co la can­ti­dad de micros para mejo­rar el dis­tan­cia­mien­to y que el ingre­so y egre­so se rea­li­za­ría sin que se ten­ga con­tac­to entre com­pa­ñe­ros de ambos tur­nos. Pero por supues­to el fun­cio­na­mien­to correc­to de todo pro­to­co­lo de segu­ri­dad debe ser veri­fi­ca­do en la prác­ti­ca, así como el fun­cio­na­mien­to de todas las medi­das de pre­ven­ción, por lo que el sin­di­ca­to esta­rá pre­sen­te des­de un pri­mer momen­to des­de el ini­cio de acti­vi­da­des”.

La empre­sa de los Awa­da no pagó sala­rios y pidió sub­si­dios al Esta­do

La empre­sa tex­til Cheeky, pro­pie­dad de la ex pri­me­ra dama María Julia­na Awa­da y sus fami­lia­res, fue denun­cia­da por las y los tra­ba­ja­do­res de la fir­ma ante la fal­ta de pago del sala­rio de abril. La impu­tación fue efec­tua­da al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. En la deman­da tam­bién reve­lan que la patro­nal les pro­pu­so un ade­lan­to de 10 mil pesos que serían des­con­ta­dos lue­go de que la patro­nal obten­ga el sub­si­dio esta­tal que retri­bu­ye la ANSES a las empre­sas que no posee­rían fon­dos para pagar sala­rios. Una vez más, otra de las tan­tas com­pa­ñías fami­lia­res del matri­mo­nio com­pues­to por el ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri y Julia­na Awa­da se ins­ta­la en la esce­na públi­ca bajo fun­da­da sos­pe­cha y repu­dio. Por Máxi­mo Paz, para ANRed.

Tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la tex­til Cheeky, empre­sa per­te­ne­cien­te a la fami­lia de la espo­sa del ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri, Julia­na Awa­da, fue denun­cia­da al Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires por sala­rios no pagos corres­pon­dien­tes al mes de abril. A su vez, los emplea­dos die­ron a cono­cer públi­ca­men­te un comu­ni­ca­do interno en don­de el equi­po geren­cial de los Awa­da infor­mó sobre el esta­do de situa­ción que vive la com­pa­ñía para, en ese sen­ti­do, jus­ti­fi­car la ile­gal deter­mi­na­ción patro­nal de efec­tuar una suer­te de “ade­lan­to” de 10 mil pesos a des­con­tar ínte­gra­men­te cuan­do un supues­to apor­te esta­tal, a tra­vés de los sub­si­dios ATP brin­da­dos por la ANSES, se con­cre­te para can­ce­lar los atra­sa­dos sala­rios.

“Esta pan­de­mia que esta­mos atra­ve­san­do va a durar un lar­go tiem­po y las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas a nivel mun­dial y nacio­nal van a ser muy impor­tan­tes”, acla­ra el comu­ni­ca­do interno, para rela­tar, ren­glo­nes aba­jo: “que­re­mos com­par­tir la deci­sión que toma­mos para poder sobre­lle­var mejor esa difí­cil situa­ción. En caso de que ANSES no con­cre­te el pago esta sema­na, la empre­sa depo­si­ta­rá un ade­lan­to de 10 mil pesos el vier­nes 15 de mayo. Lue­go defi­ni­re­mos cuán­do y como se hará el des­cuen­to del mis­mo”.

Las y los tra­ba­ja­do­res pre­sen­ta­ron la deman­da a tra­vés de su sin­di­ca­to – la Unión de Cor­ta­do­res Indus­tria­les (UCI) -, cuan­do los pla­zos lega­les para for­ma­li­zar los sala­rios cadu­ca­ron. La acu­sa­ción fue pre­sen­ta­da ante la car­te­ra bonae­ren­se de Tra­ba­jo, pre­si­di­da por la eco­no­mis­ta Mara Ruiz Malec.

El expe­dien­te, ela­bo­ra­do ante la denun­cia a la empre­sa de los Awa­da, des­cri­be des­pro­li­ji­da­des en pagos ante­rio­res, y que ellos osci­la­ron entre los 2 mil y 8 mil pesos. Tam­bién, en la pre­sen­ta­ción judi­cial, se dio cuen­ta de que la empre­sa no qui­so esta­ble­cer las sus­pen­sio­nes acor­da­das entre la UIA y la CGT para que las y los tra­ba­ja­do­res no esen­cia­les ‑como los tex­ti­les, en este caso‑, pue­dan enfren­tar la cua­ren­te­na.

Por su par­te, el cua­dro de situa­ción de las y los obre­ros del gre­mio de la indu­men­ta­ria, más allá de la pan­de­mia, se pre­sen­ta como gra­ve, tenien­do en con­si­de­ra­ción que la pre­ca­rie­dad, los bajos sala­rios y las malas con­di­cio­nes en que desa­rro­llan sus fun­cio­nes labo­ra­les coti­dia­nas son prác­ti­cas esta­ble­ci­das que acos­tum­bra­ron al múscu­lo reivin­di­ca­ti­vo sin­di­cal a levan­tar­se por exi­gen­cias míni­mas y tar­días. Los ejem­plos son varios: en 2015, un taller ubi­ca­do en la CABA pade­ció un incen­dio y el pau­pé­rri­mo esce­na­rio dis­pues­to por sus due­ños dejó como sal­do la muer­te de dos niños, hijos de emplea­dos que pres­ta­ban sus ser­vi­cios en ese lugar de tra­ba­jo. Tam­bién la inac­ción recae sobre las remu­ne­ra­cio­nes: por caso, el desem­pe­ño de uno de los car­gos mejor posi­cio­na­dos den­tro de la indus­tria, como el de “dise­ña­dor”, pre­sen­ta por con­ve­nio un suel­do men­sual de bol­si­llo de alre­de­dor de 40 mil pesos. Des­de allí, todos los demás car­gos cobran a la baja.

Igual­men­te, for­ma par­te del círcu­lo labo­ral de la rama la ya cono­ci­da con­tra­ta­ción de fuer­za de tra­ba­jo extraí­da de paí­ses limí­tro­fes, con el obje­ti­vo de amor­ti­zar los gas­tos con menos masa sala­rial y, des­de ese aho­rro ile­gal, acre­cen­tar ganan­cias.

En ese sen­ti­do, las denun­cias sobre el deno­mi­na­do “tra­ba­jo escla­vo” atra­vie­san de for­ma con­ti­nua a la empre­sa Cheeky. Ya en 2007 se pro­ce­dió a diver­sos alla­na­mien­tos a talle­res vin­cu­la­dos con la fir­ma, aun­que las denun­cias no pros­pe­ra­ron, en tan­to que reca­ye­ron en el enton­ces juez Gui­ller­mo Mon­te­ne­gro, mano dere­cha y fun­cio­na­rio de Mau­ri­cio Macri cuan­do éste logró pre­si­dir la car­te­ra eje­cu­ti­va tan­to en la ciu­dad de Bue­nos Aires como del Esta­do Nacio­nal.

Otro caso recor­da­do suce­dió en 2012, cuan­do una fil­ma­ción median­te una cáma­ra ocul­ta pro­du­ci­da por la fun­da­ción La Ala­me­da pudo evi­den­ciar el tra­ta­mien­to infra­hu­mano pro­pi­na­do a tre­ce cos­tu­re­ros que tra­ba­ja­ban para la com­pa­ñía. “Están ence­rra­dos, y para ir a hacer un sim­ple man­da­do a la calle y tras­pa­sar la puer­ta de hie­rro, deben dejar siem­pre sus per­te­nen­cias como garan­tía de que no se esca­pa­rán”, comen­tó Gus­ta­vo Vera, líder de la ONG, en su momen­to, a pro­pó­si­to del video acu­sa­dor.

Estas y otras denun­cias que­da­ron en la nada.

Entre los denue­dos que tra­zan el cua­dro de cir­cuns­tan­cias mar­ca­dos por la pan­de­mia, la mayo­ría esca­pa a la rama tex­til y colo­can a la som­bra a todo el cuer­po social tra­ba­ja­dor, más aún si se con­si­de­ra a la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, en don­de, ade­más de con­te­ner uno de los mayo­res núme­ros de con­ta­gios por el Covid-19 (solo supe­ra­do por CABA), tam­bién encuen­tra el pri­mer lugar en des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y, como el caso que ata­ñe a la espo­sa del ex pre­si­den­te, el no pago de sala­rios por par­te de las patro­na­les, quie­nes no acce­den a nin­gún mira­mien­to soli­da­rio ante el pre­sen­te con­tex­to de emer­gen­cia sani­ta­ria.

Tex­ti­les borran lo nego­cia­do en abril y bus­can acor­dar un esque­ma de sus­pen­sio­nes al 75%

La Aso­cia­ción Obre­ra Tex­til anun­ció que denun­cia­rá ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo a la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Indus­trias Tex­ti­les (FITA) por la fal­ta de res­pues­tas en la nego­cia­ción de las con­di­cio­nes retri­bu­ti­vas de los tra­ba­ja­do­res impo­si­bi­li­ta­dos de desem­pe­ñar­se por el ais­la­mien­to obligatorio.15/05/2020 00:12:00

«Hemos for­mu­la­do per­ma­nen­tes pro­pues­tas a la par­te empre­sa­ria, con espe­cial con­si­de­ra­ción del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción imple­men­ta­do des­de el Esta­do por los Decre­tos 332⁄ 20 , 347⁄ 20 y 376÷20», sos­tu­vo por medio de un comu­ni­ca­do el Con­se­jo Direc­ti­vo de la AOT, en el que sos­tie­ne que «la cáma­ra empre­sa­ria tex­til ame­na­za la paz social».

La AOT, que con­du­ce Hugo Bení­tez, bus­ca un acuer­do ade­cua­do al con­ve­nio mar­co entre la CGT y la UIA, final­men­te plas­ma­do en la Reso­lu­ción núme­ro 397⁄ 20 de la car­te­ra labo­ral, para regu­lar las sus­pen­sio­nes de empre­sas sin acti­vi­dad y la dis­mi­nu­ción del sala­rio con un tope del 25 por cien­to.

Dicho acuer­do mar­co defi­nió nue­vas con­di­cio­nes retri­bu­ti­vas míni­mas que son refe­ren­cia inelu­di­ble para todos los acuer­dos simi­la­res que se pre­sen­ten para homo­lo­gar ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, afec­tan­do así un con­ve­nio ante­rior cele­bra­do en abril entre la AOT y la FITA, des­ti­na­do a ase­gu­rar el cobro de un piso sala­rial para los tra­ba­ja­do­res en situa­ción de ais­la­mien­to, dado que «gran can­ti­dad empre­sas o bien paga­ban sumas insig­ni­fi­can­tes o direc­ta­men­te no paga­ban retri­bu­ción algu­na», seña­ló el gre­mio.

Las con­di­cio­nes que habían pac­ta­do en su momen­to los tex­ti­les con las fir­mas, era el pago de sumas fijas de entre 17 mil y 20 mil pesos para quie­nes estén dis­pen­sa­dos de tra­ba­jar, según la cate­go­ría del emplea­do. Lue­go el pro­gra­ma ATP ase­gu­ró mon­tos de entre uno y dos sala­rios míni­mos para las fir­mas y cam­bió el pano­ra­ma.

De esta mane­ra, el men­cio­na­do acuer­do se encuen­tra «des­ac­ti­va­do y resul­ta inapli­ca­ble en aten­ción a los linea­mien­tos con­te­ni­dos en los ins­tru­men­tos de polí­ti­ca sala­rial vigen­tes», expli­có la AOT.

El Puer­to pro­rro­ga con­ce­sio­nes y garan­ti­za los pues­tos de tra­ba­jo

Lue­go de dis­tin­tas nego­cia­cio­nes en la que par­ti­ci­pa­ron todos los sec­to­res de la comu­ni­dad por­tua­ria, se acor­dó una pro­rro­ga en las con­ce­sio­nes de las ter­mi­na­les del Puer­to de Bue­nos Aires, garan­ti­zan­do la con­ti­nui­dad de todos los pues­tos de tra­ba­jo.

De acuer­do a lo que infor­mó el Gobierno, a tra­vés del Minis­te­rio de Trans­por­te que lide­ra Mario Meo­ni, las pró­rro­gas extien­den por 24 meses la ope­ra­to­ria del Puer­to, con el obje­ti­vo seguir garan­ti­zan­do, ade­más de los pues­tos de tra­ba­jo, la pro­duc­ción y el comer­cio exte­rior argen­tino; mien­tras se avan­za con los plie­gos para el nue­vo lla­ma­do a lici­ta­ción del Puer­to Bue­nos Aires, el cual ten­drá como ejes cen­tra­les la moder­ni­za­ción y la com­pe­ti­ti­vi­dad del prin­ci­pal Puer­to del país.

El enten­di­mien­to fue cali­fi­ca­do como «satis­fac­to­rio» por los diri­gen­tes gre­mia­les. La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, que lide­ra Juan Car­los Sch­mid, sos­tu­vo que se pre­ser­va­ron 800 pues­tos de tra­ba­jo y con­si­de­ra­ron posi­ti­vo que «la empre­sa AMP Ter­mi­nal-Ter­mi­nal 4 S.A inte­gran­te del Gru­po MAERKS y Ter­mi­na­les Río de la Pla­ta (DP Word) hayan com­pren­di­do esta situa­ción y por tan­to arri­ba­ran a un acuer­do comer­cial que impli­ca el man­te­ni­mien­to de las fuen­tes de tra­ba­jo y el sta­tu quo”.

Y agre­ga­ron que en este con­tex­to el obje­ti­vo pasa­ba por «pre­ser­var las fuen­tes de tra­ba­jo de cada ter­mi­nal y por tan­to el nivel de car­ga , úni­co esque­ma que logra­ría, ade­más de garan­ti­zar la paz social y labo­ral, que el puer­to fede­ral, en estos momen­tos difí­ci­les de la pan­de­mia, pue­da con­ver­tir­se en un esla­bón nece­sa­rio para la sali­da de esta cri­sis con más pro­duc­ción, más empleo y más for­ta­le­ci­mien­to de las eco­no­mías regio­na­les”.

Des­de la CGT apo­ya­ron las ges­tio­nes sin­di­ca­les y pidie­ron que se cui­de «la mano de obra nacio­nal» en el Puer­to de Bue­nos Aires.

Por otro lado, los refe­ren­tes sin­di­ca­les des­ta­ca­ron que el Puer­to Fede­ral debe ser «com­pe­ti­ti­vo y ali­nea­do a los gran­des intere­ses nacio­na­les. En ese mar­co la pro­rro­ga de dos años otor­ga­da a los con­ce­sio­na­rios, por la Admi­nis­tra­ción Gene­ral de Puer­tos y por el Esta­do Nacio­nal, debe­rá ser­vir­nos a todos para refle­xio­nar acer­ca de que el diá­lo­go social es la úni­ca mane­ra don­de cada uno».

En este sen­ti­do, el minis­tro Meo­ni agra­de­ció el tra­ba­jo y la pre­dis­po­si­ción de todos los acto­res invo­lu­cra­dos en el deba­te, como «las empre­sas ope­ra­do­res, los gre­mios y tam­bién de las navie­ras para lograr este resul­ta­do”. “En estos tiem­pos com­ple­jos, con lo impor­tan­te y esen­cial que es el tra­ba­jo de la fami­lia por­tua­ria, logra­mos man­te­ner acti­vo el Puer­to, tras­la­dan­do pro­duc­tos vita­les para la eco­no­mía Argen­ti­na como así tam­bién para el res­to de mun­do. El tra­ba­jo de la AGP es cla­ve y estra­té­gi­co para lograr esto”, decla­ró Meo­ni.

Por su par­te, el titu­lar de la AGP, José Bení, ase­gu­ró que “gra­cias a la pre­dis­po­si­ción de todos los sec­to­res se logró lle­gar a este obje­ti­vo común”. En ese sen­ti­do, remar­có que “las con­di­cio­nes en las que se cele­bra­ron las pró­rro­gas no hacen más que reafir­mar que para el Gobierno del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, las prio­ri­da­des son los tra­ba­ja­do­res y man­te­ner en fun­cio­na­mien­to el apa­ra­to pro­duc­ti­vo del país”.

El Gobierno sumó a los taxis­tas al pro­gra­ma de Sala­rios Com­ple­men­ta­rios

En el mar­co de la cua­ren­te­na por la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, que impli­có una muy impor­tan­te caí­da en la cir­cu­la­ción de pasa­je­ros en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, los taxis­tas vie­ron fuer­te­men­te gol­pea­dos sus ingre­sos de los últi­mos dos meses. Este jue­ves el diri­gen­te del Sin­di­ca­to de Peo­nes de Taxi Omar Vivia­ni con­fir­mó que los tra­ba­ja­do­res del sec­tor comen­za­ron a reci­bir una ayu­da eco­nó­mi­ca por par­te del Gobierno de la Nación. “Ya hay algu­nos com­pa­ñe­ros que lo están cobran­do”, con­fir­mó el diri­gen­te.

Vivia­ni des­ta­có que el gre­mio fue inclui­do entre “las acti­vi­da­des a las que el Esta­do les va a dar una ayu­da con los suel­dos”, en refe­ren­cia al Pro­gra­ma de Asis­ten­cia a la Pro­duc­ción y el Tra­ba­jo (ATP), que el Gobierno nacio­nal imple­men­tó para ayu­dar a las empre­sas pri­va­das a afron­tar el pago de los suel­dos de abril y mayo, en el con­tex­to de la rece­sión eco­nó­mi­ca pro­vo­ca­da por la epi­de­mia. El Minis­te­rio de Tra­ba­jo habría soli­ci­ta­do que se inclu­ya en el pago del Sala­rio Com­ple­men­ta­rio a una nómi­na de acti­vi­da­des del sec­tor, inclu­yen­do remi­ses, el trans­por­te esco­lar, los ser­vi­cios de lar­ga dis­tan­cia, de fle­tes y el trans­por­te de car­ga.

Des­de el sec­tor habían denun­cia­do a fines de mar­zo que la acti­vi­dad, que ya venía gol­pea­da por lo que defi­nen como una “com­pe­ten­cia des­leal” por par­te de empre­sas como Uber o Cabify, se encon­tra­ba para­li­za­da “en un 90%”. En ese momen­to se le había envia­do al minis­tro de Tra­ba­jo de la Nación Clau­dio Moro­ni un pedi­do para que la acti­vi­dad sea incluí­da den­tro del pro­gra­ma de Reac­ti­va­ción Pro­duc­ti­va (RePro). Tam­bién se le plan­tea­ron recla­mos al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez y al Jefe de Gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, que incluían la sus­pen­sión por 90 días del pago de cuo­tas ban­ca­rias y del mono­tri­bu­to.

En cuan­to a la acti­vi­dad de Uber, Vivia­ni mani­fes­tó su preo­cu­pa­ción por­que tam­bién reto­ma­ron su acti­vi­dad, des­pués de algu­nas sema­nas de para­te abso­lu­to al ini­cio de la cua­ren­te­na. “Hay una medi­da judi­cial que prohí­be que Uber tra­ba­je, y ellos tra­ba­jan igual. Le vamos a pedir una reunión al Jefe de Gabi­ne­te para hablar sobre la situa­ción de Uber en el país”, con­clu­yó Vivia­ni.

Blo­que de Tra­ba­ja­dorxs Migran­tes – BTM

🍋 #LIMONA🍋

#Pas­te­le­ría­Ca­se­ra 🥧

Nos suma­mos a Ni Una Migran­te Menos en la difu­sión de pro­yec­tos de labu­ro auto­ges­ti­vo de las com­pa­ñe­ras. En un con­tex­to tan hós­til como es la #pan­de­mia del Covid-19, don­de las polí­ti­cas de #emer­gen­cia social del #Esta­do no con­tem­plan a la comu­ni­dad migran­te, nos vemos en la obli­ga­ción de rein­ven­tar­nos para #sobre­vi­vir.

Limo­na Pas­te­le­ria Case­ra rea­li­za cosi­tas ricas hechas con amor y pro­fun­da #mili­tan­cia #femi­nis­ta #migran­te. Si que­rés un desa­yuno rico, una merien­da con mimos o rega­lar algo dul­ce en un cum­ple 👉🏿👉🏿 PEDÍ a Limo­na Pas­te­le­ria Case­ra. Te deja­mos las redes para hacer­te­la más facil!

#PEDIDOS ⤵️

https://​www​.face​book​.com/​L​i​m​o​n​a​-​P​a​s​t​e​l​e​r​i​a​-​C​a​s​e​r​a​-​1​0​1​2​1​9​9​3​8​2​5​2​8​68/

WP: 11 3119 – 5546

SADOP

Docen­tes pri­va­dos piden un lími­te: “Tra­ba­jar des­de casa no sig­ni­fi­ca estar dis­po­ni­ble las 24 horas»

Pro­po­nen fijar un hora­rio para la jor­na­da labo­ral que no sea supe­rior al que tenían antes de que comen­za­ra la pan­de­mia. Piden un «faci­li­ta­dor digi­tal», entre otras deman­das.

por Blan­co Negro

El Sin­di­ca­to Argen­tino de Docen­tes Pri­va­dos (SADOP) ela­bo­ró una serie de pro­pues­tas para orga­ni­zar el tra­ba­jo docen­te en tiem­pos de pan­de­mia y cui­dar de mane­ra inte­gral la salud de todas y todos. El gre­mio impul­sa­rá diver­sas reco­men­da­cio­nes ante los Minis­te­rios de Edu­ca­ción nacio­nal y pro­vin­cia­les para apro­bar­los en los ámbi­tos pari­ta­rios.

El gre­mio pro­po­ne esta­ble­cer un hora­rio a la jor­na­da labo­ral no supe­rior al que tenían antes de la pan­de­mia.

“Tra­ba­jar des­de casa no sig­ni­fi­ca estar dis­po­ni­ble las 24 horas. Hay que mar­car las tareas res­pe­tan­do tur­nos, días y hora­rios”, expli­có Jor­ge Kalin­ger, Secre­ta­rio Gene­ral del Sin­di­ca­to.

“La orga­ni­za­ción, sis­te­ma­ti­za­ción y fre­cuen­cia, en la jor­na­da labo­ral, para las diver­sas reunio­nes es vital para la labor docen­te”, seña­la­ron des­de SADOP, aun­que acla­ra­ron: “No obs­tan­te, los plan­teos que rea­li­za el Sin­di­ca­to son pro­duc­to de los resul­ta­do de la encues­ta ‘Con­ta­nos para cui­dar­te’, que con­tes­ta­ron 8 mil docen­tes pri­va­dos de todo el país entre el 2 y 12 de abril”.

En ese mar­co, impul­san la crea­ción de hora­rios fijos para las con­sul­tas inter­ac­ti­vas, el con­tac­to con los alumnas/​os, madres/​padres o direc­ti­vos para orde­nar la agen­da labo­ral y per­so­nal de las y los trabajadoras/​es. De este modo, por fue­ra del ran­go hora­rio esta­ble­ci­do no reci­bi­rían ni con­tes­ta­rían con­sul­tas.

“A raíz del carác­ter inva­si­vo de algu­nos medios de comu­ni­ca­ción”, SADOP que la plan­tea que que­den bien en cla­ro qué vías de con­tac­to se uti­li­za­rán y en qué hora­rios se con­tes­ta­rá, pero siem­pre den­tro de la jor­na­da labo­ral.

Con res­pec­to a los con­te­ni­dos peda­gó­gi­cos, como ya lo mani­fes­tó SADOP en la últi­ma Pari­ta­ria Nacio­nal, el gre­mio soli­ci­ta rede­fi­nir­los “según su prio­ri­dad”. De esta mane­ra, las y los docen­tes podrán tener una agen­da de tra­ba­jo proac­ti­va.

La nor­ma­ti­va labo­ral vigen­te esta­ble­ce que el emplea­dor debe pro­veer todos los ele­men­tos para desa­rro­llar su acti­vi­dad, pero “en el actual con­tex­to de excep­cio­na­li­dad, el y la docen­te ponen sus bie­nes mate­ria­les al ser­vi­cio de la edu­ca­ción”, seña­la­ron.

“Por estos moti­vos, SADOP exi­ge un pago de un plus com­pen­sa­to­rio por los gas­tos de luz, datos móvi­les, telé­fono e Inter­net que el tra­ba­ja­dor y tra­ba­ja­do­ra tie­nen al rea­li­zar sus jor­na­das labo­ra­les en sus casas. Esto está ampa­ra­do en el artícu­lo 76 de la Ley del Con­tra­to de Tra­ba­jo pone en cabe­za del emplea­dor la obli­ga­ción del tra­ba­jo”, expli­ca­ron des­de el gre­mio docen­te.

Y agre­ga­ron: “El emplea­dor debe faci­li­tar los medios para que el y la docen­te reali­cen sus labo­res, por eso el Sin­di­ca­to impul­sa la rea­li­za­ción de un mapeo sobre qué mate­ria­les y ser­vi­cios tec­no­ló­gi­cos cuen­ta cada edu­ca­dor para ense­ñar de mane­ra remo­ta”.

La orga­ni­za­ción tam­bién recla­ma que el emplea­dor brin­de la capa­ci­ta­ción y for­ma­ción en las TIC. Tam­bién que los due­ños de las ins­ti­tu­cio­nes esta­blez­can la figu­ra de un faci­li­ta­dor digi­tal para brin­dar ayu­da y asis­ten­cia a las y los docen­tes que lo requie­ran.

Otras de las pro­pues­tas que plan­tea SADOP es “el dere­cho a la des­co­ne­xión digi­tal”.

“Este pun­to es vital para res­pe­tar el tiem­po de des­can­so, la pla­ni­fi­ca­ción de la jor­na­da labo­ral y el cui­da­do de la salud de las y los docen­tes”, expli­ca­ron.

Para cum­plir con el dere­cho de des­co­ne­xión, el Sin­di­ca­to pro­po­ne que los y las docen­tes dejen en cla­ro a sus supe­rio­res jerár­qui­cos que se abs­ten­drán de res­pon­der fue­ra del hora­rio labo­ral. Y que en caso de que exis­ta una comu­ni­ca­ción por fue­ra de la jor­na­da, las y los recep­to­res asu­man que la res­pues­ta podrá espe­rar has­ta el día siguien­te .

“El tiem­po de des­can­so de las y los docen­tes debe ser res­pe­ta­do para pro­te­ger los dere­chos labo­ra­les y salud de cada edu­ca­dor del país. El esta­do de excep­cio­na­li­dad no debe jamás vul­ne­rar los dere­chos adqui­ri­dos”, con­clu­yó Kalin­ger.

Galeno, fir­ma de uno de los hom­bres más ricos de Argen­ti­na, no garan­ti­za el pago de sala­rios

El Gru­po Galeno no depo­si­tó los sala­rios, como lo hace todos los fines de mes. Tam­po­co con­fir­mó fecha de pago. Se está espe­cu­lan­do con un pago par­cial. Frao­me­ni, la cabe­za del Gru­po, es una de las per­so­nas más ricas del país

El momen­to de cobrar los sala­rios de abril está tra­yen­do sor­pre­sas, casi siem­pre des­agra­da­bles, en los tra­ba­ja­do­res. Es que las empre­sas empie­zan a espe­cu­lar con las fechas, los mon­tos y los tiem­pos de pago. inclu­so no garan­ti­zan que vayan a per­ci­bir los sala­rios com­ple­tos.

Eso es lo que ocu­rre por estas horas en el pode­ro­so Gru­po Galeno, pro­pie­dad del ciru­jano Julio Frao­me­ni, quien figu­ra entre los doce hom­bres más ricos de la Argen­ti­na con una for­tu­na que supera los 920 millo­nes de dóla­res.

En medio de rumo­res de recor­tes y de des­do­bla­min­tos que corren por los pasi­llos de la fir­ma, Galeno no pagó el últi­mo día del mes, como es habi­tual. Mien­tras tan­to explo­ra cami­nos para tra­tar de hacer­se de ayu­da esta­tal como si se tra­ta­ra de una fir­ma en cri­sis.

Sólo en Galeno ART son 1200 los tra­ba­ja­do­res agre­mia­dos en el Sin­di­ca­to del Segu­ro que que­dan en la incer­ti­dum­bre en el mar­co de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

Des­de el gre­mio con­de­na­ron la situa­ción: «fal­ta de sen­si­bi­li­dad de emplea­do­res millo­na­rios que apro­ve­chan una situa­ción de cri­sis sani­ta­ria para eva­dir su com­pro­mi­so sala­rial con los tra­ba­ja­do­res».

Insó­li­to: des­pi­den a tra­ba­ja­do­res de una fábri­ca de alcohol en gel y repe­len­te

12/​05/​2020 | 14:08

Ocu­rrió en la empre­sa Valot de Quil­mes, que en abril requi­rió horas extras ante la deman­da de pro­duc­ción. En mayo, ade­lan­ta­ron que paga­rían el suel­do en cua­tro veces, lo cual fue recha­za­do por los tra­ba­ja­do­res y la fir­ma ayer impi­dió el ingre­so de unos 60 emplea­dos.

UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA BERNALESA.

La empre­sa Valot SA, que pro­du­ce alcohol en gel y repe­len­tes, les impi­dió el ingre­so a la fábri­ca a unos 60 emplea­dos ayer. La fir­ma, ubi­ca­da en el par­que indus­trial La Ber­na­le­sa de Quil­mes, habría pro­pues­to el pago de los suel­dos de mayo en cua­tro par­tes, lo cual fue recha­za­do por los tra­ba­ja­do­res y esto deri­vó en un blo­queo en el ingre­so a gran par­te del plan­tel.

La noti­cia gene­ró gran sor­pre­sa e incer­ti­dum­bre en torno a los tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias, ya que duran­te abril la mayor par­te de los emplea­dos reali­zó horas extras por­que la empre­sa deman­da­ba mayor pro­duc­ción, dado el con­tex­to de pan­de­mia.

Sin embar­go, los pri­me­ros días de mayo la empre­sa infor­mó que paga­ría el suel­do en cua­tro veces, pagan­do la últi­ma cuo­ta casi lle­gan­do el mes de junio. El recha­zo a esta medi­da por par­te de los tra­ba­ja­do­res y el sin­di­ca­to desató el con­flic­to a fina­les de la sema­na pasa­da.

La supues­ta cau­sa ante el blo­queo en el ingre­so que adju­di­ca la empre­sa es no res­pe­tar las nor­mas de dis­tan­cia­mien­to social, según infor­ma­ron des­de el cuer­po de tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos.

En este momen­to, los tra­ba­ja­do­res se encuen­tran blo­quean­do los por­to­nes de la fábri­ca a la espe­ra de la audien­cia que ten­drán maña­na ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo don­de exi­gi­rán el pago en una cuo­ta de los sala­rios, así como la rein­cor­po­ra­ción de todos los des­pe­di­dos.