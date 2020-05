El Salvador. Cómo conocí a Roque Dalton

Por Rafael Ace­ve­do /​Resumen Lati­noa­me­ri­cano, 14 mayo 2020

Docu­men­to poli­cial

Cuan­do comen­cé a estu­diar en la uni­ver­si­dad cono­cí a Roque Dal­ton. Su

poe­sía, más bien. Él había sido ase­si­na­do por sus com­pa­ñe­ros enemi­gos

tres años antes. 1975. Fal­ta­ban tres o cua­tro días para que cum­plie­ra

40. Quie­ro decir, este es el poe­ta sal­va­do­re­ño que cono­ci­mos como “poe­ta

gue­rri­lle­ro” aun­que su paso por la gue­rri­lla fue bre­ve y trá­gi­co.

Toda­vía esta­ba muy fres­ca en la memo­ria de la izquier­da esa muer­te. Para

mí, enton­ces un joven estu­dian­te con algu­nos ver­sos escri­tos en

libre­tas Supe­rior, escu­char sobre su bio­gra­fía y las leyen­das que sobre

él se des­ti­la­ban fue un pro­ce­so muy enri­que­ce­dor. Esto ocu­rrió en los

pasi­llos y en las cafe­te­rías mucho antes de que se le men­cio­na­ra en

algún salón de cla­ses.

¿Qué me gus­ta­ba de la poe­sía de Roque? Muchas cosas. Dal­ton venía de un

país peque­ño, El Sal­va­dor, lla­ma­do Pul­gar­ci­to de Amé­ri­ca por Gabrie­la

Mis­tral. El poe­ta usa­ba ese cali­fi­ca­ti­vo de Mis­tral y cons­tru­yó toda una

narra­ti­va iró­ni­ca, crí­ti­ca, tier­na y a veces cruel sobre esa “peque­ñez”

de su patria: ”Patria dis­per­sa: caes /​como una pas­ti­lli­ta de veneno en

mis horas. /​¿Quién eres tú, pobla­da de amos, /​como la perra que se

ras­ca jun­to a los mis­mos árbo­les /​que mea? ¿Quién sopor­tó tus sím­bo­los,

/​tus ges­tos de don­ce­lla con olor a cao­ba, /​sabién­do­te arra­sa­da por la

baba del crá­pu­la? /​¿A quién no tie­nes har­to con tu dimi­nu­tez?” ¿Cómo

no iden­ti­fi­car­se con esos ver­sos?

Con el paso de los años, me leí todo lo que pude del autor. No esta mal pre­sen­tar una biblio­gra­fía de Roque:

• Mía jun­to a los pája­ros (San Sal­va­dor, 1957).

• La Ven­ta­na en el ros­tro (Méxi­co, 1961).

• El Mar (La Haba­na, 1962).

• El turno del ofen­di­do (La Haba­na, 1962).

• Los Tes­ti­mo­nios (La Haba­na 1964).

• Poe­mas (Anto­lo­gía, San Sal­va­dor, 1968).

• Taber­na y otros luga­res, Pre­mio Casa de las Amé­ri­cas (La Haba­na, Cuba, 1969).

• Los peque­ños Infier­nos (Bar­ce­lo­na 1970).

• El Sal­va­dor (mono­gra­fía, 1963).

• César Valle­jo (La Haba­na 1963).

• El inte­lec­tual y la socie­dad (La Haba­na, 1969).

• ¿Revo­lu­ción en la revo­lu­ción? y la crí­ti­ca de la dere­cha (La Haba­na 1970).

• Miguel Már­mol y los suce­sos de 1932 en El Sal­va­dor (1972).

• Las his­to­rias prohi­bi­das del pul­gar­ci­to (Méxi­co, 1974).

• Poe­mas clan­des­ti­nos (1980).

• Pobre­ci­to Poe­ta que era yo (narra­ti­va, 1981).

• Un libro rojo para Lenin (1986).

• Un libro leve­men­te odio­so (poe­sía, 1988).

• Los Hon­gos (poe­sía, 1989).

Fal­ta ahí una obra tea­tral de varias esce­nas titu­la­da Los heli­cópte­ros,

en cola­bo­ra­ción con Pepe Ruiz. Ese libro, cuya edi­ción pri­me­ra tuve en

mis manos, fue publi­ca­do más tar­de (1980) en San Sal­va­dor por la

Edi­to­rial Uni­ver­si­ta­ria.

Cuan­do ini­cié mis estu­dios gra­dua­dos tenía la idea de escri­bir mi

tesis doc­to­ral en torno a Roque Dal­ton. Si bien era el poe­ta que de

mane­ra más efi­cien­te inte­gra­ba a sus tex­tos el pen­sa­mien­to polí­ti­co

‑siem­pre de mane­ra com­ple­ja, crí­ti­ca, a veces humo­rís­ti­ca y por eso tan

rica- su nove­la auto­bio­grá­fi­ca Pobre­ci­to poe­ta que era yo, nun­ca ha sido

tra­ta­da con el rigor que se mere­ce. Gran narra­dor este poe­ta. Que­ría

escri­bir sobre el modo en el que el dis­cur­so polí­ti­co de orien­ta­ción

mar­xis­ta era trans­for­ma­do en un pro­duc­to poé­ti­co plu­ri­sig­ni­fi­ca­ti­vo,

lejos de la orto­do­xia domi­nan­te. Me apren­dí de memo­ria algu­nos ver­sos:

Poe­sía

Per­dó­na­me por haber­te ayu­da­do a com­pren­der

que no estás hecha sólo de pala­bras.

Me leí una y otra vez sus poe­mas más dia­léc­ti­cos y polí­ti­cos:

La vio­len­cia aquí

A José David Esco­bar Galin­do,

* «Perra de Hie­lo».

En El Sal­va­dor la vio­len­cia no será tan sólo

la par­te­ra de la His­to­ria.

Será tam­bién la mamá del niño-pue­blo,

para decir­lo con una figu­ra

apar­ta­da por com­ple­to de todo pater­na­lis­mo.

Y como hay que ver la casa pobre

la cla­se de barrio mar­gi­nal

don­de ha naci­do y vive el niño-pue­blo

esta acti­va mamá debe­rá ser tam­bién

la lavan­de­ra de la His­to­ria

la aplan­cha­do­ra de la His­to­ria

la que bus­ca el pan nues­tro de cada día

de la His­to­ria

la fie­ra que defien­de el nido de sus cacho­rros

y no sólo la barren­de­ra de la His­to­ria

sino tam­bién el Tren de Aseo de la His­to­ria

y el cho­fer de bull­do­zer de la His­to­ria.

Por­que si no

el niño-pue­blo segui­rá chu­lón

apu­ña­lea­do por los ladro­nes más con­de­co­ra­dos

aho­ga­do por tan­ta basu­ra y tan­ta mier­da

en esta patria total­men­te a ori­llas del Acel­hua­te

sin poder echar aba­jo el gran barrio fuer­te­za cuz­catle­co

sin poder apla­nar­le de una vez las cues­tas y los baches

y dejar lis­to el espa­cio

para que ven­gan los alba­ñi­les y los car­pin­te­ros

a parar las nue­vas casas.

Y apren­dí ade­más que el gran poe­ta polí­ti­co era un líri­co empe­der­ni­do, un poe­ta sen­sual:

Y sin embar­go, amor, a tra­vés de las lágri­mas,

yo sabía que al fin iba a que­dar­me

des­nu­do en la ribe­ra de la risa.

Aquí,

hoy,

digo:

siem­pre recor­da­ré tu des­nu­dez en mis manos,

tu olor a dis­fru­ta­da made­ra de sán­da­lo

cla­va­da jun­to al sol de la maña­na;

tu risa de mucha­cha,

o de arro­yo,

o de pája­ro;

tus manos lar­gas y aman­tes

como un lirio trai­dor a sus anti­guos colo­res;

tu voz,

tus ojos,

lo de abar­ca­ble en ti que entre mis pasos

pen­sa­ba sos­te­ner con las pala­bras.

Pero ya no habrá tiem­po de llo­rar.

Ha ter­mi­na­do

la hora de la ceni­za para mi cora­zón.

Hace frío sin ti,

pero se vive.

Via­jé a Cuba en el verano del 1987 por­que allí me entre­vis­ta­ría con

varios ami­gos de Roque. Era nece­sa­rio, a fin de cuen­tas, Dal­ton había

regre­sa­do a Cuba para “ins­ta­lar­se” allí des­de Che­cos­lo­va­quia por

invi­ta­ción de Fidel y Hay­dée San­ta­ma­ría. La invi­ta­ción al poe­ta era a

tra­ba­jar en Casa de las Amé­ri­cas. Dos años des­pués gana­ría el pre­mio de

poe­sía del cer­ta­men con Ven­ta­na y otros rela­tos (1969), un poe­ma que es

casi un “cadá­ver exqui­si­to” sobre su expe­rien­cia en ese país que aca­ba­ba

de ser inva­di­do por la URSS un año antes.

En resu­men, Dal­ton vivió en la Cuba en la que se for­ma­ron

ins­ti­tu­cio­nes cul­tu­ra­les que fue­ron las más impor­tan­tes de Amé­ri­ca

Lati­na: Casa, la Cine­ma­te­ca de Cuba, el Ballet Nacio­nal de Cuba, el

Ins­ti­tu­to del Libro, mien­tras la isla era visi­ta­da cons­tan­te­men­te, como

un memo­ra­ble her­vi­de­ro cul­tu­ral, por Julio Cor­tá­zar, Juan Gel­man,

Eduar­do Galeano, Mario Var­gas Llo­sa, Car­los Fuen­tes, Jor­ge Ama­do,

Bene­det­ti, Ernes­to Car­de­nal, Gar­cía Már­quez, Rodol­fo Walsh, Astu­rias,

entre otros que dia­lo­ga­ban con inte­lec­tua­les cuba­nos como Rober­to

Fer­nán­dez Reta­mar„ Leza­ma Lima, Nico­lás Gui­llén, Ale­jo Car­pen­tier,

Tomás Gutié­rrez Alea, Cin­tio Vitier, Fina Gar­cía Marruz. Y en bus­ca de

infor­ma­ción y tes­ti­mo­nios allá fui, a La Haba­na. Por supues­to, ya

algu­nos inte­lec­tua­les habían dado el trán­si­to a otra geo­gra­fía e

ideo­lo­gías. Heber­to Padi­lla ya era un poe­ta disi­den­te. Algu­nos habían

falle­ci­do. Pero lle­gué a Casa, cami­nan­do, sin invi­ta­ción, con mi cara

fres­ca y mi timi­dez. Cuan­do pedí ver a Fer­nán­dez Reta­mar una gen­til

emplea­da entró a su ofi­ci­na. En par de minu­tos salió y me anun­ció que el

direc­tor me reci­bi­ría. Me sen­té en un ban­co que había en el ves­tí­bu­lo y

lo vi salir de su ofi­ci­na, veloz. Ya fue­ra del edi­fi­cio cru­zó la calle.

Supon­go que fue a bus­car un café en el hotel Pre­si­den­te.

De izquier­da a dere­cha, Heber­to Padi­lla, Roque, Gui­ller­mo Gómez.

De aquel gru­po de inte­lec­tua­les con los que hablé, recuer­do con mucho

cari­ño a Cin­tio Vitier y Fina Gar­cía Marruz. Gen­te de una cul­tu­ra

enor­me y de una bon­dad sin lími­tes. Ellos, como cató­li­cos, fue­ron ami­gos

de Roque, mar­xis­ta hete­ro­do­xo, y com­par­tie­ron anéc­do­tas sobre esos

gra­cio­sos des­en­cuen­tros. Sí, muchas de las anéc­do­tas sobre Dal­ton

esta­ban ade­re­za­das por chis­tes. Tam­bién fue muy ama­ble la biblio­te­ca­ria

en la Biblio­te­ca Nacio­nal que me obse­quió un ejem­plar de la mono­gra­fía

his­tó­ri­ca de El Sal­va­dor que escri­bie­ra el bar­do. Nun­ca me per­do­na­ré

haber olvi­da­do su nom­bre.

Mi últi­ma con­ver­sa­ción, un día antes de regre­sar a Méxi­co, fue con

uno de los hijos del poe­ta, Jor­ge Dal­ton. Esto lo he con­ta­do muchas

veces pero uste­des nun­ca han leí­do nada de lo que he escri­to y aque­llo

que escri­bí no está en el archi­vo elec­tró­ni­co de Cla­ri­dad.

Así que, lo repi­to. El cineas­ta tenía mi edad. Tuvi­mos una ame­na

con­ver­sa­ción en la que me narró muchas anéc­do­tas sobre su padre, así

como cues­tio­nes rela­cio­na­das con la crea­ción poé­ti­ca, o más bien, cómo

escri­bía su padre, en qué con­di­cio­nes, en qué maqui­ni­lla ‑que lan­zó por

la ven­ta­na en más de una oca­sión-. Cuan­do nos des­pe­día­mos, Jor­ge me

pidió que no escri­bie­ra la tesis sobre Roque. Sobre él había escri­to

mucha gen­te y segui­rían escri­bien­do. “Para ser­te fran­co- me dijo- yo no

he leí­do a nin­gún poe­ta puer­to­rri­que­ño. No conoz­co esa lite­ra­tu­ra. Aho­ra

te conoz­co a ti, pero ni siquie­ra he leí­do nada que hayas escri­to. ¿Por

qué no escri­bes sobre la poe­sía puer­to­rri­que­ña y me lo envías?” Nos

reí­mos. Estre­ché su mano. Nun­ca me vol­ví a comu­ni­car con él y estoy

segu­ro de que no recor­da­rá esta anéc­do­ta. Pero le hice caso. Escri­bí una

tesis sobre poe­sía puer­to­rri­que­ña hace 30 años y le he dedi­ca­do la vida

a estu­diar, difun­dir, publi­car, poe­sía puer­to­rri­que­ña.

Dos años des­pués de aque­lla con­ver­sa­ción con Jor­ge Dal­ton, me

invi­ta­ron como poe­ta joven a un even­to inter­na­cio­nal en La Haba­na. Allí

sí pude cono­cer a Fer­nán­dez Reta­mar a quien admi­ra­ba ade­más como poe­ta.

No me pare­ció correc­to recor­dar­le como me había deja­do espe­ran­do en

aquel ban­co como un batea­dor emer­gen­te a quien el mana­ger olvi­da dar­le

un turno. En aquel enton­ces, 1990, ya se había toma­do el cafe­ci­to. Has­ta

bebí una copa de vino jun­to al direc­tor de Casa de las Amé­ri­cas y todos

aque­llos poe­tas lati­noa­me­ri­ca­nos. Me ima­gi­né que allí esta­ba Roque,

siem­pre de 39 años, con­tán­do­nos un chis­te. Recuer­do esto y pien­so,

dia­blos, pobre­ci­to poe­ta que era yo.

Roque jun­to a sus hijos, Juan José, Roque, hijo (muer­to en com­ba­te en 1981) y Jor­ge.