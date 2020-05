Argentina. Otro crimen del sistema: Falleció Ramona, militante de la organización Garganta Poderosa en la Villa 31

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 mayo 2020

Las y los com­pa­ñe­ros de La Gar­gan­ta Pode­ro­sa nos infor­man de la dolo­ro­sa noti­cia del falle­ci­mien­to de Ramo­na, lucha­do­ra incan­sa­ble de la Villa 31, de Reti­ro y voce­ra de la orga­ni­za­ción. Ramo­na había denun­cia­do jun­to con sus com­pa­ñe­ros la gra­ve situa­ción por la que pasa­ba la Villa 31 don­de el gobierno de la Ciu­dad, enca­be­za­do por Larre­ta, los dejó sin agua duran­te días en medio del esta­lli­do de las infec­cio­nes en el barrio.

Ramo­na, que no paró nun­ca de ayu­dar soli­da­ria­men­te a sus veci­nos y de luchar con todas sus fuer­zas final­men­te cayó infec­ta­da por el virus de esta cri­mi­nal gue­rra bac­te­rio­ló­gi­ca y en pocos días su esta­do se fue agra­van­do has­ta que aho­ra nos encon­tra­mos con la noti­cia de lo irre­me­dia­ble: Ramo­na Medi­na ha falle­ci­do. Fue ase­si­na­da por el sis­te­ma, por los fun­cio­na­rios vena­les, por las men­ti­ras de los que se lle­nan sus bol­si­llos de dine­ro y des­pre­cian a los de aba­jo. La rata Larre­ta es cul­pa­ble pero no es el úni­co. Hay muchos cóm­pli­ces en esta muer­te que hoy todos mal­de­ci­mos.

Des­de Resu­men Lati­noa­me­ri­cano toda nues­tra soli­da­ri­dad con las y los com­pa­ñe­ros de La Gar­gan­ta Pode­ro­sa.

«Ocho días sin agua y nos piden que nos higie­ni­ce­mos». El 3 de mayo

pasa­do, Ramo­na Medi­na habla­ba a la cáma­ra indig­na­da y una piz­ca de

iro­nía. Recla­ma­ba, tam­bién en ese for­ma­to, el ser­vi­cio bási­co que se

hizo aún más vital en épo­cas de coro­na­vi­rus.

«¿Cómo pre­ten­den que

no sal­ga­mos a la calle si yo ten­go que salir todos los días a com­prar

agua. Ya no sé de qué mane­ra pedir­le a este Gobierno una solu­ción para

esta situa­ción, por­que no se pue­de vivir más en estas con­di­cio­nes. Hay

una pan­de­mia que nos está con­su­mien­do y noso­tros segui­mos sin agua»,

implo­ra­ba Ramo­na.

Al final del video, publi­ca­do en la pági­na de

Face­book de la Gar­gan­ta Peli­gro­sa, a Ramo­na se le quie­bra la voz. «¿Cómo

hago para man­te­ner la higie­ne? ¿Cómo hago para lavar las ver­du­ras para

coci­nar­les a mis hijas».

Final­men­te hoy, Ramo­na dejó de exis­tir,

era una pacien­te de altís­mo ries­go por ser insu­lino-depen­dien­te. Su

hija, en silla de rue­das, con Sín­dro­me de West y Sín­dro­me de Aicar­di,

tam­bién enfren­ta la pan­de­mia con un cua­dro de salud pre­vio muy deli­ca­do,

está con­ta­gia­da de coro­na­vi­rus según el últi­mo infor­me.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

MURIÓ RAMONA MEDINA DE LA VILLA 31, VÍCTIMA DE LA GUERRA BIOLÓGICA, VÍCTIMA DE LA MISERIA, VÍCTIMA DEL ABANDONO SOCIAL, VÍCTIMA DE LA MARGINACIÓN.LA EPIDEMIA AGRANDA LA DESIGUALDAD DE CLASE SOCIAL HASTA LA MUERTE. PUEBLO: ¡DIGAMOS BASTA, SACUDAMOS LA MODORRA! MANTENIENDOCUIDADO Y SANA DISTANCIA, ROMPAMOS EL AISLAMIENTO SOCIAL, Y CON LA VOZ DE LA GARGANTA PODEROSA DE RAMONA, EXIJAMOS TODOS LOS RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA, IMPIDAMOS QUE ESOS RECURSOS SE LOS SIGAN ROBANDO EN LA ESTAFA DE LA DEUDA Y EN LA FUGA DE CAPITALES. TODOS LOS RECURSOS A HOSPITALES Y REMEDIOS, A SUELDOS SUFICIENTES A ENFERMERXS, MÉDICXS, CAMILLERXS, Y TODO EL PERSONAL DE SALUD. RECUPEREMOS FÁBRICAS Y CAMPOS PARA PRODUCIR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. MURIÓ RAMONA. RINDAMOS HOMENAJE A SU VIDA TERMINANDO CON LA PANDEMIA DEL MISERABLE CAPITALISMO. ¡RAMONA, EN TU MEMORIA, SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL!