Argentina. La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide

Por Ale­jan­dro Ber­co­vich */​Resu­men Latinoamericano/​16 de mayo 2020 .–

Esta vez no va a tener un nom­bre preg­nan­te como el impues­to P.A.I.S. (Para una Argen­ti­na Inclu­si­va y Soli­da­ria), cuya recau­da­ción se vino aba­jo a la par de los gas­tos con tar­je­ta en dóla­res. Se va a lla­mar «apor­te soli­da­rio para con­tri­buir a mori­ge­rar los efec­tos de la pan­de­mia» y el pro­yec­to ya está ter­mi­na­do, aun­que fal­ta defi­nir cómo se va a apli­car sobre las tenen­cias de títu­los públi­cos. Como ese aspec­to podría inter­fe­rir en el alar­gue de la rene­go­cia­ción de la deu­da, Mar­tín Guz­mán pidió que el tex­to defi­ni­ti­vo recién se haga públi­co des­pués del 22 de mayo. Sabe que, aun­que no se mues­tren, muchos de los acree­do­res bajo ley extran­je­ra son argen­ti­nos y podrían sen­tir­se doble­men­te afec­ta­dos por la qui­ta que pro­po­ne y por el tri­bu­to.

Con la fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na en jaque por el empi­na­mien­to de la cur­va de los últi­mos días, los dos extre­mos de la pirá­mi­de social empe­za­ron a agi­tar­se. En la base, don­de las penu­rias no son nue­vas pero don­de el COVID-19 empie­za a cas­ti­gar con espe­cial saña, no hay cer­te­zas siquie­ra sobre cuán­do ter­mi­na­rán de cobrar la pri­me­ra cuo­ta del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) quie­nes no tie­nen cuen­ta ban­ca­ria. En la cús­pi­de, don­de el ais­la­mien­to es mucho más ama­ble, la posi­bi­li­dad de que el Gobierno entre en default y el impues­to a las gran­des for­tu­nas son las dos mayo­res preo­cu­pa­cio­nes.

Ante­ayer, en medio de la sesión semi-vir­tual que cele­bró Dipu­tados, Cris­ti­na Álva­rez Rodrí­guez les con­fir­mó a varios miem­bros del blo­que ofi­cia­lis­ta que Car­los Heller ya había ter­mi­na­do de redac­tar el tex­to. El jefe de la ban­ca­da, Máxi­mo Kirch­ner, le enco­men­dó al coope­ra­ti­vis­ta que con­ge­nia­ra su letra con Eco­no­mía. Pero Guz­mán está 100% abo­ca­do a la dis­cu­sión con los acree­do­res, una labor que com­par­te con Gus­ta­vo Beliz y que lo lle­va cada vez más fre­cuen­te­men­te a la Quin­ta de Oli­vos. Ahí, por ejem­plo, los dos cena­ron el domin­go a solas con el Pre­si­den­te para deba­tir los pasos a seguir des­pués de la baja adhe­sión que obtu­vo el can­je en su pri­mer tra­mo.

Heller dis­cu­tió el pro­yec­to con los téc­ni­cos que le envió Guz­mán. Ellos pre­fe­rían subir las alí­cuo­tas de Ganan­cias, espe­cial­men­te sobre las socie­da­des, antes que gra­var los altos patri­mo­nios. Pero ter­mi­nó por impo­ner­se el cri­te­rio de Máxi­mo Kirch­ner, quien lo había con­ver­sa­do pre­via­men­te con Ser­gio Mas­sa. Todos juran que el pre­si­den­te de la Cáma­ra, cuyos his­tó­ri­cos mece­nas de cam­pa­ña serían alcan­za­dos por el tri­bu­to, se cui­dó de levan­tar la voz en su con­tra en todo momen­to.

El «apor­te soli­da­rio» con­sis­te en una alí­cuo­ta sobre los bie­nes decla­ra­dos ante la AFIP por per­so­nas físi­cas con patri­mo­nios supe­rio­res a los 200 millo­nes de pesos al 31 de diciem­bre de 2019, equi­va­len­tes a 2,9 millo­nes de dóla­res al tipo de cam­bio ofi­cial de ayer. La alí­cuo­ta va del 2% para quie­nes ate­so­ren entre 200 y 400 millo­nes has­ta el 3,5% para quie­nes regis­tren a su nom­bre más de $3.000 millo­nes (42,8 millo­nes de dóla­res). Tam­bién habrá una sobre­alí­cuo­ta sobre los acti­vos decla­ra­dos en el extran­je­ro, de la cual que­da­rán exen­tos quie­nes repa­tríen al menos un 20%. No se esta­ble­ce nin­gu­na pena­li­dad para quie­nes par­ti­ci­pa­ron del últi­mo blan­queo.

Aun­que la dis­cu­sión sobre el pro­yec­to pro­me­te calen­tar­se duran­te la últi­ma sema­na de mayo, en el ofi­cia­lis­mo apues­tan a lo difí­cil que resul­ta­rá opo­ner­se a un impues­to sobre 12.000 con­tri­bu­yen­tes de altí­si­mos patri­mo­nios cuya recau­da­ción se asig­na­rá de mane­ra espe­cí­fi­ca al com­ba­te a la pan­de­mia, jus­to cuan­do se pro­duz­ca el pico de infec­ta­dos en Argen­ti­na. Según los son­deos que le lle­ga­ron a Alber­to Fer­nán­dez esta sema­na, el 80% de la pobla­ción coin­ci­de con la nece­si­dad de que ese sec­tor con­tri­bu­ya más. Pero lo que lo deci­dió no fue eso sino otra pro­yec­ción que le arri­mó Eco­no­mía: sin nue­vas medi­das de con­ten­ción, la pobre­za va camino a supe­rar el 50% y la indi­gen­cia el 20% antes de fin de año. Un 2001 – 2002 en cáma­ra rápi­da.

Para cobrar­te mejor

En medio de tal sequía recau­da­to­ria y de las cre­cien­tes deman­das que enfren­ta el Esta­do, Mer­ce­des Mar­có del Pont tam­bién apun­ta a tapar agu­je­ros por los cua­les se le escu­rren recur­sos al fis­co. La jefa de la AFIP ya dis­pu­so un mes atrás que las empre­sas deban infor­mar sus «bene­fi­cia­rios fina­les» o due­ños ocul­tos, algo iné­di­to en Amé­ri­ca lati­na y que Euro­pa vie­ne impul­san­do para evi­tar los abu­sos con gua­ri­das fis­ca­les y las mamush­kas de con­trol socie­ta­rio como las que cons­tru­ye­ron con espe­cial dedi­ca­ción mag­na­tes como Mar­ce­lo Mind­lin y Pao­lo Roc­ca. Aho­ra deci­dió ir tras las manio­bras de gran­des fir­mas para trans­fe­rir ganan­cias a otras juris­dic­cio­nes don­de se pagan menos impues­tos, otra prác­ti­ca muy difun­di­da.

La Reso­lu­ción Gene­ral 4717⁄ 2020 que se publi­ca­rá en el Bole­tín Ofi­cial de hoy pro­cu­ra evi­tar esos abu­sos de com­pa­ñías con filia­les en el exte­rior. Des­de hoy, por ejem­plo, la lupa esta­rá pues­ta sobre las con­sul­to­rías y las com­pra­ven­tas de ser­vi­cios intra­fir­ma, un meca­nis­mo muy usa­do para la con­ta­bi­li­dad crea­ti­va y la pla­ni­fi­ca­ción fis­cal noci­va. Tam­bién sobre los pagos de deu­da entre filia­les, otro vie­jo tru­co para esme­ri­lar la base impo­ni­ble de Ganan­cias.

Tam­bién hoy, el fis­cal Fede­ri­co Del­ga­do for­ma­li­za­rá su denun­cia penal res­pec­to de las 950 cuen­tas offs­ho­re sin decla­rar por más de un millón de dóla­res cada una que des­cu­brió la AFIP en base a un inter­cam­bio de datos con la OCDE y que BAE Nego­cios reve­ló en exclu­si­va a prin­ci­pios de abril. Del­ga­do cerró su inves­ti­ga­ción pre­li­mi­nar tras corro­bo­rar que tan­to duran­te la ges­tión de Alber­to Abad como duran­te la de Leo­nar­do Cuc­cio­li hubo fun­cio­na­rios que encu­brie­ron a los due­ños de esas cuen­tas negras. El prin­ci­pal sos­pe­cho­so es Mar­ce­lo Cos­ta, quien en ese lap­so ascen­dió de sub­di­rec­tor de Fis­ca­li­za­ción a jefe de la DGI y quien sigue sien­do ‑aun­que ya sin car­go eje­cu­ti­vo- emplea­do de la AFIP.

La misión que le enco­men­dó Fer­nán­dez a Mar­có del Pont es recau­dar más como sea. El prin­ci­pal temor del Pre­si­den­te es que el paque­te de ayu­da con­tra la cri­sis empu­je al país a la hiper­in­fla­ción, en un con­tex­to en que el cré­di­to externo esta­rá cor­ta­do, pase lo que pase con el can­je que pro­pu­so Guz­mán.

Por ese mis­mo mie­do es que empe­za­ron a aso­mar las tije­ras a la hora de dis­cu­tir par­ti­das pre­su­pues­ta­rias. Las facul­ta­des extra­or­di­na­rias que pidió San­tia­go Cafie­ro, lejos de ser un sal­vo­con­duc­to para gas­tar más, son un inten­to por evi­tar­lo. Una de las dis­cu­sio­nes inter­nas más encar­ni­za­das de las últi­mas horas giró en torno al IFE, cuya pri­me­ra cuo­ta de $10.000 nadie sabe cuán­do se ter­mi­na­rá de pagar a los 8 millo­nes de pos­tu­lan­tes habi­li­ta­dos. Quie­nes creían den­tro del Gobierno que era solo Ale­jan­dro Vano­li quien se opo­nía a que se usen bille­te­ras elec­tró­ni­cas pri­va­das para su pago (como Mer­ca­do­Pa­go o Ualá) se sor­pren­die­ron cuan­do Fer­nan­da Raver­ta man­tu­vo sus repa­ros. ¿Lle­ga­rá el Correo Argen­tino a liqui­dar el res­to de los habe­res antes de junio?

El pro­ble­ma es que, si no lle­ga, esos bene­fi­cia­rios no podrán cobrar la segun­da cuo­ta. Y cuan­do lle­gue el 24 de mayo, muchos habrán pasa­do más de 65 días en cua­ren­te­na sin ingre­sos. Un bom­ba de tiem­po en tér­mi­nos socia­les a la que se suma una inter­na insó­li­ta en Desa­rro­llo Social: los refe­ren­tes del Movi­mien­to Evi­ta, Emi­lio Pér­si­co y Fer­nan­do «Chino» Nava­rro, se opu­sie­ron des­de un prin­ci­pio a la IFE en deba­tes a puer­tas cerra­das. Argu­men­ta­ron que era mejor repar­tir sala­rios socia­les com­ple­men­ta­rios como los que cobran cer­ca de 500 mil coope­ra­ti­vis­tas del Evi­ta y otros movi­mien­tos. «Se pusie­ron celo­sos por­que reem­pla­za­mos al pun­te­ro por un algo­rit­mo, pero era impo­si­ble tener el alcan­ce de la IFE con esos pla­nes», los des­ca­li­fi­can cer­ca de Daniel Arro­yo y de Guz­mán.

Ctrl+Alt+Supr

El esta­blish­ment, en tan­to, luce algo des­coor­di­na­do. Nadie salió a res­pon­der, por caso, a la embes­ti­da de Fer­nán­dez con­tra la Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na (AEA) en el peor momen­to de la rela­ción entre el Pre­si­den­te y los gru­pos Cla­rín y Techint. Varios socios de AEA sí toma­ron nota amar­ga­men­te y jura­ron ven­gan­za. Saben que la popu­la­ri­dad de un man­da­ta­rio es un atri­bu­to más efí­me­ro que sus for­tu­nas, inclu­so en tiem­pos de cri­sis seve­ras como ésta.

El gru­po «Rese­tear», un spin-off del gru­po «Nues­tra Voz», fue crea­do el 25 de abril por la maña­na por Gon­za­lo Tanoi­ra, uno de los miem­bros ori­gi­na­les del whatsapp cor­po­ra­ti­vo-macris­ta. Al prin­ci­pio se lla­mó «No nos ais­le­mos» y se con­vo­có a par­tir de la indig­na­ción que gene­ró la noti­cia de que se iba Argen­ti­na de la mesa de nego­cia­cio­nes comer­cia­les del Mer­co­sur. A varios los sor­pren­dió la pre­sen­cia de Mar­ce­lo Sca­glio­ne, el fun­cio­na­rio que desig­nó Mau­ri­cio Macri en su momen­to para inten­tar hacer entrar a la Argen­ti­na a la OCDE. Des­pués se suma­ron María Euge­nia Estens­so­ro y otros empren­de­do­res de per­fil más mili­tan­te, lo cual man­tu­vo a Sca­glio­ne en un cómo­do segun­do plano.

El exfun­cio­na­rio se man­tu­vo en silen­cio inclu­so cuan­do un par­ti­ci­pan­te pre­gun­tó si era un gru­po opo­si­tor y el pro­duc­tor agro­pe­cua­rio Adol­fo Stor­ni res­pon­dió: «Acá no hay opo­si­cion. Solo hay gen­te como noso­tros que quie­re cam­biar el sis­te­ma. Los poli­ti­cos quie­ren seguir vivien­do de su gas­to y noso­tros que­re­mos inver­tir, expor­tar, pro­gre­sar. Dos mun­dos dis­tin­tos».

*Fuen­te: Info­Bae