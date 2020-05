Chile. La dicta-virus de las FF.AA.

Por Máxi­mo Cons­tan­zo*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 mayo 2020

Se ins­ta­ló en el país la dic­ta-virus de las FF.AA. Para nadie es un

mis­te­rio que la pan­de­mia le vino como ani­llo al dedo al gobierno de

Píñe­ra que esta­ba a mal traer con la revuel­ta social. Pero más le

favo­re­ció a las FF.AA que vie­ron la opor­tu­ni­dad de vol­ver a tener el

pro­ta­go­nis­mo que cum­plie­ron en la dic­ta­du­ra terro­ris­ta de Pino­chet.

En noviem­bre del 2019, a un mes del ini­cio de la revuel­ta social, la

éli­te de poder tomo medi­das para que las pro­tes­tas no pro­du­je­ran un

cam­bio de estruc­tu­ra en el país. Las medi­das fue­ron varias y en

dis­tin­tos ámbi­tos. En pri­mer lugar cana­li­zar la gigan­tes­ca pro­tes­ta

social en un camino ins­ti­tu­cio­nal, por lo cual deci­dió que tenía que

cam­biar la cons­ti­tu­ción pero de mane­ra con­tro­la­da. La cas­ta polí­ti­ca

tan afín al mode­lo chi­leno y tan influen­cia­ble al poder del dine­ro,

acep­tó el camino hacia el ple­bis­ci­to de abril del 2020.

Los altos man­dos de las FF.AA como par­te de esa éli­te actua­ron

polí­ti­ca­men­te en medio de la revuel­ta. Le raya­ron la can­cha a Piñe­ra,

sacri­fi­ca­ron a Cara­bi­ne­ros y se man­tu­vie­ron en un cam­po de acción

apa­ren­te­men­te mode­ra­do, imple­men­tan­do labo­res de inte­li­gen­cia con­tra el

“enemi­go interno”, que ellos defi­nen es el pue­blo, y pre­pa­rán­do­se para

los dis­tin­tos esce­na­rios.

Para los mili­ta­res, los que esta­ban en medio de una tre­men­da

degra­da­ción moral, corrup­ción, pér­di­da de pro­ta­go­nis­mo social y

polí­ti­co, es decir a la defen­si­va, la pan­de­mia sig­ni­fi­có asu­mir un papel

polí­ti­co-mili­tar muy rele­van­te. La “demo­cra­cia” los nece­si­ta­ba y ellos

pres­tos vuel­ven para sal­var al país. La ten­ta­ción de ser mer­ce­na­rios,

hoy se com­ple­men­ta con el espí­ri­tu patrió­ti­co.

Mili­ta­res patru­llan­do ferias, camio­nes con “Boi­nas Negras” apos­ta­dos

en la Pla­za de Armas y en las pla­zas del país, fuer­te­men­te arma­dos, como

pre­pa­ra­dos para matar el virus si apa­re­ce en una esqui­na.

Las herra­mien­tas del nue­vo poder

Hace poco la Con­tra­lo­ría Gene­ral de la Repú­bli­ca tomó razón de un

decre­to del Gobierno que per­mi­te a los Jefes de la Defen­sa Nacio­nal de

cada región, le den ins­truc­cio­nes direc­tas a los alcal­des y fun­cio­na­rios

públi­cos sin inter­ven­ción del Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca.

Se tra­ta del decre­to 203, que modi­fi­ca el núme­ro 104 del Esta­do de

Excep­ción Cons­ti­tu­cio­nal (aun­que la con­tra­lo­ría a pre­ci­sa­do la

modi­fi­ca­ción para dar­le una apa­rien­cia más “demo­crá­ti­ca”). Segu­ra­men­te

nos serán las últi­mas medi­das impul­sa­das por los coman­dan­tes en jefe de

las tres ramas de las FFAA, que en la prác­ti­ca tie­nen a un moci­to a su

ser­vi­cios en el Minis­tro de Defen­sa, como es Alber­to Espi­na, de tris­te

papel.

Hoy por hoy los mili­ta­res están desa­rro­llan­do y lle­van­do a la

prác­ti­ca, toda la expe­rien­cia que adqui­rie­ron en la ocu­pa­ción de Hai­tí o

el terre­mo­to del 2010. Como las ense­ñan­zas que sus jefes yan­quis les

han ido (re)adoctrinando en el Fuer­te Artea­ga, en Val­pa­raí­so, como ha

sido denun­cia­do reite­ra­da­men­te.

Eso sig­ni­fi­ca tener a la socie­dad civil bajo su man­do, por cier­to

arbi­tra­rio. Un pre­si­den­te y par­la­men­to títe­re de los nue­vos polí­ti­cos

ves­ti­dos de uni­for­me. Nue­vos per­tre­chos, nue­vas misio­nes, nue­vos

pape­les, nue­vo esta­tus, nue­vo poder.

Este esce­na­rio tan nefas­to para Chi­le no es momen­tá­neo, lle­gó para que­dar­se y todo es “per­fec­ta­men­te legal”.

La éli­te está de fies­ta, aun­que pier­da algu­nas “lucas” por el

momen­to. Es el capi­ta­lis­mo pos-neo­li­be­ral y ya se orde­na­ron los nue­vos

pape­les, los nue­vos roles que asu­mi­rán los inte­gran­tes de la éli­te de

poder.

Pero no la ten­drán fácil por­que ten­drán que bata­llar con­tra pro­ble­mas

socia­les gra­ves, con­tra adver­sa­rios y dispu­tas inter­nas, tam­bién con­tra

“enemi­gos” y en ese pano­ra­ma ten­drán que tomar deci­sio­nes.

Pro­ble­mas socia­les muy gra­ves

La Comi­sión Eco­nó­mi­ca para Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be (Cepal) pidió

imple­men­tar “inme­dia­ta­men­te” un ingre­so bási­co para las 215 millo­nes de

per­so­nas que esta­rán este año en situa­ción de pobre­za por los efec­tos de

la pan­de­mia y que supo­nen el 34,7 % de la pobla­ción regio­nal. “Que

los Gobier­nos garan­ti­cen trans­fe­ren­cias mone­ta­rias tem­po­ra­les inme­dia­tas

para satis­fa­cer nece­si­da­des bási­cas y sos­te­ner el con­su­mo de los

hoga­res será cru­cial para lograr una reac­ti­va­ción sóli­da y rela­ti­va­men­te

rápi­da”, dijo la secre­ta­ria gene­ral del orga­nis­mo, Ali­cia Bár­ce­na.

(1)

En el país se habla que la cesan­tía que lle­ga­rá en los pró­xi­mos meses

será muy alta (2) y la reali­dad, al pare­cer, será mucho más dra­má­ti­ca

pues el 50% de los tra­ba­ja­do­res antes de la cri­sis esta­ban ya en el

sec­tor des­re­gu­la­do.

Los alcal­des de Chi­llán, Chi­llán Vie­jo habla­ron que la gen­te está pasan­do ham­bre y aho­ra el edil de San­tia­go Feli­pe Ales­san­dri mani­fes­tó a La Ter­ce­ra: “Mucha gen­te está sin­tien­do ham­bre. Yo soy con­ce­jal des­de el 2004 y lle­vo tres años de alcal­de y nun­ca, nun­ca me habían lle­ga­do tan­tos correos pidién­do­me mer­ca­de­ría y que pro­mue­va ollas comu­nes. Y no solo de la gen­te más vul­ne­ra­ble, sino que de muchos matri­mo­nios que vivían con sus niños en un buen depar­ta­men­to, cada uno tenía su pega con un suel­do de 600, 800 y un millón de pesos; y hoy el segu­ro de cesan­tía se le está aca­ban­do y las cuen­tas, el arrien­do y el divi­den­do hay que pagar­los, y están pasan­do ham­bre.” (3)

La cri­sis en los hos­pi­ta­les es tre­men­da. El nefas­to minis­tro de salud

dice aho­ra que se está al lími­te en la región metro­po­li­ta­na ‑solo van

34 mil con­ta­gia­dos y de ellos 20 mil acti­vos- a pesar que este doc­tor

expul­sa­do del Cole­gio Médi­co dijo el 4 de mar­zo de este año en una

reunión de PROSUR, que Chi­le esta­ba pre­pa­ra­do para aten­der a 430 mil

con­ta­gia­dos. (4) (Cómo se pue­de men­tir tan­to!)

Bueno, para no dar más deta­lles, los mili­ta­res como due­ños del poder ten­drán que tomar deci­sio­nes impor­tan­tes.

El prin­ci­pal dile­ma inme­dia­to es resol­ver la pre­gun­ta. ¿Se podrán dar

solu­cio­nes socia­les sin pisar los intere­ses de los empre­sa­rios? Por

aho­ra el minis­tro de Hacien­da Igna­cio Brio­nes dijo “sen­ci­lla­men­te no

hay más recur­sos y que la polí­ti­ca fis­cal está en su lími­te” (5).

Con­ju­gar solu­cio­nes socia­les en la cri­sis que vivi­mos y man­te­ner

con­ten­tos a los empre­sa­rios no es y no será fácil. Has­ta aho­ra están

con­ten­tos los empre­sa­rios y no hay solu­cio­nes socia­les. Todo indi­ca que

serán favo­re­ci­dos los mega empre­sa­rios y por lo tan­to sal­drán

per­ju­di­ca­dos sec­to­res medios y sec­to­res popu­la­res.

Pero esta solu­ción trae­rá apa­re­ja­da la nece­si­dad de repri­mir sim­bó­li­ca­men­te, (vía el mie­do) y físi­ca­men­te a los des­con­ten­tos.

El mie­do y la repre­sión como solu­ción de gober­na­bi­li­dad.

Para la repre­sión y el mie­do, que es lo que his­tó­ri­ca­men­te han

apli­ca­do las FF.AA, están pre­pa­ra­dos, pero es una deci­sión polí­ti­ca, y

los cos­tos pue­den ser mayo­res de los que estu­vie­ron dis­pues­tos a pagar

en los 80 para pasar a los 90.

El peli­gro, de acuer­do a la mag­ni­tud del des­con­ten­to social, supe­rior

a la revuel­ta social, los pue­de lle­var a un camino sin sali­da y por

ello el neo capi­ta­lis­mo ten­drá que bus­car una fór­mu­la que no deseche del

todo las apa­rien­cias “demo­crá­ti­cas”.

Más allá del virus, que es par­te de ella, está la cri­sis ambien­tal

que nos man­ten­drá en un esce­na­rio de mili­ta­ri­za­ción per­ma­nen­te, un

ejem­plo es la peque­ña comu­na de Putaen­do (6)

El pue­blo como enemi­go de nue­vo tipo y la reva­lo­ri­za­ción de la doc­tri­na de segu­ri­dad nacio­nal

En el desafío mili­tar ya es no sólo pro­ble­má­ti­co el con­flic­to en el

Wall­ma­pu, que ha incre­men­ta­do el gra­do de con­fron­ta­ción con la

exis­ten­cia de una gue­rri­lla semi rural, sino tam­bién el suje­to popu­lar y

rebel­de que está nacien­do de la revuel­ta social. Con ele­men­tos

atí­pi­cos, sin la pre­sen­cia de las van­guar­dias tra­di­cio­na­les de la

izquier­da, lo cual tie­ne de cabe­za a la inte­li­gen­cia poli­cial y mili­tar,

ya que se debe enfren­tar a un enemi­go que tie­ne otras par­ti­cu­la­ri­da­des,

lo que lle­vó al can­ci­ller Teo­do­ro Ribe­ra a decir en diciem­bre pasa­do,

en una entre­vis­ta al dia­rio El País de Espa­ña: “Pero no hable­mos de la

casuís­ti­ca, hable­mos de polí­ti­ca: el caso chi­leno es pro­pio de la

pos­mo­der­ni­dad, las con­vo­ca­to­rias se pro­du­cen por las redes socia­les, no

hay líde­res pres­ta­ble­ci­dos, no hay deman­das con­cre­tas y son los sec­to­res

de la cla­se media los que pro­tes­tan. No hay con quien nego­ciar.” (7)

Han pasa­do algu­nos meses y las pro­tes­tas fue­ron varian­do de la cla­se

media a sec­to­res popu­la­res, que ya no son los de antes, que con el

ham­bre que vie­ne pue­den reto­mar cier­tas carac­te­rís­ti­cas del pasa­do.

Lo que está cla­ro que los mili­ta­res vol­vie­ron a la polí­ti­ca, aun­que nun­ca se fue­ron del todo.

Una pre­gun­ta cru­cial

¿El pue­blo de Chi­le podrá sopor­tar esta nue­va dic­ta­du­ra, la

dic­ta-virus, que está aquí, visi­ble, pal­pa­ble, que ya no se ocul­ta y es

inaguan­ta­ble?.

El camino está abier­to y los sec­to­res revo­lu­cio­na­rios ten­drán que asu­mir­lo.

*Cen­tro de Estu­dios Fran­cis­co Bil­bao