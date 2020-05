Argentina. Fuga de capitales: durante la Era Macri se triplicó y se concentró

Por Canal Abier­to /​/​Resu­men Latinoamericano/​16 de mayo 2020 .– .

“Todos hemos vis­to impá­vi­dos cómo los dóla­res que debe­rían haber finan­cia­do el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo aca­ba­ron fugán­do­se del sis­te­ma finan­cie­ro, lle­ván­do­se los recur­sos y deján­do­nos la car­ga de la deu­da. Esas prác­ti­cas son abso­lu­ta­men­te reñi­das con cual­quier idea de pro­gre­so. Es la espe­cu­la­ción más dañi­na que pue­de enfren­tar una socie­dad: endeu­dar­se sólo para el bene­fi­cio de los espe­cu­la­do­res y del pres­ta­mis­ta. Debe­mos saber lo que pasó, quié­nes per­mi­tie­ron que ello suce­da y quié­nes se bene­fi­cia­ron con esas prác­ti­cas”. Las pala­bras son de Alber­to Fer­nán­dez en la aper­tu­ra de sesio­nes ordi­na­rias del Con­gre­so de la Nación, el 1 de mar­zo últi­mo.

En línea con ellas, el Ban­co Cen­tral (BCRA) aca­ba de emi­tir un infor­me titu­la­do Mer­ca­do de cam­bios, deu­da y for­ma­ción de acti­vos exter­nos, 2015 – 2019. En él revi­sa las cuen­tas públi­cas y lle­ga a una con­clu­sión tan elo­cuen­te como lapi­da­ria: apro­xi­ma­da­men­te 8 de cada 10 dóla­res que ingre­sa­ron al país entre diciem­bre de 2015 y prin­ci­pios de 2018 tenían su ori­gen en colo­ca­cio­nes de deu­da y capi­ta­les espe­cu­la­ti­vos. Su des­tino no fue dis­tin­to.

Según el estu­dio, el ingre­so de divi­sas por deu­da públi­ca, pri­va­da e inver­sio­nes espe­cu­la­ti­vas de por­ta­fo­lio sumó US$ 100.000 millo­nes en ese perío­do. A eso se le suma el pedi­do al Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal (FMI), soli­ci­ta­do en abril de 2018, que des­em­bol­só un prés­ta­mo record de US$ 44.500 millo­nes.

A lo lar­go de todo el perío­do, esos fon­dos obte­ni­dos por deu­da finan­cia­ron la for­ma­ción de acti­vos exter­nos de los resi­den­tes argen­ti­nos (FAE), lo colo­quial­men­te se lla­ma “fuga de capi­ta­les”. Ésta se tri­pli­có y superó los US$ 86.000 millo­nes. “Aún duran­te la pri­me­ra fase de auge e ingre­so de capi­ta­les, la for­ma­ción de acti­vos exter­nos de los resi­den­tes alcan­zó los US$ 41.100 millo­nes. En la eta­pa de ace­le­ra­ción de sali­da de capi­ta­les, a par­tir de mayo de 2018, la fuga alcan­zó los US$ 45.100 millo­nes”, rela­ta el infor­me.